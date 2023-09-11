Деньги
Маша Цепелева

«Альфа-банк» откроет филиалы в Пекине и Шанхае Статьи редакции

Компания готовит документы для регистрации.

  • «Альфа-банк» сообщил, что в ближайшее время подаст документы в ЦБ, а позже — в Народный банк Китая.
  • Выход на китайский рынок обусловлен интересами клиентов, которые «активно ориентированы на развитие товарно-денежных отношений с Китаем», пояснил директор крупного и среднего бизнеса «Альфа-банка» Владимир Воейков.
  • Пока единственный российский банк с филиалом в Китае — это ВТБ. Его офис в Шанхае работает с 2008 года. В ноябре 2022-го «Сбер» заявил об аналогичных планах.
  • Заявления на регистрацию филиала в Китае рассматриваются не менее полугода, срок могут продлить и до девяти месяцев, рассказала РБК соруководитель практики санкционного права и комплаенса КА Pen & Paper Кира Винокурова. По данным партнёра юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрия Федюкина, «на практике и два года с момента подачи документов — это далеко не предел».

#новость #альфабанк

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28 комментариев
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 Вадя Кулаков

Повышенный кешбэк на покупку миски риса

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Вадим Д.

Ну всё, держитесь, банки Китая и ВТБ заодно, Альфа идёт! Тем более красный, дважны краснознамённый практически (-:

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Елена Попова

Представляю лица китайцев, когда узнали о существовании кэшбека

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Alex Shevchenko

"Данная опция не доступна в вашем регионе"))

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Bad Gateway

Альфа топчик, надеюсь получится залететь в Китай

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S.Capusta

Посмотрим, разрешат ли санкционному банку открыться в Китае.

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Вячеслав Петряев

Втб же не закрыли там

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S.Capusta

Открыть, все-таки не закрыть.. ))

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Руслан Астафьев

разрешат. Китай не вводил санкций никаких.
а для товарооборота нужны банки не трясущихся от рисков вторичных санкций. в КНР даже открыли несколько таких для региональной пограничной торговли.
у ВТБ в китайском филиале очередь на открытие счетов юрлицам в месяц, если не больше. Альфа как "госбанк" туда же логично устремилась)

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Вованыч

И так же китайцев будут партнёры Альфа-Банка звонками доставать?

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Alex Shevchenko

По Вичату😏

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Ник К.

Вам одобрена кошкожена и миска риса

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Shanty

хорошая новость…

🔥🔥🔥

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Andres Gio

Не плохо бы в Турции Альфа банк открыть)

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Тот самый чел

Вот бы в Грузии открыли, а то там беда с банками совсем. Что BOG, что TBC. Все познается в сравнении, раньше хаял Альфу, но по сравнению с грузинскими — она просто эталон клиентооретированности

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Наталья

Интересно а будет ли какой-то упрощенный процесс оформления карты из РФ в Китае, или там всё в разы сложнее чем получить где-то в СНГ?

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Artur Kuramshin

С февраля этого года получить карту в Китае стало сложнее - с мульти бизнес-визой на год с корридором в 90 дней не хотят выдавать без вестких на то оснований.

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Слегка устал.

Главный вопрос – привезут ли туда Басту

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Костя Маслов

Теперь не просто так юани на вкладе будут лежать. Видимо давно готовили, не зря один из норм процентов по депозиту

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Иван Иванов

будут китайских строителей кредитовать?

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Виктор Викторович

Если ВТБ работает без проблем, то Альфу тоже думаю откроют. Будет интересно глянуть, как много к ним перейдет. В РФ однозначно отдают предпочтение второму

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Ержан Ерболович

Фридман газует

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Евгений В.

阿尔法银行

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25 комментариев
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