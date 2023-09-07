British American Tobacco продаст бизнес в России и Беларуси местному менеджменту Статьи редакции
Сделку планируют закрыть до ноября 2023 года. Сумма неизвестна.
- British American Tobacco (BAT) заключила официальное соглашение о продаже активов в России и Беларуси, говорится в заявлении. Бизнес в обеих странах полностью выкупит консорциум, возглавляемый членами руководства российского подразделения BAT.
- После закрытия сделки юрлица будут работать под брендом ITMS Group. BAT окончательно выйдет с обоих рынков и не будет получать никакой выручки от работы ITMS Group, уточняет она.
- Одним из ключевых приоритетов британской корпорации всегда было благополучие сотрудников, поэтому они в рамках сделки продолжат работать на условиях, «сопоставимых с текущими условиями BAT», на протяжении ещё как минимум двух лет.
- British American Tobacco открыла представительство в России в 1991 году и выпускала в стране сигареты марок Kent, Rothmans, Vogue, Dunhill, Pall Mall, Lucky Strike и «Ява», а также системы нагревания табака Glo и стики для них. Все эти марки перейдут ITMS Group, сообщил «Ъ».
- Ещё в марте 2022 года компания говорила, что продолжит торговлю в России, просто перестанет инвестировать в развитие. Уже в феврале 2023-го заявила о планах продать бизнес до конца года.
- В июле BAT оценила потери от завершения работы в России в $1,2 млрд, а позже списала стоимость российского и белорусского бизнеса на $695 млн, напоминает RTVI.
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Дали нашим парням прикурить
1991-2023, тоже неплохо.
Если табак уходит, то дело точно табак.
Да! Дедушкин табак...
Снова за $1 продаст?)
Конечно!
"Яву Яву взял я на халяву..."
Ты Хоя не мажь под такой срам происходящий, а. Он своё уже отвидал.
И мотоцикл тоже)
Деду совсем в будущее не видно из бункера, они же потом всех за яйца держать будут и поимеют в 1000 раз больше, чем потеряли.
пора доставать заначки в общем
Бросай курить, вставай на лыжи! Здоровьем будешь не обижен😅🤟
Долго держались, наверное, придумали-таки реально рабочую схему, чтобы можно было написать, что " BAT окончательно выйдет с обоих рынков и не будет получать никакой выручки от работы ITMS Group".
Стало только лучше, да.
Надеюсь за $1 их выкупят?
-Покупайте наши Kent, Rothmans, Vogue, Dunhill, Pall Mall, Lucky Strike прямиком из самого Лондона!
-Ага щас...мухосрансктабак!!!
Кент, Пал Мал, Люке Стрюке - все знакомые слова из детства
Ностальгия. Мне вспомнились Космос, Ява и Прима. Москвич "возродили", пора и тут делом заняться.
Дайте дедушке понастальгировать перед смертью.
Дедушкин самосад...
Сегодня Кент, а завтра Мент
качество сигарет уже никакущее особенно стало заметно по тем, что в этом году в розницу пошли
Ну сейчас подрастет качество определенно без этих компаний и контроля из недружественных стран
просто подозреваю, что продажа просто последний пункт дорожной карты по выходу, а на контроль забили уже сильно раньше
Купил позавчера пачку и выбросил, качество ужасное просто