День 571: около 10% россиян склонны к паническим закупкам на фоне новостей — исследование Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 16-18 сентября: доллар — 96,63 рубля (на 47 копеек больше, чем 15 сентября), евро — 103,03 рубля (на 19 копеек меньше).
Контекст
Около 62% опрошенных SuperJob россиян не планируют идти в отпуск осенью 2023 года, пишет РБК. Для сравнения, в 2022 году такой ответ дали 54% опрошенных. При этом часть россиян проводят отпуск осенью дома: и в 2023-м, и в предыдущие два года такой вариант выбрали 15%. Путешественников по России стало меньше — 6% осенью против 10% годом ранее. Отпуск на даче выбирают 8%, за границу намерены выехать 3% (эти показатели не изменились год к году).
Около 10% россиян склонны совершать покупки на панике от новостей, 20% поддаются импульсивным желаниям купить что-то, а 25% используют шопинг как средство от стресса или для поднятия настроения. Это результаты опроса НИУ ВШЭ, которые приводит РБК. Опрос проводили в июне-июле 2023 года в 55 регионах в формате личного интервью. Выборка составила 6 тысяч человек.
Сегодня «адекватной и полноценной» замены YouTube в российских аналогах пока нет, заявил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн. Говоря о возможной блокировке сервиса в России, он отметил, что «сначала надо решить вопрос адекватной замены, иначе заложниками станут пользователи».
Средняя стоимость первичной недвижимости в 16 городах-миллионниках, Московской и Ленинградской областях в сентябре 2023 года составила 152 тысячи рублей за м², следует из данных «Циан.Аналитики», которые приводит «Ъ». За последние четыре недели она выросла на 3,6%. Последний раз столь выраженный рост цен аналитики фиксировали в марте 2022-го, когда к февралю средняя стоимость предложения выросла на 5,5%.
Новости предыдущего дня, 16 сентября — здесь.
у 90% на это нет денег.
На гречу?) петросяныч
У чиновников тоже... теперь летят в Египет на 29 дней вместо тридцати.
нее, для 90% это планово-профилактическое мероприятие, кто не засейвился, останется без соли, спичек, гречки. никакой паники, мы всегда должны быть готовы уйти в лес🤣
или нет уже места в кладовых... сначала ковид, потом СВО, потом марш справделивости...
Украл мой коммент :(
Это точно. Благо хоть унитазы, нутелла и оптоволокно теперь у нас есть.
Около 10% россиян склонны совершать покупки на панике от новостей, 20% поддаются импульсивным желаниям купить что-то, а 25% используют шопинг как средство от стресса или для поднятия настроения.
25% тратят деньги для поднятия настроения
Да похоже эти 10 процентов - не паникеры, а очень прагматичные люди. Берешь 2 года назад «на панике» автомобиль за 2,5 млн (даже в кредит), а сейчас он 7 млн стоит.
Взять на панике автомобиль… Неплохо, чтоб я так жил)
Гречку купили?)
Проблемы требующие решений
🤦🏼♂️🤡
Можно спать спокойно, пока найдут адекватную замену много чего пройзойдет.
Хм, кого когда волновали пользователи?
Комментарий удален модератором
А зачем вам эта помойка? Школота там обычно сидит. Один из тайм-киллеров.
и что в этом плохого?
в феврале того года купил рис басмани 10кг по 130р.
половину съел.
сейчас примерно 400р/кг
с гречей тоже примерно Х2 за год.
Старичок, иксы появляются, когда ты не сам кушаешь, а продаешь. А когда сам - ты просто дорого поел.
Ну всё правильно, рис стал стоить дороже в 3 раза, инфляция 3% - арифметика от росстата )))
Вообще тоже периодически закупаюсь, знакомые угорают, потом в баре сидим считаем по денежке через полгода и получается что это выгоднее в разы чем в банке держать. Понятно что на этом не заработаешь, но сам факт того, что есть смысл закупаться гречей, макарошками мылом да жопо-бумагой имеет место быть
Любимая рубрика: обсуждение цен на гречку венчурными инвесторами
Конечно. Вообще, побольше стресса, недоедания и терпения — и всё быстро пройдёт. "Всё" в смысле "жизнь".
"Значит нужно сделать так, чтобы россиянам не было на что панически покупать." Чинуши
Они вам лично саазали?)
А ты думаешь, зачем в религии придуманы посты? Периодически сиди на постной пище, а раз в год целых 40 дней. Очень удобно и кормить не надо.
Как так? А где же те бабосики, что были выделены на всякое якое? А как-же скрепный рутуб?
Мало выделили же... вот и не хватило как всегда...
Да все ок с рутобом. Дело в количестве контента и привычках. Учитывая "прследовптельность" нашей политики и как много лет мы отчаянно встраивались в мировые сервисы. Просто нужно время
Если YouTube отключат, а вместе с ним умрёт огромнейший пласт научной, образовательной, практической и другой крайне нужной и полезной информации, что приведёт нас к откату на Windows 95. А если честно к очередным проблемам во многих сферах, так как милионнны людей ежедневно обращаются к этому колосальному источнику полезнейшей информации!!!
Другими словами это приведёт к деградации и дальнейшему отставанию, что сейчас "очень нужно"
Личное мнение!
Тут основная проблема в том, что всякие, мягко скажем так, ничего из себя не представляющие граждане, почему-то решают, где и что мне смотреть, что забанить, а что нет.
Товарищ! Win95 — это нифига себе система. Откат во времена DOS не позже.
Щас состряпают реестр блогеров, заставят 70% контента лить в рфные сервисы, ну а дальше замедление трафика ютуба и бан.
Ну на Windows 95 нас точно не откатят, а скорее всего на какой-то рукотворный аналог. Но проблемы для отключающих нет, так как далеко не факт, что спустя лет десять они же будут отвечать на вопрос: "ну а рост-то где?"
Кроме этой, есть ещё одна не менее важная новость:
Манул Тимофей из Московского зоопарка начал зажировку к зиме.
у меня эта зажировка как началась во время пандемии и никак не закончиться, все хочу на разжировку в зал пойти, да только никак не доползу, скорее всего придется уже не ползти а катится
Какое классное слово)
и сам знаете в какой то степени манул Тимофей
Соль, спички и мыло, уже более 100 лет- это голубые фишки массового российского инвестора.
Ковид добавит еще парочку активов: гречка и туалетная бумага.
Бухло и сигареты тоже туда же
еще свечки, я прям помню как упаковками покупали, даже в церкви
Я помню как в ковид немцы спупали... Все. Rewe под окном пару месяцевмпустой почти стоял )
По-моему, это голубые фишки в ваших глупых методичках.
импульс в рф - гречка плюс туалетка
Но-но! Туалетка это святое!
Хотя бы соевый куколдизм не добрался
У остальных еще с прошлых новостей амбары полны.
Там, если перебрать крупы, то их половина нужно будет выкинуть, но зато голодными не остались.
Сейчас набегут защитники вовы и объяснят, что эти 10% это неправильные россияне. Либералы, наверняка. Интересно, это доля работающего населения или всего?
Уровень безработицы в рф достаточно низкий по сравнению с еврозоной. Просто наиболее внушаемые. Это нормально)
Правильно писать к паническим атакам на гречу
Вот это новость, пошел за гречкой )
Самая твердая валюта - жидкая! А если еще "станок" для нее прикупить...
А это много или мало? И плохо это или хорошо? Просто иногда такие новости бывают, что может так и надо делатьон отметил, что «сначала надо решить вопрос адекватной замены, иначе заложниками станут пользователи».
Ох, если вдуматься/вчитаться в эти слова, то это жесть. Т.е там ужасный контент, но мы не блокируем т.к низя, но если есть аналог, то мы можем заблокировать просто так… 🤡
Везде на фоне разных катаклизмов люди склонны к закупкам в панике. В этом году в Огайо тоже, после крушения поезда с химикатами и заражения близлежащего водоёма, когда власти наконец предостерегли граждан употреблять воду из крана, все массово ринулись скупать питьевую воду в больших тарах, в страхе, что не её останется😏
+1 , не понятно, что за цифры (много/мало/норм)
Вам обязательно нужно что бы кто то за вам решил многи это или мало и дал эмоциональную оценку?)
Больше интересна методика исследования. Кассир перед продажей сгущенки опрашивал "а вы на панике берете, или для себя? А новости смотрели перед этим?" Как это вообще можно анализировать?
Каждый заход в супермаркет оборачивается покупкой гречки и тушенки, факт
И в советское время было тоже самое.
а другого и нет вообще в магазинах. Ну лапти сами делаем. Завидуем умным россиянам, которые в Верхнем Ларсе стоят и в Сербии спрятались
Кажется это звоночек.
Пойду муки прикуплю.
Спасибо 😰
Я как купила 5 кг гречки полгода назад, так он и лежит. Нахера наш народ бежит тариться чуть что, я не знаю
А тем, у кого дети любят гречку с молоком это на 2 недели. Мы ж все разные, по своему расходу люди берут, я надеюсь
главное чтобы было, старушек не станет, а наследство останется)))
"Сегодня «адекватной и полноценной» замены YouTube в российских аналогах пока нет, заявил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн."
Ну ничего себе...не ожидал от него...а это не фейк?
Люди начали понимать, что кто-то тащит их не туда...
Проговорился - теперь разжалуют и от кормушки отлучат.
ПФФ!!! только десять процентов?!! Вы серьезно?!! А как же новость про то что во время пандемии чувака убил мешок с гречкой?
Значит 10%-1
Это очень плохо. Они просто не думают
около 90% россиян склонны к паническим атакам
По заголовку можно сделать вывод, что электорат пересидента составляет 10% 😂😂 ну в целом близко к правде думаю. Хотя может и нет.
У меня началась паника.. цены неконтролируемо растут, поставки качественных товаров сокращаются.. . скоро железный занавес. Реально паника.. накупил на Aлике товар на 100к.. теперь не знаю чего с ним делать.
Продать местным либералам. Хотя постойте, у них же денег нет.
Комментарий удален модератором
А вы точно не бот?
Комментарий удален модератором
Это я все скупил, пропустите меня к кассе
.
пора покупать макароны и спагеттттиииии
Ну явно они один ноль не дописали))
Долго откладывал покупку стола нового , ел на старом, и кровать. Как только СВО началась в первый же день побежал в магазин и все купил, видя как переписываются ценники пропорционально росту доллара тогда.
Про покупки авиабилетов на панике уже упомянули?
10% закупаются на панических новостях
90% закупаются на опыте
Танцуют все!
Искусственный интеллект на страже налоговой справедливости!
Суда по количеству всепропальщиков в комментах, процент импульсивных покупателей должен быть явно выше
Эй, ребят, почему мы так паникуем и тратим кучу денег на всякую фигню?
И эти 10% живут в моём районе.))
Мне кажется, что больше чем 10 процентов россиян поддаются панике и готовы скупать все что видят
Мясо + дизайн = стильный рывок в будущее!
"Сегодня «адекватной и полноценной» замены YouTube в российских аналогах пока нет"-а ведь это проблема для большинства будет ,у многих работа связана с выпуском эфиров ,видео ,интервью именно на ютуб ,конечно возможно будет размещать материал и на других площадках,но таких удобных и комфортных как ютуб действительно нет на российском рынке