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Терминал Qiwi в Москве, фото ТАСС

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 14 сентября: доллар — 94,7 рубля (на 1,27 рубля больше, чем 13 сентября), евро — 101,56 рубля (на 1,54 рубля больше).

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Курсы на Мосбирже на 8:10 мск: доллар — 96,5 рубля, евро — 103,6 рубля.

Курсы на Forex на 08:10 мск: доллар — 95,74 рубля, евро — 102,73 рубля.

Кто и как адаптируется

«Аэрофлот» и Минтранс прорабатывают возможность передачи между авиакомпаниями самолётов c экипажами. Это нужно, чтобы не покупать новые воздушные судна в сезон с высоким спросом.

Сеть торговых центров «Мега», принадлежащую владельцу IKEA шведской Ingka Centres, может выкупить структура Газпромбанка, узнал «Ъ».

Российские хостинг-провайдеры отметили восстановление спроса на аренду вычислительных мощностей и другие услуги со стороны зарубежных клиентов. Например, китайских автопроизводителей, которые арендуют мощности для расширения производства.

Какие есть проблемы и трудности

Qiwi Uzbekistan приостановила международные денежные переводы, в том числе на российские карты и кошельки Qiwi. Также недоступны операции с картами местных систем денежных переводов Uzcard и HUMO и оплата иностранных сервисов и финансовых услуг. Это связано с ограничениями местного ЦБ, но подробности неизвестны.

Решение по работе мессенджера WhatsApp (принадлежит признанной экстремистской и запрещённой в России Meta) могут пересмотреть из-за добавления функции анонимных каналов, заявил депутат Госдумы Антон Горелкин.