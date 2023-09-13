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Деньги
Маша Цепелева

День 567: «Почта России» решила открыть компанию в ОАЭ Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото ТАСС

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 13 сентября: доллар — 94,7 рубля (на 3,22 рубля меньше, чем 12 сентября), евро — 101,56 рубля (на 3,32 рубля меньше).

Курсы на Мосбирже на 8:10 мск: доллар — 94,63 рубля, евро — 101,76 рубля.

Курсы на Forex на 08:10 мск: доллар — 93,57 рубля, евро — 100,43 рубля.

Кто и как адаптируется

«Почта России» работает над созданием «дочки» в Дубае, рассказал ТАСС гендиректор компании Михаил Волков, но не привёл подробности. Выбор страны для нового представительства связан с ростом отправлений.

Компания-владелец брендов Calvin Klein и Tommy Hilfiger — американская Phillips-Van Heusen Corporation — передала российское подразделение топ-менеджеру. Она управляла 150 магазинами в стране.

Какие есть проблемы и трудности

Qiwi запросила у Nasdaq продлить срок, в течение которого компания должна завершить разделение бизнеса для сохранения листинга, до 11 ноября 2023 года. Биржа удовлетворила запрос.

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Контекст

Еврокомиссия изменила разъяснение о ввозе россиянами личных вещей в ЕС. Теперь в нём нет категоричного запрета. А одежда или предметы личной гигиены — это товары, которые «вызывают несущественную озабоченность с точки зрения обхода санкций», и они, скорее всего, не заинтересуют таможню принимающей страны. Также ничего не сказано о телефонах, ноутбуках и другой технике (ранее они попадали под ограничения).

В первом полугодии 2023 года жители и гости Москвы посещали рестораны, бары и кафе на 36% чаще, чем за аналогичный период прошлого года, рассказали РБК в Мостуризме. Средний чек составил 1,3 тысячи рублей. При этом опрошенные изданием владельцы кафе и ресторанов не заметили большого роста посетителей.

Новости предыдущего дня, 12 сентября — здесь.

#новость

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43 комментария
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 Pavel Chernev

Будет возить айфоны в рф?

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Fred Han

Лучший

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Невероятный Блондин
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Alex Melnikoff

Ну я тоже потешался, в какой-то момент увидел там хорошие макароны дешевле чем в обычных супермаркетах, пока стоял в очереди, сгрёб всю полку

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Невероятный Блондин

❤️ Лайк за прагматичность )))

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дед Мазай и муравьеды

Реально крепкий хозяйственник, респект.

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дед Мазай и муравьеды

ГРЕЧКА !!!!! Наше всё.

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Слегка Придурковатый

Локализованная версия.

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Вадим Д.

Ну держись, ОАЭ, к вам почта идёт.

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Pavel Chernev

Там местная почта как почта россии(приходя в отделение), чувствуешь себя там как дома xD

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дед Мазай и муравьеды

У Почты России, кстати, приступ ребрендинга, или как его назвать. У нас отделение в капремонте, ждем-с современный офис в лучших традициях... чего-то там.

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Булка хлеба

Кофе автомат поставили?

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дед Мазай и муравьеды

Не )) Еще фасад шпаклюют.

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Вадим Д.

Ужас какой. Нашей почте конкуренты не нужны (-:

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DeliNaNull

Если учесть неторопливость арабов и "душевные разговоры" неочём то да

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дед Мазай и муравьеды

Что не так? Почта России - нормальный перевозчик. Ну, разве что кокос и новички перевозят порой, а так - вполне цивильное предприятие.

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Alex Melnikoff

По привычке хейтят

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дед Мазай и муравьеды

Ага. Помню, Сбер по привычке мешали с говном даже тогда, когда все отделения уже были переоборудованы на современный лад. По Фрейду - трудное детство и все такое

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Слегка Придурковатый

"...они, скорее всего, не заинтересуют таможню"

Вероятно, возможно, по всей видимости, пожалуй, может быть, судя по всему, скорее всего, вроде, надо полагать не заинтересуют. Но это не точно.

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Невероятный Блондин

Вероятно

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Слегка Придурковатый

Эвентуально.

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Невероятный Блондин

Блин, ты всё назвал, так не честно

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Hox

Чего бухтеть-то? В разъяснениях же чётко и ясно написано: ввоз вызовет несущественную озабоченность.

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Владимир Егоров

Звучит как начало анекдота.

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Lmao

на али я выбираю доставку в 5пост.
Продавец без моего ведома шлёт почтой.
Ставлю продавцу 1 балл, потому что я ненавижу получать посылки на почте.

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Alex Melnikoff

Это старый развод, продавец может отправить более дешёвым способом отправки и предложить открыть спор на сумму разницы в цене доставки, после открытия спора второй раз его открыть нельзя, если вы получите плохой товар, вы не сможете его оспорить оспорить

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Юрий Б.

Круто! А можно получить товар и в случае брака только тогда открыть спор?

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Александр Кайт

В Почте России консервы не плохие. Не все, рыбные.

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Вадим Д.

Россиянам при въезде в ЕС возможно (!) оставят одежду!
Вот это благодать, вот это красота, ну, ипать, спасибо, нах.

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дед Мазай и муравьеды

Можно бесконечно смотреть на три вещи: на огонь, на воду и на старческое брюзжание Вадима Д )))) Не в обиду, это шутка.

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Антон Храмченко

Какие эмираты! В Новоивановском лучше наймите оператора еще одного. А то посылку уже отправить нельзя, тк за 28000₽ остался работать всего 1 человек. Посылки только выдает, отправка закрыта.

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Alex Melnikoff

Думаю в эмираты операторов набрать будет проще, работа на почте, но с релокацией, новый тренд

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дед Мазай и муравьеды
Еврокомиссия изменила разъяснение о ввозе россиянами личных вещей в ЕС

Выдыхаем

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Док

Люди на 36% чаще едят в ресторанах. Вот это я понимаю маркер благосостояния общества!

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Байд Джонов

Это просто дома гречка закончилась же. Беднеем

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Дмитрий Косатиков

"Средний чек составил 1,3 тысячи рублей. При этом опрошенные изданием владельцы кафе и ресторанов не заметили большого роста посетителей."
А не заметили только потому что просто выросли цены на блюда, а количество посетителей осталось прежним в лучшем случае.

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Док

В статье же явно написано, что посещали чаще. Не заметили, потому что не успевают, считают бабосики.

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Вадим Д.

Ну всё, трусы и прочее от Calvin Klein в надёжных и цепких руках местного менеджмента.

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Dima Alexeev

Владеющая брендами Calvin Klein и Tommy Hilfiger американская Phillips-Van Heusen Corporation (PVH) передала местное подразделение топ-менеджеру, который переименовал компанию и, видимо, продолжит управлять локальными точками.
Сделка может позволить снизить давление на международных рынках, сохранив возможность для возвращения в РФ, считают эксперты.

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Капибара

Вот если честно. Стеба много про Почту России, но в последнее время они действительно начинают меняться, не только отделения. На поддержке сидят довольно грамотные люди, отвечают с поставленной речью как будто сериал смотришь. Да и посылки приезжают не в хлам разбитые уже успех. То есть все таки начинает появляться какая-то лояльность клиента, и надеюсь они и дальше будут двигаться в этом направлении не останавливаясь. Им надо поработать над логистикой потому что слишком много перевалочных пунктов. В АОЭ буквально за день все вылетает из страны а в Москве прям все встревает.

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Максим Попов

А вы из какого города пишете?

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Вася Пражкин
Еврокомиссия изменила разъяснение о ввозе россиянами личных вещей в ЕС. Теперь в нём нет категоричного запрета.

- Ну эта, как бы нельзя, но как бы и не для всех. Если человек - уважаемый, сын там или дочь чиновника, то почему нет? Вот нищебродам - нельзя, да.

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Максим Попов

Эта та самая @Почта России , в которой вал увольнений сотрудников и в почтовых отделениях города-миллионика осталось по 1-2 сотрудника? Тут даже непонятно с какого момента термины "оптимизация" и "саботаж" стали синонимами.

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