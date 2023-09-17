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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 16-18 сентября: доллар — 96,63 рубля (на 47 копеек больше, чем 15 сентября), евро — 103,03 рубля (на 19 копеек меньше).

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Курсы на Мосбирже на закрытии 15 сентября: доллар — 96,81 рубля, евро — 102,93 рубля.

Курсы на Forex на 18:37 мск 15 сентября: доллар — 96,29 рубля, евро — 102,72 рубля.

Контекст

Около 62% опрошенных SuperJob россиян не планируют идти в отпуск осенью 2023 года, пишет РБК. Для сравнения, в 2022 году такой ответ дали 54% опрошенных. При этом часть россиян проводят отпуск осенью дома: и в 2023-м, и в предыдущие два года такой вариант выбрали 15%. Путешественников по России стало меньше — 6% осенью против 10% годом ранее. Отпуск на даче выбирают 8%, за границу намерены выехать 3% (эти показатели не изменились год к году).

Около 10% россиян склонны совершать покупки на панике от новостей, 20% поддаются импульсивным желаниям купить что-то, а 25% используют шопинг как средство от стресса или для поднятия настроения. Это результаты опроса НИУ ВШЭ, которые приводит РБК. Опрос проводили в июне-июле 2023 года в 55 регионах в формате личного интервью. Выборка составила 6 тысяч человек.

Сегодня «адекватной и полноценной» замены YouTube в российских аналогах пока нет, заявил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн. Говоря о возможной блокировке сервиса в России, он отметил, что «сначала надо решить вопрос адекватной замены, иначе заложниками станут пользователи».

Средняя стоимость первичной недвижимости в 16 городах-миллионниках, Московской и Ленинградской областях в сентябре 2023 года составила 152 тысячи рублей за м², следует из данных «Циан.Аналитики», которые приводит «Ъ». За последние четыре недели она выросла на 3,6%. Последний раз столь выраженный рост цен аналитики фиксировали в марте 2022-го, когда к февралю средняя стоимость предложения выросла на 5,5%.