Nasdaq продлила предельный срок для разделения бизнеса Qiwi на два месяца — до 11 ноября Статьи редакции
Выделение российского бизнеса в отдельную компанию — условие для отмены делистинга акций на американской бирже.
- Qiwi попросила биржу Nasdaq продлить срок завершения реструктуризации бизнеса с 11 сентября до 11 ноября 2023 года и получила разрешение.
- Компания подготовила российские активы к продаже — сделала оценку с независимым экспертом и консолидировала их в рамках холдинговой компании АО «Киви». Но нужно время для завершения продажи российских активов, потому что сделка «требует разрешения регуляторов».
- В июне 2023 года Nasdaq удовлетворила апелляцию Qiwi и отменила делистинг акций компании, но при условии, что та разделит бизнес на российский и международный. Такого же решения добился «Яндекс».
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Чтобы продать что-то ненужное, надо сперва купить что-то ненужное 🤷🏻♂️
Интересно как можно объяснить и разъяснить бизнес по отмыванию и обналичиванию денежных средств которые обычно принимают на чужие персональные данные
Нас Даг
Нейминг у Nasdaq прикольный.