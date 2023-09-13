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Фото ТАСС

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 13 сентября: доллар — 94,7 рубля (на 3,22 рубля меньше, чем 12 сентября), евро — 101,56 рубля (на 3,32 рубля меньше).

Курсы на Мосбирже на 8:10 мск: доллар — 94,63 рубля, евро — 101,76 рубля.

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Курсы на Forex на 08:10 мск: доллар — 93,57 рубля, евро — 100,43 рубля.

Кто и как адаптируется

«Почта России» работает над созданием «дочки» в Дубае, рассказал ТАСС гендиректор компании Михаил Волков, но не привёл подробности. Выбор страны для нового представительства связан с ростом отправлений.

Компания-владелец брендов Calvin Klein и Tommy Hilfiger — американская Phillips-Van Heusen Corporation — передала российское подразделение топ-менеджеру. Она управляла 150 магазинами в стране.

Какие есть проблемы и трудности

Qiwi запросила у Nasdaq продлить срок, в течение которого компания должна завершить разделение бизнеса для сохранения листинга, до 11 ноября 2023 года. Биржа удовлетворила запрос.

Контекст

Еврокомиссия изменила разъяснение о ввозе россиянами личных вещей в ЕС. Теперь в нём нет категоричного запрета. А одежда или предметы личной гигиены — это товары, которые «вызывают несущественную озабоченность с точки зрения обхода санкций», и они, скорее всего, не заинтересуют таможню принимающей страны. Также ничего не сказано о телефонах, ноутбуках и другой технике (ранее они попадали под ограничения).

В первом полугодии 2023 года жители и гости Москвы посещали рестораны, бары и кафе на 36% чаще, чем за аналогичный период прошлого года, рассказали РБК в Мостуризме. Средний чек составил 1,3 тысячи рублей. При этом опрошенные изданием владельцы кафе и ресторанов не заметили большого роста посетителей.