Деньги
Артур Томилко

«Райффайзенбанк» подал заявку на регистрацию товарных знаков «R Bank» и «R Банк» Статьи редакции

Raiffeisen Bank International планировала свернуть бизнес в России до конца 2023 года.

  • О том, что банк 5 сентября 2023 года подал четыре заявки в Роспатент, пишет Frank Media со ссылкой на данные Федеральной службы по интеллектуальной собственности.
  • «Райфайзенбанк» хочет зарегистрировать товарные знаки «R Bank» и «R Банк». Два варианта предполагают использование фирменного желтого цвета компании, два других — без него.

Мы обновили один из наших существующих логотипов и зарегистрировали новую версию в Роспатенте. Это расширит возможности по использованию одного из наших товарных знаков.

Пресс-служба «Райффайзенбанка»
  • Raiffeisen Bank International заявила о планах по уходу с российского рынка в мае 2022 года. По итогам 2021 года «Райффайзенбанк» занял 10-е место по размеру активов в стране.
  • В октябре Владимир Путин запретил совершать сделки с акциями или долями в уставном капитале 45 банков без разрешения специальной правкомиссии. Среди них — «Райффайзенбанк».
  • В марте 2023 года Raiffeisen Bank International (RBI) сообщила, что продаст российский бизнес или выведет «Райффайзенбанк» из периметра группы, а также сократит деловую активность в стране.
  • В июле источники Reuters говорили, что организация отложила планы по выходу с российского рынка: якобы власти Австрии опасались полного разрыва связей с Москвой и защищали RBI перед регуляторами ЕС и США. Уже в августе компания заявила, что свернёт работу до конца 2023 года.

#новость #райффайзенбанк

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66 комментариев
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 S.Capusta

Это видимо неспроста. ))
По пути Coca-Cola решили пойти. Типа мы, это не мы..))

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Байд Джонов

ДобRобанк

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5 комментариев
AlSh

Если там свифт отрубят, то будет еще хуже добрососасолы. Если проводить аналогии - просто сладкая водичка без признаков ароматизатора.

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2 комментария
Саша Прохоренко

Ну так настоящая кока-кола действительно не они, а так конечно в стиле европейцев, они и при союзе тут деньги умели делать

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1 комментарий
Михаил Николаев

Так под разлив никто не завозит газировки и колу, в том числе, все импорт, а то что продает с надписью на русском и не только кола, это уже чистая отрава и пить это не советую.

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S1m0ne

Вам нравятся эти логотипы?(

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Байд Джонов

"Ваша визитка гавно"

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5 комментариев
AlSh

Ну, к компаниям райфазена, если откровенно, еще на заре вопросы по айдентике были - и к шрифту, и к самому лого если честно. Но ладно, традиции как-никак. То, что щаз - на уровне вкусноточки. Дальше еще меньше париться будут. А зачем? Все равно под ребрендинг в итоге, когда все устаканится.

А лого самое интересное у Русского Стандарта, только что лаконичность никакая.

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2 комментария
Muvandr

Да в целом норм. Но я тупой и не понял что хотели сказать стрелочкой :-)

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7 комментариев

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Евгений Рябченко

Вот никогда не думал что буду жить в Pro Evolution Soccer. Без патча и лицензий. В реальности

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Байд Джонов

Soccer должен быть без дырок

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igotosochi
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Байд Джонов

А где R

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4 комментария
A V

Можно удалять приложение

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неформат

начинайте

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Байд Джонов

Я цифры скину, остаток со счета можешь перевести. Тебе то незачем

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Вадим Д.

А как же RuBank?! Да такое название самое-распресамое — и скрепно, и сразу понятно, что бабки рубят.

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Никита

Рафик банк)

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1 комментарий
неформат

вообще конечно логично если р латиницей то и слово банк тоже латиницей, соответственно и с кириллицей, но вот эта стрелка это что то типа откуда начали к тому и пришли / вернулись? как белка в колесе?

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Dmitriy Strashkov

- Raif уходит
- Россельхоз заходит
- profit

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Dmitry Berezin

F Bank, помянем...

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ъуъ

Rубль и точка

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Владимир Зыков

РФ Банк, постеснялись.

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Иван

Но ребрендить SWIFT не получится.

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Байд Джонов

Уход отменяется. Ну если только названия...

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Нет

Это почему отменяется. Сменят логотип, продадут бизнес и до свидания. Похоже что нет достаочно денег у местных барых.

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1 комментарий
Pavel Cree

Так вот почему Р-ФОН...

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Аккаунт отморожен

И стрелочка в незавершенном контуре бегущая против часовой стрелки назад какбы намекает на вечный исход. Недурно тролят.

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Anton S

Картавых походу уволят

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Нет

Готовятся.

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Антон Веселов

РАЙФ Верни срочно нормальные комиссии прекрати хулиганить

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Нет

Скажите спасибо, что еще работаем.

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ilia

Чет фигня какая-то. Будто не банк, а какой-то сервис общепита.

На этом фоне и "Вкусно и точка" лучше выглядит

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Нет

Логотип норм. Что не так?

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Александр

А как же ... и точка?!

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Садых Садыхов

Открыл давно расчетный счет в Райффайзенбанк. Перестал пользоваться. Звонят где-то месяц назад, спрашивают "почему не пользуетесь"?

Говорю - так в новостях говорят, что вы уходите из России. Не хочу чтобы с моими копейками уходили. Начали убеждать, что не уходят из России и рады будут если буду у них обслуживаться снова :)

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Нет

Будут убеждать до момента, пока не повесят табличку "закрыто". Это ж муравейник с ложью и лицемерием возведенными в корпоративную культуру.

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Байд Джонов

Не верь никому. Хотят бабки увести твои.

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63 комментария
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