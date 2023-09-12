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Деньги
Маша Цепелева

Волож — талантливый человек, с курсом рубля «нет непреодолимых проблем»: что сказал Путин на ВЭФ Статьи редакции

Собрали слова президента о валютном контроле, будущем иностранных компаний в России и другие.

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Фото «РИА Новости»

12 сентября 2023 года Владимир Путин выступил на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Курс рубля и валютный контроль

  • Путин считает, что в ослаблении курса рубля нет «непреодолимых проблем».

Связано это [ослабление] со многими факторами, в том числе с возвратом или невозвратом частичным валютной выручки от наших крупнейших экспортёров. Связано с тем, что на первом этапе, когда доллар был 60 рублей, логистические цепочки импорта не были налажены, сейчас импорт всё в большем и большем объёме поступает на наш рынок, а это значит, что иностранная валюта всё больше востребована

Владимир Путин
  • Он также добавил, что «резких движений» в сфере валютного контроля не будет. В августе источники Reuters рассказали, что правительство обсуждает возврат к обязательной продаже 80-90% валютной выручки экспортёрами.

Деприватизация, налоги и заморозка активов

  • «Никто не говорит, что нужно решать вопросы деприватизацией», — заявил Путин, отвечая на вопрос о работе представительств иностранных компаний в России. По его словам, «то, что Генпрокуратура работает по конкретным компаниям, не связано с какими-то решениями властей». В июле Путин передал доли иностранцев в «Данон» и «Балтике» во временное управление.
  • Правительство «не видит необходимости» в повышении налогов.
  • Путин считает, что надёжнее вкладывать капиталы в России, говоря о бизнесменах, которые столкнулись с «определённым прессингом» за рубежом: «Раньше создавали многие наши предприниматели какие-то площадки для себя, потом столкнулись с проблемами. Изъятие законно заработанных средств — <...> это просто переходит всякие границы. Люди, которые это делают и делали, они не понимают негативных последствий»

  • Комментируя заморозку российских золотовалютных резервов, Путин заявил: «Мы уже в два раза больше заработали. Дело же не в этих $300 млрд, дело в подрыве доверия к тем, кто это делает».

  • ИТ-компаниям «стоит обратить внимание на киберспорт и поддержать его». Путин анонсировал проведение в Дальневосточном федеральном округе будет организован ежегодный турнир по киберспорту, первый пройдёт в конце 2023 года.

О заявлении Аркадия Воложа, который в августе публично осудил «спецоперацию»

  • Волож «вынужден делать определённые заявления», чтобы «жить в Израиле на хорошем уровне и иметь хорошие отношения с властями». «Сидел же молчал долгое время, потом решил сделать заявления. Ну, дай бог ему здоровья, пусть ему там хорошо живётся. Нас это особенно не задевает», — сказал Путин.

Можно себе представить, что человек не согласен, что делают сегодняшние власти. Имеет он право, на то, чтобы высказывать свою позицию? Конечно, но здесь тоже существует много нюансов. Можно встать на позицию наших противников геополитических и им подыгрывать. Человек сам внутренне определяет для себя — он кто такой, у него есть какое-то чувство национального самосознания, или он вообще хочет мимикрировать, чувствовать себя уже не русским человеком, не рожденным в Советском Союзе, а кем-то другим. Человек сам для себя выбирает.

Владимир Путин, цитата по РБК
  • Путин считает, что переезд бизнесменов связан с желанием сохранить активы, но в целом у людей должно быть «чувство совести» по отношению к стране, «которая им всё дала». Он добавил, что рассуждает в целом и не имеет в виду Воложа — «он талантливый человек, создал хорошую компанию и команду подобрал».

«Луна-25» и космос

  • Россия не будет завершать лунную программу после крушения аппарата «Луна-25». По словам Путина, прилуняться на площадку, где этого никто ещё не делал, сложная работа, будет её проанализируют. В августе 2023-го

    Индия стала четвёртой страной, сумевшей успешно посадить космический аппарат на поверхность спутника Земли.

  • Он также прокомментировал космический бизнес Илона Маска и назвал его «выдающимся человеком» и «активным, талантливым бизнесменом», у которого многое получается, в том числе и при поддержке государства.

  • «Мы со своей стороны тоже намерены развивать эту работу, и в "Роскосмосе" принято уже решение, поддержанное правительством, что мы будем привлекать, мы уже привлекаем частных инвесторов в эту сферу деятельности. И весьма успешно», — добавил Путин, но примеров не привёл.

#новость #экономика

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12 комментариев
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 Амбассадор Черноголовки

@Маша Цепелева

Россия не будет завершать лунную программу после крушения аппарата «Луна-25». По словам Путина, прилуняться на площадку, где этого никто ещё не делал, сложная работа, будет её проанализируют.

Есть что поправить.

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Александр Кайт

Ну, понеслась...

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jobisdone

Твердо и точка.

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Стартапер-пессимист

20 лет у власти ____т. Одним словом)

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Вадим Д.

Да вообще проблем нет! Кто их "выдумывает"?! Всё ж по плану идёт.
Как говорит, соловьём просто. Осталось ручку поймать и все в едином порыве начнут аплодировать!

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Егор Егоров

Доходы россиян растут, но пока остаются довольно скромными...

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Слегка Придурковатый

«Чубайс - хуй» (с)

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Seb Seb

Когда надо скрыть что ты обделался и рассказать, почему все должны страдать от твоих действий- рассказываешь, что у вас должно быть чувство патриотизма и совести 😂
Великий и могучий …

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Егор Егоров

Индия платит за российскую нефть только в твердой валюте, расчетов в рупиях за последние 18 месяцев не было, заявил индийский посол в России.
Мне кажется или нам кто то врет???

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Ilyaa

Аркадий просил передать, что не знает про кого это.

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Alex Lowen
Путин считает, что переезд бизнесменов связан с желанием сохранить активы, но в целом у людей должно быть «чувство совести» по отношению к стране, «которая им всё дала».

Вот эта вот ватная база - конечно жесть. Ему и в голову не приходит, что все ровным счетом наоборот: во-первых страна и государство - это разные вещи, а он их постоянно как синонимы употребляет; Во-вторых это не человек должен государству, а наоборот. Это ключевая цель создания такого института.

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Dudka Trubnik

Сволочь конечно, но харизматичная сволочь

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9 комментариев
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