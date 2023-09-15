Деньги
Таня Боброва

ЦБ повысил ключевую ставку до 13% годовых Статьи редакции

С августа 2023 года ставка была 12%.

  • Регулятор объяснил, что инфляционное давление остаётся высоким и «реализовались существенные проинфляционные риски»: опережающий рост внутреннего спроса и ослабление рубля летом. Для возвращения инфляции к целевым 4% в 2024 году нужно ужесточить денежно-кредитную политику.
  • Согласно обновлённому прогнозу ЦБ, по итогам 2023-го годовая инфляция составит 6,0–7,0%. По оценке на 11 сентября, она выросла до 5,5% после 4,3% в июле и 5,2% в августе.
  • Следующее заседание, на котором ЦБ будет оценивать, надо ли дальше повышать ставку, запланировано на 27 октября 2023 года.
  • Опрошенные «Интерфаксом» аналитики и банкиры расходились во мнении по поводу того, какое решение примет ЦБ: одни считали, что регулятор сохранит ставку, другие — что поднимет до 13-14%.
  • Например, аналитики «Райффайзенбанка» допускали, что предыдущего повышения до 12% на внеплановом заседании в августе 2023 года должно хватить для сдерживания инфляции. По данным Росстата, инфляция 5-11 сентября составила 0,13% после 0,11% с 29 августа по 4 сентября, прирост цен с начала года — 3,9%.
  • Главный экономист «Уралсиба» Алексей Девятов в разговоре с Banki.ru полагал, что в случае повышения ставки рубль укрепится на непродолжительное время: «Фундаментальное влияние от повышения ставки проявится на горизонте в несколько месяцев. Таким образом, осенью динамика курса продолжит зависеть от баланса внешней торговли и потоков капитала».
  • Закономерно вырастут и ставки по банковским продуктам, отмечала старший аналитик «Уралсиба» Наталия Березина. При этом рост будет неравномерным для вкладов и кредитов с разными сроками — большую роль будут играть ожидания от действий ЦБ.
Источник: ЦБ
  • Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Чем ниже ставка, тем ниже проценты, которые банки могут устанавливать по кредитам. При высокой обычно растут вклады и депозиты.
  • В феврале 2022 года ЦБ повысил ставку более чем вдвое — с 9,5% до рекордных 20%, — чтобы «поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценивания». В апреле начал постепенно её снижать и с сентября сохранял на уровне 7,5%. В 2023 году ЦБ поднял ставку сначала до 8,5%, а затем до 12%.

#новость #цб #ключеваяставка

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84 комментария
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 Родитель 1

Рублю ничего не поможет, пока дед у руля.

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Old Car Raffle
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Вадим Д.

Пока держится дед за руль,
Ничего не поднимет рубль.

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7 комментариев
Дуайт Шрут

Рубль все грустнее и грустнее, надо поддержать его морально

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5 комментариев
sles

про роль личности в истории хорошо писал граф толстой .

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3 комментария

Комментарий удален модератором

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Саша Панина
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Andrey Vasilev

А что поможет рублю? Кого у руля поставить? Фамилии есть?

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Вадим Д.

То, что мертво — умереть не может. Не полегчает рубублику.

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LatvianPotato Farmer

Полегчает, если компетентные люди будут у регулятора, которые будут бороться с оттоком капитала валютными ограничениями и запретами переводов за рубеж, продавать газ и нефть в рублях не только недружественным странам, а всем

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5 комментариев
Bib Fortuna

Проф. аналитика

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1 комментарий
Пьер Вудман

Тем временем 😂

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Петров Иванов

Так у него лично всё стабильно, он же себя имеет ввиду))). Всё честно)))

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1 комментарий
Григорий Ефремов

Путин тот еще сказочник, ему лучше профессию поменять

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1 комментарий
Невероятный Блондин

И не обманул.
В болоте тоже всё стабильно и надёжно.

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Иван Хаманн

и аналитики такие же

Таким образом, осенью динамика курса продолжит зависеть от баланса внешней торговли и потоков капитала

делов-то, оказывается - улучшить сальдо по внешторгу и капитал привлечь.
(как там, кстати, ПМЭФ прошёл; Минэкономразвития, МИД, где бл..ь, контракты? ©)

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Norman

для профилактики 🤣

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Тау Техно Механикус

Они пытаются сдержать спрос, но одновременно продолжают эмиссию для впк и наемников

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Тау Техно Механикус

Битва двух башен. Причем в одной из башен резко переобуться, если что, как они перешли из вороватых узурпаторов в кровавых за один день, так и назад вернутся

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1 комментарий
LatvianPotato Farmer

И смысл от ее повышения? По моему дураку понятно, чтобы укрепить рубль надо вводить валютные ограничения, как Костин предлагал, вообще запретить рублевые переводы за границу и бороться с оттоком капитала, рубль сразу на 5 укрепился только после заявлений, а они все ставку поднимают

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KK

Костин тот еще управленец... ВТБ пересчитать свои активы по их реальной стоимости и сразу закрываться надо бы...

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2 комментария
Пьер Вудман

Остановить войну? Демократизироваться? Открыть экономику? Освободить политзаключенных? Вкладывать в человеческий капитал, образование , медицину? Пфффф… не, еще больше изолироваться и больше репрессий - это точно поможет

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6 комментариев
SM

Эффективнее запретить переводы солдат за границу, а Костина судить за казнокрадство.

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Петров Иванов

Всё это глупости! Это не укрепление рубля, это искусственные манипуляции с рынком и курсом рубля. И жить вечно в изоляции со связанными яйцами..? Выход был давно, но этот совет ни кто не слышит о нём лет так 15 говорят все кому не лень. Это увеличение собственного производства, товаров которые у Вас будут покупать заграницей. Но! Время уже упущено, с кем соревноваться в производстве с Китаем?? Кому продавать - Европейцам.? Мы сами себе все обломали на десятилетия вперёд. Как продавали нефть и газ так и будем. Производственную гонку мы проиграли и даже не собираемся в ней участвовать. Просто тупо все отдали Китаю. Без каких либо вариантов. На эти же грабли наступили европейцы. Но они хотя бы технику и лекарства свои делают. У нас своего почти ни чего нет. Ну кроме мороженого эскимо. )))

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Вильгельм Богачев

А как новые айфоны завозить с предлагаемыми запретами?

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1 комментарий
Макс Мартин

Костин известный борец по борьбе с оттоком капитала.

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debil
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Петров Иванов

Вот это скачек?? Не резко ли взяли?? Я думаю перебор!!!!

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KK

Ждали 14+, так как с 12 все равно летит в пропасть... через недели 2 еще на 1-2 поднимут, ведь сотка это "плохо".

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Maxim Demin

А че не 20%? Опыт то был уже

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Гора Жора

Будет и 20, просто настолько резко не хотят. А то народ спугнут

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Vasiliy coconut

Ахахаха

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Kirill Sushilnikov

Важен не рубль, а его количество

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Илья Попов

Вам рубль, мне доллары и евро. По рукам?😎

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2 комментария
Премудрый пискарь

Мало...

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Рядовой Шутник

Жить станет лучше, жить станет веселей!

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Артур Мороз
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Kudgi

Уже гойда или ещё нет?

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Нет

Согласно википедии:

Гойда — восклицание, понукающий, подгоняющий окрик человека для животных.
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2 комментария
Сергей Синицын

Короче зависшие 30 млрд рупий вывести не смогли, остались там навечно 😁

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Norman

Ничего Бхарат потом национализирует.

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Некто

С учетом того, что ставка - это дисконтирование, то получаем минимум 13% годовых инфляции. Как похорошела страна при диктаторе...

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Den Az

ЦБ плакал, кололся, но продолжал поднимать ключевую ставку...

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Любава Лахматурина

Ах ты, ЦБ, повысил ключевую ставку - ничего не поделаешь!

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Васисуалий Лоханкин

Курс USDT в обменниках вниз даже не дернулся после новости, держу в курсе.

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Vladislav Vil

Он всегда с задержкой реагирует, если курс ЦБ и биржевой падают. Все уже привыкли что тренд на рост курса вовзращается. Биржевой уже снова вверх корабкается, так что задержка оправдана.

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1 комментарий
Michael Petroff
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zeliboba

Айфон уже 15й, надо ставку синхронно поднимать

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81 комментарий
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