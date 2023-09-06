Два курировавших работу в России топ-менеджера Binance ушли из компании Статьи редакции
В конце августа 2023 года площадка начала «переоценивать свой российский бизнес» и допустила «полный уход» из страны.
- Вице-президент, ответственный за работу в Восточной Европе и СНГ Глеб Костарев и директор по России Владимир Смеркис объявили об уходе из Binance в соцсетях, заметил Forbes. Их последний рабочий день — 6 сентября 2023 года.
- «Последние пять лет были невероятно интересными, и я рад, если смог внести свой вклад в распространение криптовалют и свободу денег», — прокомментировал своё решение Костарев, но других подробностей не привёл.
- Смеркис поблагодарил в своём посте всю команду, топ-менеджмент компании и лично Глеба Костарева. Он добавил, что два года «не занимался любимым предпринимательством, инвестициями, консалтингом, маркетингом, стартапами и образованием», а «отдавал 1000% себя компании». Он также не раскрыл дальнейшие планы. Binance отказалась от комментариев по поводу ухода топ-менеджеров и вариантов развития в России.
- Костарев работал в Binance с 2018 года, сначала на должности представителя по связям с общественностью в Восточной Европе и СНГ, позже курировал маркетинговое направление. С апреля 2023 года он занимал пост вице-президента Binance по Восточной Европе, СНГ, Турции и Азиатско-Тихоокеанскому региону. До прихода в Binance Костарев работал в консалтинговой компании Ernst & Young (сейчас EY) и РБК.
- Владимир Смеркис — сооснователь платформы для криптофондов Tokenbox и сообщества блокчейн-разработчиков Definition. Он был директором по России в Binance с 2022 года. До этого работал в Mail.ru Group (сейчас VK), агентстве Global Point и компании Red Bull.
- В конце августа 2023 года Binance начала проводить повторный анализ и переоценку своего российского бизнеса и не исключила «полный уход» в комментарии WSJ. Перед этим площадка запретила клиентам из России проводить операции с любой валютой, кроме рубля, через собственный p2p-сервис.
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