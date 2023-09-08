День 562: RuStore адаптируют под ОС «Аврора», сумму замороженных активов России за границей оценили в $280 млрд Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 7 сентября: доллар — 98,19 рубля (на 35 копеек больше, чем 7 сентября), 105,27 рубля (на 20 копеек больше).
«Ингосстрах» пытается взыскать 2 млрд рублей с российского банка «Натиксис» — «дочки» французской финансовой группы Natixis. «Ингосстрах» в 2017 году приобрел евробонды Natixis, но после введения санкций против НРД летом 2022-го французская компания перестала выполнять свои обязательства перед страховщиком.
Кто и как адаптируется
Российским операторам связи для полноценного строительства мобильных сетей не хватает около 50 тысяч базовых станций только в 2023 году, оценили в «Сколтехе». Чтобы закрыть дефицит, участники рынка с начала 2023 года тестируют китайское оборудование «третьего эшелона» (выпускаемое не ZTE и Huawei). Пока оно не отвечает нужным критериям по стабильности и функциям.
Совет министров Анголы принял законопроект о безвизовом режиме для граждан стран G20, в том числе России, сообщил посол страны в Анголе Владимир Тараров. Теперь проект должен получить одобрение парламента.
«Яндекс» планирует в ближайшие полгода выйти на рынок арабских стран Ближнего Востока с локализованными продуктами. У компании пока нет поисковых или контентных сервисов, локализованных для арабских стран Ближнего Востока. В феврале 2022-го «Яндекс» запустил в ОАЭ сервис для планирования путей доставки «Яндекс Маршрутизация». Также в январе 2022-го в ОАЭ была зарегистрирована Direct Cursus Computer Systems Trading, которая числится издателем мобильных приложений «Яндекса» («Браузер», «Карты» и другое) и оператором платформы аналитики AppMetrica.
Группа «Соллерс» запустила производство компактных грузовиков Sollers Argo по полному циклу на новом предприятии «Соллерс карго» в Ульяновске. До этого фургон выпускали в режиме крупноузловой сборки на бывшей площадке совместного предприятия с Ford в Елабуге. Sollers Argo — это копия малотоннажного фургона китайской JAC.
До конца 2023 года VK адаптирует магазин приложений RuStore для мобильной ОС «Аврора». После того как магазин запустят, разработчики пользовательских приложений должны будут адаптировать свои решения под «Аврору» самостоятельно.
Какие есть проблемы и трудности
Представители крупных банков («Россельхозбанк», «Газпромбанк», «Промсвязьбанк», ВТБ, «Дом.РФ») на совещании в ЦБ предложили отложить срок вступления в силу требования, что субъекты критической информационной инфраструктуры должны с 1 января 2025 года прекратить использовать иностранное ПО, — как минимум на два года, до 2027-го, узнал «Коммерсантъ».
Контекст
Илон Маск отрицает, что в 2022 году ограничил работу Starlink у берегов Крыма, так как сервис никогда там и не работал.
Общая стоимость замороженных российских активов за рубежом оценивается примерно в $280 млрд, большая часть находится в Евросоюзе, следует из сообщения Минфина США. В июне 2022-го ведомство оценивало стоимость замороженных активов по всему миру примерно в $330 млрд, из них около $300 млрд — это активы Центробанка.
Новости предыдущего дня, 7 сентября — здесь.
Пытаются этого доходягу хоть куда-то пристроить. Мертворожденной ОС — мертворожденный стор.
Все это напоминает племя постапокалиптических мутантов, пытающихся размножаться, но хуй там.
О, экспертное мнение тут как тут!🤣
Стор точно нет. Rustore норм магазин
Только оно и остаётся. Здец, конечно.
А потом волшебные шильдики превратят их в «полностью отечественно».
Твои шаблонные банальности уже стали предметом интерьера в любой публикации, и если вдруг их нет, становится слегка дискомфортно )
Выглядит как переиграли всех, включая себя.
В чем-то они правы, скоро Россия будет частью Китая
Рустор для авроры — битый битого везёт.
Договоришься. Будешь в Аврору через VPN ходить гадить.
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
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Комментарий удален модератором
Не замороженные активы, а потерянные навсегда.
Законодательство Евросоюза говорит об обратном. Там же их ни конфисковать не могут, ничего.
Мне кажется, что там в общем-то и не против их разморозить, если выполнить все требования.
Никогда не говори навсегда.
Сглазишь, а твое мнение важно для рынка.
Спиженные, да.
А где 50 млрд?
Какие деньги?..😎
Разморозились и растаяли на счетах нужных людей. Еще лет 5 полежат - так и вообще пара лямов останется.
Не скажу
Совет министров Анголы принял законопроект о безвизовом режиме для граждан стран G20
Группа «Соллерс» запустила производство компактных грузовиков Sollers Argo по полному циклу
До конца 2023 года VK адаптирует магазин приложений RuStore для мобильной ОС «Аврора»
Ну вот, есть же хорошие новости! ))
Отлично! Новые прогрессивные компании, свежие идеи и инновации!Совет министров Анголы принял законопроект о безвизовом режиме для граждан стран G20
Круто! Новые туристические маршруты, турбизнес воспрянет.Группа «Соллерс» запустила производство компактных грузовиков Sollers Argo по полному циклу
Тут вообще замечательно! Полностью свой отечественный грузовик, все с копий начинали когда-то! Потом допилят из компактного в крупнотоннажный.До конца 2023 года VK адаптирует магазин приложений RuStore для мобильной ОС «Аврора»
Прогресс не остановить! Своя ОС и аналог гуглплей позволят нам полностью конкурировать с гигантами рынка!
Почто бы Соллерс уже не переименовать в какой-нибудь JACSol? Будет вполне логично.
Влад, выключи или перенастрой бота, он перебарщивает с комментариями одной новости.
Тешат себя надеждой что к этому сроку что-то изменится? Блажен кто верует.
Культ. Посмотрите на план по выпуску самотов. Они к 30 планируют выпускать в год столько, сколько не выпускали за всю жизнь.
"ворует" хотел сказать?
Маск: то что мертво, умереть не может (-:
Попытался я воспользоваться рустором на телике. Там 3 калеки приложений для тв-просмотра. Рустору ещё расти и расти хотя бы на базе
Онлайн-новость: полчаса не могу войт в систему электронного голосования Москвы.
Или висит, или хакеры.
Причем явные ошибки в интерфейсе (см. скрин)
Всё гораздо проще, бюджетники должны отчитаться, что проголосовали, вот и ддосят
Никому не приходит код подтверждения.
Правильно подметил один из комментаторов про замороженные активы. Если предвидели шаги из недружественных стран уже в конце 2021 года, почему не позаботились о выводе этих активов заранее?
Комментарий удален модератором
Уже как полтора года удивляюсь над такими комментариями. Вот вы серьезно так говорите и думаете, что надо было взять и все вывести? Всё. Вывести. Почти разом. Да? 🤦🏻♂️
Вы видимо совсем не понимаете, как работает это все.
"Российским операторам связи для полноценного строительства мобильных сетей не хватает около 50 тысяч базовых станций только в 2023 году"
Ща Максут проснётся, выпьет чашечку горячего кофе, почитает каменты на виси, после чего попросит из бюджета для бедных опсосов не 11,9 млрд рублей, а, допустим, 14,88 млрд рублей. Ну потому что кредиты дорогие, ключевая ставка повысилась (и ещё повысится), санкции там, сами понимаете, логистика усложнилась, хуистика, операторы вообще, можно сказать, в убыток себе работают, да и вообще кругом враги.
А после того как попросит, пойдет в туалет и умываться.
Это что же, CNN врёт?!
Почему врет — Маск подтвердил, что заблокировал (или не разблокировал) связь в этой зоне.
"работу Starlink у берегов Крыма"
А зачем на Крыме какой-то там Старлинк, который даже через РКН не заблокировать?
Не нужна нам чуждая пропаганда!