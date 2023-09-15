День 569: дистрибуторы отсудили у иностранных поставщиков программ и техники 4,7 млрд рублей Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 15 сентября: доллар — 96,16 рубля (на 1,46 рубля больше, чем 14 сентября), евро — 103,22 рубля (на 1,66 рубля больше).
Кто и как адаптируется
Минпромторг разработал законопроект о введении нулевой ставки НДС для производителей части российской медтехники.
Российские дистрибуторы, обеспечивающие оптовые поставки программ и техники заказчикам, добились взысканий с ушедших из страны иностранных производителей на сумму более 4,7 млрд рублей по 43 искам, посчитали «МЭФ Legal» по карточкам дел арбитражного суда. Самые крупные иски — к российским «дочкам» HP и Dell.
Магазинам одежды в Москве удалось увеличить средний чек на 10% год к году, хотя число покупателей в точках сократилось, подсчитали в Focus Technologies. Увеличение среднего чека связывают преимущественно с ростом цен.
Группа компаний «Солар» (бывшая «Ростелеком-Солар») презентовала обновленный бренд и планы по развитию на рынке кибербезопасности. Она создаст автономные подразделения для работы с коммерческими и государственными заказчиками, каждое будет функционировать под собственным брендом.
Контекст
Бывший глава представительства Apple в России Алексей Бадаев рассказал Forbes о возможных трудностях и перспективах бренда в России. Он считает, что будет сложнее поддерживать работу iOS-приложений, из-за скачивания приложений через сайты вырастет количество уязвимостей, сократятся возможности для бэкапа устройств, а цены будут расти.
Новости предыдущего дня, 14 сентября — здесь.
Волосатый Дудь?..🤔😁
Он был молод, ему нужны были деньги)
Спасибо, что довели меня до слез
точнее и не придумать)))
а разве в 21 он доходжил до 95р?
Отсудили или получили? Разница-то: ого-го.
Взяли
До взяли, полагаю, ещё далеко. Хотя экспроприация всего «буржуинского» нормально так идёт.
Кстати, это же у наших людей с постсовка распространено, например когда чел что-то купил в магазине, говорит обычно же не купил, а взял 😁
У постсовка не взял, а урвал
Ну если юморить, то да)) урвал, достал..)
Уже два УАЗа за айфон
да и уаз то уже не 100 стоит
Освоили повышение цен?
Магазины в регионах...
"...из-за скачивания приложений через сайты вырастет количество уязвимостей..."
Так не надо скачивать приложения через сайты. Негоже трушным эппловодам такой ересью заниматься.
Которые не трушные, это эппловоды андроидообразные))
У меня стойкое неприятие к приближенным путина и ЦБ. На бюллетени я напишу. Я за Грудинина!
И не важно, что бюллетень считал мои паспортные данные.
Вот как надо! Перенимайте передовой опыт курских коллег. ))
Современные коммунисты это примерно как православные атеисты )
"Магазинам одежды в Москве удалось увеличить средний чек на 10% год к году, хотя число покупателей в точках сократилось, подсчитали в Focus Technologies. Увеличение среднего чека связывают преимущественно с ростом цен".
А с чем ещё можно связать рост среднего чека, если трафик упал?! 😂
Вот вам вариант (для передовицы газеты Правда). Благосостояния народа выросло и он стал покупать более качественные и более дорогие вещи. Служат они дольше, поэтому покупают их реже.
Трафик упал за счет ухода в онлайн, а те кто продолжил ходить просто стали богаче и больше покупают
а реализовывать взыскания как? Если у них счета остались, а если нет? то механизм принуждения какой? А когда окажется что это решение являктся препятствием для инвечтиций пострадавших нахрен пошлют?
То, что ставку Ндс для производителей мед. техники здорово, пораньше бы всё это
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Наживаются козлы
Кто козлы? На чем наживаются?
Банки
Трехлитровые?
Все очень позитивненько. Самое то для пятницы.
Когда рао нагнут? Которые бабки переводят иностранным исполнителям
Мне кажется или статья в Forbes как будто бы унижает Apple и превозносит отечественное ПО?
О, еще одна статья о судебных разбирательствах. Как волнующе!