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Деньги
Маша Цепелева

День 565: карты «Мир» начнут принимать в Мьянме в октябре, производитель алюминиевых банок предупредил о росте цен Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Банкоматы в Мьянме, фото «Форум Винского»

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 9-11 сентября: доллар — 97,92 рубля (на 27 копеек меньше, чем 8 сентября), евро — 104,88 рубля (на 39 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на 8:10 мск: доллар — 97,08 рубля, евро — 104,08 рубля.

Курсы на Forex на 07:45 мск: доллар — 97,63 рубля, евро — 104,55 рубля.

Кто и как адаптируется

Глава ВТБ Андрей Костин в интервью РБК предложил ограничить рублевые переводы россиян за границу для поддержки рубля. Он считает, что граждане могут переводить за рубеж рубли на сумму больше $1 млн (предельная сумма, которую можно перевести в валюте) и купить на них потом доллары и евро, а это отрицательно сказывается на российской валюте.

Продажи абонементов в фитнес-клубы в августе выросли на 14% год к году и оказались выше доковидных показателей примерно на 3,2%. Участники рынка настроены на осень оптимистично, прогнозируют рост спроса на 15-20% и готовят к открытию новые заведения, пишет Forbes.

«Соллерс» перезапустила завод во Владивостоке, где раньше производились автомобили Mazda. Теперь на площадке началась серийная сборка пикапов под брендом Sollers, аналогичной JAC T6. Машины будут стоить от 2,4 млн рублей, выяснил «Ъ».

Карты российской платежной системы «Мир» начнут принимать в Мьянме с октября 2023 года. «Есть соглашение между Центробанком и шестью коммерческими банками», — сообщил министр инвестиций и внешних экономических связей страны Кан Зо на полях Восточного экономического форума.

В Турции появились финтех-сервисы, которые позволяют пользоваться картой «Мир» и Системой быстрых платежей, рассказал глава Национальной системы платежных карт (оператор карт «Мир») Владимир Комлев. Он не назвал, что это за сервисы. Год назад турецкие банки остановили приём российских карт «Мир» из-за предупреждения властей США.

Россия предложила Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии, Малайзии ввести безвизовый режим.

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«Сбер» работает над возможностью выпуска своих карт для иностранных туристов, которые будут проходить удалённую идентификацию.

Структура холдинга Fplus и фонда «Стриго Кэпитал» разработала платформу, которая позволяет запускать любые Android-приложения на ОС «Аврора».

Nestle подала заявки на регистрацию товарных знаков «Перье» и «Виттель» для минеральной воды, которые созвучны с Perrier и Vittel, заметил Shopper’s. До этого компания уже перевела на русский язык названия кормов для кошек и собак.

Какие есть проблемы и трудности

Выкупившая заводы алюминиевой банки у американской Ball в России группа «Арнест» планирует повысить цены на тару из-за роста затрат и удорожания проекта нового завода. В результате цены на напитки могут вырасти, что приведет к снижению спроса, считают опрошенные «Ъ» участники рынка.

Контекст

Банк России 15 сентября 2023 года вновь повысит ключевую ставку, считают большинство опрошенных Forbes экономистов и аналитиков. Оценки расходятся — от 0,5 до 3 п.п. Пока августовское резкое повышение ставки «не дало желаемого эффекта», констатируют они.

Доходы онлайн-кинотеатров от покупок отдельных фильмов или сериалов в январе–июне 2023 года упали до рекордного минимума — 2% от общей выручки, посчитала исследовательская компания «ТМТ консалтинг». В 2022-м этот показатель составлял 9%, в 2018-м — 38%. Это связано с отсутствием у видеосервисов голливудских новинок, говорят эксперты.

Новости предыдущего дня, 10 сентября — здесь.

#новость

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69 комментариев
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 дед Мазай и муравьеды
Карты российской платежной системы «Мир» начнут принимать в Мьянме
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Ксения Евсюкова

Следующая на очереди Зимбабве

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Maxim

Бля, в Иран уже съездили, гоу в Мьянму на Новый год.

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Олег Самойлов

Послушаем экспертов, почему это плохо

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5 комментариев
Egor Chusov

Это ж для туристов, Мьянма рядом с Таиландом, обещали прямые рейсы запустить и пакетные туры

https://www.atorus.ru/node/53789

Туроператоры готовят пакетные туры в Мьянму на…
С 6 сентября туристы из Новосибирска смогут летать в Мьянму прямыми рейсами. Туроператоры уже…
www.atorus.ru
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1 комментарий
Слегка Придурковатый

"Глава ВТБ Андрей Костин в интервью РБК предложил ограничить рублевые переводы россиян за границу для поддержки рубля"

У меня встречное предложение: Андрей Костин, анус себе ограничь.

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Рулон Абоев

Лучше было бы «Рубль предложил ограничить Андрея Костина для поддержки россиян»

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Кузя

Ты же не знаешь, может он у него уже ограниченный.

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Слегка Придурковатый

"Выкупившая заводы алюминиевой банки у американской Ball в России группа «Арнест» планирует повысить цены на тару из-за роста затрат и удорожания проекта нового завода"

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Кузя

Бабулечки должны быть отбиты, пока не отожмут

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Cеpгей Фeдотов

Мельчает публика комментаторов... Новости каментит лишь бы не забыли про него. А по сути ноль полезности камента. Впрочем, как говорят о чем думает, то и говорит. Т.е. ни о чем.

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Ракс

Ох уж эти комментарии в формате: "все дебилы, а я не такой. Сейчас раздам всем роли и оценки, ведь я талантливый судья"

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Слегка Придурковатый

Покажи, как надо. Виси нужна новая кровь.

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1 комментарий
Фокс Йовович

На проекте с февраля 23 года

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1 комментарий
Илья

Ваш коммент в пример является очень полезным! Спасибо, столько мудрости и опыта.

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1 комментарий
Цифровые комплексы

То ли дело раньше было, что не комментарий - то Толстой в письме упражнялся

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Костя Маслов
Впрочем, как говорят о чем думает, то и говорит. Т.е. ни о чем.
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1 комментарий
Продюсер душнила

То ли дело ваше нытье — возмущаться уровнем комментаторов и новостей, но постоянно возвращаться сюда обратно и страдать. Мазохизм или что?

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1 комментарий
Вадим Д.
августовское резкое повышение ставки «не дало желаемого эффекта»

Хех, можно подумать, сентябрьское что-то изменит.

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Премудрый пискарь

Ну может они до 120% повысят...

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Вадим Д.

Ну всё, Мьянма в безопасности.

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S.Capusta

Даже больше скажу:

Мьянма приглашает российских инвесторов вкладывать средства в сельское хозяйство в стране и готова развивать логистические и транспортные коридоры для создания новых торговых путей, заявил вице-премьер Мьянмы, министр транспорта и коммуникаций Мья Тун У.

Очень Мьянме понравились как Россия инвестирует в Индию.

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1 комментарий
Вадим Д.

Наглые россияне! Переводят, понимаешь, больше 100 млн ₽, а потом валюту скупают на них! Конечно, ограничить их, паразитов и на рудники!

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Leonid Bushuev
Продажи абонементов в фитнес-клубы в августе выросли на 14% год к году и оказались выше доковидных показателей примерно на 3,2%.

О, то есть теперь отрасль наконец то восстановилась? Это же отлично.
Еще одно подтверждение, что гражданские вернулись в нормальное состояние, не смотря на все попытки погрузить в депрессию и страх.

«Соллерс» перезапустила завод во Владивостоке, где раньше производились автомобили Mazda. Теперь на площадке началась серийная сборка пикапов под брендом Sollers, аналогичной JAC T6.

Всё еще испытываю скепсис смотря на цены, но самое главное - рабочие места.

Банк России 15 сентября 2023 года вновь повысит ключевую ставку, считают большинство опрошенных Forbes экономистов и аналитиков. Оценки расходятся — от 0,5 до 3 п.п. Пока августовское резкое повышение ставки «не дало желаемого эффекта», констатируют они.

Нус, посмотрим.

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Иван Помидоров
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Император Нолимоций
Глава ВТБ Андрей Костин в интервью РБК предложил ограничить рублевые переводы россиян за границу для поддержки рубля.

В х^й пусть пойдет подует, разоритель майкрософтов на две копейки.

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Влад Шушкевич

Как же похорошела Мьянма при нынешнем режиме! Тот я думаю, отчего даже на виси куча людей, взахлёб рассказывающих о прелестях этой замечательной, совершенно безопасной для туриста, красивой страны.

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Evgeny

Мьанма совершенно безопасная для туриста, красивая страна. Не стоит делать вывод о стране по американским фильмам, я про Рэмбо 4, к примеру)

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3 комментария
Цифровые комплексы

Сейчас бы бросить все, и рвануть в Мьянму, смотреть на пагоды..

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Edward Dette

А есть товар на который цены не будут расти

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Фоксик
Почти у 80% зарубежного программного обеспечения есть российские аналоги, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, больше чем у половины российских решений «средний и высокий уровень зрелости.

Что скажите?
Или вице-премьер только в косынке разбирается?

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Иван Иванов

ну в принципе, на 80% по есть какой-то опенсурс на гитхабе, значит и отечественные аналоги тоже есть

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ВК

С Малайзией же и так безвиз?! Просто ставят штамп на месяц при въезде

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Anton

в Оман тоже безвиз.
Непонятно почему МИД не в курсе.
Лучше бы в Шенген уже наконец отменили, обещают уже 20 лет

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1 комментарий
Иван Иванов

не переживай, сделают безвиз 15 дней

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Hox
Глава ВТБ Андрей Костин в интервью РБК предложил ограничить рублевые переводы россиян за границу для поддержки рубля.

А он не рассказал, КУДА, КАК, и, самое главное, ЗАЧЕМ (тут должно быть другое слово) выводить рубли из России?

это отрицательно сказывается на российской валюте.

Я экономист не настоящий, но разве должно быть не наоборот? Чем меньше рублей в стране - тем "ценнее" рубль?

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Дмитрий Зима

Он бы для начала рассказал, где простым россиянам столько взять чтоб выводить

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Олег Самойлов
А он не рассказал, КУДА, КАК, и, самое главное, ЗАЧЕМ (тут должно быть другое слово) выводить рубли из России?

Рубль - юань - swift - американский брокер.

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1 комментарий
Док

Мир шагает по миру

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Vyacheslav Zhitomirskiy

по третьему

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Фоксик

Ковыляет

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under construction

идея для стартапа

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Олег Самойлов
предложил ограничить рублевые переводы россиян за границу для поддержки рубля

Предлагаю ввести ограничение по нижнему порогу, от 100 млн. руб.

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Виктор Викторович
Глава ВТБ Андрей Костин в интервью РБК предложил ограничить рублевые переводы россиян за границу для поддержки рубля.

Ага, главная проблемы рубля в том, что бабки выводят)

Банк России 15 сентября 2023 года вновь повысит ключевую ставку.

Есть ли смысл 0.5п повышать? В марте прошлом только при 20% получилось вернуться.

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Фоксик

Пик ослабления рубля пройден, считает помощник президента Максим Орешкин. Он ожидает появления избытка валюты на рынке.

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Владимир Владимирович

В Мьянме? Еще дальше страну не могли придумать?

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Олег Самойлов

в Беларуси и Казахстане уже принимают, куда ближе-то?

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Роман
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Роман
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Бублик static void

А кому нужно больше рублей больше, чем на $1кк за рубежом? Неужели где-то можно обменять выгоднее, чем в России?

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Giraffe

Не факт что валюта в РФ возвращается. Бегство капитала только на бумаге уменьшилось, потому что вывод запретили. Но лазейки всегда находятся, видимо

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Giraffe

Доллары и евро в РФ вообще не нужны сейчас, что с ними делать? Поэтому валютная выручка будет оседать где то на аффилированных конторах в зарубежье. А в РФ доллар будет все дороже

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66 комментариев
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