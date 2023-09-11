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Банкоматы в Мьянме, фото «Форум Винского»

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 9-11 сентября: доллар — 97,92 рубля (на 27 копеек меньше, чем 8 сентября), евро — 104,88 рубля (на 39 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на 8:10 мск: доллар — 97,08 рубля, евро — 104,08 рубля.

Курсы на Forex на 07:45 мск: доллар — 97,63 рубля, евро — 104,55 рубля.

Кто и как адаптируется

Глава ВТБ Андрей Костин в интервью РБК предложил ограничить рублевые переводы россиян за границу для поддержки рубля. Он считает, что граждане могут переводить за рубеж рубли на сумму больше $1 млн (предельная сумма, которую можно перевести в валюте) и купить на них потом доллары и евро, а это отрицательно сказывается на российской валюте.

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Продажи абонементов в фитнес-клубы в августе выросли на 14% год к году и оказались выше доковидных показателей примерно на 3,2%. Участники рынка настроены на осень оптимистично, прогнозируют рост спроса на 15-20% и готовят к открытию новые заведения, пишет Forbes.

«Соллерс» перезапустила завод во Владивостоке, где раньше производились автомобили Mazda. Теперь на площадке началась серийная сборка пикапов под брендом Sollers, аналогичной JAC T6. Машины будут стоить от 2,4 млн рублей, выяснил «Ъ».

Карты российской платежной системы «Мир» начнут принимать в Мьянме с октября 2023 года. «Есть соглашение между Центробанком и шестью коммерческими банками», — сообщил министр инвестиций и внешних экономических связей страны Кан Зо на полях Восточного экономического форума.

В Турции появились финтех-сервисы, которые позволяют пользоваться картой «Мир» и Системой быстрых платежей, рассказал глава Национальной системы платежных карт (оператор карт «Мир») Владимир Комлев. Он не назвал, что это за сервисы. Год назад турецкие банки остановили приём российских карт «Мир» из-за предупреждения властей США.

Россия предложила Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии, Малайзии ввести безвизовый режим.

«Сбер» работает над возможностью выпуска своих карт для иностранных туристов, которые будут проходить удалённую идентификацию.

Структура холдинга Fplus и фонда «Стриго Кэпитал» разработала платформу, которая позволяет запускать любые Android-приложения на ОС «Аврора».

Nestle подала заявки на регистрацию товарных знаков «Перье» и «Виттель» для минеральной воды, которые созвучны с Perrier и Vittel, заметил Shopper’s. До этого компания уже перевела на русский язык названия кормов для кошек и собак.

Какие есть проблемы и трудности

Выкупившая заводы алюминиевой банки у американской Ball в России группа «Арнест» планирует повысить цены на тару из-за роста затрат и удорожания проекта нового завода. В результате цены на напитки могут вырасти, что приведет к снижению спроса, считают опрошенные «Ъ» участники рынка.

Контекст

Банк России 15 сентября 2023 года вновь повысит ключевую ставку, считают большинство опрошенных Forbes экономистов и аналитиков. Оценки расходятся — от 0,5 до 3 п.п. Пока августовское резкое повышение ставки «не дало желаемого эффекта», констатируют они.

Доходы онлайн-кинотеатров от покупок отдельных фильмов или сериалов в январе–июне 2023 года упали до рекордного минимума — 2% от общей выручки, посчитала исследовательская компания «ТМТ консалтинг». В 2022-м этот показатель составлял 9%, в 2018-м — 38%. Это связано с отсутствием у видеосервисов голливудских новинок, говорят эксперты.