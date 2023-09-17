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Деньги
Таня Боброва

День 571: около 10% россиян склонны к паническим закупкам на фоне новостей — исследование Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото: Василий Иванов / «Бизнес Online»

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 16-18 сентября: доллар — 96,63 рубля (на 47 копеек больше, чем 15 сентября), евро — 103,03 рубля (на 19 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на закрытии 15 сентября: доллар — 96,81 рубля, евро — 102,93 рубля.

Курсы на Forex на 18:37 мск 15 сентября: доллар — 96,29 рубля, евро — 102,72 рубля.

Контекст

Около 62% опрошенных SuperJob россиян не планируют идти в отпуск осенью 2023 года, пишет РБК. Для сравнения, в 2022 году такой ответ дали 54% опрошенных. При этом часть россиян проводят отпуск осенью дома: и в 2023-м, и в предыдущие два года такой вариант выбрали 15%. Путешественников по России стало меньше — 6% осенью против 10% годом ранее. Отпуск на даче выбирают 8%, за границу намерены выехать 3% (эти показатели не изменились год к году).

Около 10% россиян склонны совершать покупки на панике от новостей, 20% поддаются импульсивным желаниям купить что-то, а 25% используют шопинг как средство от стресса или для поднятия настроения. Это результаты опроса НИУ ВШЭ, которые приводит РБК. Опрос проводили в июне-июле 2023 года в 55 регионах в формате личного интервью. Выборка составила 6 тысяч человек.

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Сегодня «адекватной и полноценной» замены YouTube в российских аналогах пока нет, заявил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн. Говоря о возможной блокировке сервиса в России, он отметил, что «сначала надо решить вопрос адекватной замены, иначе заложниками станут пользователи».

Средняя стоимость первичной недвижимости в 16 городах-миллионниках, Московской и Ленинградской областях в сентябре 2023 года составила 152 тысячи рублей за м², следует из данных «Циан.Аналитики», которые приводит «Ъ». За последние четыре недели она выросла на 3,6%. Последний раз столь выраженный рост цен аналитики фиксировали в марте 2022-го, когда к февралю средняя стоимость предложения выросла на 5,5%.

Новости предыдущего дня, 16 сентября — здесь.

#новость

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273 комментария
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 selecadm

у 90% на это нет денег.

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Muvandr

На гречу?) петросяныч

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66 комментариев
Илья Попов

У чиновников тоже... теперь летят в Египет на 29 дней вместо тридцати.

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2 комментария
Сергей Степанов

нее, для 90% это планово-профилактическое мероприятие, кто не засейвился, останется без соли, спичек, гречки. никакой паники, мы всегда должны быть готовы уйти в лес🤣

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3 комментария
Сергей Фадеев

или нет уже места в кладовых... сначала ковид, потом СВО, потом марш справделивости...

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Sergei Timofeyev

Украл мой коммент :(

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Ванюшка

Это точно. Благо хоть унитазы, нутелла и оптоволокно теперь у нас есть.

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Dima Alexeev

Около 10% россиян склонны совершать покупки на панике от новостей, 20% поддаются импульсивным желаниям купить что-то, а 25% используют шопинг как средство от стресса или для поднятия настроения.
25% тратят деньги для поднятия настроения

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Ярослав

Да похоже эти 10 процентов - не паникеры, а очень прагматичные люди. Берешь 2 года назад «на панике» автомобиль за 2,5 млн (даже в кредит), а сейчас он 7 млн стоит.

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Vladislav

Взять на панике автомобиль… Неплохо, чтоб я так жил)

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2 комментария
Muvandr

Гречку купили?)

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13 комментариев
Невероятный Блондин
Александр Хинштейн о возможной блокировке YouTube в России, он отметил, что «сначала надо решить вопрос адекватной замены, иначе заложниками станут пользователи».

Проблемы требующие решений
🤦🏼‍♂️🤡

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Илья Попов

Можно спать спокойно, пока найдут адекватную замену много чего пройзойдет.

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2 комментария
Sergei Timofeyev

Хм, кого когда волновали пользователи?

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Комментарий удален модератором

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Николай

А зачем вам эта помойка? Школота там обычно сидит. Один из тайм-киллеров.

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3 комментария
under construction

и что в этом плохого?
в феврале того года купил рис басмани 10кг по 130р.
половину съел.
сейчас примерно 400р/кг

с гречей тоже примерно Х2 за год.

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Вася Пражкин
с гречей тоже примерно Х2 за год

Старичок, иксы появляются, когда ты не сам кушаешь, а продаешь. А когда сам - ты просто дорого поел.

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6 комментариев
Alexey Arhipov

Ну всё правильно, рис стал стоить дороже в 3 раза, инфляция 3% - арифметика от росстата )))

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Винсент Вега

Вообще тоже периодически закупаюсь, знакомые угорают, потом в баре сидим считаем по денежке через полгода и получается что это выгоднее в разы чем в банке держать. Понятно что на этом не заработаешь, но сам факт того, что есть смысл закупаться гречей, макарошками мылом да жопо-бумагой имеет место быть

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4 комментария
Док

Любимая рубрика: обсуждение цен на гречку венчурными инвесторами

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1 комментарий
SM

Конечно. Вообще, побольше стресса, недоедания и терпения — и всё быстро пройдёт. "Всё" в смысле "жизнь".

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Kiss1nger

"Значит нужно сделать так, чтобы россиянам не было на что панически покупать." Чинуши

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Muvandr

Они вам лично саазали?)

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10 комментариев
Иван Иванов

А ты думаешь, зачем в религии придуманы посты? Периодически сиди на постной пище, а раз в год целых 40 дней. Очень удобно и кормить не надо.

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1 комментарий
Alexey Arhipov
Сегодня «адекватной и полноценной» замены YouTube в российских аналогах пока нет

Как так? А где же те бабосики, что были выделены на всякое якое? А как-же скрепный рутуб?

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Премудрый пискарь

Мало выделили же... вот и не хватило как всегда...

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5 комментариев
Muvandr

Да все ок с рутобом. Дело в количестве контента и привычках. Учитывая "прследовптельность" нашей политики и как много лет мы отчаянно встраивались в мировые сервисы. Просто нужно время

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24 комментария
Genio Genio

Если YouTube отключат, а вместе с ним умрёт огромнейший пласт научной, образовательной, практической и другой крайне нужной и полезной информации, что приведёт нас к откату на Windows 95. А если честно к очередным проблемам во многих сферах, так как милионнны людей ежедневно обращаются к этому колосальному источнику полезнейшей информации!!!

Другими словами это приведёт к деградации и дальнейшему отставанию, что сейчас "очень нужно"

Личное мнение!

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Иван Помидоров

Тут основная проблема в том, что всякие, мягко скажем так, ничего из себя не представляющие граждане, почему-то решают, где и что мне смотреть, что забанить, а что нет.

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Нет

Товарищ! Win95 — это нифига себе система. Откат во времена DOS не позже.

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Булка хлеба

Щас состряпают реестр блогеров, заставят 70% контента лить в рфные сервисы, ну а дальше замедление трафика ютуба и бан.

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3 комментария
imdeza

Ну на Windows 95 нас точно не откатят, а скорее всего на какой-то рукотворный аналог. Но проблемы для отключающих нет, так как далеко не факт, что спустя лет десять они же будут отвечать на вопрос: "ну а рост-то где?"

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S.Capusta
Около 62% россиян не планируют идти в отпуск осенью 2023 года

Кроме этой, есть ещё одна не менее важная новость:
Манул Тимофей из Московского зоопарка начал зажировку к зиме.

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Claudia Mitchell

у меня эта зажировка как началась во время пандемии и никак не закончиться, все хочу на разжировку в зал пойти, да только никак не доползу, скорее всего придется уже не ползти а катится

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1 комментарий
S1m0ne

Какое классное слово)

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Nikolay Skidanov

и сам знаете в какой то степени манул Тимофей

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Вадимов Вадим

Соль, спички и мыло, уже более 100 лет- это голубые фишки массового российского инвестора.
Ковид добавит еще парочку активов: гречка и туалетная бумага.

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Alex Shevchenko

Бухло и сигареты тоже туда же

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5 комментариев
Claudia Mitchell

еще свечки, я прям помню как упаковками покупали, даже в церкви

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2 комментария
Muvandr

Я помню как в ковид немцы спупали... Все. Rewe под окном пару месяцевмпустой почти стоял )

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5 комментариев
C. Steel

По-моему, это голубые фишки в ваших глупых методичках.

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Mark

импульс в рф - гречка плюс туалетка

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Дмитрий Кузнецов

Но-но! Туалетка это святое!

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Ванюшка

Хотя бы соевый куколдизм не добрался

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Вася Пражкин
Около 10% россиян склонны совершать покупки на панике от новостей

У остальных еще с прошлых новостей амбары полны.

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Денис

Там, если перебрать крупы, то их половина нужно будет выкинуть, но зато голодными не остались.

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SM

Сейчас набегут защитники вовы и объяснят, что эти 10% это неправильные россияне. Либералы, наверняка. Интересно, это доля работающего населения или всего?

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Muvandr

Уровень безработицы в рф достаточно низкий по сравнению с еврозоной. Просто наиболее внушаемые. Это нормально)

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8 комментариев
Артур Маслов
— Дожились, — говорил брандмейстер, — скоро все на жмых перейдем. В двадцатом году и то лучше было. Муки в городе на четыре дня. Граждане недоверчиво подкручивали усы, вступали с Полесовым в спор и ссылались на «Старгородскую правду». Доказав Полесову, как дважды два — четыре, что муки в городе сколько угодно и что нечего устраивать панику, граждане бежали домой, брали все наличные деньги и присоединялись к мучной очереди.
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Eli
около 10% россиян склонны к паническим закупкам

Правильно писать к паническим атакам на гречу

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А10

Вот это новость, пошел за гречкой )

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Сергей Фадеев

Самая твердая валюта - жидкая! А если еще "станок" для нее прикупить...

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pupsik
Около 10% россиян склонны совершать покупки на панике от новостей

А это много или мало? И плохо это или хорошо? Просто иногда такие новости бывают, что может так и надо делать

он отметил, что «сначала надо решить вопрос адекватной замены, иначе заложниками станут пользователи».

Ох, если вдуматься/вчитаться в эти слова, то это жесть. Т.е там ужасный контент, но мы не блокируем т.к низя, но если есть аналог, то мы можем заблокировать просто так… 🤡

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Alex Shevchenko

Везде на фоне разных катаклизмов люди склонны к закупкам в панике. В этом году в Огайо тоже, после крушения поезда с химикатами и заражения близлежащего водоёма, когда власти наконец предостерегли граждан употреблять воду из крана, все массово ринулись скупать питьевую воду в больших тарах, в страхе, что не её останется😏

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Kimk

+1 , не понятно, что за цифры (много/мало/норм)

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2 комментария
Muvandr

Вам обязательно нужно что бы кто то за вам решил многи это или мало и дал эмоциональную оценку?)

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2 комментария
imdeza

Больше интересна методика исследования. Кассир перед продажей сгущенки опрашивал "а вы на панике берете, или для себя? А новости смотрели перед этим?" Как это вообще можно анализировать?

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Kimk

Каждый заход в супермаркет оборачивается покупкой гречки и тушенки, факт

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Илья Попов

И в советское время было тоже самое.

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Ванюшка

а другого и нет вообще в магазинах. Ну лапти сами делаем. Завидуем умным россиянам, которые в Верхнем Ларсе стоят и в Сербии спрятались

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Невероятный Блондин

Кажется это звоночек.
Пойду муки прикуплю.

Спасибо 😰

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Inna Moon

Я как купила 5 кг гречки полгода назад, так он и лежит. Нахера наш народ бежит тариться чуть что, я не знаю

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S1m0ne

А тем, у кого дети любят гречку с молоком это на 2 недели. Мы ж все разные, по своему расходу люди берут, я надеюсь

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9 комментариев
Александр Михайлов

главное чтобы было, старушек не станет, а наследство останется)))

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1 комментарий
Премудрый пискарь

"Сегодня «адекватной и полноценной» замены YouTube в российских аналогах пока нет, заявил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн."
Ну ничего себе...не ожидал от него...а это не фейк?

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Илья Попов

Люди начали понимать, что кто-то тащит их не туда...

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2 комментария
Вася Пражкин

Проговорился - теперь разжалуют и от кормушки отлучат.

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Natalie Brown

ПФФ!!! только десять процентов?!! Вы серьезно?!! А как же новость про то что во время пандемии чувака убил мешок с гречкой?

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imdeza

Значит 10%-1

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Nikolay Ivanov

Это очень плохо. Они просто не думают

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Никита

около 90% россиян склонны к паническим атакам

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Илья

По заголовку можно сделать вывод, что электорат пересидента составляет 10% 😂😂 ну в целом близко к правде думаю. Хотя может и нет.

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Тоже хочу

У меня началась паника.. цены неконтролируемо растут, поставки качественных товаров сокращаются.. . скоро железный занавес. Реально паника.. накупил на Aлике товар на 100к.. теперь не знаю чего с ним делать.

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Evgeny

Продать местным либералам. Хотя постойте, у них же денег нет.

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imdeza

А вы точно не бот?

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5 комментариев

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Джек Воробей

Это я все скупил, пропустите меня к кассе

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Родитель 2

.

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S K

пора покупать макароны и спагеттттиииии

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лука

Ну явно они один ноль не дописали))

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Максим

Долго откладывал покупку стола нового , ел на старом, и кровать. Как только СВО началась в первый же день побежал в магазин и все купил, видя как переписываются ценники пропорционально росту доллара тогда.

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Ray Smith

Про покупки авиабилетов на панике уже упомянули?

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Лев Коптев

10% закупаются на панических новостях
90% закупаются на опыте

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Роллон Пешеход

Танцуют все!

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Родион Левый Берег

Искусственный интеллект на страже налоговой справедливости!

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Док

Суда по количеству всепропальщиков в комментах, процент импульсивных покупателей должен быть явно выше

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Изабелла Королюк

Эй, ребят, почему мы так паникуем и тратим кучу денег на всякую фигню?

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Андрей Г.

И эти 10% живут в моём районе.))

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Emilee Mecham

Мне кажется, что больше чем 10 процентов россиян поддаются панике и готовы скупать все что видят

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Вера Победительница

Мясо + дизайн = стильный рывок в будущее!

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Tomoko

"Сегодня «адекватной и полноценной» замены YouTube в российских аналогах пока нет"-а ведь это проблема для большинства будет ,у многих работа связана с выпуском эфиров ,видео ,интервью именно на ютуб ,конечно возможно будет размещать материал и на других площадках,но таких удобных и комфортных как ютуб действительно нет на российском рынке

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270 комментариев
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