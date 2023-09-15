ЦБ повысил ключевую ставку до 13% годовых Статьи редакции
С августа 2023 года ставка была 12%.
- Регулятор объяснил, что инфляционное давление остаётся высоким и «реализовались существенные проинфляционные риски»: опережающий рост внутреннего спроса и ослабление рубля летом. Для возвращения инфляции к целевым 4% в 2024 году нужно ужесточить денежно-кредитную политику.
- Согласно обновлённому прогнозу ЦБ, по итогам 2023-го годовая инфляция составит 6,0–7,0%. По оценке на 11 сентября, она выросла до 5,5% после 4,3% в июле и 5,2% в августе.
- Следующее заседание, на котором ЦБ будет оценивать, надо ли дальше повышать ставку, запланировано на 27 октября 2023 года.
- Опрошенные «Интерфаксом» аналитики и банкиры расходились во мнении по поводу того, какое решение примет ЦБ: одни считали, что регулятор сохранит ставку, другие — что поднимет до 13-14%.
- Например, аналитики «Райффайзенбанка» допускали, что предыдущего повышения до 12% на внеплановом заседании в августе 2023 года должно хватить для сдерживания инфляции. По данным Росстата, инфляция 5-11 сентября составила 0,13% после 0,11% с 29 августа по 4 сентября, прирост цен с начала года — 3,9%.
- Главный экономист «Уралсиба» Алексей Девятов в разговоре с Banki.ru полагал, что в случае повышения ставки рубль укрепится на непродолжительное время: «Фундаментальное влияние от повышения ставки проявится на горизонте в несколько месяцев. Таким образом, осенью динамика курса продолжит зависеть от баланса внешней торговли и потоков капитала».
- Закономерно вырастут и ставки по банковским продуктам, отмечала старший аналитик «Уралсиба» Наталия Березина. При этом рост будет неравномерным для вкладов и кредитов с разными сроками — большую роль будут играть ожидания от действий ЦБ.
- Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Чем ниже ставка, тем ниже проценты, которые банки могут устанавливать по кредитам. При высокой обычно растут вклады и депозиты.
- В феврале 2022 года ЦБ повысил ставку более чем вдвое — с 9,5% до рекордных 20%, — чтобы «поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценивания». В апреле начал постепенно её снижать и с сентября сохранял на уровне 7,5%. В 2023 году ЦБ поднял ставку сначала до 8,5%, а затем до 12%.
1.9K показов
3.4K открытий
Рублю ничего не поможет, пока дед у руля.
Пока держится дед за руль,
Ничего не поднимет рубль.
Рубль все грустнее и грустнее, надо поддержать его морально
про роль личности в истории хорошо писал граф толстой .
Комментарий удален модератором
А что поможет рублю? Кого у руля поставить? Фамилии есть?
То, что мертво — умереть не может. Не полегчает рубублику.
Полегчает, если компетентные люди будут у регулятора, которые будут бороться с оттоком капитала валютными ограничениями и запретами переводов за рубеж, продавать газ и нефть в рублях не только недружественным странам, а всем
Проф. аналитика
Тем временем 😂
Так у него лично всё стабильно, он же себя имеет ввиду))). Всё честно)))
Путин тот еще сказочник, ему лучше профессию поменять
И не обманул.
В болоте тоже всё стабильно и надёжно.
и аналитики такие жеТаким образом, осенью динамика курса продолжит зависеть от баланса внешней торговли и потоков капитала
делов-то, оказывается - улучшить сальдо по внешторгу и капитал привлечь.
(как там, кстати, ПМЭФ прошёл; Минэкономразвития, МИД, где бл..ь, контракты? ©)
для профилактики 🤣
Они пытаются сдержать спрос, но одновременно продолжают эмиссию для впк и наемников
Битва двух башен. Причем в одной из башен резко переобуться, если что, как они перешли из вороватых узурпаторов в кровавых за один день, так и назад вернутся
И смысл от ее повышения? По моему дураку понятно, чтобы укрепить рубль надо вводить валютные ограничения, как Костин предлагал, вообще запретить рублевые переводы за границу и бороться с оттоком капитала, рубль сразу на 5 укрепился только после заявлений, а они все ставку поднимают
Костин тот еще управленец... ВТБ пересчитать свои активы по их реальной стоимости и сразу закрываться надо бы...
Остановить войну? Демократизироваться? Открыть экономику? Освободить политзаключенных? Вкладывать в человеческий капитал, образование , медицину? Пфффф… не, еще больше изолироваться и больше репрессий - это точно поможет
Эффективнее запретить переводы солдат за границу, а Костина судить за казнокрадство.
Всё это глупости! Это не укрепление рубля, это искусственные манипуляции с рынком и курсом рубля. И жить вечно в изоляции со связанными яйцами..? Выход был давно, но этот совет ни кто не слышит о нём лет так 15 говорят все кому не лень. Это увеличение собственного производства, товаров которые у Вас будут покупать заграницей. Но! Время уже упущено, с кем соревноваться в производстве с Китаем?? Кому продавать - Европейцам.? Мы сами себе все обломали на десятилетия вперёд. Как продавали нефть и газ так и будем. Производственную гонку мы проиграли и даже не собираемся в ней участвовать. Просто тупо все отдали Китаю. Без каких либо вариантов. На эти же грабли наступили европейцы. Но они хотя бы технику и лекарства свои делают. У нас своего почти ни чего нет. Ну кроме мороженого эскимо. )))
А как новые айфоны завозить с предлагаемыми запретами?
Костин известный борец по борьбе с оттоком капитала.
Вот это скачек?? Не резко ли взяли?? Я думаю перебор!!!!
Ждали 14+, так как с 12 все равно летит в пропасть... через недели 2 еще на 1-2 поднимут, ведь сотка это "плохо".
А че не 20%? Опыт то был уже
Будет и 20, просто настолько резко не хотят. А то народ спугнут
Ахахаха
Важен не рубль, а его количество
Вам рубль, мне доллары и евро. По рукам?😎
Мало...
Жить станет лучше, жить станет веселей!
Уже гойда или ещё нет?
Согласно википедии:Гойда — восклицание, понукающий, подгоняющий окрик человека для животных.
Короче зависшие 30 млрд рупий вывести не смогли, остались там навечно 😁
Ничего Бхарат потом национализирует.
С учетом того, что ставка - это дисконтирование, то получаем минимум 13% годовых инфляции. Как похорошела страна при диктаторе...
ЦБ плакал, кололся, но продолжал поднимать ключевую ставку...
Ах ты, ЦБ, повысил ключевую ставку - ничего не поделаешь!
Курс USDT в обменниках вниз даже не дернулся после новости, держу в курсе.
Он всегда с задержкой реагирует, если курс ЦБ и биржевой падают. Все уже привыкли что тренд на рост курса вовзращается. Биржевой уже снова вверх корабкается, так что задержка оправдана.
Айфон уже 15й, надо ставку синхронно поднимать