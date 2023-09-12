Волож — талантливый человек, с курсом рубля «нет непреодолимых проблем»: что сказал Путин на ВЭФ Статьи редакции
Собрали слова президента о валютном контроле, будущем иностранных компаний в России и другие.
12 сентября 2023 года Владимир Путин выступил на пленарной сессии Восточного экономического форума.
Курс рубля и валютный контроль
- Путин считает, что в ослаблении курса рубля нет «непреодолимых проблем».
- Он также добавил, что «резких движений» в сфере валютного контроля не будет. В августе источники Reuters рассказали, что правительство обсуждает возврат к обязательной продаже 80-90% валютной выручки экспортёрами.
Деприватизация, налоги и заморозка активов
- «Никто не говорит, что нужно решать вопросы деприватизацией», — заявил Путин, отвечая на вопрос о работе представительств иностранных компаний в России. По его словам, «то, что Генпрокуратура работает по конкретным компаниям, не связано с какими-то решениями властей». В июле Путин передал доли иностранцев в «Данон» и «Балтике» во временное управление.
- Правительство «не видит необходимости» в повышении налогов.
- Путин считает, что надёжнее вкладывать капиталы в России, говоря о бизнесменах, которые столкнулись с «определённым прессингом» за рубежом: «Раньше создавали многие наши предприниматели какие-то площадки для себя, потом столкнулись с проблемами. Изъятие законно заработанных средств — <...> это просто переходит всякие границы. Люди, которые это делают и делали, они не понимают негативных последствий»
Комментируя заморозку российских золотовалютных резервов, Путин заявил: «Мы уже в два раза больше заработали. Дело же не в этих $300 млрд, дело в подрыве доверия к тем, кто это делает».
- ИТ-компаниям «стоит обратить внимание на киберспорт и поддержать его». Путин анонсировал проведение в Дальневосточном федеральном округе будет организован ежегодный турнир по киберспорту, первый пройдёт в конце 2023 года.
О заявлении Аркадия Воложа, который в августе публично осудил «спецоперацию»
- Волож «вынужден делать определённые заявления», чтобы «жить в Израиле на хорошем уровне и иметь хорошие отношения с властями». «Сидел же молчал долгое время, потом решил сделать заявления. Ну, дай бог ему здоровья, пусть ему там хорошо живётся. Нас это особенно не задевает», — сказал Путин.
- Путин считает, что переезд бизнесменов связан с желанием сохранить активы, но в целом у людей должно быть «чувство совести» по отношению к стране, «которая им всё дала». Он добавил, что рассуждает в целом и не имеет в виду Воложа — «он талантливый человек, создал хорошую компанию и команду подобрал».
«Луна-25» и космос
- Россия не будет завершать лунную программу после крушения аппарата «Луна-25». По словам Путина, прилуняться на площадку, где этого никто ещё не делал, сложная работа, будет её проанализируют. В августе 2023-го
Индия стала четвёртой страной, сумевшей успешно посадить космический аппарат на поверхность спутника Земли.
- Он также прокомментировал космический бизнес Илона Маска и назвал его «выдающимся человеком» и «активным, талантливым бизнесменом», у которого многое получается, в том числе и при поддержке государства.
«Мы со своей стороны тоже намерены развивать эту работу, и в "Роскосмосе" принято уже решение, поддержанное правительством, что мы будем привлекать, мы уже привлекаем частных инвесторов в эту сферу деятельности. И весьма успешно», — добавил Путин, но примеров не привёл.
@Маша ЦепелеваРоссия не будет завершать лунную программу после крушения аппарата «Луна-25». По словам Путина, прилуняться на площадку, где этого никто ещё не делал, сложная работа, будет её проанализируют.
Есть что поправить.
Ну, понеслась...
Твердо и точка.
20 лет у власти ____т. Одним словом)
Да вообще проблем нет! Кто их "выдумывает"?! Всё ж по плану идёт.
Как говорит, соловьём просто. Осталось ручку поймать и все в едином порыве начнут аплодировать!
Доходы россиян растут, но пока остаются довольно скромными...
«Чубайс - хуй» (с)
Когда надо скрыть что ты обделался и рассказать, почему все должны страдать от твоих действий- рассказываешь, что у вас должно быть чувство патриотизма и совести 😂
Великий и могучий …
Индия платит за российскую нефть только в твердой валюте, расчетов в рупиях за последние 18 месяцев не было, заявил индийский посол в России.
Мне кажется или нам кто то врет???
Аркадий просил передать, что не знает про кого это.
Вот эта вот ватная база - конечно жесть. Ему и в голову не приходит, что все ровным счетом наоборот: во-первых страна и государство - это разные вещи, а он их постоянно как синонимы употребляет; Во-вторых это не человек должен государству, а наоборот. Это ключевая цель создания такого института.
Сволочь конечно, но харизматичная сволочь