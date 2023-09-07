ЦБ продлил ограничение на снятие наличной валюты до 9 марта 2024 года Статьи редакции
Регулятор объяснил решение «санкциями, которые запрещают российским финансовым институтам покупать валюту западных стран».
- Банк России продлил действующие ограничения на снятие валюты на полгода. Со счетов или вкладов можно снимать деньги, внесённые до 9 марта 2022 года, но не более $10 тысяч или эквивалентной суммы в евро. Остальные средства можно получить в рублях.
- Юрлица-нерезиденты не смогут получить наличные доллары, евро, фунты стерлинги, японские иены, по другим валютам ограничений нет. Юрлица-резиденты могут получить со счетов валюту «недружественных стран» только на командировочные расходы, исходя из установленных законом нормативов.
- ЦБ также на полгода продлил ограничения для банков: они не могут брать комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.
- Предыдущее решение регулятора действовало до 9 сентября 2023 года.
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Ура!!!
Осталось евро и доллары найти где то 🤣
У меня есть)
мы за вас радуемся, но не сильно)
Радуйтесь сильнее
я попробую
Спасибо
Эта музыка будет вечной.
Правильно! Так их, валютчиков-то!
А то и под белы рученьки и в отдел ☝🏻
Рано. Бабочку в УК ещё не вернули
Я все еще туплю и не продаю валюту(
Уже давно наличные в свободном доступе и по рыночному курсу, а эти всё ограничивают...
Интересненько. Один камент снесен бесследно . обычно пишут, камент удален. А тут бац и нету.
Хорошо, что пятерочки не прикрыл.