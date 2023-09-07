Исследователи DLBI сообщили об утечке данных клиентов «МТС Банка» Статьи редакции
В ней имена, ИНН, некоторые данные банковских карт и другая информация.
- 7 сентября 2023 года Telegram-канал «Утечки информации» основателя DLBI Ашота Оганесяна рассказал, что в свободный доступ попали три файла с данными клиентов «МТС Банка».
- В первом файле из 1 млн строк указаны ФИО, номер телефона, дата рождения, пол, ИНН, гражданство пользователей. Во втором из 3 млн строк — шесть первых и четыре последних цифры из номера банковской карты, дата выпуска и истечения карты и её тип (дебетовая, кредитная, корпоративная). В третьем файле есть 1,8 млн уникальных номеров телефонов, 50 тысяч уникальных адресов электронной почты и числовые идентификаторы.
- На момент публикации в «МТС Банке» не ответили на вопросы vc.ru об утечке.
- В июне 2023-го утечку данных подтвердил «Ашан», а в августе — «ЛитРес».
- В июле 2022 года Минцифры разработало первый вариант законопроекта о штрафах за утечки персональных данных. По нему размер первого штрафа должен был зависеть от объёма данных, которые попали в открытый доступ. Через год в правительство направили другую версию законопроекта, в нём максимальный штраф вырос до 500 млн рублей, выяснило РБК.
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Да хуле бы и не слить с такими "неподъёмными" штрафами (а то и вовсе без них).
Кто еще не слил данные, уже все отметились наверн..
Штраф 10000р и вопрос решен, подумаешь данные миллионов клиентов.
Вроде МТС недавно только сделал услугу, что отслеживает утечки паспортных данных, ну вот, протестили
причём с помощью этих же длби вроде как 😄
Кто ещё из банков, кроме Сбера, терял данные клиентов?
В сентябре 2021 года стало известно об утечке данных 150 тыс. клиентов Совкомбанка. База данных появилась на специализированном теневом сайте.
В даркнет слиты около 100 тысяч записей людей, подавших заявку на кредитование в банке «Дом.РФ», сообщил РБК 5 апреля 2021 года. В самом банке подтвердили факт утечки и признали, что её причиной стала уязвимость в дистанционной подаче первичных заявок на получение кредита наличными.
Топ-менеджера «МТС-Банка» осудили за продажу данных 5,6 тыс. клиентов.
28 июля 2022 года стало известно о том, что Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении трех мужчин по уголовному делу о разглашении персональных сведений о клиентах банков. Об этом сообщила Прокуратура Свердловской области.
Суд приговорил руководителя московского допофиса «МТС-Банка» Андрея Вамича к трем годам и шести месяцам колонии строгого режима и выплате штрафа в размере свыше 5 млн руб. за продажу мошенникам информации о клиентах банка.
В конце августа 2020 года стало известно об утечке данных клиентов ВТБ. В банке признали этот факт, но заверили, что случившееся на несёт угрозы для пользователей.
Суд приговорил экс-сотрудника Россельхозбанка к исправительным работам за разглашение данных клиентов
27 июля 2020 года суд в Кемерове приговорил бывшего сотрудника Россельхозбанка к исправительным работам за незаконную передачу данных клиентов. Мужчина был признан виновным по ч. 1 ст. 183 УК (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну).
24 июля 2020 года стало известно о продаже подробных данных клиентов Альфа-банка в даркнете. В кредитной организации подтвердили утечку информации, но заверили, что она оказалась небольшой, и часть сведений уже неактуальны.
Выпустите антилопу, когда хватит.
5 ноября 2019 года стало известно о том, что данные около 3,5 тыс. клиентов «Альфа-банка» и около 3 тыс. клиентов «АльфаСтрахования» выставлены на продажу. Соответствующее объявление было обнаружено на одном из специализированных форумов.
9 июня 2019 года стало известно об утечке данных 900 тыс. клиентов российских банков. В открытом доступе оказались паспортные данные, номера телефонов, места проживания и работы граждан РФ.
Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на службу DeviceLock, пострадали клиенты Альфа-банка, ОТП-банка и ХКФ-банка, а также около 500 сотрудников МВД и 40 человек из ФСБ.
А началось это всё уже давно, в 2010 г в России среди утечек можно отметить крупную утечку персональных данных из Альфа-банка, после которой банк принял решение об оперативной замене более 7 тысяч банковских пластиковых карт.
игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце, заяц спрятан в ларце, ларец висит в цепях на дубу...вот так путь хакеры прошли..
Поправка, занизили на 20%=>1.2 записей =)