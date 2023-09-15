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Деньги
Маша Цепелева

День 569: дистрибуторы отсудили у иностранных поставщиков программ и техники 4,7 млрд рублей Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото «РИА Новости» 

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 15 сентября: доллар — 96,16 рубля (на 1,46 рубля больше, чем 14 сентября), евро — 103,22 рубля (на 1,66 рубля больше).

Курсы на Мосбирже на 8:10 мск: доллар — 96,73 рубля, евро — 103,15 рубля.

Курсы на Forex на 08:10 мск: доллар — 95,96 рубля, евро — 102,1 рубля.

Кто и как адаптируется

Минпромторг разработал законопроект о введении нулевой ставки НДС для производителей части российской медтехники.

Российские дистрибуторы, обеспечивающие оптовые поставки программ и техники заказчикам, добились взысканий с ушедших из страны иностранных производителей на сумму более 4,7 млрд рублей по 43 искам, посчитали «МЭФ Legal» по карточкам дел арбитражного суда. Самые крупные иски — к российским «дочкам» HP и Dell.

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Магазинам одежды в Москве удалось увеличить средний чек на 10% год к году, хотя число покупателей в точках сократилось, подсчитали в Focus Technologies. Увеличение среднего чека связывают преимущественно с ростом цен.

Группа компаний «Солар» (бывшая «Ростелеком-Солар») презентовала обновленный бренд и планы по развитию на рынке кибербезопасности. Она создаст автономные подразделения для работы с коммерческими и государственными заказчиками, каждое будет функционировать под собственным брендом.

Контекст

Бывший глава представительства Apple в России Алексей Бадаев рассказал Forbes о возможных трудностях и перспективах бренда в России. Он считает, что будет сложнее поддерживать работу iOS-приложений, из-за скачивания приложений через сайты вырастет количество уязвимостей, сократятся возможности для бэкапа устройств, а цены будут расти.

Новости предыдущего дня, 14 сентября — здесь.

#новость

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38 комментариев
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 S.Capusta
Курсы ЦБ на 15 сентября: доллар — 96,16 рубля
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Рулон Обоев
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Alex Shevchenko

Волосатый Дудь?..🤔😁

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Рулон Обоев

Он был молод, ему нужны были деньги)

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Юрий Копорх

Спасибо, что довели меня до слез

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София Голикова

точнее и не придумать)))

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Dmitriy

а разве в 21 он доходжил до 95р?

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Вадим Д.

Отсудили или получили? Разница-то: ого-го.

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Alex Shevchenko

Взяли

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Вадим Д.

До взяли, полагаю, ещё далеко. Хотя экспроприация всего «буржуинского» нормально так идёт.

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Alex Shevchenko

Кстати, это же у наших людей с постсовка распространено, например когда чел что-то купил в магазине, говорит обычно же не купил, а взял 😁

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zeliboba

У постсовка не взял, а урвал

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Alex Shevchenko

Ну если юморить, то да)) урвал, достал..)

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Рулон Обоев
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zeliboba

Уже два УАЗа за айфон

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Мистер Блондин

да и уаз то уже не 100 стоит

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Вадим Д.
Магазинам одежды в Москве удалось увеличить средний чек на 10%

Освоили повышение цен?

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Рулон Обоев

Магазины в регионах...

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Слегка Придурковатый

"...из-за скачивания приложений через сайты вырастет количество уязвимостей..."

Так не надо скачивать приложения через сайты. Негоже трушным эппловодам такой ересью заниматься.

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Alex Shevchenko

Которые не трушные, это эппловоды андроидообразные))

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Vlad Grud

У меня стойкое неприятие к приближенным путина и ЦБ. На бюллетени я напишу. Я за Грудинина!
И не важно, что бюллетень считал мои паспортные данные.

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S.Capusta

Вот как надо! Перенимайте передовой опыт курских коллег. ))

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Xi

Современные коммунисты это примерно как православные атеисты )

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Семён Горбунков

"Магазинам одежды в Москве удалось увеличить средний чек на 10% год к году, хотя число покупателей в точках сократилось, подсчитали в Focus Technologies. Увеличение среднего чека связывают преимущественно с ростом цен".

А с чем ещё можно связать рост среднего чека, если трафик упал?! 😂

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Влад Светлый

Вот вам вариант (для передовицы газеты Правда). Благосостояния народа выросло и он стал покупать более качественные и более дорогие вещи. Служат они дольше, поэтому покупают их реже.

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Док

Трафик упал за счет ухода в онлайн, а те кто продолжил ходить просто стали богаче и больше покупают

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Neutron
добились взысканий с ушедших из страны иностранных производителей

а реализовывать взыскания как? Если у них счета остались, а если нет? то механизм принуждения какой? А когда окажется что это решение являктся препятствием для инвечтиций пострадавших нахрен пошлют?

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Беженец с твиттера

То, что ставку Ндс для производителей мед. техники здорово, пораньше бы всё это

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Posolo

.

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Рулон Обоев

,

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Винарис Гумаров

Наживаются козлы

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Юрий Б.

Кто козлы? На чем наживаются?

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Винарис Гумаров

Банки

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zeliboba

Трехлитровые?

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Док

Все очень позитивненько. Самое то для пятницы.

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Булка хлеба

Когда рао нагнут? Которые бабки переводят иностранным исполнителям

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Константин Раскольников

Мне кажется или статья в Forbes как будто бы унижает Apple и превозносит отечественное ПО?

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Леонид Фомин

О, еще одна статья о судебных разбирательствах. Как волнующе!

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