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ОС «Аврора»

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 7 сентября: доллар — 98,19 рубля (на 35 копеек больше, чем 7 сентября), 105,27 рубля (на 20 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 08:10 мск: доллар — 98,43 рубля, евро — 105,59 рубля.

Курсы на Forex на 8:26 мск: доллар — 98,44 рубля, евро — 105,51 рубля.

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«Ингосстрах» пытается взыскать 2 млрд рублей с российского банка «Натиксис» — «дочки» французской финансовой группы Natixis. «Ингосстрах» в 2017 году приобрел евробонды Natixis, но после введения санкций против НРД летом 2022-го французская компания перестала выполнять свои обязательства перед страховщиком.

Кто и как адаптируется

Российским операторам связи для полноценного строительства мобильных сетей не хватает около 50 тысяч базовых станций только в 2023 году, оценили в «Сколтехе». Чтобы закрыть дефицит, участники рынка с начала 2023 года тестируют китайское оборудование «третьего эшелона» (выпускаемое не ZTE и Huawei). Пока оно не отвечает нужным критериям по стабильности и функциям.

Совет министров Анголы принял законопроект о безвизовом режиме для граждан стран G20, в том числе России, сообщил посол страны в Анголе Владимир Тараров. Теперь проект должен получить одобрение парламента.

«Яндекс» планирует в ближайшие полгода выйти на рынок арабских стран Ближнего Востока с локализованными продуктами. У компании пока нет поисковых или контентных сервисов, локализованных для арабских стран Ближнего Востока. В феврале 2022-го «Яндекс» запустил в ОАЭ сервис для планирования путей доставки «Яндекс Маршрутизация». Также в январе 2022-го в ОАЭ была зарегистрирована Direct Cursus Computer Systems Trading, которая числится издателем мобильных приложений «Яндекса» («Браузер», «Карты» и другое) и оператором платформы аналитики AppMetrica.

Группа «Соллерс» запустила производство компактных грузовиков Sollers Argo по полному циклу на новом предприятии «Соллерс карго» в Ульяновске. До этого фургон выпускали в режиме крупноузловой сборки на бывшей площадке совместного предприятия с Ford в Елабуге. Sollers Argo — это копия малотоннажного фургона китайской JAC.

До конца 2023 года VK адаптирует магазин приложений RuStore для мобильной ОС «Аврора». После того как магазин запустят, разработчики пользовательских приложений должны будут адаптировать свои решения под «Аврору» самостоятельно.

Какие есть проблемы и трудности

Представители крупных банков («Россельхозбанк», «Газпромбанк», «Промсвязьбанк», ВТБ, «Дом.РФ») на совещании в ЦБ предложили отложить срок вступления в силу требования, что субъекты критической информационной инфраструктуры должны с 1 января 2025 года прекратить использовать иностранное ПО, — как минимум на два года, до 2027-го, узнал «Коммерсантъ».

Контекст

Илон Маск отрицает, что в 2022 году ограничил работу Starlink у берегов Крыма, так как сервис никогда там и не работал.

Общая стоимость замороженных российских активов за рубежом оценивается примерно в $280 млрд, большая часть находится в Евросоюзе, следует из сообщения Минфина США. В июне 2022-го ведомство оценивало стоимость замороженных активов по всему миру примерно в $330 млрд, из них около $300 млрд — это активы Центробанка.