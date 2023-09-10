День 564: запрет на въезд в ЕС на личной машине, «Газпром-Медиа» ведёт переговоры с Таиландом о продаже прав на контент Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 9-11 сентября: доллар — 97,92 рубля (на 27 копеек меньше, чем 8 сентября), евро — 104,88 рубля (на 39 копеек меньше).
Какие есть проблемы и трудности
Еврокомиссия подтвердила, что въезд в страны ЕС на легковых автомобилях, зарегистрированных в России, расценивается как запрещённый импорт. Она объяснила позицию после арестов машин россиян, въезжающих в Германию. Из разъяснений следует, что под запрет могут попасть и другие личные вещи из перечня запрещённых к импорту — смартфоны, ноутбуки, косметика и чемоданы.
Кто и как адаптируется
«Газпром-Медиа» ведёт переговоры о продаже прав на свой контент с Таиландом. За последние полтора года на страны Азии, особенно Китай, пришлось 70% всех международных сделок компании.
Контекст
Индия пообещала предложить России перспективные области, куда можно инвестировать застрявшие на счетах компаний из России миллиарды рупий, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита G20.
В августе 2023 года Бразилия нарастила импорт российских нефтепродуктов до рекордных значений: объём закупок увеличился в 2,1 раза, до 920 тысяч тонн, а их стоимость выросла до $672,8 млн. Это рекордные значения российского экспорта в Бразилию.
Новости предыдущего дня, 9 сентября — здесь.
"под запрет могут попасть и другие личные вещи из перечня запрещённых к импорту — смартфоны, ноутбуки, косметика и чемоданы"
не совсем понятно. это, типа, нельзя въехать со своим телефоном?)
Ну если лицо не понравится таможеннику - можно забрать безнаказанно
Ладно, отдохнёшь без телефона - в смысле, дома заранее оставишь. А вот чемодан.. ну отдыхать едешь, а не наряжаться! 8))
Ну, понимаете, если чемодан выполняет функцию бумажника разумеется, будут конфисковать.🙄
Телефон это мещанство. Сейчас тренд на экологичность и минимализм. Даже душ советуют принимать раз в неделю и не дольше 2 минут. В Европе тебя с такими замашками не поймут.
Поздравляю с первым комментарием, не останавливайся
Получи Путин!Индия пообещала предложить России перспективные области, куда можно инвестировать застрявшие на счетах компаний из России миллиарды рупий, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита G20.
На слонов :D
Специи, опять же.
Как материнский капитал, пока найдут эти "перспективные направления" Миллиарды рупий вообще в пыль превратятся.
прям какие-то вымученные новости ради заголовка день n одну из которой уже обсосали отдельно
"Россия сотни лет упорно с колоссальными потерями и издержками выстраивала позиции на европейском направлении. Это была не блажь, а отчетливое понимание того, что Европа - базовый рынок, на котором можно и нужно работать. Всё остальное - это бонус и дополнение к нему. Но оказалось, что всего полутора десятилетий (с момента произнесения Мюнхенской речи, запустившей процесс ожесточенной конфронтации с Европой) достаточно, чтобы похоронить почти полтысячи лет российской истории и стратегии."
Чо не возьмут нас теперь в ЕС, думаешь?
Вас это кого?
Крымчан
А чего вы там потеряли?
Дак базовый рынок, ценности.
Лови камни с неба и не думай про всяких глупостев.
С Индией непонятно. Типа мы им нефть, а они нам рупии. Но на эти рупии мы ничего купить не можем, но можем инвестировать их в Индию. Что бы получать прибыль в рупиях. Которые можно инвестировать в Индию. Мне кажется или тут есть какой-то подвох?
Да нет никакого подвоха. Помимо очевидных всем минусов есть и неочевидные плюсы. Рупии нам не заморозят по щелчку США, как сделали европейские друзяшки. После создания валюты БРИКС расчеты будут проводится в ней, рынки сбыта кратно возрастут, рупии на новую мультивалюту поменяют. Если раньше не придумают, куда их потратить.
Какие вы ребята дружные
Я просто дополнил. Актуальненько так. БРИКС, новая мировая валюта, бла-бла-бла.
Повесточка однако.
Ну и дата регистрации, до кучи.
Над криптой или евро тоже похохатываешь?
Тебя в Крым с материка задуло?
Я давно зареген, только через террористическую мету как раньше ви си залогиниться не дает, пришлось крутиться.
А почему рынки сбыта кратно возрастут?
По аналогии с евро и еврозоной. Упростится логистика, банкинг, эквайринг и банально география. Была Индия - Россия, станет несколько десятков стран в одной валютной зоне.
перевожу его ответ: сейчас за фантики покупает только Индия, а потом будет еще больше стран
После создания валюты БРИКС — они уже сколько говорят, да никак не сделают. В первую очередь, потому что это будет не свободно конвертируемая валюта, как рупии для рф сейчас.
Сколько? Полгода год. Дизайн купюры пару дней назад в телеге мелькал, все только начинается.
Ребятки, ну тут все просто. Вы, в том числе на этом ресурсе, регулярно писали, что плевать на санкции, как путешествовали так и путешествуем, айфоны покупаем, бэхи свои обслуживаем и обновляем. Кого-то это задело за живое и вот решили напомнить вам ваше место
Сразу вой про простой народ! Который ни сном ни духом про поездки в ЕС не ведает )))
Забавно подучилось: чтобы жёны российских чиновников ездили в Евросоюз беспрепятственно, для золотых украшений «для личного пользования» сделали исключение, а Ивану на своей машине, который по блюкарте в Европу поехал, на границе её заберут👍
По сравнению с 8 млн. тонн в среднем, которые покупал ЕС.