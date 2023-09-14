Деньги
Маша Цепелева

Оливер Хьюз возглавил подразделение международных операций грузинской TBC Bank Group Статьи редакции

В течение 15 лет он был председателем правления «Тинькофф».

Оливер Хьюз, фото РБК
  • TBC Bank Group назначила Оливера Хьюза руководителем международных операций группы с 14 сентября 2023 года. Он также стал членом исполнительного комитета TBC.

У TBC уже есть отличный финтех-бизнес в Узбекистане, и я с нетерпением жду возможности работать над его значительным расширением. В Узбекистане много возможностей, и стратегия цифрового банкинга потенциально может быть воспроизведена на других рынках.

Оливер Хьюз
  • В марте 2022 года Оливер Хьюз и Павел Фёдоров вышли из совета директоров TCS Group, управляющей «Тинькофф», и переехали жить в ОАЭ, а в апреле полностью ушли из компании. Они планировали запустить новый финтех-сервис Kinetic Finance в Юго-Восточной Азии. Хьюз работал в «Тинькофф» 15 лет.
  • В октябре 2022-го Фёдоров вместе с другими бывшими сотрудниками «Тинькофф» Георгием Чесаковым и Раффи Монтемайором объявили о запуске стартапа Salmon на Филиппинах. Хьюз не указан в составе команды на сайте проекта.
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Рая Хачатрян
Филолог, который стоял у истоков «Тинькофф»: что сделал Оливер Хьюз в банке за 15 лет Статьи редакции

23 апреля Bloomberg написал, что он ушёл из компании, где работал с 2007 года.

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 Pavel Cree

Успехов ему, надеюсь, что получится взрастить новые конкурентоспособные продукты с учетом опыта.

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Пьер Вудман

Следующая остановка Зимбабве?

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Дмитрий Зима

Грузия сейчас активно развивается, и банковская система в частности. TBC представлен в Грузии и ряде других активно развивающихся стран. Так что там очень много перспектив впереди для реализации идей

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Пьер Вудман

Какой основной фактор развития банковской системы Грузии? И насколько он постоянный и стабильный? Скажем, до февраля 2022, это развитие было заметно?)

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Марат

а какой фактор был в россии у тинька? наличие мозгов у управленцев - основной фактор развития. вот мозги и привлекают

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Пьер Вудман

Россия - огромный рынок, каким бы он не был. Еще и изолированный от внешних игроков

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Марат

а рост измеряется в процентах, так что какая разница каков размер рынка

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Ware Wow

прикол

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Пьер Вудман

Экономика финтеха на маленьких и одновременно небогатых рынках не сходится

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Дмитрий Зима

Огромный рынок + новый подход к организации бизнеса. Были ли цифровые банки до него? Был Сбербанк со своим «где открывали, туда и идите», и другие с примерно тем же принципом

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Дмитрий Зима

Банки Грузии не возникли в феврале 22 из неоткуда, и вся система например по регулированию Ит отрасли, которая сейчас дает огромный прирост тоже не в один день появилась. Грузия развивалась многие годы до этого, произошедшее лишь дало сильный буст, которого не произошло бы, если бы не было изменений до

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Ware Wow

Получается Тиньков был прав про запуск новых бизнесов.

p.s. не хочу принизить заслуги Оливера как менеджера.

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Георгий Шаталов

!

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Евгений Вилков

Получается в прошлом году он ушел из компании делать свой стартап, а сейчас вернулся?

Но уже не председатель правления всей компаниии…а руководитель регионального направления

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Вадим Д.

Опыт есть, справится. Понижение, конечно, но и не дворник, чай.

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Илья Ермолаев

У TBC офигительное приложение и в целом банк супер. В Грузии - лучший.

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Ицтерские Данелянды

Считай понижение

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Aleksandr Ingachev

Так Грузия или Узбекистан??? Первоисточник про Грузию не говорит: https://www.tbcbankgroup.com/news-and-media/press-releases/news/2023/oliver-hughes-appointed-as-head-of-international-operations/

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Георгий

О, я на его фаната подписан на Ютубе, его тоже зовут Оливер Хьюз, антиколлектор, интересные беседы с сотрудниками банков.

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