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Деньги
Артур Томилко

День 572: цены на автомобили в России в сентябре 2023 года продолжили расти в среднем на 4-20% Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото Autonews 

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 16-18 сентября: доллар — 96,63 рубля (на 47 копеек больше, чем 15 сентября), евро — 103,03 рубля (на 19 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на 7:33 мск: доллар — 96,8 рубля, евро — 103,42 рубля.

Курсы на Forex на 7:34 мск: доллар — 97,11 рубля, евро — 103,62 рубля.

ВТБ подал иск к своей бывшей «дочке» в Европе VTB Bank Europe, контроль над которой потерял весной 2022 года, выяснил «Ъ». Банк хочет взыскать €113 млн, зависшие на корреспондентском счёте, однако юристы считают, что, несмотря на принятие судом обеспечительных мер, исполнение решения «практически не возможно».

Мосбиржа с 19 сентября возобновит торги акциями Polymetal, которые остановила с 29 июля 2023 года в связи с редомициляцией компании в Казахстан.

Какие есть проблемы и трудности

Рост цен на автомобили в России, начавшийся после повышения утильсбора и ослабления рубля, в сентябре 2023 года составил от 4% до 20% (в отдельных случаях), пишет «Ъ». Участники рынка отмечают, что автопроизводители еще не заложили все новые расходы в цены и пока — в условиях высокой конкуренции — могут их сдерживать, но подорожание неизбежно продолжится.

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Контекст

По итогам второго квартала 2023 года активы нерезидентов на счетах российских брокеров увеличились на 23% и превысили 1 трлн рублей, следует из оценки «Ъ», основанной на данных ЦБ. Больше всего выросли активы на счетах юрлиц, зарегистрированных в офшорах. Интерес к российскому рынку также растёт у инвестфондов из дружественных стран.

Продажи жилья иностранцам в Турции по итогам августа 2023 года сократилось на 42% год к году, до 3058 объектов, следует из данных Турецкого института статистики. Лидерами среди покупателей остаются граждане России, которые приобрели 733 объекта. Основными причинами снижения покупок жилья иностранцами стали рост цен на недвижимость и ограничения в выдаче ВНЖ.

Товарооборот между Россией и США по итогам июля 2023 года сократился в 11 раз по сравнению с февралём 2022 года и составил $277 млн, подсчитали в Бюро переписей США. Долю в почти 90% в нём занимают российские поставки ядерного топлива, минеральных удобрений и металлов. Американский экспорт составил $36 млн.

Новости предыдущего дня, 17 сентября — здесь.

#новость

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272 комментария
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 Слегка Придурковатый

Стоит ещё отметить, как цены на бензин показывают туземун. Автозаправки таблички с ценами менять не успевают, лол.

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Успешный криптан

Нефтяная смехдержава

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2 комментария
Sasha

Биржевые цены посмотрите просто и потом про туземун в рознице пишите. Бензин сейчас дорожает во всех странах-экспортерах, уже не говоря про ес и сша. Нефть 94 + курс рубля играет в пользу экспорта, внутренний рынок остатками живет, регуляторы думают пока, но цены на азс ни разу не линейны реальной стоимости бензина.

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29 комментариев
Франсиско Пухольс

к сожалению, успевают менять

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S.Capusta

Тут такое дело, что видимо дешевую нефть, которая добывается у нас, закончилась. И теперь мы закупаем дорогую, судя по цене на бензин, у США. По другому не объяснить..

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Вася Пражкин

Их будут менять только, если за сотку перевалит, вот такое не все продавцы предусмотрели. А сотка явно не завтра будет, до выборов дотянут, а там - хоть трава не расти.

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1 комментарий
Анатолий

Если в баксах считать то туземун был в 2013 году, сейчас бензин дешёвый

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O-o

Вроде, пока не очень туземун
Или это неверная статистика?

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Вадим Д.

Цены продолжили расти. А когда они останавливались-то? Инфляция-то 3-4%, понимать надо (-:

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Владимир Пивульский

Вы имели в виду в месяц?)

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2 комментария
Александр Кайт

Инфляция подбирается к двузначному числу :)

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2 комментария
M S

в сутки?))

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1 комментарий
Премудрый пискарь

В неделю...

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Энтер Шикарный

Цены на всё растут и растут. А как выйдешь на улицу или поговоришь со знакомыми знакомых "среднего" человека, узнаешь как они живут так что то и не скажешь что кто то обнищал. Да-да-да, знаю что вы скажете, но в реале всё несколько иначе и не так пессимистично как в вашем мирке нищебродства

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AdmNix Admin

Нищие обнищать не могут.

У меня у родителей вон пенсия меньше чем 200 евро. Куда им дальше нищать? Ну будет 30 евро. Как жили с огорода так и продолжат жить.

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96 комментариев
Ivan. Zakladka

С этим согласен, парадоксы. Закредитованность россиян выросла до 32трл рублей, исторические показатели. Недвижка практически везде сделала х2 в рублях минимум. Авто подорожали на те же х2, продукты тоже. Но, куда не посмотришь, везде толпы. На кружках, в ТЦ, в игровых комнатах, в парках, в кафе, в отелях российских курортов мест нет. Парадоксально очень, но никто себя пока не ущемляет, т.к. недостатка развлечений я не вижу. На любой вкус и кошелек.

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22 комментария
Семён Печкин

Жирнее надо. И аккаунт заранее подготовь, а не за 2 дня.

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Pavel Loginov

Вы на Патриках живете? В пятерке бываете?

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Рулон Обоев
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Амбассадор Черноголовки

У попа поцарапал Мерседес... какой-то бес

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НаряднаяШайга

Это не цены на автомобили растут, это рубль слабеет) из этого вытекает повышение цен на всё

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Ненавижу Лицемеров

первый адекватный коммент. Рубль стал дешевле в 2 раза, они ожидают что товары при этом останутся по той же стоимости в рублях. Ага

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1 комментарий
A V

Мда....

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Alex Nosov

Это что за результат изнасилования кайеном жука?

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6 комментариев
Драка вегетарианца с людоедом

3400$ это баг на сайте, похоже. У себя на родине она стоит 130 000 юаней, то бишь в пределах 16 500$

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1 комментарий
Sergey Gong

Это неофициальная же, у диллеров будет от 2,8 наверно

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Отображаемое имя

Иногда я думаю, сколько должны стать стоить машины, чтобы продажи встали. Поло за 4 млн? Tank за 8 млн? X5 за 25?

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Влад Шушкевич

Надо всего-то кредиты на так легко давать. Реальный кейс - ипотека на 30 лет семье с общим доходом 70 тыщ, ежемесячная выплата 40 тыщ. И это у них детей ещё нет. Да, может попрут у них доходы. А может и нет.
С машинами вообще мрак, лёгкость получения кредита умноженная на подростковые мечты об автомобиле даёт иной раз страшные результаты, когда человеку машиной владеть тяжело, так он ещё и кредит за нее выплачивает. Зато в светофор ездит на машине, да.

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1 комментарий
Невкусно и грустно

А они не встали? Как там поживает некогда "будущий первый авторынок Европы"? Продажи машин растут только в лахтоботов разве что.

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Невероятный Блондин

Автомобиль не средство, а роскошь передвижения
🚗🚙🛻🚛🚕🚒🚙🚓

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A V

По швабу

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Andrey Yukin

В среднем выходит на 12% )) гуманитарий писал что ли ))

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Юрий Б.

В отдельных случаях, важно

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Вася Пражкин
В среднем выходит на 12%

Насчет автора статьи не уверен, но тут точно писал гуманитарий. Это так не работает, старичок.

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Dima Alexeev

Средневзвешенный показатель был бы более нагляден

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Sasha

Спрос на новые авто превышает предложение в условиях ограниченного тиража китайских марок. Судя по всему люди готовы платить сейчас не 3, а 3,5 млн за новый китайский внедорожник, значит они столько и будут стоить. Маржа китайцев в цене авто все также высока, китайцы возят премиальные автомобили, никакого сегмента Б-класса они не начали возить до тех пор, пока будут брать дорогие паркетники. Им нет смысла самим себя лишать высокой маржи с продаваемых моделей.

Я, как человек, меняющий в год по 3-4 машины (б/у средний сегмент до 1,5 млн), могу добавить, что б/у авто подорожали за прошедший месяц, но при этом если хорошо искать и быстро откликаться, хорошие б/у машины до сих пор можно взять по доступной цене, никакой гиперинфляции реальных сделок нет, ценники на авито как и на недвижке - желание, а не реальность. В мрэо очереди на 3 недели вперед по записи на регистрацию автомобилей, думайте.

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Alex R

Зачем менять 3-4 машины в год?

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9 комментариев
Pavel Loginov

Так расскажите, как барыга, те 6 машин, что вы успели купить с началом СВО, вы продавали дороже, чем покупали? Как ощущения от этого?

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1 комментарий
Алексей

А что это за машины - бу средний сегмент до 1.5 млн? Поло, Солярис? Или другие?

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1 комментарий
Защекан Системы

Что посоветуешь до 300к и до 600к? Из критериев, чтобы не высасывала деньги на ремонт и не табуретка. Корейский прем можно рассматривать к покупке? И без банальщины в виде логанов и поло, с ними все понятно)

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4 комментария
varchar

Не забываем, что дорожают б/ушные машины с учетом растущего износа: машина 2016 года в 2022 была 6-летней, а в 2023 стала семилетней, и на неё ещё и цена выросла. Это как молоко: и цена на упаковку растёт, и объём упаковки снижается

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Вадим Д.
Больше всего выросли активы на счетах юрлиц, зарегистрированных в офшорах

Вот диво дивное.

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Eddie II

Рост цен нам только на пользу

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Anton Novoseltsev

Продам свою Крету 2.0 (2016) с пробегом 65 тысяч за 5 миллионов. Пощупаем спрос)

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Роман Соловьев

Куплю. Только мне не хватает 4 миллиона 900 тысяч)

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Вадим Д.

О, торговля со штатами скоро достигнет объёма торговли с какой-нибудь братской Эритреей. Вот, бляха, радости-то будет.

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Ivan. Zakladka

Вадим, немного инфу проверяйте. Штаты закупили максимальный объем урана и удобрений. Торговля со Штатами растет, а вот Европа страдает, получая высокие цены.
Один, очень известный юрист сказал: "Cui bono? Cui prodest?" Ищите, кому выгодно.
Рост курса доллара и исторические объемы закупки урана говорят о реальном выгодоприобретателе.

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11 комментариев
Энтони Лавджой

Куда там расти? Они и так уже в космосе.

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Jill Can

Может когда-то цены на автомобили перестанут расти, но мы не факт, что застанем это время

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Елена Снеговская

Я на городском транспорте езжу по карте Тройка безлимит на год - городские автобусы, Метро, МЦК, МЦД, Речной трамвай, Аэроэкспресс… Дизайн карты можно выбрать любой. И никакой инфляции. И пробок. Жалко что на Тройка на плацкарт не распространяется в РЖД. Там сейчас в фирменных поездах даже душ! Космос!

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Вячеслав Марвин

Лол! У нас и презервативы теперь китайские?

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1 комментарий
КакЦапля

Китайские гандоны? Не страшно?

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11 комментариев
Pavel Loginov

Три китайских презерватива тоже на год? Космос

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1 комментарий
oleg.pimenov

Любят к красивым цифрам просто все подводить, сегодня на 4-20, а завтра уже на 13-37

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Роман Вячеславович

19-37
14-88

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Александр Кайт

Экономическая закономерность.

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Премудрый пискарь

"в условиях высокой конкуренции"

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Just a human

Цб обещал 14 числа начать продавать миллиарды баксов. Чет курсу все равно пофиг или мне кажется?

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Роман Вячеславович

очевидно, что ничего он не продает. в начале той недели чего-то слили (вероятнее всего не ЦБ, а экспортеры какие-нибудь) и все

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AleksD

растут..и не только на авто...

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Роман Соловьев

Я зимой: нах надо, чтобы я на электричке поехал?? Да никогда!
Так же я, летом: не, ну в принципе норм. Даже моноколесо купил чтобы экономить)

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Елена Снеговская

Давно вы не ездили на электричках видимо… на МЦД или МЦК вообще не ездили видимо, не говоря про речной трамвай. Это космос, Стас!

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2 комментария
Posolo
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Анастасия Чернявская

Ребята, а в чем проблема купить в Беларуси?! Я, например, продаю свой RAV4, звонят только наши. Что стоит сгонять за тачкой в Беларусь?

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Dima Alexeev

В Беларуси продается много автомобилей из Европы по более низким ценам, но без какой-либо истории.
А в России привыкли проверять историю автомобиля

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8 комментариев
Allestor Klei

Мучительная хрень с переоформлением авто на Россию.

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Комментарий удален модератором

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Donatello Supreme

+допы

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Илья

Когда возникли проблемы с загран паспортами, то виси сразу напечатал новость. Сегодня проблема окончательно решилась, и сроки восстановились, но об этом разумеется не напишут. Объективность 80лвл

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Илья Паршин

Ждем жигули по 200к

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TigrAn

"цены на автомобили в России в сентябре 2023 года продолжили расти в среднем на 4-20%"-автомобиль в 2023 году это уже роскошь небывалая

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Дмитрий Смоляков

"Продажи жилья иностранцам в Турции по итогам августа 2023 года сократилось на 42% год к году,"-учитывая выдвинутые условия для приобретения жилья,оно и понятно почему сократились продажи

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S1m0ne

https://www.rbc.ru/politics/18/09/2023/65085c649a79474917761766

Россия вышла из Совета Баренцева региона
Такое решение принято после того, как Финляндия «не подтвердила готовность» передать России…
www.rbc.ru
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