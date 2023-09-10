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Деньги
Евгения Евсеева

День 564: запрет на въезд в ЕС на личной машине, «Газпром-Медиа» ведёт переговоры с Таиландом о продаже прав на контент Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото: Sky News

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 9-11 сентября: доллар — 97,92 рубля (на 27 копеек меньше, чем 8 сентября), евро — 104,88 рубля (на 39 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на закрытии 8 сентября: доллар — 97,78 рубля, евро — 104,79 рубля.

Курсы на Forex на закрытии биржи 8 сентября: доллар — 97,79 рубля, евро — 104,78 рубля.

Какие есть проблемы и трудности

Еврокомиссия подтвердила, что въезд в страны ЕС на легковых автомобилях, зарегистрированных в России, расценивается как запрещённый импорт. Она объяснила позицию после арестов машин россиян, въезжающих в Германию. Из разъяснений следует, что под запрет могут попасть и другие личные вещи из перечня запрещённых к импорту — смартфоны, ноутбуки, косметика и чемоданы.

Кто и как адаптируется

«Газпром-Медиа» ведёт переговоры о продаже прав на свой контент с Таиландом. За последние полтора года на страны Азии, особенно Китай, пришлось 70% всех международных сделок компании.

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Контекст

Индия пообещала предложить России перспективные области, куда можно инвестировать застрявшие на счетах компаний из России миллиарды рупий, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита G20.

В августе 2023 года Бразилия нарастила импорт российских нефтепродуктов до рекордных значений: объём закупок увеличился в 2,1 раза, до 920 тысяч тонн, а их стоимость выросла до $672,8 млн. Это рекордные значения российского экспорта в Бразилию.

Новости предыдущего дня, 9 сентября — здесь.

#новость

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35 комментариев
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 Владислав Горящий

"под запрет могут попасть и другие личные вещи из перечня запрещённых к импорту — смартфоны, ноутбуки, косметика и чемоданы"
не совсем понятно. это, типа, нельзя въехать со своим телефоном?)

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Руслан Астафьев

Ну если лицо не понравится таможеннику - можно забрать безнаказанно

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Сергей Коновалов

Ладно, отдохнёшь без телефона - в смысле, дома заранее оставишь. А вот чемодан.. ну отдыхать едешь, а не наряжаться! 8))

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Илья Попов

Ну, понимаете, если чемодан выполняет функцию бумажника разумеется, будут конфисковать.🙄

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Денис Попович

Телефон это мещанство. Сейчас тренд на экологичность и минимализм. Даже душ советуют принимать раз в неделю и не дольше 2 минут. В Европе тебя с такими замашками не поймут.

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Глеб Голубев

Поздравляю с первым комментарием, не останавливайся

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Leonid Bushuev
Еврокомиссия подтвердила, что въезд в страны ЕС на легковых автомобилях, зарегистрированных в России, расценивается как запрещённый импорт.

Получи Путин!

Индия пообещала предложить России перспективные области, куда можно инвестировать застрявшие на счетах компаний из России миллиарды рупий, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита G20.

На слонов :D

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Александр Голубев

Специи, опять же.

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ZuDwa

Как материнский капитал, пока найдут эти "перспективные направления" Миллиарды рупий вообще в пыль превратятся.

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неформат

прям какие-то вымученные новости ради заголовка день n одну из которой уже обсосали отдельно

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Александр Голубев

"Россия сотни лет упорно с колоссальными потерями и издержками выстраивала позиции на европейском направлении. Это была не блажь, а отчетливое понимание того, что Европа - базовый рынок, на котором можно и нужно работать. Всё остальное - это бонус и дополнение к нему. Но оказалось, что всего полутора десятилетий (с момента произнесения Мюнхенской речи, запустившей процесс ожесточенной конфронтации с Европой) достаточно, чтобы похоронить почти полтысячи лет российской истории и стратегии."

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Денис Попович

Чо не возьмут нас теперь в ЕС, думаешь?

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Александр Голубев

Вас это кого?

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Денис Попович

Крымчан

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Александр Голубев

А чего вы там потеряли?

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Денис Попович

Дак базовый рынок, ценности.

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Александр Голубев

Лови камни с неба и не думай про всяких глупостев.

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Влад Шушкевич

С Индией непонятно. Типа мы им нефть, а они нам рупии. Но на эти рупии мы ничего купить не можем, но можем инвестировать их в Индию. Что бы получать прибыль в рупиях. Которые можно инвестировать в Индию. Мне кажется или тут есть какой-то подвох?

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Денис Попович

Да нет никакого подвоха. Помимо очевидных всем минусов есть и неочевидные плюсы. Рупии нам не заморозят по щелчку США, как сделали европейские друзяшки. После создания валюты БРИКС расчеты будут проводится в ней, рынки сбыта кратно возрастут, рупии на новую мультивалюту поменяют. Если раньше не придумают, куда их потратить.

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Александр Голубев
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Денис Попович

Какие вы ребята дружные

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Александр Голубев

Я просто дополнил. Актуальненько так. БРИКС, новая мировая валюта, бла-бла-бла.
Повесточка однако.
Ну и дата регистрации, до кучи.

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Денис Попович

Над криптой или евро тоже похохатываешь?

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Александр Голубев

Тебя в Крым с материка задуло?

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Денис Попович

Я давно зареген, только через террористическую мету как раньше ви си залогиниться не дает, пришлось крутиться.

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Либерал-смузихлеб 2.0
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Константин

А почему рынки сбыта кратно возрастут?

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Денис Попович

По аналогии с евро и еврозоной. Упростится логистика, банкинг, эквайринг и банально география. Была Индия - Россия, станет несколько десятков стран в одной валютной зоне.

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Либерал-смузихлеб 2.0

перевожу его ответ: сейчас за фантики покупает только Индия, а потом будет еще больше стран

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Продюсер душнила

После создания валюты БРИКС — они уже сколько говорят, да никак не сделают. В первую очередь, потому что это будет не свободно конвертируемая валюта, как рупии для рф сейчас.

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Денис Попович

Сколько? Полгода год. Дизайн купюры пару дней назад в телеге мелькал, все только начинается.

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Пьер Вудман
Еврокомиссия подтвердила, что въезд в страны ЕС на легковых автомобилях, зарегистрированных в России, расценивается как запрещённый импорт

Ребятки, ну тут все просто. Вы, в том числе на этом ресурсе, регулярно писали, что плевать на санкции, как путешествовали так и путешествуем, айфоны покупаем, бэхи свои обслуживаем и обновляем. Кого-то это задело за живое и вот решили напомнить вам ваше место

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Александр Голубев

Сразу вой про простой народ! Который ни сном ни духом про поездки в ЕС не ведает )))

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Михаил Иванович

Забавно подучилось: чтобы жёны российских чиновников ездили в Евросоюз беспрепятственно, для золотых украшений «для личного пользования» сделали исключение, а Ивану на своей машине, который по блюкарте в Европу поехал, на границе её заберут👍

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Indy Pop
В августе 2023 года Бразилия нарастила импорт российских нефтепродуктов до рекордных значений: объём закупок увеличился в 2,1 раза, до 920 тысяч тонн, а их стоимость выросла до $672,8 млн.

По сравнению с 8 млн. тонн в среднем, которые покупал ЕС.

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