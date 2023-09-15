Деньги
Маша Цепелева

Банк «Ак Барс» приостановил приём платежей и переводов в любой иностранной валюте Статьи редакции

Это касается и переводов по системам «Золотая корона», Contact и Unistream.

  • «Ак Барс» с 15 сентября 2023 года приостановил приём платежей и переводов от физлиц в любой иностранной валюте, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на банк.
  • В техподдержке заявили, что также не работают входящие и исходящие переводы по системам «Золотая корона», Contact и Unistream.
  • 14 сентября 2023 года США ввели санкции в отношении банка «Ак Барс». Благодаря тому, что финансовая организация долгое время работала без ограничений, она позволяла проводить трансграничные платежи. Например, «Ак Барс» поддерживал корреспондентские отношения с казахстанскими «Нурбанком» и Jusan Bank.

#новость #акбарс

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9 комментариев
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 Владимир Мананников

Ха ха ха , я рад что у Акбарс банка такие проблемы , они кинули компанию ЧЕК СКАН и ее клиентов на деньги , заблокировали карты , а деньги оставили себе ! Я бы и в России его прикрыл за мошенничество! КАРМА В ДЕЙСТВИИ как всегда

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A V

Надеюсь скоро приостановят сам банк

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debil
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Вася Пражкин

Это приступ турбопатриотизма или проблемы у банка? Требуется разъяснительная команда.

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Медиа Котик

Вчера банк попал в санкционнный список США

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Влад Шушкевич

Жаль, у меня их карточка была для переводов.

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Иван Хаманн

"а план был хороший"

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Император Нолимоций

А чего сразу прям в любой-то? Тенге, лари, рупии тоже стали токсичными?

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Артур Маслов

это банк стал токсичным, какой дурак с ним теперь работать захочет

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