Можно себе представить, что человек не согласен, что делают сегодняшние власти. Имеет он право, на то, чтобы высказывать свою позицию? Конечно, но здесь тоже существует много нюансов. Можно встать на позицию наших противников геополитических и им подыгрывать. Человек сам внутренне определяет для себя — он кто такой, у него есть какое-то чувство национального самосознания, или он вообще хочет мимикрировать, чувствовать себя уже не русским человеком, не рожденным в Советском Союзе, а кем-то другим. Человек сам для себя выбирает.