«Райффайзенбанк» подал заявку на регистрацию товарных знаков «R Bank» и «R Банк» Статьи редакции
Raiffeisen Bank International планировала свернуть бизнес в России до конца 2023 года.
- О том, что банк 5 сентября 2023 года подал четыре заявки в Роспатент, пишет Frank Media со ссылкой на данные Федеральной службы по интеллектуальной собственности.
- «Райфайзенбанк» хочет зарегистрировать товарные знаки «R Bank» и «R Банк». Два варианта предполагают использование фирменного желтого цвета компании, два других — без него.
- Raiffeisen Bank International заявила о планах по уходу с российского рынка в мае 2022 года. По итогам 2021 года «Райффайзенбанк» занял 10-е место по размеру активов в стране.
- В октябре Владимир Путин запретил совершать сделки с акциями или долями в уставном капитале 45 банков без разрешения специальной правкомиссии. Среди них — «Райффайзенбанк».
- В марте 2023 года Raiffeisen Bank International (RBI) сообщила, что продаст российский бизнес или выведет «Райффайзенбанк» из периметра группы, а также сократит деловую активность в стране.
- В июле источники Reuters говорили, что организация отложила планы по выходу с российского рынка: якобы власти Австрии опасались полного разрыва связей с Москвой и защищали RBI перед регуляторами ЕС и США. Уже в августе компания заявила, что свернёт работу до конца 2023 года.
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Это видимо неспроста. ))
По пути Coca-Cola решили пойти. Типа мы, это не мы..))
ДобRобанк
Если там свифт отрубят, то будет еще хуже добрососасолы. Если проводить аналогии - просто сладкая водичка без признаков ароматизатора.
Ну так настоящая кока-кола действительно не они, а так конечно в стиле европейцев, они и при союзе тут деньги умели делать
Так под разлив никто не завозит газировки и колу, в том числе, все импорт, а то что продает с надписью на русском и не только кола, это уже чистая отрава и пить это не советую.
Вам нравятся эти логотипы?(
"Ваша визитка гавно"
Ну, к компаниям райфазена, если откровенно, еще на заре вопросы по айдентике были - и к шрифту, и к самому лого если честно. Но ладно, традиции как-никак. То, что щаз - на уровне вкусноточки. Дальше еще меньше париться будут. А зачем? Все равно под ребрендинг в итоге, когда все устаканится.
А лого самое интересное у Русского Стандарта, только что лаконичность никакая.
Да в целом норм. Но я тупой и не понял что хотели сказать стрелочкой :-)
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Вот никогда не думал что буду жить в Pro Evolution Soccer. Без патча и лицензий. В реальности
Soccer должен быть без дырок
А где R
Можно удалять приложение
начинайте
Я цифры скину, остаток со счета можешь перевести. Тебе то незачем
А как же RuBank?! Да такое название самое-распресамое — и скрепно, и сразу понятно, что бабки рубят.
Рафик банк)
вообще конечно логично если р латиницей то и слово банк тоже латиницей, соответственно и с кириллицей, но вот эта стрелка это что то типа откуда начали к тому и пришли / вернулись? как белка в колесе?
- Raif уходит
- Россельхоз заходит
- profit
F Bank, помянем...
Rубль и точка
РФ Банк, постеснялись.
Но ребрендить SWIFT не получится.
Уход отменяется. Ну если только названия...
Это почему отменяется. Сменят логотип, продадут бизнес и до свидания. Похоже что нет достаочно денег у местных барых.
Так вот почему Р-ФОН...
И стрелочка в незавершенном контуре бегущая против часовой стрелки назад какбы намекает на вечный исход. Недурно тролят.
Картавых походу уволят
Готовятся.
РАЙФ Верни срочно нормальные комиссии прекрати хулиганить
Скажите спасибо, что еще работаем.
Чет фигня какая-то. Будто не банк, а какой-то сервис общепита.
На этом фоне и "Вкусно и точка" лучше выглядит
Логотип норм. Что не так?
А как же ... и точка?!
Открыл давно расчетный счет в Райффайзенбанк. Перестал пользоваться. Звонят где-то месяц назад, спрашивают "почему не пользуетесь"?
Говорю - так в новостях говорят, что вы уходите из России. Не хочу чтобы с моими копейками уходили. Начали убеждать, что не уходят из России и рады будут если буду у них обслуживаться снова :)
Будут убеждать до момента, пока не повесят табличку "закрыто". Это ж муравейник с ложью и лицемерием возведенными в корпоративную культуру.
Не верь никому. Хотят бабки увести твои.