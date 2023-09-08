Банк HSBC прекратит обработку переводов в Россию и Беларусь для своих клиентов с 27 октября 2023 года Статьи редакции
В HSBC рассказали, что предприняли «множество шагов» для соблюдения требований регуляторов, но «это становится всё сложнее».
- Банковская группа HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation) разослала клиентам предупреждение, что с 27 октября 2023 года перестанет обрабатывать коммерческие платежи в Россию и Беларусь. Об этом сообщила японская газета Nikkei, которая ознакомилась с уведомлением. В HSBC подтвердили его подлинность.
- В рассылке говорится, что банк прекращает обрабатывать транзакции корпоративных клиентов из-за «всё более сложной ситуации с регулированием». Также в ней отмечается, что решение приняли, чтобы «минимизировать операционную деятельность с Россией и Беларусью, даже если такая деятельность разрешена применимыми законами и правилами».
- Корпоративные клиенты HSBC в Гонконге могли проводить финансовые операции с партнёрами в России, несмотря на санкции Великобритании и ЕС, отмечает Nikkei. Один из сотрудников группы, который работает с компаниями из России, отметил, что полный запрет кажется «чрезмерным»: некоторые виды коммерческой деятельности не попадают под санкции, а новые ограничения «вытолкнут» российские фирмы в другие юрисдикции.
- Представитель HSBC сообщил изданию, что группа «предприняла множество шагов для соблюдения нормативных требований регуляторов, на практике это становится всё сложнее из-за действующих глобальных ограничений». Он рассказал, что HSBC планирует завершить продажу своего бизнеса в России «Экспобанку» в 2023 году, но пока ожидает одобрения регуляторов. Ограничения на переводы со сделкой не связаны, заверили в группе.
- В октябре 2022 года HSBC разослала большинству российских клиентов, базирующихся в Гонконге, письмо о приостановке розничных инвестиционных услуг из-за санкций ЕС.
- Валютное управление Гонконга заявляло, что банки не обязаны соблюдать односторонние санкции, введённые против России, и это решение соответствует позиции правительства города. В ответ на просьбу о комментарии в ведомстве повторили Nikkei это заявление и добавили, что «время от времени» напоминают банкам о необходимости тщательно оценивать риски и «стараться справедливо относиться к клиентам».
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Иранские?
Просто деньги не будут приходить в Россию, а тратиться на месте.
Валюта за сырьё будет поступать на китайские счета, и с них же будут закупаться местные электронные компоненты.
Партии нравится, дополнительная миска риса!
Это, действительно, выгоднее всего Китаю — они не только закупаются по сниженной цене, но и хранят деньги продавца, и в случае чего получают огромный рычаг влияния
Молодцы! Поддерживаю китайцев.
ага, когда продавали нефть за рупии тоже так думали, и теперь там от 10 млрд $ застряли
Да, там купить нечего, в отличии от Китая
Не все китайские товары можно продать в Россию, только те что производятся самим Китаем, а не по лицензии из Европы или США.
Китайские двигатели по лицензии Камминс без проблем поставляются в Россию
На первый взгляд это логичный шаг, но зачем тогда головная фирма в России, если деньги до неё не дойдут?
В тендерах участвовать.
Берётся китайский товар, цена умножается на три (что по закону превращает его в российский — так как основная добавленная стоимость теперь на российской компании), выигрываем тендер, профит.
Т.е. такой способ доступен только для тех товаров, где есть госзаказ?
Африканские.
Гойда значит
Согласно Википедии:Гойда — восклицание, понукающий, подгоняющий окрик человека для животных.
Википедию давно переписали хохлы и им сочувствующие, так что источник так себе.
А какой источник не "так себе"? Там где рассказывают про "великий вождь всех умней"?
Cтрана-изгой. Полный железный занавес все ближе. Возвращаемся к тому, от чего ушли. Режим доволен.
Не совсем так. Действительно, какой-нибудь Вася, ходивший на митинги против СВО сейчас не может купить контактные линзы импортные, а какой-нибудь Шапошников, занимающийся снабжением солдат, так и продолжает чилить в Европе без ограничений.
Через полчаса будет новость о том, что Сбер «начал выполнять переводы»? А через 12 часов, что прекратил.новые ограничения «вытолкнут» российские фирмы в другие юрисдикции
Новое направление выталкивания — Иранское — вовсю осваивается (-:
К 12 часам переводы превращаются в тыкву
кто нибудь блять обьснит, что такое самозапрет?! на кой черт они нужны, если они предлагают делать самозапреты! у них блять две обязанности - следить за соблюдением прав и запрещать их нарушение. на первое похоже они забили уже давно. теперь получается они не хотят делать и второе??
Хотят чтобы родственники могли добавлять своих мужей в реестр, но типа "он сам себя добавил". Какая-то дико кривая схема, отражающая все причудливые формы социального взаимодействия российских граждан.
концепция стратагемы Грабить во время пожара на практике
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Китайские братушки в очередной раз не подвели.
Вот иногда бывает такое, что хочется безудержно улыбаться, увидев что-то. Но я конечно не про эту новость, тут грустно очень!
Я до сих пор не пойму, они чё все до Белоруссии то доепались? За компанию или только потому, что полтора года назад с их стороны там кто-то пришел, так сказать?🤦🏻♂️
Ладно там вторичные санкции за помощь и т.д., как и для некоторых других стран, кроме Беларуси, но часто используют связку Россию-Беларусь, начиная от экономической войны, заканчивая спортом. Хотят добиться, чтобы типа белорусы русских винили?🤡
Потому что Россия использует Беларусь как прокладку, поэтому нет смысла накладывать санкции на Россию и не накладывать на Беларусь. Так сказать соучастник.
Как прокладку в чем? Ты в курсе, что не только Беларусь помогает обложить некоторые санкции? Помогают и страны СНГ, и Турция, и Африка, и Китай, и я тебя удивлю, но даже некоторые страны Европы;)
Думаешь они не рискуют попасть в те же условия? Ах да, еще нужно вспомнить и то, что СНГ, и Турция, и Африка, и Китай открыто не демонстрируют свою враждебность.
Рискуют конечно, только ты мой комментарий читал? Или HSBC перестал обслуживать турков и казахов тоже?открыто не демонстрируют свою враждебность.
Эм, какую враждебность и кто к кому демонстрирует, ты о чем? Европа по отношению к России с Беларусью? Дак пусть против себя санкции вводят тогда🤣
а просто позакрывать эти сраные букмекерские конторы они не могут придумать, лучше пусть родственники на себя доносы пишут 😡 какой то моразм