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Фото Autonews

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 16-18 сентября: доллар — 96,63 рубля (на 47 копеек больше, чем 15 сентября), евро — 103,03 рубля (на 19 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на 7:33 мск: доллар — 96,8 рубля, евро — 103,42 рубля.

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Курсы на Forex на 7:34 мск: доллар — 97,11 рубля, евро — 103,62 рубля.

ВТБ подал иск к своей бывшей «дочке» в Европе VTB Bank Europe, контроль над которой потерял весной 2022 года, выяснил «Ъ». Банк хочет взыскать €113 млн, зависшие на корреспондентском счёте, однако юристы считают, что, несмотря на принятие судом обеспечительных мер, исполнение решения «практически не возможно».

Мосбиржа с 19 сентября возобновит торги акциями Polymetal, которые остановила с 29 июля 2023 года в связи с редомициляцией компании в Казахстан.

Какие есть проблемы и трудности

Рост цен на автомобили в России, начавшийся после повышения утильсбора и ослабления рубля, в сентябре 2023 года составил от 4% до 20% (в отдельных случаях), пишет «Ъ». Участники рынка отмечают, что автопроизводители еще не заложили все новые расходы в цены и пока — в условиях высокой конкуренции — могут их сдерживать, но подорожание неизбежно продолжится.

Контекст

По итогам второго квартала 2023 года активы нерезидентов на счетах российских брокеров увеличились на 23% и превысили 1 трлн рублей, следует из оценки «Ъ», основанной на данных ЦБ. Больше всего выросли активы на счетах юрлиц, зарегистрированных в офшорах. Интерес к российскому рынку также растёт у инвестфондов из дружественных стран.

Продажи жилья иностранцам в Турции по итогам августа 2023 года сократилось на 42% год к году, до 3058 объектов, следует из данных Турецкого института статистики. Лидерами среди покупателей остаются граждане России, которые приобрели 733 объекта. Основными причинами снижения покупок жилья иностранцами стали рост цен на недвижимость и ограничения в выдаче ВНЖ.

Товарооборот между Россией и США по итогам июля 2023 года сократился в 11 раз по сравнению с февралём 2022 года и составил $277 млн, подсчитали в Бюро переписей США. Долю в почти 90% в нём занимают российские поставки ядерного топлива, минеральных удобрений и металлов. Американский экспорт составил $36 млн.