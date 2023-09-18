Деньги
Артур Томилко

Производитель бумаги «Снегурочка» продал своё крупнейшее российское предприятие «Монди Сыктывкар» за 80 млрд рублей Статьи редакции

Покупателем стала дочерняя компания девелопера Sezar Group.

  • Международная группа компаний Mondi объявила о продаже своего последнего актива в России — АО «Монди Сыктывкар», пишет «Интерфакс». Сделку одобрили ФАС и правительственная комиссия.
  • Актив купила дочерняя компания московского девелопера Sezar Group ООО «Сезар Инвест». Сумма сделки составила 80 млрд рублей.
  • Принадлежащий компании «Сыктывкарский ЛПК» — один из крупнейших в России производителей бумаги, картона и сухой товарной целлюлозы. Предприятие выпускает около 1,2 млн тонн продукции в год, отмечает «Интерфакс». В 2022 году, по данным «Контур Фокуса», выручка компании составила 78 млрд рублей, чистая прибыль — 22,5 млрд рублей.
  • Mondi сообщила о решении продать российский бизнес в мае 2022 года. В августе группа объявляла о переговорах с инвестиционной компанией Augment Investments Limited, которая хотела купить «Монди Сыктывкар» за 95 млрд рублей. А в декабре заключила соглашение о продаже ещё трёх своих заводов за 1,6 млрд рублей компании «Готэк».
Фото Леонид Меньшенин

#новость #mondi #бумага

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69 комментариев
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 Griby Lenina

Как может ООО «Сезар Инвест» — микропредприятие с нулевой выручкой купить завод за 80 млрд?

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Мистер Блондин

Так сейчас же в России время возможностей, время развития, подъема.
Все двери открыты бери и развивайся. Хочешь кофейня, хочешь бургерная, хочешь завод, хочешь мебель, хочешь ТЦ

Бери да делай

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5 комментариев
noname
дочерняя компания московского девелопера Sezar Group ООО «Сезар Инвест»

ничего про банковские переводы не слышал?

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4 комментария
Невероятный Блондин

Вот у них всё так.
Сплошные ширмы

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2 комментария
Бобур Умаров

Это Россия - страна возможностей!

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1 комментарий
Владислав Брючко

Спокойно, когда новое юрлицо делают под актив

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Yaroslav Kamolin

значит выручка не нулевая ,иначе откуда такие деньги на покупку

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max gorlan

https://compromat.group/main/economics/36730-vsya-korolevskaya-rat-goda-nisanova.html у всех компаний этой группы по отчетам минусы и нет прибыли, чтобы налоги не платить, а где тогда их дочерняя компания взяла 80 млрд? И правительство еще и одобрило сделку, как это работает не пойму?

«Вся королевская рать» Года Нисанова
сай Захарьяев, на которого оформлена большая часть семейного бизнеса, на определенном этапе…
compromat.group
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Сеошник Сеошников

Я тебе прям по секрету расскажу ОК! Только ты никому, понял?
Они взяли взаймы у Байкалфинансгрупп.

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Фоксик

Это нормально.
Тут недавно фирма косметики с прибылью в лям евро купила компанию по производству химии и обещала погасить долги в 100 лямов евро

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Silver Surfer

Еще остаются какие-то вопросы, откуда у таких компаний такие деньги? По-моему, тут все вполне логично

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Wittgenstein

Объясните мне пожалуйста две вещи:

1) нахрена девелоперу, который получает прекрасные участки под застройку в Москве, завод по производству бумаги? Это непрофильный бизнес. Попросили временно подержать, через какое-то время продадут с "убытком"?

2) как монди продала три завода за 1,6 млрд рублей, а последний за 80 млрд рублей? В чем подвох? Дали выйти в кэш? Но Монди как бы британская компания, как бы недружественные и вообще почти враги?

Спасибо.

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Михаил Куанышкалиев

2) В Сыктывкаре один из самых больших целлюлозных заводов в Европе. За год предприятие потребляет свыше 3 млн. тонн древесины, продукция предприятия покрывает треть российского рынка бумаги и экспортируется в 80 стран мира.

Три остальных завода это только упаковочные предприятия.

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12 комментариев
Алла Постнова

1) диверсификация. Я бы уходила со стройки на их месте.
2) хороший вопрос. Думаю да, разрешили выйти за 3 ебиды

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Вася Пражкин

Бизнесмен и не должен покупать только профильный бизнес. С такой чистой прибылью - это очень выгодная сделка.

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noname

Это разнопрофильный холдинг. А если бы ты для начала погуглил, насколько огромный ЛПК вообще в Сыктывкаре располагается, то не задавал бы дурацких вопросов.

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Alex Lowen

По (1) насколько я понимаю, конкуренции не так много после 24 февраля, а спрос на бумагу большой.

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Фоксик

Ха. Вы еще у втб спросите

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Булка хлеба

То есть дачи Тинькова это профильный бизнес? Или стриминговый сервис Сбербанка это профильный бизнес?

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Вася Пражкин
чистая прибыль — 22,5 млрд рублей

хороший бизнес отжали

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Сергей С.

там еще 50% надо занести за право выйти

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Нет

Теперь не снегурочка.

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Андрей

Теперь Чайка

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Dima Alexeev

Хочется напомнить, что СЛПК был запущен в работу 25 июня 1969. Не Монди его построила

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Нет

Не Монди развалил.

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5 комментариев
Mr Black

Тема сбора газет на переработку скоро опять будет в моде😎
Ыыы)

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Искра

Её зафорсили на Западе давным-давно после СССР. Вообще, как только союз развалился, то сразу стало модным быть толерантным (советская дружба народов), ходить с авоськой, сдавать макулатуру (осознанное потребление или как это называется), про права женщин вспомнили ( в СССР в 1917 решили этот вопрос).

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Иван Хаманн
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Sam Greenwood

Монди Сыктывкар это как Массимо Тагил

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Со всем уважением

«Монди Сыктывкар»
.
Это ж прям какой-то "Урюпинск Лакшери".

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Otto Blotto

А кто владелец этого сезара?

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Лев Щенин

Отличная статья !
Вот так мы победили сырость ! (с)

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In the Abyss

"Сумма сделки составила 80 млрд рублей."-приличная сумма для сделки

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Станислав

Ну бренд тоже продадут, так что снегурочка. Хотя ее кому не лень производит.

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Anton Efimov

Если бы "Монди Сыктывкар" была бы ARMом, то её капитализация составила бы примерно 1,8 трлн рублей )

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Voin Mraka

зачем продавать то? просто пусть уходят монди эти :D

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Valera Lavera
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fyp

Небось Овчинников выкупил?)

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Mr. Nobody

Снегурочка обелилась

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Тоже хочу

Я бы на такой снегурочке женился бы

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66 комментариев
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