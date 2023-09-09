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Деньги
Евгения Евсеева

День 563: «Сбер» увеличит срок действия карт «Мир» с пяти до десяти лет Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото: Игорь Егоров / «РИА Новости»

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 9-11 сентября: доллар — 97,92 рубля (на 27 копеек меньше, чем 8 сентября), евро — 104,88 рубля (на 39 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на закрытии 8 сентября: доллар — 97,78 рубля, евро — 104,79 рубля.

Курсы на Forex на закрытии биржи 8 сентября: доллар — 97,79 рубля, евро — 104,78 рубля.

«Сбербанк» решил увеличить срок действия банковских карт «Мир» вдвое — до 10 лет. Для дебетовых карт нововведение заработало уже с сентября 2023 года, а для кредитных — с 3 октября. Также оно коснётся платёжных стикеров.

Контекст

Число бронирований организованных туров на эту осень выросло на 25% год к году, подсчитали в Travelata.ru. В «Слетать.ру» говорят о росте продаж на 5%, добавляя, что сезонного снижения активности не произошло и бронирования идут на уровне августа. Средний чек по всем направлениям, по данным «Слетать.ру», вырос на 15% год к году, до 164 тысяч рублей.

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«Коммерсантъ» обратил внимание, что посредники, предлагающие через «Авито» и другие площадки россиянам услуги по покупке подписок PlayStation Plus через зарубежные аккаунты, начали в несколько раз поднимать цены на свои услуги. Стоимость годовой максимальной подписки Deluxe выросла с 4000 до 12,5 тысяч рублей, говорит один из продавцов. Другой рассказал о росте с 4000 до 12 тысяч рублей. На Wildberries цены на годовой Deluxe выросли с 2000-3000 до 10-13 тысяч рублей. Рост связан с тем, что Sony 6 сентября повысила цены на PS Plus по всему миру.

Доля расчётов между Россией и Китаем в национальных валютах превышает 80%, в начале 2022 года она находилась на уровне около 25%. Об этом сообщил директор первого департамента Азии МИД Росии Георгий Зиновьев.

Товарооборот России и Мексики в июне вырос на 17% год к году, до $324 млн. Это стало историческим максимумом.

Новости предыдущего дня, 8 сентября — здесь.

#новость

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 Фоксик
Россиян предупредили о подорожании хлеба и макарон на фоне роста цен на топливо, его дефицита в регионах и сложностей из-за замены импортной сельскохозяйственной техники.

Ни дня без рекордов

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S1m0ne
а фоне роста цен на топливо, его дефицита в регионах и сложностей из-за замены импортной сельскохозяйственной техники

Я думала, это только сельхозтехники всё коснётся, вчера друзья из Вязьмы (Смолобласть) пишут, почём у вас бензин., я говорю ну в среднем 54 за 95, а что?
Пишет - "глаза разуй, мол))
У нас на той неделе бензин был ниже 50-ти, кое где 50.
Сейчас (вчера) бензин 64, дизель 70."
А теперь и я разула. Газпронефть напротив дома - 57, "шейсят", и кажется, он растёт, вчера на 56 я не среагировала.
И да, кому нужны зоокорма - присмотритесь. Я брала 3 мешка Чикопи 20 кг по 5600 2 недели назад. Сейчас 6500 ягнёнок.
Но по ТВ, наверное, всё ещё 3 процента у нас инфляция.

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Иван Помидоров

Апельсины пока в лидерах, РБК:

Апельсины второй месяц лидируют по росту цен в России среди всех позиций, отслеживаемых Росстатом. За год они подорожали уже на 71%, что является рекордом с начала века для этого времени года

Потребительские цены на апельсины в России в августе 2023 года увеличились на 21% за месяц, сообщил Росстат. Это максимальный прирост относительно предыдущего месяца среди всех позиций, отслеживаемых Росстатом (включая непродовольственные товары и услуги).

В целом потребительская инфляция в России в августе составила 0,28% по сравнению с июлем (после 0,63% в июле—июне), а в годовом выражении — 5,15%, следует из данных Росстата.

Второй месяц подряд апельсины дорожают темпами выше 20% к предыдущему месяцу. В июле к июню рост цен на эти цитрусовые составил 22,6%, что также превысило рост стоимости по любой другой позиции.

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S1m0ne

ну и где это обзывательное "бензоколонка"?
Это ж на всё отразится, получается. Ну, кроме домофона)

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Иван Помидоров

Домофон тоже подорожал у меня в этом году, с 45 р до 55 р.

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Нет

Зэтники обрадовались крепчанию!

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Kiss1nger

"Па плану, на пользу, толька выиграли, сделаем сваё". Нужное подчеркнуть.

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Иван Помидоров

Принуждение к Миру затянется на 10 лет?

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varchar

Война - это «мир»

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Rafa Ramazanoff

Наконец-то смогу не ехать в течении 10 лет "туда где открывал карту"

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Alex Maltsev

https://youtu.be/heA3MvNfYmU?si=uHTY6Lf9hufrX1xK

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неформат

они даже свой бесплатный моментум на базе mc который должен был умереть продлили на 2 года с другим cvc , тинь давно клепал миры 8 летки а с недавнего времени тоже начал 10 летки шлёпать

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Deschain

Вангую по 75р за 95й в ближайшие пол года.

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