Разработчик Astra Linux запланировал разместить до 10% акций на Мосбирже до конца 2023 года — РБК Статьи редакции
Возможная оценка компании — 60-80 млрд рублей, рассказал источник издания.
- Группа «Астра», которая объединяет нескольких разработчиков российского программного обеспечения, наняла банковских консультантов для организации IPO и готовится провести его в четвёртом квартале 2023 года, рассказали РБК несколько источников в финансовых и ИТ-компаниях.
- По словам одного собеседника издания, инвесторам предложат пакет акций действующих акционеров. Ещё один близкий к организатору IPO источник уточнил, что это будет менее 10%, чтобы «дать возможность сначала познакомиться с бизнесом, у которого не было публичной истории, создать ликвидность, поставить бумагу на радар, чтобы инвесторы могли следить за ней и принимать решение».
- «При оценке "Астры" для IPO можно использовать прогнозный мультипликатор EV/EBITDA. С учётом прогноза EBITDA «Астры» в 2023 году и её более высоких темпов роста выручки и маржинальности компанию могут оценить более чем в 60–80 млрд рублей», — сообщил источник, близкий к организаторам.
- Представитель «Астры» ответил, что группа рассматривает разные стратегические варианты развития, но о конкретных планах говорить преждевременно.
- В группу «Астра» входят «Русбитех-Астра» (разработчик операционной системы Astra Linux), «Рубэкап» (разработчик системы резервного копирования и восстановления данных RuBackup), «Рупост» (разработчик российского почтового сервера для организаций RuPost) и другие. По итогам 2022 года выручка «Астры» увеличилась в 2,5 раза по сравнению с 2021-м, до 5,4 млрд рублей, показатель EBITDA вырос в 2,7 раза, до 2,9 млрд рублей, чистая прибыль — в 2,8 раза, до 3 млрд рублей.
- По оценке Strategy Partners, в 2022 году «Астра» была крупнейшей компанией в сегменте операционных систем среди российских разработчиков с рыночной долей около 75%. У её ближайших конкурентов BaseALT и «Ред Софт» — 12 и 9% соответственно. Общий объём сегмента ОС для компьютеров и серверов в России в 2022 году составил 19 млрд рублей.
- Впервые «Астра» объявила, что намерена провести IPO в июле 2022 года, но не уточнила сроки и сумму, которую планирует привлечь.
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Мутная инвестиция.
Создать нормальный / доработать DE “fly” разработчики не планируют? Чтобы не зависал на простых задачах. Хотя бы.
А зачем? Мало других DE?
Достаточно их. Разрешат ли на астру их накатить.
В местах, где осуществляется переход на отечественное ПО