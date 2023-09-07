День 561: «Сбер» запустил переводы в Иран, аналитики прогнозируют рекордную прибыль российских банков по итогам 2023-го Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 7 сентября: доллар — 97,84 рубля (на 31 копейку больше, чем 6 сентября), евро — 105,07 рубля (на 17 копеек больше)
«Сбер» запустил рублёвые переводы для россиян в Иран, транзакции можно проводить как в адрес физлиц, так и юрлиц. Переводы отправляются по номеру счёта в иранский банк Pasargad, комиссия составит 1% от суммы. В банке считают, что сервис будет востребован в первую очередь туристами.
Кто и как адаптируется
Минцифры планирует запросить из бюджета 11,9 млрд рублей на субсидирование льготных ставок по кредитам, которые производители электроники и телекоммуникационного оборудования будут брать в 2024 году на закупку компонентов.
ООО «Софтлайн проекты», структура Softline, учредила ООО БВПГ с основным видом деятельности «научные исследования». Компания займётся исследованиями и выпуском телекоммуникационного оборудования. Соучредителем выступает гендиректор «ИРЭ-Полюса» — российской структуры международного холдинга IPG Photonics, которая в основном занимается разработкой и выпуском лазеров, но также и техники для связи.
Бразилия намерена увеличить поставки кофе в Россию, заявил посол страны в Москве Родриго де Лима Баэна Соарес.
Forbes обнаружил три российские финансовые компании, которые пытаются оказывать услуги в Дубае, — «БКС Ультима», «Альфа» и «Атон».
Какие есть проблемы и трудности
Роскомнадзор заблокировал сайт приложения для ЛГБТ-знакомств Hornet.
Контекст
По итогам первых семи месяцев 2023 года ассортимент импортных лекарств в российских аптеках включал в себя 6,4 тысяч позиций, следует из подготовленных для РБК данных аналитической компании DSM Group. Это на 20,3% меньше, чем в январе—июле 2022 года. Ассортимент иностранных лекарств сокращается как минимум с 2020-го, отмечают в DSM Group.
Российские миллиардеры массово потянулись в Дубай после 24 февраля 2022 года, поскольку поначалу Объединенные Арабские Эмираты спокойно относились к русским деньгам, пишет Forbes. Чуть позже в страну поехали и все остальные: сначала юристы, а за ними финансисты, предприниматели, стартаперы и прочие. Издание разбирается, как Дубай стал центром притяжения для российских денег.
Прибыль банковского сектора по итогам 2023 года достигнет рекордных значений и превысит 2,6 трлн рублей, считают эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства.
Новости предыдущего дня, 6 сентября — здесь.
Сбер всё не угомонится. Стреляет в разные стороны, авось, куда и дойдут переводы?
"Шахматная мысль превратится в прикладную науку и изобретет способы междупланетного сообщения.
Сообщения сделаются такими же легкими, как переезд из Рыбинска в Ярославль. В Васюках состоится первый в истории междупланетный шахматный турнир! "
Толпы туристов потекут рекой!!
И возрадуется сбер, возликует народонаселение под его дланью.
вот вы оба высыпаетесь и начинаете пугать народ с F41 по мкб-10
Как и ты
Переводы в Иран ???
В бубликах ☝🏻
Не надо меня в Иран отправлять)
Пардон (-:
А может, всё ж махнёте? 😉
Там с алкоголем беда и вообще религиозность. Но за деньги — да.
"Это на 20,3% меньше, чем в январе—июле 2022 года"
Нам эти ваши иностранные лекарства и нахуй не нужон!
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Через сколько часов сбер закроет переводы в Иран как с другой страной вчера...
Не факт, те тоже изгои и плевать хотели на санкции
Разве Казахстан изгои? Зачем вы так.
Казахстану (как и прочему СНГ) приходится маскировать операции, чтобы волосатая заокеанская рука рынка не порешала.
Да туда-то схуяле он закроет. Иранцы - это ж теперь наши братушки по санкциям.
Субсидирование кредитовпроизводители электроники и телекоммуникационного оборудования
Это которые на 146% состоят из перекупов и шильдико деятелей?
Наверное...
Ура! Больше кофе — это больше кофе! Бразилия, красавчики 🤘🏻
"Минцифры планирует запросить из бюджета 11,9 млрд рублей на субсидирование льготных ставок по кредитам, которые производители электроники и телекоммуникационного оборудования будут брать в 2024 году на закупку компонентов."
На шильдики?
Там какие то супер заводы собирались строить
"Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев назвал способ пополнить бюджет страны на 2,5 триллиона рублей. Для этого он предложил ввести прогрессивный подоходный налог до 30 процентов на сверхдоходы"
Чот мало. Да и в таких делах нужна точность, а не вот эти круглые числа. Что ещё за 30%? Вводим прогрессивный налог 88,14% - и тогда-то уж точно заживём!
С себя видимо начнет
скоро закроют, через сутки.
Переводы в Иран логичны. Ещё давно можно в Индию добавить такую же функцию. И вообще во все страны где сальдо перекошено в сторону потребности в рублях
Стимуляторы не отбирают. Хорошо ;)«Сбер» запустил рублёвые переводы для россиян в Иран, транзакции можно проводить как в адрес физлиц, так и юрлиц. Переводы отправляются по номеру счёта в иранский банк Pasargad, комиссия составит 1% от суммы. В банке считают, что сервис будет востребован в первую очередь туристами.
Тут лучше подождать до завтра :D
Ладно, понимаю что с Ираном так не будет, но все равно теперь Сберу ещё долго будут это припоминать :)
"«Сбер» запустил рублёвые переводы для россиян в Иран, транзакции можно проводить как в адрес физлиц, так и юрлиц."
А завтра не будет опять новости что прекратил?
"Это на 20,3% меньше, чем в январе—июле 2022 года."
Жуть...
"Прибыль банковского сектора по итогам 2023 года достигнет рекордных значений и превысит 2,6 трлн рублей"
На чём заработали? На невозвратных кредитах? Продаже валюты? Или комиссиях по выводу из...?