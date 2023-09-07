Деньги
Полина Лааксо

British American Tobacco продаст бизнес в России и Беларуси местному менеджменту Статьи редакции

Сделку планируют закрыть до ноября 2023 года. Сумма неизвестна.

  • British American Tobacco (BAT) заключила официальное соглашение о продаже активов в России и Беларуси, говорится в заявлении. Бизнес в обеих странах полностью выкупит консорциум, возглавляемый членами руководства российского подразделения BAT.
  • После закрытия сделки юрлица будут работать под брендом ITMS Group. BAT окончательно выйдет с обоих рынков и не будет получать никакой выручки от работы ITMS Group, уточняет она.
  • Одним из ключевых приоритетов британской корпорации всегда было благополучие сотрудников, поэтому они в рамках сделки продолжат работать на условиях, «сопоставимых с текущими условиями BAT», на протяжении ещё как минимум двух лет.
  • British American Tobacco открыла представительство в России в 1991 году и выпускала в стране сигареты марок Kent, Rothmans, Vogue, Dunhill, Pall Mall, Lucky Strike и «Ява», а также системы нагревания табака Glo и стики для них. Все эти марки перейдут ITMS Group, сообщил «Ъ».
  • Ещё в марте 2022 года компания говорила, что продолжит торговлю в России, просто перестанет инвестировать в развитие. Уже в феврале 2023-го заявила о планах продать бизнес до конца года.
  • В июле BAT оценила потери от завершения работы в России в $1,2 млрд, а позже списала стоимость российского и белорусского бизнеса на $695 млн, напоминает RTVI.
Источник: РБК

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 Вася Пражкин

Дали нашим парням прикурить

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Вадим Д.

1991-2023, тоже неплохо.

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Император Нолимоций

Если табак уходит, то дело точно табак.

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Премудрый пискарь

Да! Дедушкин табак...

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Zloy Marketolog

Снова за $1 продаст?)

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Премудрый пискарь

Конечно!
"Яву Яву взял я на халяву..."

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S1m0ne

Ты Хоя не мажь под такой срам происходящий, а. Он своё уже отвидал.
И мотоцикл тоже)

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Zloy Marketolog

Деду совсем в будущее не видно из бункера, они же потом всех за яйца держать будут и поимеют в 1000 раз больше, чем потеряли.

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Гора Жора

пора доставать заначки в общем

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Тимур Шакиров

Бросай курить, вставай на лыжи! Здоровьем будешь не обижен😅🤟

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noname

Долго держались, наверное, придумали-таки реально рабочую схему, чтобы можно было написать, что " BAT окончательно выйдет с обоих рынков и не будет получать никакой выручки от работы ITMS Group".

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Невкусно и грустно

Стало только лучше, да.

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Сергей Я

Надеюсь за $1 их выкупят?

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Премудрый пискарь

-Покупайте наши Kent, Rothmans, Vogue, Dunhill, Pall Mall, Lucky Strike прямиком из самого Лондона!
-Ага щас...мухосрансктабак!!!

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Dima Alexeev

Кент, Пал Мал, Люке Стрюке - все знакомые слова из детства

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Alex

Ностальгия. Мне вспомнились Космос, Ява и Прима. Москвич "возродили", пора и тут делом заняться.

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Blisk

Дайте дедушке понастальгировать перед смертью.

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Премудрый пискарь

Дедушкин самосад...

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Allestor Klei

Сегодня Кент, а завтра Мент

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неформат

качество сигарет уже никакущее особенно стало заметно по тем, что в этом году в розницу пошли

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Pavel Cree

Ну сейчас подрастет качество определенно без этих компаний и контроля из недружественных стран

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неформат

просто подозреваю, что продажа просто последний пункт дорожной карты по выходу, а на контроль забили уже сильно раньше

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Антон Мухин

Купил позавчера пачку и выбросил, качество ужасное просто

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