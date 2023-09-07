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Тегеран, столица Ирана. Фото: Sajad Nori / Unsplash

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 7 сентября: доллар — 97,84 рубля (на 31 копейку больше, чем 6 сентября), евро — 105,07 рубля (на 17 копеек больше)

Курсы на Мосбирже на 08:19 мск: доллар — 98,35 рубля, евро — 105,49 рубля.

Курсы на Forex на 8:36 мск: доллар — 98,34 рубля, евро — 105,45 рубля.

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«Сбер» запустил рублёвые переводы для россиян в Иран, транзакции можно проводить как в адрес физлиц, так и юрлиц. Переводы отправляются по номеру счёта в иранский банк Pasargad, комиссия составит 1% от суммы. В банке считают, что сервис будет востребован в первую очередь туристами.

Кто и как адаптируется

Минцифры планирует запросить из бюджета 11,9 млрд рублей на субсидирование льготных ставок по кредитам, которые производители электроники и телекоммуникационного оборудования будут брать в 2024 году на закупку компонентов.

ООО «Софтлайн проекты», структура Softline, учредила ООО БВПГ с основным видом деятельности «научные исследования». Компания займётся исследованиями и выпуском телекоммуникационного оборудования. Соучредителем выступает гендиректор «ИРЭ-Полюса» — российской структуры международного холдинга IPG Photonics, которая в основном занимается разработкой и выпуском лазеров, но также и техники для связи.

Бразилия намерена увеличить поставки кофе в Россию, заявил посол страны в Москве Родриго де Лима Баэна Соарес.

Forbes обнаружил три российские финансовые компании, которые пытаются оказывать услуги в Дубае, — «БКС Ультима», «Альфа» и «Атон».

Какие есть проблемы и трудности

Роскомнадзор заблокировал сайт приложения для ЛГБТ-знакомств Hornet.

Контекст

По итогам первых семи месяцев 2023 года ассортимент импортных лекарств в российских аптеках включал в себя 6,4 тысяч позиций, следует из подготовленных для РБК данных аналитической компании DSM Group. Это на 20,3% меньше, чем в январе—июле 2022 года. Ассортимент иностранных лекарств сокращается как минимум с 2020-го, отмечают в DSM Group.

Российские миллиардеры массово потянулись в Дубай после 24 февраля 2022 года, поскольку поначалу Объединенные Арабские Эмираты спокойно относились к русским деньгам, пишет Forbes. Чуть позже в страну поехали и все остальные: сначала юристы, а за ними финансисты, предприниматели, стартаперы и прочие. Издание разбирается, как Дубай стал центром притяжения для российских денег.

Прибыль банковского сектора по итогам 2023 года достигнет рекордных значений и превысит 2,6 трлн рублей, считают эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства.