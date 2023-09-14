Деньги
Полина Лааксо

Британский стартап Jiffy с основателями из России привлёк $2,2 млн после смены позиционирования Статьи редакции

Раньше компания развивала доставку продуктов, теперь продаёт ИТ-решения для рынка электронной торговли.

Одни из сооснователей проекта — Владимир Холязников и Артур Шамалов. Источник: TechCrunch
  • Jiffy Software (ранее Jiffy Grocery) привлекла $2,2 млн от фондов I2BF Global Ventures, Somersault Ventures, AddVenture, LVL1 Льва Левиева и других неназванных инвесторов, рассказали vc.ru в компании.
  • Проект запустили в 2021 году бывший глава X5 Food Tech Владимир Холязников, сооснователь сети автоматов с едой DC Daily Артур Шамалов, Игорь Демишев и Марат Болатов. Они развивали Jiffy в Лондоне как сервис доставки еды за 15 минут.
  • За время работы он получил $35 млн инвестиций, в том числе от фондов Heartland, Flint Capital, Baring Vostok и братьев Бухманов — основателей Playrix. Годовая повторяемая выручка (ARR) сервиса к 2022 году достигла около $20 млн, рассказала компания.
  • С декабря 2021 года Jiffy начала изучать альтернативные бизнес-модели, так как увидела «факторы надвигающегося экономического кризиса», в который было бы трудно привлекать деньги в рисковую модель быстрой доставки.
  • В марте 2022 года компания поняла, что новых инвестиций не будет, и решила изменить стратегию. В течение трёх-четырёх месяцев закрыла склады, распродав остатки клиентам и специализированным фирмам, а сотрудников сократила по трудовому кодексу Великобритании, как говорит она сама.
  • С тех пор Jiffy позиционирует себя как разработчик SaaS-продуктов и on-premise-решений (разворачиваются на клиентских серверах) для разных ниш онлайн-торговли: доставка продуктов и электроники, товаров для детей и животных, фармацевтической и модной индустрии и других.
  • Фокус на разработке выбрали, поскольку увидели спрос на ИТ-платформы для электронной коммерции. Ещё одним фактором стала усреднённая аналитика: по статистике разработчики ПО чаще «чувствовали себя лучше всего во время кризиса и показывали рост».
  • Как основной продукт компания решила продавать платформу, которую создавала для себя: с пакетной обработкой заказов, автоматическим назначением курьеров, трекингом остатков, алгоритмами для пополнения складов и автоматизацией отчётности. Клиентам предлагают как full-stack-платформу, так и отдельные модули: системы управления заказами, складами и магазинами, ПО для пополнения запасов, мобильное и веб-приложение, бизнес-аналитика и другое.
  • $2,2 млн инвестиций вложат в дальнейшее развитие: Jiffy готовит к запуску систему управления складом, которую можно будет подключить к региональным торговым площадкам, собирается развивать программу лояльности, а также инвестировать в продажи и маркетинг.
Сервисы
Полина Лааксо
Почему сервисы доставки еды за 15 минут «сжимаются» один за другим Статьи редакции

Пока никто из них не смог победить правила экономики.

Источник: New York Family

Фонду Льва Левиева и братьям Бухманам принадлежат доли в издательском доме «Комитет», который управляет проектами vc.ru и DTF.

#jiffy #новость

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 Посторонним В
С декабря 2021 года Jiffy начала изучать альтернативные бизнес-модели, так как увидела «факторы надвигающегося экономического кризиса», в который было бы трудно привлекать деньги в рисковую модель быстрой доставки. В марте 2022 года компания поняла, что новых инвестиций не будет, и решила изменить стратегию. С тех пор Jiffy позиционирует себя как разработчик SaaS-продуктов и on-premise-решений.

С одной стороны клёво, что не всрали деньги инвесторов и не пошли до конца в изначальной бизнес-модели, с другой - получается можно собрать деньги на одно дельце, а потом развернуться на 180, главное чтобы инвесторам деньги с процентами вернулись?

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Полина Лааксо
Автор

я бы не сказала, что они развернулись на 180 градусов. просто поняли, что можно монетизировать то, что создавали под себя, оставаясь в той же сфере — е-коммерса

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Посторонним В

ну я не конкретно про них конечно, но в целом получается можно

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Алеоп

Конечно можно и инвесторы могут это поощрять

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Неуловимый Кабачок

То есть, поняли как сделать, но вместо того, чтобы сделать самим, продают придуманное. Похоже на инфобизнес.

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Андрей Лучина

Pivot

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Giraffe

Похожая история тут была у Дениса Решанова, в плане переоценки рынка и стратегии. Засудили его и заклеймили

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Алеоп

Засудили или осудили?

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Giraffe

И то и другое
https://vc.ru/life/599531-kak-avito-slivaet-moy-startap-i-trebuet-168-millionov-v-sude

Как Авито сливает мой стартап и требует 168…
Меня зовут Денис Решанов, мне 35 лет, я серийный предприниматель. Начал свой путь с самого низа, в…
vc.ru
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Гена Фомин

Похожая история была у Инстаграм, который в начале был приложением для чекинов с фоткой (как Foursquare). Тоже собрали деньги, но потом переделали на приложение для фоточек (с опциональным геотегом, впрочем).

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Ware Wow

такое почти у всех было

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Ware Wow

почти все стартапы которые мы знаем начинались совсем с другой идеи.

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Вадим Д.

Пивот и снова в полёт.

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Sophia Kononova

Сменили вектор развития, вошли в ай-ти струю

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ИноПост

Но так как основатель из России на машине с российскими номерами не смог добраться до Британии через ЕС, то денег ему так и не дали.

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ilia

Ну это как "у самого не поперло - буду курсы продавать")

Возник вопрос:
если сейчас бум на системы-решения по логистике (типа составления оптимального маршрута - быстро, с наименьшими тратами, ближайшему курьеру и т.п.), то почему нет каких-то решений для перемещений не-коммерческих перевозок типа - для ОТ и для людей по типу "живете тут и обычно ездите сюда к стольки-то и заезжаете еще туда-то? Вам выезжать лучше в такое-то время"?.. Так-то лучше было бы, наверное - выезжать "по расписанию", зато меньше в пробках торчать

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Ware Wow

яндекс карты так умеют примерно, только время самому надо выбирать

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