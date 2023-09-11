День 565: карты «Мир» начнут принимать в Мьянме в октябре, производители алюминиевых банок предупредили о росте цен Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 9-11 сентября: доллар — 97,92 рубля (на 27 копеек меньше, чем 8 сентября), евро — 104,88 рубля (на 39 копеек меньше).
Кто и как адаптируется
Глава ВТБ Андрей Костин в интервью РБК предложил ограничить рублевые переводы россиян за границу для поддержки рубля. Он считает, что граждане могут переводить за рубеж рубли на сумму больше $1 млн (предельная сумма, которую можно перевести в валюте) и купить на них потом доллары и евро, а это отрицательно сказывается на российской валюте.
Продажи абонементов в фитнес-клубы в августе выросли на 14% год к году и оказались выше доковидных показателей примерно на 3,2%. Участники рынка настроены на осень оптимистично, прогнозируют рост спроса на 15-20% и готовят к открытию новые заведения, пишет Forbes.
«Соллерс» перезапустила завод во Владивостоке, где раньше производились автомобили Mazda. Теперь на площадке началась серийная сборка пикапов под брендом Sollers, аналогичной JAC T6. Машины будут стоить от 2,4 млн рублей, выяснил «Ъ».
Карты российской платежной системы «Мир» начнут принимать в Мьянме с октября 2023 года. «Есть соглашение между Центробанком и шестью коммерческими банками», — сообщил министр инвестиций и внешних экономических связей страны Кан Зо на полях Восточного экономического форума.
В Турции появились финтех-сервисы, которые позволяют пользоваться картой «Мир» и Системой быстрых платежей, рассказал глава Национальной системы платежных карт (оператор карт «Мир») Владимир Комлев. Он не назвал, что это за сервисы. Год назад турецкие банки остановили приём российских карт «Мир» из-за предупреждения властей США.
Россия предложила Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии, Малайзии ввести безвизовый режим.
«Сбер» работает над возможностью выпуска своих карт для иностранных туристов, которые будут проходить удалённую идентификацию.
Структура холдинга Fplus и фонда «Стриго Кэпитал» разработала платформу, которая позволяет запускать любые Android-приложения на ОС «Аврора».
Какие есть проблемы и трудности
Выкупившая заводы алюминиевой банки у американской Ball в России группа «Арнест» планирует повысить цены на тару из-за роста затрат и удорожания проекта нового завода. В результате цены на напитки могут вырасти, что приведет к снижению спроса, считают опрошенные «Ъ» участники рынка.
Контекст
Банк России 15 сентября 2023 года вновь повысит ключевую ставку, считают большинство опрошенных Forbes экономистов и аналитиков. Оценки расходятся — от 0,5 до 3 п.п. Пока августовское резкое повышение ставки «не дало желаемого эффекта», констатируют они.
Доходы онлайн-кинотеатров от покупок отдельных фильмов или сериалов в январе–июне 2023 года упали до рекордного минимума — 2% от общей выручки, посчитала исследовательская компания «ТМТ консалтинг». В 2022-м этот показатель составлял 9%, в итогам 2018-м — 38%. Это связано с отсутствием у видеосервисов голливудских новинок, говорят эксперты.
Новости предыдущего дня, 10 сентября — здесь.
Бля, в Иран уже съездили, гоу в Мьянму на Новый год.
Хех, можно подумать, сентябрьское что-то изменит.
"Выкупившая заводы алюминиевой банки у американской Ball в России группа «Арнест» планирует повысить цены на тару из-за роста затрат и удорожания проекта нового завода"
Мельчает публика комментаторов... Новости каментит лишь бы не забыли про него. А по сути ноль полезности камента. Впрочем, как говорят о чем думает, то и говорит. Т.е. ни о чем.
Ох уж эти комментарии в формате: "все дебилы, а я не такой. Сейчас раздам всем роли и оценки, ведь я талантливый судья"
Покажи, как надо. Виси нужна новая кровь.
То ли дело раньше было, что не комментарий - то Толстой в письме упражнялся
На проекте с февраля 23 года
"Глава ВТБ Андрей Костин в интервью РБК предложил ограничить рублевые переводы россиян за границу для поддержки рубля"
У меня встречное предложение: Андрей Костин, анус себе ограничь.
Лучше было бы «Рубль предложил ограничить Андрея Костина для поддержки россиян»
Ну всё, Мьянма в безопасности.
Даже больше скажу:Мьянма приглашает российских инвесторов вкладывать средства в сельское хозяйство в стране и готова развивать логистические и транспортные коридоры для создания новых торговых путей, заявил вице-премьер Мьянмы, министр транспорта и коммуникаций Мья Тун У.
Очень Мьянме понравились как Россия инвестирует в Индию.
Мья Тут ерунды не скажет. Торговые пути он создаст, ага.
Наглые россияне! Переводят, понимаешь, больше 100 млн ₽, а потом валюту скупают на них! Конечно, ограничить их, паразитов и на рудники!
О, то есть теперь отрасль наконец то восстановилась? Это же отлично.«Соллерс» перезапустила завод во Владивостоке, где раньше производились автомобили Mazda. Теперь на площадке началась серийная сборка пикапов под брендом Sollers, аналогичной JAC T6.
Еще одно подтверждение, что гражданские вернулись в нормальное состояние, не смотря на все попытки погрузить в депрессию и страх.
Всё еще испытываю скепсис смотря на цены, но самое главное - рабочие места.Банк России 15 сентября 2023 года вновь повысит ключевую ставку, считают большинство опрошенных Forbes экономистов и аналитиков. Оценки расходятся — от 0,5 до 3 п.п. Пока августовское резкое повышение ставки «не дало желаемого эффекта», констатируют они.
Нус, посмотрим.
С Малайзией же и так безвиз?! Просто ставят штамп на месяц при въезде
в Оман тоже безвиз.
Непонятно почему МИД не в курсе.
Лучше бы в Шенген уже наконец отменили, обещают уже 20 лет
Сначала снимание штанов в Шенгене бы отменили.
не переживай, сделают безвиз 15 дней
Мир шагает по миру
по третьему
Сейчас бы бросить все, и рвануть в Мьянму, смотреть на пагоды..
А кому нужно больше рублей больше, чем на $1кк за рубежом? Неужели где-то можно обменять выгоднее, чем в России?
А есть товар на который цены не будут расти