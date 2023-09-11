День 565: карты «Мир» начнут принимать в Мьянме в октябре, производитель алюминиевых банок предупредил о росте цен Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 9-11 сентября: доллар — 97,92 рубля (на 27 копеек меньше, чем 8 сентября), евро — 104,88 рубля (на 39 копеек меньше).
Кто и как адаптируется
Глава ВТБ Андрей Костин в интервью РБК предложил ограничить рублевые переводы россиян за границу для поддержки рубля. Он считает, что граждане могут переводить за рубеж рубли на сумму больше $1 млн (предельная сумма, которую можно перевести в валюте) и купить на них потом доллары и евро, а это отрицательно сказывается на российской валюте.
Продажи абонементов в фитнес-клубы в августе выросли на 14% год к году и оказались выше доковидных показателей примерно на 3,2%. Участники рынка настроены на осень оптимистично, прогнозируют рост спроса на 15-20% и готовят к открытию новые заведения, пишет Forbes.
«Соллерс» перезапустила завод во Владивостоке, где раньше производились автомобили Mazda. Теперь на площадке началась серийная сборка пикапов под брендом Sollers, аналогичной JAC T6. Машины будут стоить от 2,4 млн рублей, выяснил «Ъ».
Карты российской платежной системы «Мир» начнут принимать в Мьянме с октября 2023 года. «Есть соглашение между Центробанком и шестью коммерческими банками», — сообщил министр инвестиций и внешних экономических связей страны Кан Зо на полях Восточного экономического форума.
В Турции появились финтех-сервисы, которые позволяют пользоваться картой «Мир» и Системой быстрых платежей, рассказал глава Национальной системы платежных карт (оператор карт «Мир») Владимир Комлев. Он не назвал, что это за сервисы. Год назад турецкие банки остановили приём российских карт «Мир» из-за предупреждения властей США.
Россия предложила Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии, Малайзии ввести безвизовый режим.
«Сбер» работает над возможностью выпуска своих карт для иностранных туристов, которые будут проходить удалённую идентификацию.
Структура холдинга Fplus и фонда «Стриго Кэпитал» разработала платформу, которая позволяет запускать любые Android-приложения на ОС «Аврора».
Nestle подала заявки на регистрацию товарных знаков «Перье» и «Виттель» для минеральной воды, которые созвучны с Perrier и Vittel, заметил Shopper’s. До этого компания уже перевела на русский язык названия кормов для кошек и собак.
Какие есть проблемы и трудности
Выкупившая заводы алюминиевой банки у американской Ball в России группа «Арнест» планирует повысить цены на тару из-за роста затрат и удорожания проекта нового завода. В результате цены на напитки могут вырасти, что приведет к снижению спроса, считают опрошенные «Ъ» участники рынка.
Контекст
Банк России 15 сентября 2023 года вновь повысит ключевую ставку, считают большинство опрошенных Forbes экономистов и аналитиков. Оценки расходятся — от 0,5 до 3 п.п. Пока августовское резкое повышение ставки «не дало желаемого эффекта», констатируют они.
Доходы онлайн-кинотеатров от покупок отдельных фильмов или сериалов в январе–июне 2023 года упали до рекордного минимума — 2% от общей выручки, посчитала исследовательская компания «ТМТ консалтинг». В 2022-м этот показатель составлял 9%, в 2018-м — 38%. Это связано с отсутствием у видеосервисов голливудских новинок, говорят эксперты.
Новости предыдущего дня, 10 сентября — здесь.
Следующая на очереди Зимбабве
Бля, в Иран уже съездили, гоу в Мьянму на Новый год.
Послушаем экспертов, почему это плохо
Это ж для туристов, Мьянма рядом с Таиландом, обещали прямые рейсы запустить и пакетные туры
https://www.atorus.ru/node/53789
"Глава ВТБ Андрей Костин в интервью РБК предложил ограничить рублевые переводы россиян за границу для поддержки рубля"
У меня встречное предложение: Андрей Костин, анус себе ограничь.
Лучше было бы «Рубль предложил ограничить Андрея Костина для поддержки россиян»
Ты же не знаешь, может он у него уже ограниченный.
"Выкупившая заводы алюминиевой банки у американской Ball в России группа «Арнест» планирует повысить цены на тару из-за роста затрат и удорожания проекта нового завода"
Бабулечки должны быть отбиты, пока не отожмут
Мельчает публика комментаторов... Новости каментит лишь бы не забыли про него. А по сути ноль полезности камента. Впрочем, как говорят о чем думает, то и говорит. Т.е. ни о чем.
Ох уж эти комментарии в формате: "все дебилы, а я не такой. Сейчас раздам всем роли и оценки, ведь я талантливый судья"
Покажи, как надо. Виси нужна новая кровь.
На проекте с февраля 23 года
Ваш коммент в пример является очень полезным! Спасибо, столько мудрости и опыта.
То ли дело раньше было, что не комментарий - то Толстой в письме упражнялся
То ли дело ваше нытье — возмущаться уровнем комментаторов и новостей, но постоянно возвращаться сюда обратно и страдать. Мазохизм или что?
Хех, можно подумать, сентябрьское что-то изменит.
Ну может они до 120% повысят...
Ну всё, Мьянма в безопасности.
Даже больше скажу:Мьянма приглашает российских инвесторов вкладывать средства в сельское хозяйство в стране и готова развивать логистические и транспортные коридоры для создания новых торговых путей, заявил вице-премьер Мьянмы, министр транспорта и коммуникаций Мья Тун У.
Очень Мьянме понравились как Россия инвестирует в Индию.
Наглые россияне! Переводят, понимаешь, больше 100 млн ₽, а потом валюту скупают на них! Конечно, ограничить их, паразитов и на рудники!
О, то есть теперь отрасль наконец то восстановилась? Это же отлично.«Соллерс» перезапустила завод во Владивостоке, где раньше производились автомобили Mazda. Теперь на площадке началась серийная сборка пикапов под брендом Sollers, аналогичной JAC T6.
Еще одно подтверждение, что гражданские вернулись в нормальное состояние, не смотря на все попытки погрузить в депрессию и страх.
Всё еще испытываю скепсис смотря на цены, но самое главное - рабочие места.Банк России 15 сентября 2023 года вновь повысит ключевую ставку, считают большинство опрошенных Forbes экономистов и аналитиков. Оценки расходятся — от 0,5 до 3 п.п. Пока августовское резкое повышение ставки «не дало желаемого эффекта», констатируют они.
Нус, посмотрим.
В х^й пусть пойдет подует, разоритель майкрософтов на две копейки.
Как же похорошела Мьянма при нынешнем режиме! Тот я думаю, отчего даже на виси куча людей, взахлёб рассказывающих о прелестях этой замечательной, совершенно безопасной для туриста, красивой страны.
Мьанма совершенно безопасная для туриста, красивая страна. Не стоит делать вывод о стране по американским фильмам, я про Рэмбо 4, к примеру)
Сейчас бы бросить все, и рвануть в Мьянму, смотреть на пагоды..
А есть товар на который цены не будут расти
Что скажите?
Или вице-премьер только в косынке разбирается?
ну в принципе, на 80% по есть какой-то опенсурс на гитхабе, значит и отечественные аналоги тоже есть
С Малайзией же и так безвиз?! Просто ставят штамп на месяц при въезде
в Оман тоже безвиз.
Непонятно почему МИД не в курсе.
Лучше бы в Шенген уже наконец отменили, обещают уже 20 лет
не переживай, сделают безвиз 15 дней
А он не рассказал, КУДА, КАК, и, самое главное, ЗАЧЕМ (тут должно быть другое слово) выводить рубли из России?это отрицательно сказывается на российской валюте.
Я экономист не настоящий, но разве должно быть не наоборот? Чем меньше рублей в стране - тем "ценнее" рубль?
Он бы для начала рассказал, где простым россиянам столько взять чтоб выводить
Рубль - юань - swift - американский брокер.
Мир шагает по миру
по третьему
Ковыляет
идея для стартапа
Предлагаю ввести ограничение по нижнему порогу, от 100 млн. руб.
Ага, главная проблемы рубля в том, что бабки выводят)Банк России 15 сентября 2023 года вновь повысит ключевую ставку.
Есть ли смысл 0.5п повышать? В марте прошлом только при 20% получилось вернуться.
Пик ослабления рубля пройден, считает помощник президента Максим Орешкин. Он ожидает появления избытка валюты на рынке.
В Мьянме? Еще дальше страну не могли придумать?
в Беларуси и Казахстане уже принимают, куда ближе-то?
А кому нужно больше рублей больше, чем на $1кк за рубежом? Неужели где-то можно обменять выгоднее, чем в России?
Не факт что валюта в РФ возвращается. Бегство капитала только на бумаге уменьшилось, потому что вывод запретили. Но лазейки всегда находятся, видимо
Доллары и евро в РФ вообще не нужны сейчас, что с ними делать? Поэтому валютная выручка будет оседать где то на аффилированных конторах в зарубежье. А в РФ доллар будет все дороже