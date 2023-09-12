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Деньги
Маша Цепелева

День 566: HP оспорит выплату 1,4 млрд рублей российскому дистрибутору Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 12 сентября: доллар — 97,92 рубля (на 1,42 рубля меньше, чем 11 сентября), евро — 104,88 рубля (на 1,35 рубля меньше).

Курсы на Мосбирже на 7:50 мск: доллар — 93,53 рубля, евро — 100,52 рубля.

Курсы на Forex на 08:10 мск: доллар — 95,29 рубля, евро — 102,39 рубля.

Кто и как адаптируется

Спрос на ремонт старых iPhone в России вырос за год на 33%, подсчитали аналитики платформы «Авито услуги». Тренд подтвердил представитель YouDo. Причина в ежегодном росте цен на новые устройства, считают аналитики.

Объём средств на текущих счетах и депозитах в России по итогам 2023 года может составить рекордные 43,5 трлн рублей, это больше значения прошлого года на 19%. Такую оценку дала начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова в кулуарах Восточного экономического форума.

«Группа Астра», разработчик российской операционной системы Astra Linux, планирует в четвертом квартале разместить на Мосбирже до 10% своих акций. Это IPO может стать крупнейшим за последние несколько лет, пишет РБК.

British American Tobacco запустила в России продажу одноразовых электронных испарителей под брендом Vuse, несмотря на текущий процесс передачи местного бизнеса.

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Какие есть проблемы и трудности

Структура HP подала апелляцию на решение столичного арбитражного суда о выплате 1,4 млрд рублей российскому дистрибутору компьютерной техники OCS Distrubution. Подробности неизвестны, так как дело рассматривалось в закрытом режиме.

Оборот книжной розницы в России сократился на 8% в денежном выражении и на 15% — в натуральном, подсчитали в Ассоциации книгораспространителей (АСКР). Региональные книготорговые сети так и не смогли воспользоваться льготами, которые правительство предоставило отрасли ещё в 2021 году.

Контекст

По данным Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики, большая часть работодателей достигла оптимальной численности занятых на своих предприятиях. В то же время Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования зафиксировал, что совокупный спрос на рабочие места в России достиг отметки в 75,7 млн человек, это максимальное значение с января 2020 года.

Среди посетивших зарубежные страны россиян почти половина (48%) заявили, что их расходы на отдых составили более 200 тысяч рублей на человека, а для трети (33%) — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, следует из опроса «Авито Работы» и «Точки» 10 тысяч работающих россиян (есть у vc.ru). Большинство (65%) путешествующих по России потратили от 50 тысяч до 100 тысяч рублей на человека.

Новости предыдущего дня, 11 сентября — здесь.

#новость

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64 комментария
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 S1m0ne

Там самолёт Уральских авиалиний снова сел в поле! Пилоты у них всё-таки золотые.

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Вадим Д.

Пилоты золотые, но с авиалиниями чёт делать надо. Чего они их в поля-то отгружают регулярно? Или это наше будущее — приземляться там, докуда дотянули?
Живы все, это отлично, команде браво!

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18 комментариев
Градибор Пожарский

Золотые не золотые, а прошлые сажали по своей же ошибке.

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6 комментариев
Роман Вячеславович

[vatnick mode on]
зато мы целых 2 суперджета в этом году построили. МЫ СМОГЛИ
https://www.ixbt.com/news/2023/07/28/s-nachala-2023-goda-v-rossii-vypustili-vsego-dva-bolshih-grazhdanskih-samoleta.html
[vatnick mode off]

С начала 2023 года в России выпустили всего два…
Данные Росстата говорят о том, что за полгода в России выпустили всего два больших гражданских…
www.ixbt.com
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2 комментария
Alex Nosov

Минкультуры уже готовится отслюнявить Фонду кино охуллиард рупий (хоть найдут куда их сунуть) на съемку очередного героического кино, которое никогда не окупится в прокате.

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S1m0ne

https://regnum.ru/news/3832482

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Егор Егоров

У кого то средства на депозитах растут, а кто то айфоны старые чинит. Интересно, это одни и те же люди?

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Невероятный Блондин

Кобыла сдохла не дотянув до стойла 🛬

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Костя Маслов

Пилоты молодцы, но вроде, насколько я знаю, самолеты должны приземляться в аэропорту..

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Вадим Д.

Скучные сегодня новости.
Про отмену донатов (ну, почти) на vc куда интереснее.

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Роман Вячеславович

Да ладно?
Дефицит дизельного топлива образовался в центральных регионах России. Сейчас его нет на многих заправках в Липецке, Туле и других областях. А стоимость АИ-95 и АИ-92 подскочила на 10–15 рублей. Похожая ситуация также в Крыму, Чувашии, Татарстане и Марий-Эл, сообщает Mash. 65 рублей за литр 95-го и 59 рублей за 92-й — это цены на крупных сетевых и частных АЗС в Липецке. Аналогично — в Туле, где на одной из заправок топливо сейчас продают только юрлицам, а 92-й бензин разливается по талонам. Плюсом нет дизеля.
При этом сдерживать цены стараются в Чувашии и регионах поблизости. Там за последние три месяца цены выросли всего на 3,3–3,4%, но только на сетевых точках. Дела у частников хуже — солярка по 80 рублей за литр и всё в таком духе. Похожая ситуация и в Крыму, где за 95-й просят 63–64 рубля, а на некоторых заправках продолжает пропадать дизель. Тем временем, в Минэнерго уверяют, что причина случившегося — попытки создать искусственный дефицит.

Добрый царь порешает вопросы перед выборами.

https://www.gazeta.ru/auto/news/2023/09/11/21265274.shtml

В России на АЗС образовался дефицит дизельного…
В центральных регионах России образовался дефицит дизельного топлива, сейчас его нет на многих…
www.gazeta.ru
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8 комментариев
S1m0ne

Где почитать?
Я с телефона в отпуске как мартышка

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1 комментарий
Роман Вячеславович

да ладно ?
прошлый год мурзилки кукарекали, что корпорации зло, и вообще от фастфуда толстеют. все импортозаместим, не нужон этот макдональдс. результат

В Петербурге почти 250 человек отравились едой из доставки
https://www.gazeta.ru/social/news/2023/09/11/21264884.shtml

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1 комментарий
дед Мазай и муравьеды

Скучно становится, когда Вадим Д приходит )) Со своей Пятницей, как Робинзон

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2 комментария
новый участник

Ходят слухи, что очень популярный в своей стране лидер отправился в Россию для решения различных проблем.

https://www.usatoday.com/story/news/world/2023/09/11/kim-jong-un-vladimir-putin-meeting-expected-in-coming-days/70821254007/

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Слегка Придурковатый

Ын прийде, порядок наведе!

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S1m0ne
У аварийно севшего в чистом поле самолёта…
В распоряжении ИА Регнум появилась аудиозапись переговоров с диспетчерами пилотов самолёта…
regnum.ru
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Вадим Д.
Спрос на ремонт старых iPhone

Прям дореволюционных как будто.
Ясный пень, на новый денег надо сильно больше, а яблофон студентам сильно необходим.
Ладно, утрирую, но можно ж и без яфона обойтись.

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Дмитрий Зима

Только не новый отремонтированный айфон - штука очень хорошая при нормальном ремонте, а купленный за эти деньги Андройд кусок говна

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1 комментарий
Невероятный Блондин
Оборот книжной розницы в России сократился на 8%

Бумажная книга — это для богатых

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Leonid Bushuev

Я бы сказал - для тех у кого реально много места в квартире. Я много раз подходил к вопросу, что хотелось бы сделать свою библиотеку, из любимых мною книг. Причем покупать только в красивых изданиях. Но где хранить то?
Только если в квартире делать свой кабинет. Или отдельное помещение (опять же, под рабочий кабинет) когда дом будет. Но это очень дорого. Это игрушка для коллекционеров. Возможно развлекусь так лет в 50 (если доживу).

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Слегка Придурковатый

"British American Tobacco запустила в России продажу одноразовых электронных испарителей под брендом Vuse, несмотря на текущий процесс передачи местного бизнеса"

Этот "процесс передачи местного бизнеса", который БАТ начал ещё год назад в пользу местного дистрибутора ГК СНС ( https://vc.ru/u/1152586-slegka-pridurkovatyy/523702-druzhba-druzhboy-a-tabachok-vroz-2 ), судя по всему, может продолжаться вечность. Хехе.

Дружба дружбой, а табачок врозь - 2 — Слегка…
Прошлый пост про производителей табачной продукции был написан мной в конце июня. Тогда я давал…
vc.ru
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Sergeant Ding

Не НР, а НРЕ судится с OCS. Разные компании

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Сергей Коновалов
Причина в ежегодном росте цен на новые устройства, считают аналитики.

А раньше значит 'битые' выбрасывали? :))
Скорее, скупают под ремонт и перепродажу.

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Janie

Новые айфоны дорогие, поэтому будут чинить старые

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61 комментарий
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