Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

{"id":829485,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":829485,"gtm":null} 514 показов 924 открытия

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 9-11 сентября: доллар — 97,92 рубля (на 27 копеек меньше, чем 8 сентября), евро — 104,88 рубля (на 39 копеек меньше).

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "post_inside", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Курсы на Мосбирже на закрытии 8 сентября: доллар — 97,78 рубля, евро — 104,79 рубля.

Курсы на Forex на закрытии биржи 8 сентября: доллар — 97,79 рубля, евро — 104,78 рубля.

«Сбербанк» решил увеличить срок действия банковских карт «Мир» вдвое — до 10 лет. Для дебетовых карт нововведение заработало уже с сентября 2023 года, а для кредитных — с 3 октября. Также оно коснётся платёжных стикеров.

Контекст

Число бронирований организованных туров на эту осень выросло на 25% год к году, подсчитали в Travelata.ru. В «Слетать.ру» говорят о росте продаж на 5%, добавляя, что сезонного снижения активности не произошло и бронирования идут на уровне августа. Средний чек по всем направлениям, по данным «Слетать.ру», вырос на 15% год к году, до 164 тысяч рублей.

«Коммерсантъ» обратил внимание, что посредники, предлагающие через «Авито» и другие площадки россиянам услуги по покупке подписок PlayStation Plus через зарубежные аккаунты, начали в несколько раз поднимать цены на свои услуги. Стоимость годовой максимальной подписки Deluxe выросла с 4000 до 12,5 тысяч рублей, говорит один из продавцов. Другой рассказал о росте с 4000 до 12 тысяч рублей. На Wildberries цены на годовой Deluxe выросли с 2000-3000 до 10-13 тысяч рублей. Рост связан с тем, что Sony 6 сентября повысила цены на PS Plus по всему миру.

Доля расчётов между Россией и Китаем в национальных валютах превышает 80%, в начале 2022 года она находилась на уровне около 25%. Об этом сообщил директор первого департамента Азии МИД Росии Георгий Зиновьев.

Товарооборот России и Мексики в июне вырос на 17% год к году, до $324 млн. Это стало историческим максимумом.