Деньги
Маша Цепелева

ЦБ продлил ограничение на снятие наличной валюты до 9 марта 2024 года Статьи редакции

Регулятор объяснил решение «санкциями, которые запрещают российским финансовым институтам покупать валюту западных стран».

  • Банк России продлил действующие ограничения на снятие валюты на полгода. Со счетов или вкладов можно снимать деньги, внесённые до 9 марта 2022 года, но не более $10 тысяч или эквивалентной суммы в евро. Остальные средства можно получить в рублях.
  • Юрлица-нерезиденты не смогут получить наличные доллары, евро, фунты стерлинги, японские иены, по другим валютам ограничений нет. Юрлица-резиденты могут получить со счетов валюту «недружественных стран» только на командировочные расходы, исходя из установленных законом нормативов.
  • ЦБ также на полгода продлил ограничения для банков: они не могут брать комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.
  • Предыдущее решение регулятора действовало до 9 сентября 2023 года.

#новость #цб

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14 комментариев
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 Родитель 1

Ура!!!

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Zloy Nik

Осталось евро и доллары найти где то 🤣

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Muvandr

У меня есть)

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Олег Солдатенко

мы за вас радуемся, но не сильно)

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Muvandr

Радуйтесь сильнее

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Олег Солдатенко

я попробую

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Muvandr

Спасибо

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Слегка Придурковатый

Эта музыка будет вечной.

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Вадим Д.

Правильно! Так их, валютчиков-то!
А то и под белы рученьки и в отдел ☝🏻

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S1m0ne

Рано. Бабочку в УК ещё не вернули

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Muvandr

Я все еще туплю и не продаю валюту(

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Игорь

Уже давно наличные в свободном доступе и по рыночному курсу, а эти всё ограничивают...

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Cеpгей Фeдотов

Интересненько. Один камент снесен бесследно . обычно пишут, камент удален. А тут бац и нету.

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ira fert

Хорошо, что пятерочки не прикрыл.

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