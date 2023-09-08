Деньги
Евгения Евсеева

Банк HSBC прекратит обработку переводов в Россию и Беларусь для своих клиентов с 27 октября 2023 года Статьи редакции

В HSBC рассказали, что предприняли «множество шагов» для соблюдения требований регуляторов, но «это становится всё сложнее».

  • Банковская группа HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation) разослала клиентам предупреждение, что с 27 октября 2023 года перестанет обрабатывать коммерческие платежи в Россию и Беларусь. Об этом сообщила японская газета Nikkei, которая ознакомилась с уведомлением. В HSBC подтвердили его подлинность.
  • В рассылке говорится, что банк прекращает обрабатывать транзакции корпоративных клиентов из-за «всё более сложной ситуации с регулированием». Также в ней отмечается, что решение приняли, чтобы «минимизировать операционную деятельность с Россией и Беларусью, даже если такая деятельность разрешена применимыми законами и правилами».
  • Корпоративные клиенты HSBC в Гонконге могли проводить финансовые операции с партнёрами в России, несмотря на санкции Великобритании и ЕС, отмечает Nikkei. Один из сотрудников группы, который работает с компаниями из России, отметил, что полный запрет кажется «чрезмерным»: некоторые виды коммерческой деятельности не попадают под санкции, а новые ограничения «вытолкнут» российские фирмы в другие юрисдикции.
  • Представитель HSBC сообщил изданию, что группа «предприняла множество шагов для соблюдения нормативных требований регуляторов, на практике это становится всё сложнее из-за действующих глобальных ограничений». Он рассказал, что HSBC планирует завершить продажу своего бизнеса в России «Экспобанку» в 2023 году, но пока ожидает одобрения регуляторов. Ограничения на переводы со сделкой не связаны, заверили в группе.
  • В октябре 2022 года HSBC разослала большинству российских клиентов, базирующихся в Гонконге, письмо о приостановке розничных инвестиционных услуг из-за санкций ЕС.
  • Валютное управление Гонконга заявляло, что банки не обязаны соблюдать односторонние санкции, введённые против России, и это решение соответствует позиции правительства города. В ответ на просьбу о комментарии в ведомстве повторили Nikkei это заявление и добавили, что «время от времени» напоминают банкам о необходимости тщательно оценивать риски и «стараться справедливо относиться к клиентам».

#новость #hsbc

467 показов
1.1K открытий
0
33 комментария
Написать комментарий...
 Иван
новые ограничения «вытолкнут» российские фирмы в другие юрисдикции.

Иранские?

Ответить
Развернуть ветку
Denis Bystruev

Просто деньги не будут приходить в Россию, а тратиться на месте.

Валюта за сырьё будет поступать на китайские счета, и с них же будут закупаться местные электронные компоненты.

Ответить
Развернуть ветку
Roman

Партии нравится, дополнительная миска риса!

Ответить
Развернуть ветку
Denis Bystruev

Это, действительно, выгоднее всего Китаю — они не только закупаются по сниженной цене, но и хранят деньги продавца, и в случае чего получают огромный рычаг влияния

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт разморожен

Молодцы! Поддерживаю китайцев.

Ответить
Развернуть ветку
Артур Маслов

ага, когда продавали нефть за рупии тоже так думали, и теперь там от 10 млрд $ застряли

Ответить
Развернуть ветку
Denis Bystruev

Да, там купить нечего, в отличии от Китая

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт разморожен

Не все китайские товары можно продать в Россию, только те что производятся самим Китаем, а не по лицензии из Европы или США.

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Иванович

Китайские двигатели по лицензии Камминс без проблем поставляются в Россию

Ответить
Развернуть ветку
Кирилл Таран

На первый взгляд это логичный шаг, но зачем тогда головная фирма в России, если деньги до неё не дойдут?

Ответить
Развернуть ветку
Denis Bystruev

В тендерах участвовать.

Берётся китайский товар, цена умножается на три (что по закону превращает его в российский — так как основная добавленная стоимость теперь на российской компании), выигрываем тендер, профит.

Ответить
Развернуть ветку
Кирилл Таран

Т.е. такой способ доступен только для тех товаров, где есть госзаказ?

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт разморожен

Африканские.

Ответить
Развернуть ветку
При себе ничего нет

Гойда значит

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт разморожен

Согласно Википедии:

Гойда — восклицание, понукающий, подгоняющий окрик человека для животных.
Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий

Википедию давно переписали хохлы и им сочувствующие, так что источник так себе.

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт разморожен

А какой источник не "так себе"? Там где рассказывают про "великий вождь всех умней"?

Ответить
Развернуть ветку
Kiss1nger

Cтрана-изгой. Полный железный занавес все ближе. Возвращаемся к тому, от чего ушли. Режим доволен.

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Иванович

Не совсем так. Действительно, какой-нибудь Вася, ходивший на митинги против СВО сейчас не может купить контактные линзы импортные, а какой-нибудь Шапошников, занимающийся снабжением солдат, так и продолжает чилить в Европе без ограничений.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Через полчаса будет новость о том, что Сбер «начал выполнять переводы»? А через 12 часов, что прекратил.

новые ограничения «вытолкнут» российские фирмы в другие юрисдикции

Новое направление выталкивания — Иранское — вовсю осваивается (-:

Ответить
Развернуть ветку
Жопэ Депардье

К 12 часам переводы превращаются в тыкву

Ответить
Развернуть ветку
Никита

кто нибудь блять обьснит, что такое самозапрет?! на кой черт они нужны, если они предлагают делать самозапреты! у них блять две обязанности - следить за соблюдением прав и запрещать их нарушение. на первое похоже они забили уже давно. теперь получается они не хотят делать и второе??

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт разморожен

Хотят чтобы родственники могли добавлять своих мужей в реестр, но типа "он сам себя добавил". Какая-то дико кривая схема, отражающая все причудливые формы социального взаимодействия российских граждан.

Ответить
Развернуть ветку
Lina Gold

концепция стратагемы Грабить во время пожара на практике

Ответить
Развернуть ветку
Abnatop Sky
Банковская группа HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation) разослала клиентам предупреждение, что с 27 октября 2023 года перестанет обрабатывать коммерческие платежи в Россию и Беларусь

.

Ответить
Развернуть ветку
Император Нолимоций

Китайские братушки в очередной раз не подвели.

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Cree

Вот иногда бывает такое, что хочется безудержно улыбаться, увидев что-то. Но я конечно не про эту новость, тут грустно очень!

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Я

Я до сих пор не пойму, они чё все до Белоруссии то доепались? За компанию или только потому, что полтора года назад с их стороны там кто-то пришел, так сказать?🤦🏻‍♂️

Ладно там вторичные санкции за помощь и т.д., как и для некоторых других стран, кроме Беларуси, но часто используют связку Россию-Беларусь, начиная от экономической войны, заканчивая спортом. Хотят добиться, чтобы типа белорусы русских винили?🤡

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт разморожен

Потому что Россия использует Беларусь как прокладку, поэтому нет смысла накладывать санкции на Россию и не накладывать на Беларусь. Так сказать соучастник.

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Я

Как прокладку в чем? Ты в курсе, что не только Беларусь помогает обложить некоторые санкции? Помогают и страны СНГ, и Турция, и Африка, и Китай, и я тебя удивлю, но даже некоторые страны Европы;)

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт разморожен
Помогают и страны СНГ, и Турция, и Африка, и Китай, и я тебя удивлю, но даже некоторые страны Европы;)

Думаешь они не рискуют попасть в те же условия? Ах да, еще нужно вспомнить и то, что СНГ, и Турция, и Африка, и Китай открыто не демонстрируют свою враждебность.

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Я
Думаешь они не рискуют попасть в те же условия?

Рискуют конечно, только ты мой комментарий читал? Или HSBC перестал обслуживать турков и казахов тоже?

открыто не демонстрируют свою враждебность.

Эм, какую враждебность и кто к кому демонстрирует, ты о чем? Европа по отношению к России с Беларусью? Дак пусть против себя санкции вводят тогда🤣

Ответить
Развернуть ветку
Никита

а просто позакрывать эти сраные букмекерские конторы они не могут придумать, лучше пусть родственники на себя доносы пишут 😡 какой то моразм

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
30 комментариев
Раскрывать всегда
null