Деньги
Маша Цепелева

Американская International Paper продала 50% в одном из крупнейших производителей бумаги в России за $484 млн Статьи редакции

Бизнес выкупили местные партнёры.

  • Американская International Paper продала российским партнёрам 50% акций в Ilim SA, контролирующей производителя целлюлозы и бумаги ГК «Илим». Сумма сделки составила $484 млн. Ещё за $24 млн партнёры выкупили размещенные акции АО «Группа «Илим» и другие нематериальные остаточные доли, связанные с предприятием.
  • Долю в Ilim SA купило ООО «Илим Глобал Тимбер Рус». Его владельцы — миллиардеры Захар Смушкин (председатель совета директоров ГК «Илим») и Борис Зингаревич (член совета директоров группы). Сделку уже одобрили регуляторы, она официально завершена, добавили в «Илиме».
  • International Paper купила 50% Ilim Holding в 2007 году за $650 млн. «Илим» принадлежат целлюлозно-бумажные комбинаты в Архангельской и Иркутской областях, филиалы в Коряжме, Братске и Усть-Илимске, предприятия лесозаготовки и два гофрозавода в Ленинградской и Московской областях. По собственным данным компании, она производит 77% товарной целлюлозы, сделанной в России, 16% упаковочных материалов, 25% белой бумаги.

#новость

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35 комментариев
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 Вадим Д.

Всё, день бумаги в России пора переносить на 18 сентября! Вся бумага наша 🤘🏻 Включая резаную в формате ₽.

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Fledermausi

И даже она не наша, а судя по всему вышесказанному , израильская, и в рулонах, и в обрезках с тем самым логотипом

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рэджон рондо

А я то думал, чего это мне бабушка в вотсапе открытку прислала

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Марина Леопардовна

Она у тебя просто фанатка Влада Бумаги, может у него др сегодня?

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Варя Исаева

Вообще-то 5 июня, такие вещи знать надо. Стыдно за тебя!

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Igor Zhukov

Плюс один день в копилку событий

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Erofeev

Зато будет повод, чтобы лишний раз выпить. Праздник как никак!

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Император Нолимоций

Осталось нити для сшивания книг научиться делать.

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Лихачев

Думаю, что хотя бы с этой задачей наши должны как-то справиться

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Док

Русификация бизнеса это хорошо, плюсик в сувернитет

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Alex Lowen

Док, а ничего, что за "русификацию" тупо заплатит потребитель? За отсутсвие конкуренции и заградительные меры (в данном случае политическая напряженность из-за СВО и уход как производителей, так и импортеров) всегда платит конечный потребитель.

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Док

А откуда взялось отсутствие конкуренции? В данном случае компания поменяла собственника, это не связано с конкуренцией. Напряженность из-за сво - это никак не может быть названо заградительной мерой. Ушли некоторые компании которые контролируют леваки, это печально, но Россия запретов не вводила.

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Alex Lowen

Я ж написал тебе выше. Если бы не СВО и не прочие действия государства, то небыло было никакого передела собственности, небыло бы санкций, уменьшения белого импорта и логичного повышения цен на все.

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Док

Так были бы другие гораздо более худшие последствия, надо смотреть дальше одного хода

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Anton Shapovalov

Интересно, какие могли бы быть более худшие последствия - НАТО или Украина напали бы первыми?

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Док

Да просто постоянная военная угроза. США в карибском кризисе хотели ядерку устроить, мы еще мягко отвечаем. Рано или поздно они бы на Крым напали.

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Anton Shapovalov

А теперь эта военная угроза разве куда-то исчезла?
Раньше европейские страны НАТО бухтели против больших расходов на вооружение: "а зачем нам оно?". После 24 февраля таких вопросов у них не не возникает)
А если бы Украина напала на Крым первой, у неё не очень-то получилось бы если бы узкий перешеек был хорошо укреплён. А Кремль тогда смог бы повторить трюк 2008 года и выйти почти сухим из воды

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Случайные фотографии
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Alex Lowen

Да своими действиями РФ создала угрозу самой себе намного лет вперед, начиная от новых членов НАТО, увеличения военного контингента на порядок и заканчивая созданием под боком соседа, настроенного очень недружественно и который будет пытаться как вернуть себе свое, так и тупо отомстить за все. Этого всего небыло, ни до 2022 ни даже до 2014 годов. Все следствие "превентивных действий".
Про разрыв отношений с кучей стран - вообще молчу.

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Oleksandr K

Только выиграли

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Сергей С.

@Маша Цепелева добавьте тогда уже еще и новость про национализацию типографий Амедиа http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202309180013

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Иван Помидоров

Любопытно, рейдерский захват типографии, печатавшей "Новую газету". Наверно совпадение.

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Andrey Zykov

Не хватает причин этих событий. Понятно, что СВО повлияла, но не только же из-за боевых действий, которые начались в марте 2022, американцы уходят в сентябре 2023.

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Imagine Drogons

подсказываю - обязательное согласование такого рода сделок в специальной правительственной комиссии занимает чуть больше 15 минут

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Андрей Шевчук

...и принудительная "скидка" составляет чуть больше 80%

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Andrey Zykov

Ну вот хочется не эти все подсказки, подмигивания и многозначительного «ну, все всё понимают», а конкретики. Все ироничные такие вокруг, что непонятно, за маской иронии сокрыт страх говорить прямо или же простое отсутствие знания.

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Куртуазный маньерист

Деньги американцам им отдадут после продажи? Или гусары денег не берут?

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Цукер Блин

Настоящие американцы, если они настоящие, должны уйти в трусах и с зубной щёткой.

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Fledermausi

Без трусов убежать трусцой

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Quiz

Отдадут конечно, ведь американцы обязательно вернутся чтобы еще раз получить прибыль в минус $166 миллионов ;)

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Андрей Шевчук

малость поболе... оно там не застряло же на уровне 2006. там только реинвестировано 270 млрд. ₽, т.е. при среднем курсе 60 за всё время грубо ещё плюс 4,5 млрд $ получается, это без дисконтирования.

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Герман Манвелов

Оздоровление экономики

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Aleksey

а почему за доллары? почему не в счет замороженных у России? кто то боится за свои яхты и дворцы за границей купленные на украденные у народа россии! Именно из за таких вот покупок обесценивается рублик :)

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новый участник

Когда началась война, ходили слухи, что белую бумагу трудно найти на рынке.
Интересно, какие будут цены после продажи российским партнерам.

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Андрей Шевчук

Просто оставлю здесь скрин из годового отчёта International Paper за 2022 год. Помогает прикинуть, сколько такое стоит по чесноку. Залоговые аукционы 90-х передают привет, но тут-то грабят чужаков, это другое.

https://www.internationalpaper.com/investors/financial-reports/annual-report

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