День 572: цены на автомобили в России в сентябре 2023 года продолжили расти в среднем на 4-20% Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 16-18 сентября: доллар — 96,63 рубля (на 47 копеек больше, чем 15 сентября), евро — 103,03 рубля (на 19 копеек меньше).
ВТБ подал иск к своей бывшей «дочке» в Европе VTB Bank Europe, контроль над которой потерял весной 2022 года, выяснил «Ъ». Банк хочет взыскать €113 млн, зависшие на корреспондентском счёте, однако юристы считают, что, несмотря на принятие судом обеспечительных мер, исполнение решения «практически не возможно».
Мосбиржа с 19 сентября возобновит торги акциями Polymetal, которые остановила с 29 июля 2023 года в связи с редомициляцией компании в Казахстан.
Какие есть проблемы и трудности
Рост цен на автомобили в России, начавшийся после повышения утильсбора и ослабления рубля, в сентябре 2023 года составил от 4% до 20% (в отдельных случаях), пишет «Ъ». Участники рынка отмечают, что автопроизводители еще не заложили все новые расходы в цены и пока — в условиях высокой конкуренции — могут их сдерживать, но подорожание неизбежно продолжится.
Контекст
По итогам второго квартала 2023 года активы нерезидентов на счетах российских брокеров увеличились на 23% и превысили 1 трлн рублей, следует из оценки «Ъ», основанной на данных ЦБ. Больше всего выросли активы на счетах юрлиц, зарегистрированных в офшорах. Интерес к российскому рынку также растёт у инвестфондов из дружественных стран.
Продажи жилья иностранцам в Турции по итогам августа 2023 года сократилось на 42% год к году, до 3058 объектов, следует из данных Турецкого института статистики. Лидерами среди покупателей остаются граждане России, которые приобрели 733 объекта. Основными причинами снижения покупок жилья иностранцами стали рост цен на недвижимость и ограничения в выдаче ВНЖ.
Товарооборот между Россией и США по итогам июля 2023 года сократился в 11 раз по сравнению с февралём 2022 года и составил $277 млн, подсчитали в Бюро переписей США. Долю в почти 90% в нём занимают российские поставки ядерного топлива, минеральных удобрений и металлов. Американский экспорт составил $36 млн.
Новости предыдущего дня, 17 сентября — здесь.
Стоит ещё отметить, как цены на бензин показывают туземун. Автозаправки таблички с ценами менять не успевают, лол.
Нефтяная смехдержава
Биржевые цены посмотрите просто и потом про туземун в рознице пишите. Бензин сейчас дорожает во всех странах-экспортерах, уже не говоря про ес и сша. Нефть 94 + курс рубля играет в пользу экспорта, внутренний рынок остатками живет, регуляторы думают пока, но цены на азс ни разу не линейны реальной стоимости бензина.
к сожалению, успевают менять
Тут такое дело, что видимо дешевую нефть, которая добывается у нас, закончилась. И теперь мы закупаем дорогую, судя по цене на бензин, у США. По другому не объяснить..
Их будут менять только, если за сотку перевалит, вот такое не все продавцы предусмотрели. А сотка явно не завтра будет, до выборов дотянут, а там - хоть трава не расти.
Если в баксах считать то туземун был в 2013 году, сейчас бензин дешёвый
Вроде, пока не очень туземун
Или это неверная статистика?
Цены продолжили расти. А когда они останавливались-то? Инфляция-то 3-4%, понимать надо (-:
Вы имели в виду в месяц?)
Инфляция подбирается к двузначному числу :)
в сутки?))
В неделю...
Цены на всё растут и растут. А как выйдешь на улицу или поговоришь со знакомыми знакомых "среднего" человека, узнаешь как они живут так что то и не скажешь что кто то обнищал. Да-да-да, знаю что вы скажете, но в реале всё несколько иначе и не так пессимистично как в вашем мирке нищебродства
Нищие обнищать не могут.
У меня у родителей вон пенсия меньше чем 200 евро. Куда им дальше нищать? Ну будет 30 евро. Как жили с огорода так и продолжат жить.
С этим согласен, парадоксы. Закредитованность россиян выросла до 32трл рублей, исторические показатели. Недвижка практически везде сделала х2 в рублях минимум. Авто подорожали на те же х2, продукты тоже. Но, куда не посмотришь, везде толпы. На кружках, в ТЦ, в игровых комнатах, в парках, в кафе, в отелях российских курортов мест нет. Парадоксально очень, но никто себя пока не ущемляет, т.к. недостатка развлечений я не вижу. На любой вкус и кошелек.
Жирнее надо. И аккаунт заранее подготовь, а не за 2 дня.
Вы на Патриках живете? В пятерке бываете?
У попа поцарапал Мерседес... какой-то бес
Это не цены на автомобили растут, это рубль слабеет) из этого вытекает повышение цен на всё
первый адекватный коммент. Рубль стал дешевле в 2 раза, они ожидают что товары при этом останутся по той же стоимости в рублях. Ага
Мда....
Это что за результат изнасилования кайеном жука?
3400$ это баг на сайте, похоже. У себя на родине она стоит 130 000 юаней, то бишь в пределах 16 500$
Это неофициальная же, у диллеров будет от 2,8 наверно
Иногда я думаю, сколько должны стать стоить машины, чтобы продажи встали. Поло за 4 млн? Tank за 8 млн? X5 за 25?
Надо всего-то кредиты на так легко давать. Реальный кейс - ипотека на 30 лет семье с общим доходом 70 тыщ, ежемесячная выплата 40 тыщ. И это у них детей ещё нет. Да, может попрут у них доходы. А может и нет.
С машинами вообще мрак, лёгкость получения кредита умноженная на подростковые мечты об автомобиле даёт иной раз страшные результаты, когда человеку машиной владеть тяжело, так он ещё и кредит за нее выплачивает. Зато в светофор ездит на машине, да.
А они не встали? Как там поживает некогда "будущий первый авторынок Европы"? Продажи машин растут только в лахтоботов разве что.
Автомобиль не средство, а роскошь передвижения
🚗🚙🛻🚛🚕🚒🚙🚓
По швабу
В среднем выходит на 12% )) гуманитарий писал что ли ))
В отдельных случаях, важно
Насчет автора статьи не уверен, но тут точно писал гуманитарий. Это так не работает, старичок.
Средневзвешенный показатель был бы более нагляден
Спрос на новые авто превышает предложение в условиях ограниченного тиража китайских марок. Судя по всему люди готовы платить сейчас не 3, а 3,5 млн за новый китайский внедорожник, значит они столько и будут стоить. Маржа китайцев в цене авто все также высока, китайцы возят премиальные автомобили, никакого сегмента Б-класса они не начали возить до тех пор, пока будут брать дорогие паркетники. Им нет смысла самим себя лишать высокой маржи с продаваемых моделей.
Я, как человек, меняющий в год по 3-4 машины (б/у средний сегмент до 1,5 млн), могу добавить, что б/у авто подорожали за прошедший месяц, но при этом если хорошо искать и быстро откликаться, хорошие б/у машины до сих пор можно взять по доступной цене, никакой гиперинфляции реальных сделок нет, ценники на авито как и на недвижке - желание, а не реальность. В мрэо очереди на 3 недели вперед по записи на регистрацию автомобилей, думайте.
Зачем менять 3-4 машины в год?
Так расскажите, как барыга, те 6 машин, что вы успели купить с началом СВО, вы продавали дороже, чем покупали? Как ощущения от этого?
А что это за машины - бу средний сегмент до 1.5 млн? Поло, Солярис? Или другие?
Что посоветуешь до 300к и до 600к? Из критериев, чтобы не высасывала деньги на ремонт и не табуретка. Корейский прем можно рассматривать к покупке? И без банальщины в виде логанов и поло, с ними все понятно)
Не забываем, что дорожают б/ушные машины с учетом растущего износа: машина 2016 года в 2022 была 6-летней, а в 2023 стала семилетней, и на неё ещё и цена выросла. Это как молоко: и цена на упаковку растёт, и объём упаковки снижается
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Вот диво дивное.
Рост цен нам только на пользу
Продам свою Крету 2.0 (2016) с пробегом 65 тысяч за 5 миллионов. Пощупаем спрос)
Куплю. Только мне не хватает 4 миллиона 900 тысяч)
О, торговля со штатами скоро достигнет объёма торговли с какой-нибудь братской Эритреей. Вот, бляха, радости-то будет.
Вадим, немного инфу проверяйте. Штаты закупили максимальный объем урана и удобрений. Торговля со Штатами растет, а вот Европа страдает, получая высокие цены.
Один, очень известный юрист сказал: "Cui bono? Cui prodest?" Ищите, кому выгодно.
Рост курса доллара и исторические объемы закупки урана говорят о реальном выгодоприобретателе.
Куда там расти? Они и так уже в космосе.
Может когда-то цены на автомобили перестанут расти, но мы не факт, что застанем это время
Я на городском транспорте езжу по карте Тройка безлимит на год - городские автобусы, Метро, МЦК, МЦД, Речной трамвай, Аэроэкспресс… Дизайн карты можно выбрать любой. И никакой инфляции. И пробок. Жалко что на Тройка на плацкарт не распространяется в РЖД. Там сейчас в фирменных поездах даже душ! Космос!
Лол! У нас и презервативы теперь китайские?
Китайские гандоны? Не страшно?
Три китайских презерватива тоже на год? Космос
Любят к красивым цифрам просто все подводить, сегодня на 4-20, а завтра уже на 13-37
19-37
14-88
Экономическая закономерность.
"в условиях высокой конкуренции"
Цб обещал 14 числа начать продавать миллиарды баксов. Чет курсу все равно пофиг или мне кажется?
очевидно, что ничего он не продает. в начале той недели чего-то слили (вероятнее всего не ЦБ, а экспортеры какие-нибудь) и все
растут..и не только на авто...
Я зимой: нах надо, чтобы я на электричке поехал?? Да никогда!
Так же я, летом: не, ну в принципе норм. Даже моноколесо купил чтобы экономить)
Давно вы не ездили на электричках видимо… на МЦД или МЦК вообще не ездили видимо, не говоря про речной трамвай. Это космос, Стас!
Ребята, а в чем проблема купить в Беларуси?! Я, например, продаю свой RAV4, звонят только наши. Что стоит сгонять за тачкой в Беларусь?
В Беларуси продается много автомобилей из Европы по более низким ценам, но без какой-либо истории.
А в России привыкли проверять историю автомобиля
Мучительная хрень с переоформлением авто на Россию.
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+допы
Когда возникли проблемы с загран паспортами, то виси сразу напечатал новость. Сегодня проблема окончательно решилась, и сроки восстановились, но об этом разумеется не напишут. Объективность 80лвл
Ждем жигули по 200к
"цены на автомобили в России в сентябре 2023 года продолжили расти в среднем на 4-20%"-автомобиль в 2023 году это уже роскошь небывалая
"Продажи жилья иностранцам в Турции по итогам августа 2023 года сократилось на 42% год к году,"-учитывая выдвинутые условия для приобретения жилья,оно и понятно почему сократились продажи
https://www.rbc.ru/politics/18/09/2023/65085c649a79474917761766