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Фото HP

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 12 сентября: доллар — 97,92 рубля (на 1,42 рубля меньше, чем 11 сентября), евро — 104,88 рубля (на 1,35 рубля меньше).

Курсы на Мосбирже на 7:50 мск: доллар — 93,53 рубля, евро — 100,52 рубля.

Курсы на Forex на 08:10 мск: доллар — 95,29 рубля, евро — 102,39 рубля.

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Кто и как адаптируется

Спрос на ремонт старых iPhone в России вырос за год на 33%, подсчитали аналитики платформы «Авито услуги». Тренд подтвердил представитель YouDo. Причина в ежегодном росте цен на новые устройства, считают аналитики.

Объём средств на текущих счетах и депозитах в России по итогам 2023 года может составить рекордные 43,5 трлн рублей, это больше значения прошлого года на 19%. Такую оценку дала начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова в кулуарах Восточного экономического форума.

«Группа Астра», разработчик российской операционной системы Astra Linux, планирует в четвертом квартале разместить на Мосбирже до 10% своих акций. Это IPO может стать крупнейшим за последние несколько лет, пишет РБК.

British American Tobacco запустила в России продажу одноразовых электронных испарителей под брендом Vuse, несмотря на текущий процесс передачи местного бизнеса.

Какие есть проблемы и трудности

Структура HP подала апелляцию на решение столичного арбитражного суда о выплате 1,4 млрд рублей российскому дистрибутору компьютерной техники OCS Distrubution. Подробности неизвестны, так как дело рассматривалось в закрытом режиме.

Оборот книжной розницы в России сократился на 8% в денежном выражении и на 15% — в натуральном, подсчитали в Ассоциации книгораспространителей (АСКР). Региональные книготорговые сети так и не смогли воспользоваться льготами, которые правительство предоставило отрасли ещё в 2021 году.

Контекст

По данным Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики, большая часть работодателей достигла оптимальной численности занятых на своих предприятиях. В то же время Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования зафиксировал, что совокупный спрос на рабочие места в России достиг отметки в 75,7 млн человек, это максимальное значение с января 2020 года.

Среди посетивших зарубежные страны россиян почти половина (48%) заявили, что их расходы на отдых составили более 200 тысяч рублей на человека, а для трети (33%) — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, следует из опроса «Авито Работы» и «Точки» 10 тысяч работающих россиян (есть у vc.ru). Большинство (65%) путешествующих по России потратили от 50 тысяч до 100 тысяч рублей на человека.