Оливер Хьюз возглавил подразделение международных операций грузинской TBC Bank Group Статьи редакции
В течение 15 лет он был председателем правления «Тинькофф».
- TBC Bank Group назначила Оливера Хьюза руководителем международных операций группы с 14 сентября 2023 года. Он также стал членом исполнительного комитета TBC.
- В марте 2022 года Оливер Хьюз и Павел Фёдоров вышли из совета директоров TCS Group, управляющей «Тинькофф», и переехали жить в ОАЭ, а в апреле полностью ушли из компании. Они планировали запустить новый финтех-сервис Kinetic Finance в Юго-Восточной Азии. Хьюз работал в «Тинькофф» 15 лет.
- В октябре 2022-го Фёдоров вместе с другими бывшими сотрудниками «Тинькофф» Георгием Чесаковым и Раффи Монтемайором объявили о запуске стартапа Salmon на Филиппинах. Хьюз не указан в составе команды на сайте проекта.
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Успехов ему, надеюсь, что получится взрастить новые конкурентоспособные продукты с учетом опыта.
Следующая остановка Зимбабве?
Грузия сейчас активно развивается, и банковская система в частности. TBC представлен в Грузии и ряде других активно развивающихся стран. Так что там очень много перспектив впереди для реализации идей
Какой основной фактор развития банковской системы Грузии? И насколько он постоянный и стабильный? Скажем, до февраля 2022, это развитие было заметно?)
а какой фактор был в россии у тинька? наличие мозгов у управленцев - основной фактор развития. вот мозги и привлекают
Россия - огромный рынок, каким бы он не был. Еще и изолированный от внешних игроков
а рост измеряется в процентах, так что какая разница каков размер рынка
прикол
Экономика финтеха на маленьких и одновременно небогатых рынках не сходится
Огромный рынок + новый подход к организации бизнеса. Были ли цифровые банки до него? Был Сбербанк со своим «где открывали, туда и идите», и другие с примерно тем же принципом
Банки Грузии не возникли в феврале 22 из неоткуда, и вся система например по регулированию Ит отрасли, которая сейчас дает огромный прирост тоже не в один день появилась. Грузия развивалась многие годы до этого, произошедшее лишь дало сильный буст, которого не произошло бы, если бы не было изменений до
Получается Тиньков был прав про запуск новых бизнесов.
p.s. не хочу принизить заслуги Оливера как менеджера.
!
Получается в прошлом году он ушел из компании делать свой стартап, а сейчас вернулся?
Но уже не председатель правления всей компаниии…а руководитель регионального направления
Опыт есть, справится. Понижение, конечно, но и не дворник, чай.
У TBC офигительное приложение и в целом банк супер. В Грузии - лучший.
Считай понижение
Так Грузия или Узбекистан??? Первоисточник про Грузию не говорит: https://www.tbcbankgroup.com/news-and-media/press-releases/news/2023/oliver-hughes-appointed-as-head-of-international-operations/
О, я на его фаната подписан на Ютубе, его тоже зовут Оливер Хьюз, антиколлектор, интересные беседы с сотрудниками банков.