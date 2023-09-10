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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 9-11 сентября: доллар — 97,92 рубля (на 27 копеек меньше, чем 8 сентября), евро — 104,88 рубля (на 39 копеек меньше).

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Курсы на Мосбирже на закрытии 8 сентября: доллар — 97,78 рубля, евро — 104,79 рубля.

Курсы на Forex на закрытии биржи 8 сентября: доллар — 97,79 рубля, евро — 104,78 рубля.

Какие есть проблемы и трудности

Еврокомиссия подтвердила, что въезд в страны ЕС на легковых автомобилях, зарегистрированных в России, расценивается как запрещённый импорт. Она объяснила позицию после арестов машин россиян, въезжающих в Германию. Из разъяснений следует, что под запрет могут попасть и другие личные вещи из перечня запрещённых к импорту — смартфоны, ноутбуки, косметика и чемоданы.

Кто и как адаптируется

«Газпром-Медиа» ведёт переговоры о продаже прав на свой контент с Таиландом. За последние полтора года на страны Азии, особенно Китай, пришлось 70% всех международных сделок компании.

Контекст

Индия пообещала предложить России перспективные области, куда можно инвестировать застрявшие на счетах компаний из России миллиарды рупий, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита G20.

В августе 2023 года Бразилия нарастила импорт российских нефтепродуктов до рекордных значений: объём закупок увеличился в 2,1 раза, до 920 тысяч тонн, а их стоимость выросла до $672,8 млн. Это рекордные значения российского экспорта в Бразилию.