«Яндекс» обновил «Пэй» — теперь это единый сервис для оплаты смартфоном, с кешбэком баллами «Плюса» и другими функциями Статьи редакции
Он заменит приложение «Карта Плюса».
- Пользователи, которые уже расплачивались в сервисах компании, сразу могут начать пользоваться приложением «Пэй» — данные и банковские карты добавятся автоматически, сообщили в «Яндексе».
- При онлайн-оплате картой любого российского банка сервис даст дополнительный 1% кешбэка баллами «Плюса» за все операции и до 10% баллами по акциям партнёров.
- С помощью приложения пользователи также смогут оплачивать офлайн-покупки цифровой дебетовой картой «Яндекса». На Android-устройствах — с помощью NFC, любыми смартфонами — по QR-коду.
- В приложении также есть сервисы компании «Сплит» для оплаты покупок частями и «Сейвы» — накопительные счета с ежедневной выплатой процентов.
- «Яндекс» представил Yandex Pay в 2021 году. С его помощью пользователи могли оплачивать покупки картой без ввода её данных.
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Я.Плачу
Не надо, не плачь
Название приложухи не патриотичное.
Яндекс Плати, другое дело.
Плати Яндекс, как вариант.
Плати – и точка
Твёрдо и чётко.
Яндекс Плати, ска.
«Пэй». Что за трэнд тупой английское слово кириллицей писать и считать, что это норм. Ну хочется по-русски ну сделайте Яндекс.Карту, Яндекс.Оплату… Яндекс.Банк в конце концов (понимаю что это нифига не банк, но все же). Это даже не про употребление англицизмов, это как раз норм, но транслитерация при наличии аналогичных слов это прям из рук вон. «Pay» типа это загнивающее западное слово, а «Пэй» уже греет душу и пахнет родным? Тогда почему «Яндекс.Карты», а не «Яндекс.Мэпс»? 🙂
Потому что имя нарицательное.
Pay-сервисы подразумевают токенизацию карт.
Слово "банк" заимствовано из итальянского. Слово "плати" заимствовано из чешского. Слово "карта" происходит из латинского.
Не тренд, а вектор. Ой
У них есть яндекс банк
Пэй энд Спрэй
База
Яндекс Пэй — плати да пей!
Когда уже Катрочку Пластиковую завезут?!
Производство пластика нынче, дорогое удовольствие.
Да и чипы на это дело нужны
У меня микроволновка валяется. Отдам чип
Никак у них не получается войти плотно в этот сегмент. Может нунахер вообще?
Сейвы - договорился с Яндексом что приедет курьер. Вместо курьера звонит менеджер и говорят, что сегодня приехать не смогут. Послал нах@р. Все что нужно знать о качестве говносервисов Яндекса.
единый сервис для оплаты смартфоном - да что вы знаете о выборе
Уже сколько люди просили пластик - уму не постижимо. Онлайн-заказы оплачивать еще норм, но вот корявый Mir Pay юзать как костыль - не оч
Можно открыть пластиковую карту Яндекс про в приложении Яндекс про, но нормально переводить туда и обратно с плюса не получится, потому как нет для этого интерфейса и функциональности. Я писал об этом в поддержку, но как обычно забили.
Так это прямая альтернатива Мирпею. Только еще Визы/МС поддерживаются.
А что не так м мирпэй? Пользуюсь, пока все нормально.
И комиссией в 3,5% ?
Яндекс пей