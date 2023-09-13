Деньги
Артур Томилко

Telegram добавил доступ к криптокошельку Wallet через настройки мессенджера Статьи редакции

Пока только для пользователей одноимённого бота, но с ноября 2023 функция появится у всех.

  • TON Foundation, которая разрабатывает Wallet, объявила о партнёрстве с Telegram, сообщил «Код Дурова». Оно предполагает интеграцию криптокошелька с мессенджером для прямого доступа пользователей.
  • Иконка Wallet уже появилась в настройках Telegram у пользователей одноимённого бота. Они также могут воспользоваться бета-версией некастодиального кошелька TON Space, который разрабатывает команда Wallet.
  • В ноябре 2023 года функция появится у всех пользователей мессенджера, за исключением территории США и «некоторых других стран», пишет The Block.
  • Помимо этого, Telegram предоставит партнёрам TON приоритетный доступ к своей рекламной платформе, в чём он будет заключаться — не уточняется. До 2028 года они планируют охватить около 30% пользователей мессенджера, отмечает «Код Дурова».
  • Wallet — криптокошелёк, который с января 2022-го работал в виде Telegram-бота. В августе того же года он получил веб-интерфейс — на главном экране можно увидеть историю транзакций и баланс, а также купить или перевести криптовалюту своим контактам.
  • В феврале 2023 года в Wallet появился p2p-маркет. Пользователи могут просматривать и создавать объявления о продаже криптовалюты и заключать сделки между друг другом.
  • В июле разработчики кошелька представили платёжный сервис Wallet Pay, который позволяет совершать покупки с помощью биткоина, TON и USDT. В августе выпустили бета-версию некастодиального кошелька TON Spaces.

#новость #telegram #ton

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44 комментария
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 Никита Фёдоров

Прикольная штука, учитывая популярность телеги и интересно посмотреть на реализацию и к чему приведёт

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Владимир Мананников

Думаю что подобия ви чат в Китае , часть компаний , стартапов , медиа контента , банки , доставки магазины и так далее - все в одном месте должно быть , а не разная куча приложений - захламляющая память смартфона и кучу иконок

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Qnoc

Правильно, лучше захламить не только телефон, но и мессенджер, иметь два меню приложений, и ещё половина приложений будет в вебе, который ведь всегда такой удобный и быстрый. То, что в Китае одна компания удачно зашла со своей идеей и к ней привыкли не значит, что идея хорошая (думается мне что именно поэтому-то нигде в мире больше никаких суперприложений нет, хотя все очень пыжатся)

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Rafa Ramazanoff

Проект тон изначально и создавалась для ТГ, из-за судов и споров с SEC отложило и тормозило, теперь все потихоньку добавляют, хотя в ТГ крипто сообщество не такое большое как в Х

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jonewayne

Каждое приложение использует определённый набор библиотек, чаще всего одни и те же. Таким образом, имея десяток банковских приложений со сканером штрихкодов, можно с уверенностью сказать, что все они используют под капотом zxing, который раздувает приложение. Сюда добавляем основной framework, аналитику, карты ("найти банкомат на карте") и прочее. И вот выясняется, что десяток приложений по 100 мб технически эквивалентен одному весом 200 мб (без учёта кеша). Добавим сюда то, что управление хранилищем в телеге довольно гибкое, во многих приложениях этого просто нет в настройках. По поводу UX тоже не сказать, что кто-то сильно впереди телеги. То, что он оброс легаси и багами - это да, но там кодовая база огромная. Пока что это один из лучших претендентов на суперапп.

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Alex Melnikoff

такое приложение давно изобрели, браузером зовется, а когда каждая макака на простое приложение тянет фреймворков по 500мб, то такой балет нам не нужен

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Andrey Repin

макака от мака

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Владимир Мананников

Браузер web app - через телеграмм , зачем мне просто браузер ? Который постоянно прыгает от одного кривого баннера к другому , работает с ошибками - выглядит не красиво , сейчас из-за браузера часть граждан страны перестали пользоваться банками так как после санкций приложений нет в апсторе и Google - rustler никому особо не нужен ! Тольк часть банков сделала ботов и подготовилась к санкциям и удивлению приложений , остальные просто сидели и ждали не понятно что

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Joseph Brodsky -Юрец Батумский

Телеграмм вообще лучшее приложение которое я юзал за 30 лет))

Вотсапе сосёт в сторонке))

Дуров молодец

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Владимир Мананников

Даже и не сомневайтесь , я с телегой давно , дальше будет Красивей и интересней , проектов для реализации в телеграмм еще очень много , все станет только доступнее и удобней для всех , остальные пусть пользуются тем , что им нравится , задача телеграмм стоит огромная и часть уже реализована , для совместной опыта компаний , людей и финансов 😉

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Alex Melnikoff

чемпион по свистелкам и перделкам, никогда еще комбайны не были лучше синглсервисов

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jonewayne

Вот изобрели бы комбайн, который объединяет возможности телефона, фотоаппарата, ПК, плеера, будильника, кошелька и ещё по мелочи... а, стоп...

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Денис Ананьев

А это сугубо ваше мнение или рынка? Я просто чего-то не выкупаю

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Сергей Мазур

ты прав бро!

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Qnoc

Выкатить на весь белый свет п2п это конечно мощная заява. Интересно как быстро их начнут везде пытаться зарегулировать

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Нет

Паша не палится.

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Владимир Мананников

Добавил , получилось аккуратно и красиво

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Yunis Hesenov

А как это сделали?

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Владимир Мананников
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Yunis Hesenov

У меня просто нету этой кнопки wallet. Как я его получить?)

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Владимир Мананников

У меня была , я думаю это как со сторис - тоже говорили через месяц откроют всем типо - досих пор нет ! Думаю будет всем меню но не сразу , ща посмотрю в настройках разработок что там - может она там может активироваться , но опят же написано в Waltet , что это бета тест - скорее всего дали доступ некоторым пользователям - проверить что как работает и устранить ошибки , для того , что бы получить хороший опыт потом для всех )

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Yunis Hesenov

Скорей всего. Спасибо 🙏

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Marq

Увы телеграм так и останется мессенджером для ссср и стран третьего мира.

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Георгий Шаталов

А госуслуги только для тоталитарной России

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jonewayne

В то время как весь прогрессивный мир ездит на топовых электрокарах, пользуясь при этом WhatsApp и iMessage, просто потому что "работает и большего не надо".

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Владимир Мананников

Откройте статистику прогрессивного мира и посмотрите какие страны пользуются телеграмм / ways app - больше женский вариант чем мужской, iMessage пытался и сервис не плохой сам раньше пользовался , но он поиграл пока что с треском , в телеге я могу сделать так и любой кто умеет и (или) шарит - сервис так как мне захочется , там все компании , боты , заказы и так далее ? Покажите мне в iMessage - как создать чат бота и попробовать хоть часть функционала , который не доступен в нашей стране ? В телеге люди зарабатывают , особенно те кто изучает или уже изучил связку web all с line кнопкой

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jonewayne

Вы не поняли меня. Люди ездят на теслах, при этом используют навязанные им приложения и сервисы, потому что "все так привыкли", а когда речь заходит про прогресс, то внезапно включается позиция "ну оно вообще-то чисто про мессенджер, там эти свистоперделки не нужоны". Очень сильно напоминает борьбу телеги за аудиторию вайбера в РФ, будь моя воля - я бы насильно всех в телегу перевёл, чтобы потом не было кучи запросов от родственников и не шарящих знакомых, почему у них медиа файлы недоступы и переписка постоянно удаляется.

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Владимир Мананников

Вы ошиблись , ссср давно уже нет , сейчас цифровой век о чем вы вообще говорите

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Pavel Cree

Интересно, что прямо отдельный пункт меню в нативном интерфейсе приложения Telegram предоставлен "Третьей стороной, никак не связанной с Telegram".

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DeepMind

Пашке такое не в первой, он ещё во времена студенчества любил спорить самим собой с двух аккаунтов.

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Герман Романов

Да, развивается телега. Можно будет затестить

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Вадим Д.

Нахрена всем-то? Сторис мало было раскатывать. Хорошо что не пользуется никто (-:
А так телега хороша. Пока.

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Dmitry Porkhaev

P2P там конечно с очень большими комиссиями😞

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Framework Юзернеймович

Ну так это для незнающих. За это они деньги и соберут с процентов.
Для знающих другие способы же открыты)

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Astas Jr

Какие?

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Framework Юзернеймович

Обменники, биржи))

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Dmitry Porkhaev

Да мне просто побыстрому надо было, а как раз бинанс отключили, а у меня почему-то вообще и рубль перестал быть доступен, так же как и другие валюты = (

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Sokol

Уже пора закупатьсяTON?

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Виталий

Самый удобный кошелёк для крипты, комиссии тоже норм

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Chinko

Новость ни о чем, бот давно интегрирован в тг

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jonewayne
Новость ни о том
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Святослав Гусев

Интересно, какой в итоге будет курс TON, не зря же я его в 2021 году закупал 😉

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Киса Лариса

О, как раз искала новый кошелек на замену Binance. Не знала, что у телеги есть свой

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Девочка-ведьмочка

Вовремя подсуетились с новостями про кошелек, когда бинанс может уйти) Думаю, многие туда переберутся

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