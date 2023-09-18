Производитель бумаги «Снегурочка» продал своё крупнейшее российское предприятие «Монди Сыктывкар» за 80 млрд рублей Статьи редакции
Покупателем стала дочерняя компания девелопера Sezar Group.
- Международная группа компаний Mondi объявила о продаже своего последнего актива в России — АО «Монди Сыктывкар», пишет «Интерфакс». Сделку одобрили ФАС и правительственная комиссия.
- Актив купила дочерняя компания московского девелопера Sezar Group ООО «Сезар Инвест». Сумма сделки составила 80 млрд рублей.
- Принадлежащий компании «Сыктывкарский ЛПК» — один из крупнейших в России производителей бумаги, картона и сухой товарной целлюлозы. Предприятие выпускает около 1,2 млн тонн продукции в год, отмечает «Интерфакс». В 2022 году, по данным «Контур Фокуса», выручка компании составила 78 млрд рублей, чистая прибыль — 22,5 млрд рублей.
- Mondi сообщила о решении продать российский бизнес в мае 2022 года. В августе группа объявляла о переговорах с инвестиционной компанией Augment Investments Limited, которая хотела купить «Монди Сыктывкар» за 95 млрд рублей. А в декабре заключила соглашение о продаже ещё трёх своих заводов за 1,6 млрд рублей компании «Готэк».
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Как может ООО «Сезар Инвест» — микропредприятие с нулевой выручкой купить завод за 80 млрд?
Так сейчас же в России время возможностей, время развития, подъема.
Все двери открыты бери и развивайся. Хочешь кофейня, хочешь бургерная, хочешь завод, хочешь мебель, хочешь ТЦ
Бери да делай
ничего про банковские переводы не слышал?
Вот у них всё так.
Сплошные ширмы
Это Россия - страна возможностей!
Спокойно, когда новое юрлицо делают под актив
значит выручка не нулевая ,иначе откуда такие деньги на покупку
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https://compromat.group/main/economics/36730-vsya-korolevskaya-rat-goda-nisanova.html у всех компаний этой группы по отчетам минусы и нет прибыли, чтобы налоги не платить, а где тогда их дочерняя компания взяла 80 млрд? И правительство еще и одобрило сделку, как это работает не пойму?
Я тебе прям по секрету расскажу ОК! Только ты никому, понял?
Они взяли взаймы у Байкалфинансгрупп.
Это нормально.
Тут недавно фирма косметики с прибылью в лям евро купила компанию по производству химии и обещала погасить долги в 100 лямов евро
Еще остаются какие-то вопросы, откуда у таких компаний такие деньги? По-моему, тут все вполне логично
Объясните мне пожалуйста две вещи:
1) нахрена девелоперу, который получает прекрасные участки под застройку в Москве, завод по производству бумаги? Это непрофильный бизнес. Попросили временно подержать, через какое-то время продадут с "убытком"?
2) как монди продала три завода за 1,6 млрд рублей, а последний за 80 млрд рублей? В чем подвох? Дали выйти в кэш? Но Монди как бы британская компания, как бы недружественные и вообще почти враги?
Спасибо.
2) В Сыктывкаре один из самых больших целлюлозных заводов в Европе. За год предприятие потребляет свыше 3 млн. тонн древесины, продукция предприятия покрывает треть российского рынка бумаги и экспортируется в 80 стран мира.
Три остальных завода это только упаковочные предприятия.
1) диверсификация. Я бы уходила со стройки на их месте.
2) хороший вопрос. Думаю да, разрешили выйти за 3 ебиды
Бизнесмен и не должен покупать только профильный бизнес. С такой чистой прибылью - это очень выгодная сделка.
Это разнопрофильный холдинг. А если бы ты для начала погуглил, насколько огромный ЛПК вообще в Сыктывкаре располагается, то не задавал бы дурацких вопросов.
По (1) насколько я понимаю, конкуренции не так много после 24 февраля, а спрос на бумагу большой.
Ха. Вы еще у втб спросите
То есть дачи Тинькова это профильный бизнес? Или стриминговый сервис Сбербанка это профильный бизнес?
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хороший бизнес отжали
там еще 50% надо занести за право выйти
Теперь не снегурочка.
Теперь Чайка
Хочется напомнить, что СЛПК был запущен в работу 25 июня 1969. Не Монди его построила
Не Монди развалил.
Тема сбора газет на переработку скоро опять будет в моде😎
Ыыы)
Её зафорсили на Западе давным-давно после СССР. Вообще, как только союз развалился, то сразу стало модным быть толерантным (советская дружба народов), ходить с авоськой, сдавать макулатуру (осознанное потребление или как это называется), про права женщин вспомнили ( в СССР в 1917 решили этот вопрос).
Монди Сыктывкар это как Массимо Тагил
«Монди Сыктывкар»
.
Это ж прям какой-то "Урюпинск Лакшери".
А кто владелец этого сезара?
Отличная статья !
Вот так мы победили сырость ! (с)
"Сумма сделки составила 80 млрд рублей."-приличная сумма для сделки
Ну бренд тоже продадут, так что снегурочка. Хотя ее кому не лень производит.
Если бы "Монди Сыктывкар" была бы ARMом, то её капитализация составила бы примерно 1,8 трлн рублей )
зачем продавать то? просто пусть уходят монди эти :D
Небось Овчинников выкупил?)
Снегурочка обелилась
Я бы на такой снегурочке женился бы