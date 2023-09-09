День 563: «Сбер» увеличит срок действия карт «Мир» с пяти до десяти лет Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 9-11 сентября: доллар — 97,92 рубля (на 27 копеек меньше, чем 8 сентября), евро — 104,88 рубля (на 39 копеек меньше).
«Сбербанк» решил увеличить срок действия банковских карт «Мир» вдвое — до 10 лет. Для дебетовых карт нововведение заработало уже с сентября 2023 года, а для кредитных — с 3 октября. Также оно коснётся платёжных стикеров.
Контекст
Число бронирований организованных туров на эту осень выросло на 25% год к году, подсчитали в Travelata.ru. В «Слетать.ру» говорят о росте продаж на 5%, добавляя, что сезонного снижения активности не произошло и бронирования идут на уровне августа. Средний чек по всем направлениям, по данным «Слетать.ру», вырос на 15% год к году, до 164 тысяч рублей.
«Коммерсантъ» обратил внимание, что посредники, предлагающие через «Авито» и другие площадки россиянам услуги по покупке подписок PlayStation Plus через зарубежные аккаунты, начали в несколько раз поднимать цены на свои услуги. Стоимость годовой максимальной подписки Deluxe выросла с 4000 до 12,5 тысяч рублей, говорит один из продавцов. Другой рассказал о росте с 4000 до 12 тысяч рублей. На Wildberries цены на годовой Deluxe выросли с 2000-3000 до 10-13 тысяч рублей. Рост связан с тем, что Sony 6 сентября повысила цены на PS Plus по всему миру.
Доля расчётов между Россией и Китаем в национальных валютах превышает 80%, в начале 2022 года она находилась на уровне около 25%. Об этом сообщил директор первого департамента Азии МИД Росии Георгий Зиновьев.
Товарооборот России и Мексики в июне вырос на 17% год к году, до $324 млн. Это стало историческим максимумом.
Новости предыдущего дня, 8 сентября — здесь.
Ни дня без рекордов
Я думала, это только сельхозтехники всё коснётся, вчера друзья из Вязьмы (Смолобласть) пишут, почём у вас бензин., я говорю ну в среднем 54 за 95, а что?
Пишет - "глаза разуй, мол))
У нас на той неделе бензин был ниже 50-ти, кое где 50.
Сейчас (вчера) бензин 64, дизель 70."
А теперь и я разула. Газпронефть напротив дома - 57, "шейсят", и кажется, он растёт, вчера на 56 я не среагировала.
И да, кому нужны зоокорма - присмотритесь. Я брала 3 мешка Чикопи 20 кг по 5600 2 недели назад. Сейчас 6500 ягнёнок.
Но по ТВ, наверное, всё ещё 3 процента у нас инфляция.
Апельсины пока в лидерах, РБК:
Апельсины второй месяц лидируют по росту цен в России среди всех позиций, отслеживаемых Росстатом. За год они подорожали уже на 71%, что является рекордом с начала века для этого времени года
Потребительские цены на апельсины в России в августе 2023 года увеличились на 21% за месяц, сообщил Росстат. Это максимальный прирост относительно предыдущего месяца среди всех позиций, отслеживаемых Росстатом (включая непродовольственные товары и услуги).
В целом потребительская инфляция в России в августе составила 0,28% по сравнению с июлем (после 0,63% в июле—июне), а в годовом выражении — 5,15%, следует из данных Росстата.
Второй месяц подряд апельсины дорожают темпами выше 20% к предыдущему месяцу. В июле к июню рост цен на эти цитрусовые составил 22,6%, что также превысило рост стоимости по любой другой позиции.
ну и где это обзывательное "бензоколонка"?
Это ж на всё отразится, получается. Ну, кроме домофона)
Домофон тоже подорожал у меня в этом году, с 45 р до 55 р.
Зэтники обрадовались крепчанию!
"Па плану, на пользу, толька выиграли, сделаем сваё". Нужное подчеркнуть.
Принуждение к Миру затянется на 10 лет?
Война - это «мир»
Наконец-то смогу не ехать в течении 10 лет "туда где открывал карту"
https://youtu.be/heA3MvNfYmU?si=uHTY6Lf9hufrX1xK
они даже свой бесплатный моментум на базе mc который должен был умереть продлили на 2 года с другим cvc , тинь давно клепал миры 8 летки а с недавнего времени тоже начал 10 летки шлёпать
Вангую по 75р за 95й в ближайшие пол года.