День 568: Qiwi Uzbekistan приостановила международные переводы из-за ограничений ЦБ Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 14 сентября: доллар — 94,7 рубля (на 1,27 рубля больше, чем 13 сентября), евро — 101,56 рубля (на 1,54 рубля больше).
Кто и как адаптируется
«Аэрофлот» и Минтранс прорабатывают возможность передачи между авиакомпаниями самолётов c экипажами. Это нужно, чтобы не покупать новые воздушные судна в сезон с высоким спросом.
Сеть торговых центров «Мега», принадлежащую владельцу IKEA шведской Ingka Centres, может выкупить структура Газпромбанка, узнал «Ъ».
Российские хостинг-провайдеры отметили восстановление спроса на аренду вычислительных мощностей и другие услуги со стороны зарубежных клиентов. Например, китайских автопроизводителей, которые арендуют мощности для расширения производства.
Какие есть проблемы и трудности
Qiwi Uzbekistan приостановила международные денежные переводы, в том числе на российские карты и кошельки Qiwi. Также недоступны операции с картами местных систем денежных переводов Uzcard и HUMO и оплата иностранных сервисов и финансовых услуг. Это связано с ограничениями местного ЦБ, но подробности неизвестны.
Решение по работе мессенджера WhatsApp (принадлежит признанной экстремистской и запрещённой в России Meta) могут пересмотреть из-за добавления функции анонимных каналов, заявил депутат Госдумы Антон Горелкин.
Новости предыдущего дня, 12 сентября — здесь.
Ну раз нечего обсуждать, предлагаю обсудить Илона нашего Маска. Слабенький он оказался.
«...Затем в задней комнате московского ресторана состоялась обеденная встреча, в ходе которой «небольшие кусочки еды перемежались большими порциями водки», говорится в биографии. Россияне также подарили троице бутылку водки, на каждой из которых были этикетки с фотографиями каждого на Марсе.
«Я рассчитал вес еды и вес водки, и они оказались примерно равными», — сказал Маск Айзексону.
А затем, по словам биографа, «Маск, поддерживавший голову рукой, потерял сознание, и его голова ударилась о стол»
Набухать иностранцев - классическая русская забава
Биография… Я-то думал, он от Цукера звездюлей получил
Там какой-то взаимный слив по ходу дела. Короче, типичный договорняк между звероящером и Маском.
Как бы те, кто пользуется wa как основным мссенджером, не съехали в вайбер. Родители мои, да и многих других, думаю. Вот это будет совсем дело дрянь.
Мои в вайбере, их устраивает без всей этой шелупони неизвестно звонящих и прочих домовых чатов
Ну в чаты можно не вступать. А звонящих отсеить настройками приватности.
Так себе новости, даже обсудить нечего
Ну как же, а анонимность в WhatsApp?)
Никакой анонимности, зачем она - порядочному человеку она не нужна .
Приехал командированный мужик в гостиницу а его поселили в общий номер на 10 коек. Там мужики пьют, матом орут, политические анекдоты рассказывают а ему смерть как спать хочется... Вот вышел он в коридор и видит девушку-горничную, говорит ей:
- Вас как зовут?
-Лида.
- Лидочка , если вам не трудно, не могли бы вы мне минуток через десять принести в номер чашечку кофе?
Ну и пошёл назад. Походил по номеру минут пять а потом говорит:
- Мужики, вы с ума сошли, в гостиницах все номера прослушиваются, а вы Путина ругаете, политические анекдоты рассказываете. Не боитесь?
- Да кому мы нужны? Ты че придурок?
Он подойдя к розетке в стене наклонился и говорит:
- Товарищ майор, пожалуйста попросите Лидочку принести мне чашечку кофе...
Мужики пальцами у висков крутят. Вдруг открывается дверь и Лидочка приносит чашечку кофе. Все испуганно замолчали и спать легли. Утром мужик просыпается, никого в номере и Лидочка кровати заправляет. Он спрашивает:
- А где все?
- А забрали всех ночью!
- А меня почему не тронули???
- Уж очень товарищу майору шутка с кофе понравилась...
О, трансферы самолётов вместе с экипажами подъехали. Эдак скоро и в частные руки можно будет арекду оформить.
Оставьте IKEA впокое, я еще надеюсь, что они вернутся
Видимо у Газпрома все хорошо, финансирования хватает, налоги на сверхприбыль уплачены, дивиденды тоже, уже не знают куда капитал вложить
Отсель грозить мы будем шведу. Здесь будет мебельный заложен.
Центробанк ни в чём не ограничивал Qiwi ни в РФ, ни в Узбекистане. Это придумали в самом Qiwi для незаконного удержания средств.