Деньги
Таня Боброва

«Яндекс» обновил «Пэй» — теперь это единый сервис для оплаты смартфоном, с кешбэком баллами «Плюса» и другими функциями Статьи редакции

Он заменит приложение «Карта Плюса».

  • Пользователи, которые уже расплачивались в сервисах компании, сразу могут начать пользоваться приложением «Пэй» — данные и банковские карты добавятся автоматически, сообщили в «Яндексе».
  • При онлайн-оплате картой любого российского банка сервис даст дополнительный 1% кешбэка баллами «Плюса» за все операции и до 10% баллами по акциям партнёров.
  • С помощью приложения пользователи также смогут оплачивать офлайн-покупки цифровой дебетовой картой «Яндекса». На Android-устройствах — с помощью NFC, любыми смартфонами — по QR-коду.
  • В приложении также есть сервисы компании «Сплит» для оплаты покупок частями и «Сейвы» — накопительные счета с ежедневной выплатой процентов.
  • «Яндекс» представил Yandex Pay в 2021 году. С его помощью пользователи могли оплачивать покупки картой без ввода её данных.
Источник: «Яндекс»

#новость #яндекс

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27 комментариев
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 Andrey

Я.Плачу

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Байд Джонов

Не надо, не плачь

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Александр Кайт

Название приложухи не патриотичное.
Яндекс Плати, другое дело.
Плати Яндекс, как вариант.

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Sage

Плати – и точка

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Александр Кайт

Твёрдо и чётко.

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Нет

Яндекс Плати, ска.

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Ivan P.

«Пэй». Что за трэнд тупой английское слово кириллицей писать и считать, что это норм. Ну хочется по-русски ну сделайте Яндекс.Карту, Яндекс.Оплату… Яндекс.Банк в конце концов (понимаю что это нифига не банк, но все же). Это даже не про употребление англицизмов, это как раз норм, но транслитерация при наличии аналогичных слов это прям из рук вон. «Pay» типа это загнивающее западное слово, а «Пэй» уже греет душу и пахнет родным? Тогда почему «Яндекс.Карты», а не «Яндекс.Мэпс»? 🙂

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Олег Самойлов

Потому что имя нарицательное.
Pay-сервисы подразумевают токенизацию карт.

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Нет

Слово "банк" заимствовано из итальянского. Слово "плати" заимствовано из чешского. Слово "карта" происходит из латинского.

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Максим Мостовой

Не тренд, а вектор. Ой

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Георгий Шаталов

У них есть яндекс банк

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Шпиль Солсбери

Пэй энд Спрэй

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Амбассадор Черноголовки

База

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Вадим Д.

Яндекс Пэй — плати да пей!

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Евгений Дроздов

Когда уже Катрочку Пластиковую завезут?!

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Александр Кайт

Производство пластика нынче, дорогое удовольствие.

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Obdznsk

Да и чипы на это дело нужны

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Байд Джонов

У меня микроволновка валяется. Отдам чип

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Andrey Chuguev

Никак у них не получается войти плотно в этот сегмент. Может нунахер вообще?

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Евгений Дроздов

Сейвы - договорился с Яндексом что приедет курьер. Вместо курьера звонит менеджер и говорят, что сегодня приехать не смогут. Послал нах@р. Все что нужно знать о качестве говносервисов Яндекса.

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Илья Цыганков

единый сервис для оплаты смартфоном - да что вы знаете о выборе

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Ник К.

Уже сколько люди просили пластик - уму не постижимо. Онлайн-заказы оплачивать еще норм, но вот корявый Mir Pay юзать как костыль - не оч

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Alex R

Можно открыть пластиковую карту Яндекс про в приложении Яндекс про, но нормально переводить туда и обратно с плюса не получится, потому как нет для этого интерфейса и функциональности. Я писал об этом в поддержку, но как обычно забили.

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Олег Самойлов

Так это прямая альтернатива Мирпею. Только еще Визы/МС поддерживаются.

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Олег

А что не так м мирпэй? Пользуюсь, пока все нормально.

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Вадимов Вадим

И комиссией в 3,5% ?

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Байд Джонов

Яндекс пей

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24 комментария
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