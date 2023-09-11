«Альфа-банк» откроет филиалы в Пекине и Шанхае Статьи редакции
Компания готовит документы для регистрации.
- «Альфа-банк» сообщил, что в ближайшее время подаст документы в ЦБ, а позже — в Народный банк Китая.
- Выход на китайский рынок обусловлен интересами клиентов, которые «активно ориентированы на развитие товарно-денежных отношений с Китаем», пояснил директор крупного и среднего бизнеса «Альфа-банка» Владимир Воейков.
- Пока единственный российский банк с филиалом в Китае — это ВТБ. Его офис в Шанхае работает с 2008 года. В ноябре 2022-го «Сбер» заявил об аналогичных планах.
- Заявления на регистрацию филиала в Китае рассматриваются не менее полугода, срок могут продлить и до девяти месяцев, рассказала РБК соруководитель практики санкционного права и комплаенса КА Pen & Paper Кира Винокурова. По данным партнёра юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрия Федюкина, «на практике и два года с момента подачи документов — это далеко не предел».
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Повышенный кешбэк на покупку миски риса
Ну всё, держитесь, банки Китая и ВТБ заодно, Альфа идёт! Тем более красный, дважны краснознамённый практически (-:
Представляю лица китайцев, когда узнали о существовании кэшбека
"Данная опция не доступна в вашем регионе"))
Альфа топчик, надеюсь получится залететь в Китай
Посмотрим, разрешат ли санкционному банку открыться в Китае.
Втб же не закрыли там
Открыть, все-таки не закрыть.. ))
разрешат. Китай не вводил санкций никаких.
а для товарооборота нужны банки не трясущихся от рисков вторичных санкций. в КНР даже открыли несколько таких для региональной пограничной торговли.
у ВТБ в китайском филиале очередь на открытие счетов юрлицам в месяц, если не больше. Альфа как "госбанк" туда же логично устремилась)
И так же китайцев будут партнёры Альфа-Банка звонками доставать?
По Вичату😏
Вам одобрена кошкожена и миска риса
хорошая новость…
🔥🔥🔥
Не плохо бы в Турции Альфа банк открыть)
Вот бы в Грузии открыли, а то там беда с банками совсем. Что BOG, что TBC. Все познается в сравнении, раньше хаял Альфу, но по сравнению с грузинскими — она просто эталон клиентооретированности
Интересно а будет ли какой-то упрощенный процесс оформления карты из РФ в Китае, или там всё в разы сложнее чем получить где-то в СНГ?
С февраля этого года получить карту в Китае стало сложнее - с мульти бизнес-визой на год с корридором в 90 дней не хотят выдавать без вестких на то оснований.
Главный вопрос – привезут ли туда Басту
Теперь не просто так юани на вкладе будут лежать. Видимо давно готовили, не зря один из норм процентов по депозиту
будут китайских строителей кредитовать?
Если ВТБ работает без проблем, то Альфу тоже думаю откроют. Будет интересно глянуть, как много к ним перейдет. В РФ однозначно отдают предпочтение второму
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Фридман газует
阿尔法银行