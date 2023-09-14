Акции разработчика чипов Arm выросли почти на 19% после начала торгов на Nasdaq Статьи редакции
В ходе IPO компания привлекла $4,87 млрд.
- Бумаги начали торговаться на бирже под тикером «ARM». До этого Arm объявила о размещении 95,5 млн своих акций (10% от общего числа) по начальной цене в $51 за штуку. Около 90% компании попрежнему контролирует SoftBank.
- На открытии торгов бумаги Arm продавались по $56,1, а на 20:18 мск их цена достигла $60,64. Таким образом общая оценка компании превысила $63 млрд, отмечает Bloomberg.
- Среди инвесторов IPO, по данным агентства, были Intel, Apple, Nvidia Samsung и TSMC. Совокупно они вложили в акции Arm около $700 млн. Всего в ходе первичного размещения компания привлекла $4,87 млрд.
- SoftBank задумался об IPO Arm после того, как феврале 2022 года сорвалась его сделка на почти $40 млрд с Nvidia: последняя отказалась покупать разработчика из-за давления со стороны регуляторов США, Великобритании и ЕС — те боялись, что покупка скажется на «конкуренции среди производителей чипов».
- Arm не раскрывала условий размещения, но, по информации Bloomberg, она рассчитывала продать около 10% акций при общей оценке компании в $60-70 млрд.
- Согласно финансовому отчёту Arm за финансовый год, который завершился 31 марта 2023-го, выручка компании снизилась на 1%, до $2,7 млрд. Чистая прибыль сократилась на 5% и составила $524 млн.
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Для тех кто ещё не успел заскочить это работает так (независимо от фундаментала компании): норм ребята приобрели $51 на ipo до торгов. Сейчас в ближайшие дни раскачают до луны, все физики зайдут, постепенно норм парни выйдут, физики останутся держать сумку. Ну а дальше уже вдолгую как оно пойдет в соответствии с фундаменталом рынком, ФРС итп. Но купить по цене ipo можно будет ещё не раз.
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Всё верно разложил.
Но скорее всего в долгую ту arm все же продадут нвидео)) ну точнее за несколько лет года они продадут акций на ту сумму какую хотели, или просто увеличат капитализацию)
Конечно посмотрим чем будет заниматься arm, так как патентов и лицензий, которыми пользуются все крупные компании достаточно много.
Ну как выросло, так и упадёт через пару недель
Толком альтернатив АРМ нету на рынке, поэтому я не думаю что будут жёсткие коррекции
Да, в долгосрок тоже думаю, будет расти, но после открытия торгов, обычно много кто фиксит, поэтому просадка ещё будет
На секундочку, все процессоры на мобилках это ARM. Не ждите коррекций. Тем более когда и многие производители ноутов переходят на ARM. x64 отжила свое, в будущем - будет только больше ARM
Не пишите глупостей, будет ещё много коррекций. И тесла, и нвидиа, которая складывалась недавно в три раза, хороший тому пример.
Не надо сравнивать тесла с нвидиа. У нвидиа, в отличии от Тесле по факту - нет конкурентов. AMD в последнее время гнет цены, к тому же FSR работает в разы хуже чем DLSS. Нечем гордиться. А Intel со своими видеокартами уж точно не конкурент. Драйвера ещё костыльные, со многими играми и программами работать нормально не умеют
Вот, это нормально, всё ещё изменится, но пока неплохо.