День 567: «Почта России» решила открыть компанию в ОАЭ Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 13 сентября: доллар — 94,7 рубля (на 3,22 рубля меньше, чем 12 сентября), евро — 101,56 рубля (на 3,32 рубля меньше).
Кто и как адаптируется
«Почта России» работает над созданием «дочки» в Дубае, рассказал ТАСС гендиректор компании Михаил Волков, но не привёл подробности. Выбор страны для нового представительства связан с ростом отправлений.
Компания-владелец брендов Calvin Klein и Tommy Hilfiger — американская Phillips-Van Heusen Corporation — передала российское подразделение топ-менеджеру. Она управляла 150 магазинами в стране.
Какие есть проблемы и трудности
Qiwi запросила у Nasdaq продлить срок, в течение которого компания должна завершить разделение бизнеса для сохранения листинга, до 11 ноября 2023 года. Биржа удовлетворила запрос.
Контекст
Еврокомиссия изменила разъяснение о ввозе россиянами личных вещей в ЕС. Теперь в нём нет категоричного запрета. А одежда или предметы личной гигиены — это товары, которые «вызывают несущественную озабоченность с точки зрения обхода санкций», и они, скорее всего, не заинтересуют таможню принимающей страны. Также ничего не сказано о телефонах, ноутбуках и другой технике (ранее они попадали под ограничения).
В первом полугодии 2023 года жители и гости Москвы посещали рестораны, бары и кафе на 36% чаще, чем за аналогичный период прошлого года, рассказали РБК в Мостуризме. Средний чек составил 1,3 тысячи рублей. При этом опрошенные изданием владельцы кафе и ресторанов не заметили большого роста посетителей.
Новости предыдущего дня, 12 сентября — здесь.
Будет возить айфоны в рф?
Лучший
Ну я тоже потешался, в какой-то момент увидел там хорошие макароны дешевле чем в обычных супермаркетах, пока стоял в очереди, сгрёб всю полку
❤️ Лайк за прагматичность )))
Реально крепкий хозяйственник, респект.
ГРЕЧКА !!!!! Наше всё.
Локализованная версия.
Ну держись, ОАЭ, к вам почта идёт.
Там местная почта как почта россии(приходя в отделение), чувствуешь себя там как дома xD
У Почты России, кстати, приступ ребрендинга, или как его назвать. У нас отделение в капремонте, ждем-с современный офис в лучших традициях... чего-то там.
Кофе автомат поставили?
Не )) Еще фасад шпаклюют.
Ужас какой. Нашей почте конкуренты не нужны (-:
Если учесть неторопливость арабов и "душевные разговоры" неочём то да
Что не так? Почта России - нормальный перевозчик. Ну, разве что кокос и новички перевозят порой, а так - вполне цивильное предприятие.
По привычке хейтят
Ага. Помню, Сбер по привычке мешали с говном даже тогда, когда все отделения уже были переоборудованы на современный лад. По Фрейду - трудное детство и все такое
"...они, скорее всего, не заинтересуют таможню"
Вероятно, возможно, по всей видимости, пожалуй, может быть, судя по всему, скорее всего, вроде, надо полагать не заинтересуют. Но это не точно.
Вероятно
Эвентуально.
Блин, ты всё назвал, так не честно
Чего бухтеть-то? В разъяснениях же чётко и ясно написано: ввоз вызовет несущественную озабоченность.
Звучит как начало анекдота.
на али я выбираю доставку в 5пост.
Продавец без моего ведома шлёт почтой.
Ставлю продавцу 1 балл, потому что я ненавижу получать посылки на почте.
Это старый развод, продавец может отправить более дешёвым способом отправки и предложить открыть спор на сумму разницы в цене доставки, после открытия спора второй раз его открыть нельзя, если вы получите плохой товар, вы не сможете его оспорить оспорить
Круто! А можно получить товар и в случае брака только тогда открыть спор?
В Почте России консервы не плохие. Не все, рыбные.
Россиянам при въезде в ЕС возможно (!) оставят одежду!
Вот это благодать, вот это красота, ну, ипать, спасибо, нах.
Можно бесконечно смотреть на три вещи: на огонь, на воду и на старческое брюзжание Вадима Д )))) Не в обиду, это шутка.
Какие эмираты! В Новоивановском лучше наймите оператора еще одного. А то посылку уже отправить нельзя, тк за 28000₽ остался работать всего 1 человек. Посылки только выдает, отправка закрыта.
Думаю в эмираты операторов набрать будет проще, работа на почте, но с релокацией, новый тренд
Выдыхаем
Люди на 36% чаще едят в ресторанах. Вот это я понимаю маркер благосостояния общества!
Это просто дома гречка закончилась же. Беднеем
"Средний чек составил 1,3 тысячи рублей. При этом опрошенные изданием владельцы кафе и ресторанов не заметили большого роста посетителей."
А не заметили только потому что просто выросли цены на блюда, а количество посетителей осталось прежним в лучшем случае.
В статье же явно написано, что посещали чаще. Не заметили, потому что не успевают, считают бабосики.
Ну всё, трусы и прочее от Calvin Klein в надёжных и цепких руках местного менеджмента.
Владеющая брендами Calvin Klein и Tommy Hilfiger американская Phillips-Van Heusen Corporation (PVH) передала местное подразделение топ-менеджеру, который переименовал компанию и, видимо, продолжит управлять локальными точками.
Сделка может позволить снизить давление на международных рынках, сохранив возможность для возвращения в РФ, считают эксперты.
Вот если честно. Стеба много про Почту России, но в последнее время они действительно начинают меняться, не только отделения. На поддержке сидят довольно грамотные люди, отвечают с поставленной речью как будто сериал смотришь. Да и посылки приезжают не в хлам разбитые уже успех. То есть все таки начинает появляться какая-то лояльность клиента, и надеюсь они и дальше будут двигаться в этом направлении не останавливаясь. Им надо поработать над логистикой потому что слишком много перевалочных пунктов. В АОЭ буквально за день все вылетает из страны а в Москве прям все встревает.
А вы из какого города пишете?
- Ну эта, как бы нельзя, но как бы и не для всех. Если человек - уважаемый, сын там или дочь чиновника, то почему нет? Вот нищебродам - нельзя, да.
Эта та самая @Почта России , в которой вал увольнений сотрудников и в почтовых отделениях города-миллионика осталось по 1-2 сотрудника? Тут даже непонятно с какого момента термины "оптимизация" и "саботаж" стали синонимами.