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Фото «РИА Новости»

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 15 сентября: доллар — 96,16 рубля (на 1,46 рубля больше, чем 14 сентября), евро — 103,22 рубля (на 1,66 рубля больше).

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Курсы на Мосбирже на 8:10 мск: доллар — 96,73 рубля, евро — 103,15 рубля.

Курсы на Forex на 08:10 мск: доллар — 95,96 рубля, евро — 102,1 рубля.

Кто и как адаптируется

Минпромторг разработал законопроект о введении нулевой ставки НДС для производителей части российской медтехники.

Российские дистрибуторы, обеспечивающие оптовые поставки программ и техники заказчикам, добились взысканий с ушедших из страны иностранных производителей на сумму более 4,7 млрд рублей по 43 искам, посчитали «МЭФ Legal» по карточкам дел арбитражного суда. Самые крупные иски — к российским «дочкам» HP и Dell.

Магазинам одежды в Москве удалось увеличить средний чек на 10% год к году, хотя число покупателей в точках сократилось, подсчитали в Focus Technologies. Увеличение среднего чека связывают преимущественно с ростом цен.

Группа компаний «Солар» (бывшая «Ростелеком-Солар») презентовала обновленный бренд и планы по развитию на рынке кибербезопасности. Она создаст автономные подразделения для работы с коммерческими и государственными заказчиками, каждое будет функционировать под собственным брендом.

Контекст

Бывший глава представительства Apple в России Алексей Бадаев рассказал Forbes о возможных трудностях и перспективах бренда в России. Он считает, что будет сложнее поддерживать работу iOS-приложений, из-за скачивания приложений через сайты вырастет количество уязвимостей, сократятся возможности для бэкапа устройств, а цены будут расти.