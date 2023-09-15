Банк «Ак Барс» приостановил приём платежей и переводов в любой иностранной валюте Статьи редакции
Это касается и переводов по системам «Золотая корона», Contact и Unistream.
- «Ак Барс» с 15 сентября 2023 года приостановил приём платежей и переводов от физлиц в любой иностранной валюте, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на банк.
- В техподдержке заявили, что также не работают входящие и исходящие переводы по системам «Золотая корона», Contact и Unistream.
- 14 сентября 2023 года США ввели санкции в отношении банка «Ак Барс». Благодаря тому, что финансовая организация долгое время работала без ограничений, она позволяла проводить трансграничные платежи. Например, «Ак Барс» поддерживал корреспондентские отношения с казахстанскими «Нурбанком» и Jusan Bank.
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Ха ха ха , я рад что у Акбарс банка такие проблемы , они кинули компанию ЧЕК СКАН и ее клиентов на деньги , заблокировали карты , а деньги оставили себе ! Я бы и в России его прикрыл за мошенничество! КАРМА В ДЕЙСТВИИ как всегда
Надеюсь скоро приостановят сам банк
Это приступ турбопатриотизма или проблемы у банка? Требуется разъяснительная команда.
Вчера банк попал в санкционнный список США
Жаль, у меня их карточка была для переводов.
"а план был хороший"
А чего сразу прям в любой-то? Тенге, лари, рупии тоже стали токсичными?
это банк стал токсичным, какой дурак с ним теперь работать захочет