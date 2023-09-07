{"id":14085,"url":"\/distributions\/14085\/click?bit=1&hash=f0dd6c9e30fa681cf871f49545d6f2823da6700fdb03aa1e0e3aba36aec1d4aa","title":"\u041a\u0430\u043a \u0443\u0441\u0442\u0440\u043e\u0435\u043d\u0430 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430 \u0421\u0414\u042d\u041a \u043d\u0430 \u0441\u0430\u043c\u043e\u043c \u0434\u0435\u043b\u0435","buttonText":"","imageUuid":""}
Деньги
Евгения Евсеева

День 561: «Сбер» запустил переводы в Иран, аналитики прогнозируют рекордную прибыль российских банков по итогам 2023-го Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

705 показов
1.2K открытий
Тегеран, столица Ирана. Фото: Sajad Nori / Unsplash

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 7 сентября: доллар — 97,84 рубля (на 31 копейку больше, чем 6 сентября), евро — 105,07 рубля (на 17 копеек больше)

Курсы на Мосбирже на 08:19 мск: доллар — 98,35 рубля, евро — 105,49 рубля.

Курсы на Forex на 8:36 мск: доллар — 98,34 рубля, евро — 105,45 рубля.

«Сбер» запустил рублёвые переводы для россиян в Иран, транзакции можно проводить как в адрес физлиц, так и юрлиц. Переводы отправляются по номеру счёта в иранский банк Pasargad, комиссия составит 1% от суммы. В банке считают, что сервис будет востребован в первую очередь туристами.

Кто и как адаптируется

Минцифры планирует запросить из бюджета 11,9 млрд рублей на субсидирование льготных ставок по кредитам, которые производители электроники и телекоммуникационного оборудования будут брать в 2024 году на закупку компонентов.

ООО «Софтлайн проекты», структура Softline, учредила ООО БВПГ с основным видом деятельности «научные исследования». Компания займётся исследованиями и выпуском телекоммуникационного оборудования. Соучредителем выступает гендиректор «ИРЭ-Полюса» — российской структуры международного холдинга IPG Photonics, которая в основном занимается разработкой и выпуском лазеров, но также и техники для связи.

Бразилия намерена увеличить поставки кофе в Россию, заявил посол страны в Москве Родриго де Лима Баэна Соарес.

Купить рекламу Отключить

Forbes обнаружил три российские финансовые компании, которые пытаются оказывать услуги в Дубае, — «БКС Ультима», «Альфа» и «Атон».

Какие есть проблемы и трудности

Роскомнадзор заблокировал сайт приложения для ЛГБТ-знакомств Hornet.

Контекст

По итогам первых семи месяцев 2023 года ассортимент импортных лекарств в российских аптеках включал в себя 6,4 тысяч позиций, следует из подготовленных для РБК данных аналитической компании DSM Group. Это на 20,3% меньше, чем в январе—июле 2022 года. Ассортимент иностранных лекарств сокращается как минимум с 2020-го, отмечают в DSM Group.

Российские миллиардеры массово потянулись в Дубай после 24 февраля 2022 года, поскольку поначалу Объединенные Арабские Эмираты спокойно относились к русским деньгам, пишет Forbes. Чуть позже в страну поехали и все остальные: сначала юристы, а за ними финансисты, предприниматели, стартаперы и прочие. Издание разбирается, как Дубай стал центром притяжения для российских денег.

Прибыль банковского сектора по итогам 2023 года достигнет рекордных значений и превысит 2,6 трлн рублей, считают эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства.

Новости предыдущего дня, 6 сентября — здесь.

#новость

0
29 комментариев
Написать комментарий...
 Вадим Д.

Сбер всё не угомонится. Стреляет в разные стороны, авось, куда и дойдут переводы?

Ответить
Развернуть ветку
S.Capusta
В«Сбер» считают, что сервис будет востребован в первую очередь туристами.

"Шахматная мысль превратится в прикладную науку и изобретет способы междупланетного сообщения.
Сообщения сделаются такими же легкими, как переезд из Рыбинска в Ярославль. В Васюках состоится первый в истории междупланетный шахматный турнир! "
Толпы туристов потекут рекой!!

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

И возрадуется сбер, возликует народонаселение под его дланью.

Ответить
Развернуть ветку
S1m0ne

вот вы оба высыпаетесь и начинаете пугать народ с F41 по мкб-10

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Я

Как и ты

Ответить
Развернуть ветку
валдис фет

Переводы в Иран ???

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

В бубликах ☝🏻

Ответить
Развернуть ветку
Бублик static void

Не надо меня в Иран отправлять)

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Пардон (-:
А может, всё ж махнёте? 😉

Ответить
Развернуть ветку
Бублик static void

Там с алкоголем беда и вообще религиозность. Но за деньги — да.

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

"Это на 20,3% меньше, чем в январе—июле 2022 года"

Нам эти ваши иностранные лекарства и нахуй не нужон!

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Мистер гусь

Через сколько часов сбер закроет переводы в Иран как с другой страной вчера...

Ответить
Развернуть ветку
Seppo Nopilainen

Не факт, те тоже изгои и плевать хотели на санкции

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Я

Разве Казахстан изгои? Зачем вы так.

Ответить
Развернуть ветку
Бублик static void

Казахстану (как и прочему СНГ) приходится маскировать операции, чтобы волосатая заокеанская рука рынка не порешала.

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Да туда-то схуяле он закроет. Иранцы - это ж теперь наши братушки по санкциям.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Субсидирование кредитов

производители электроники и телекоммуникационного оборудования

Это которые на 146% состоят из перекупов и шильдико деятелей?

Ответить
Развернуть ветку
Премудрый пискарь

Наверное...

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Ура! Больше кофе — это больше кофе! Бразилия, красавчики 🤘🏻

Ответить
Развернуть ветку
Премудрый пискарь

"Минцифры планирует запросить из бюджета 11,9 млрд рублей на субсидирование льготных ставок по кредитам, которые производители электроники и телекоммуникационного оборудования будут брать в 2024 году на закупку компонентов."
На шильдики?

Ответить
Развернуть ветку
Ale K

Там какие то супер заводы собирались строить

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

"Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев назвал способ пополнить бюджет страны на 2,5 триллиона рублей. Для этого он предложил ввести прогрессивный подоходный налог до 30 процентов на сверхдоходы"

Чот мало. Да и в таких делах нужна точность, а не вот эти круглые числа. Что ещё за 30%? Вводим прогрессивный налог 88,14% - и тогда-то уж точно заживём!

Ответить
Развернуть ветку
Artu

С себя видимо начнет

Ответить
Развернуть ветку
Mancini Tesla

скоро закроют, через сутки.

Ответить
Развернуть ветку
Руслан Астафьев

Переводы в Иран логичны. Ещё давно можно в Индию добавить такую же функцию. И вообще во все страны где сальдо перекошено в сторону потребности в рублях

Ответить
Развернуть ветку
Leonid Bushuev
Бразилия намерена увеличить поставки кофе в Россию, заявил посол страны в Москве Родриго де Лима Баэна Соарес.

Стимуляторы не отбирают. Хорошо ;)

«Сбер» запустил рублёвые переводы для россиян в Иран, транзакции можно проводить как в адрес физлиц, так и юрлиц. Переводы отправляются по номеру счёта в иранский банк Pasargad, комиссия составит 1% от суммы. В банке считают, что сервис будет востребован в первую очередь туристами.

Тут лучше подождать до завтра :D
Ладно, понимаю что с Ираном так не будет, но все равно теперь Сберу ещё долго будут это припоминать :)

Ответить
Развернуть ветку
Премудрый пискарь

"«Сбер» запустил рублёвые переводы для россиян в Иран, транзакции можно проводить как в адрес физлиц, так и юрлиц."
А завтра не будет опять новости что прекратил?

Ответить
Развернуть ветку
Премудрый пискарь

"Это на 20,3% меньше, чем в январе—июле 2022 года."
Жуть...

Ответить
Развернуть ветку
Премудрый пискарь

"Прибыль банковского сектора по итогам 2023 года достигнет рекордных значений и превысит 2,6 трлн рублей"
На чём заработали? На невозвратных кредитах? Продаже валюты? Или комиссиях по выводу из...?

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
26 комментариев
Раскрывать всегда
null