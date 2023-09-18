Американская International Paper продала 50% в одном из крупнейших производителей бумаги в России за $484 млн Статьи редакции
Бизнес выкупили местные партнёры.
- Американская International Paper продала российским партнёрам 50% акций в Ilim SA, контролирующей производителя целлюлозы и бумаги ГК «Илим». Сумма сделки составила $484 млн. Ещё за $24 млн партнёры выкупили размещенные акции АО «Группа «Илим» и другие нематериальные остаточные доли, связанные с предприятием.
- Долю в Ilim SA купило ООО «Илим Глобал Тимбер Рус». Его владельцы — миллиардеры Захар Смушкин (председатель совета директоров ГК «Илим») и Борис Зингаревич (член совета директоров группы). Сделку уже одобрили регуляторы, она официально завершена, добавили в «Илиме».
- International Paper купила 50% Ilim Holding в 2007 году за $650 млн. «Илим» принадлежат целлюлозно-бумажные комбинаты в Архангельской и Иркутской областях, филиалы в Коряжме, Братске и Усть-Илимске, предприятия лесозаготовки и два гофрозавода в Ленинградской и Московской областях. По собственным данным компании, она производит 77% товарной целлюлозы, сделанной в России, 16% упаковочных материалов, 25% белой бумаги.
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Всё, день бумаги в России пора переносить на 18 сентября! Вся бумага наша 🤘🏻 Включая резаную в формате ₽.
И даже она не наша, а судя по всему вышесказанному , израильская, и в рулонах, и в обрезках с тем самым логотипом
А я то думал, чего это мне бабушка в вотсапе открытку прислала
Она у тебя просто фанатка Влада Бумаги, может у него др сегодня?
Вообще-то 5 июня, такие вещи знать надо. Стыдно за тебя!
Плюс один день в копилку событий
Зато будет повод, чтобы лишний раз выпить. Праздник как никак!
Осталось нити для сшивания книг научиться делать.
Думаю, что хотя бы с этой задачей наши должны как-то справиться
Русификация бизнеса это хорошо, плюсик в сувернитет
Док, а ничего, что за "русификацию" тупо заплатит потребитель? За отсутсвие конкуренции и заградительные меры (в данном случае политическая напряженность из-за СВО и уход как производителей, так и импортеров) всегда платит конечный потребитель.
А откуда взялось отсутствие конкуренции? В данном случае компания поменяла собственника, это не связано с конкуренцией. Напряженность из-за сво - это никак не может быть названо заградительной мерой. Ушли некоторые компании которые контролируют леваки, это печально, но Россия запретов не вводила.
Я ж написал тебе выше. Если бы не СВО и не прочие действия государства, то небыло было никакого передела собственности, небыло бы санкций, уменьшения белого импорта и логичного повышения цен на все.
Так были бы другие гораздо более худшие последствия, надо смотреть дальше одного хода
Интересно, какие могли бы быть более худшие последствия - НАТО или Украина напали бы первыми?
Да просто постоянная военная угроза. США в карибском кризисе хотели ядерку устроить, мы еще мягко отвечаем. Рано или поздно они бы на Крым напали.
А теперь эта военная угроза разве куда-то исчезла?
Раньше европейские страны НАТО бухтели против больших расходов на вооружение: "а зачем нам оно?". После 24 февраля таких вопросов у них не не возникает)
А если бы Украина напала на Крым первой, у неё не очень-то получилось бы если бы узкий перешеек был хорошо укреплён. А Кремль тогда смог бы повторить трюк 2008 года и выйти почти сухим из воды
Да своими действиями РФ создала угрозу самой себе намного лет вперед, начиная от новых членов НАТО, увеличения военного контингента на порядок и заканчивая созданием под боком соседа, настроенного очень недружественно и который будет пытаться как вернуть себе свое, так и тупо отомстить за все. Этого всего небыло, ни до 2022 ни даже до 2014 годов. Все следствие "превентивных действий".
Про разрыв отношений с кучей стран - вообще молчу.
Только выиграли
@Маша Цепелева добавьте тогда уже еще и новость про национализацию типографий Амедиа http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202309180013
Любопытно, рейдерский захват типографии, печатавшей "Новую газету". Наверно совпадение.
Не хватает причин этих событий. Понятно, что СВО повлияла, но не только же из-за боевых действий, которые начались в марте 2022, американцы уходят в сентябре 2023.
подсказываю - обязательное согласование такого рода сделок в специальной правительственной комиссии занимает чуть больше 15 минут
...и принудительная "скидка" составляет чуть больше 80%
Ну вот хочется не эти все подсказки, подмигивания и многозначительного «ну, все всё понимают», а конкретики. Все ироничные такие вокруг, что непонятно, за маской иронии сокрыт страх говорить прямо или же простое отсутствие знания.
Деньги американцам им отдадут после продажи? Или гусары денег не берут?
Настоящие американцы, если они настоящие, должны уйти в трусах и с зубной щёткой.
Без трусов убежать трусцой
Отдадут конечно, ведь американцы обязательно вернутся чтобы еще раз получить прибыль в минус $166 миллионов ;)
малость поболе... оно там не застряло же на уровне 2006. там только реинвестировано 270 млрд. ₽, т.е. при среднем курсе 60 за всё время грубо ещё плюс 4,5 млрд $ получается, это без дисконтирования.
Оздоровление экономики
а почему за доллары? почему не в счет замороженных у России? кто то боится за свои яхты и дворцы за границей купленные на украденные у народа россии! Именно из за таких вот покупок обесценивается рублик :)
Когда началась война, ходили слухи, что белую бумагу трудно найти на рынке.
Интересно, какие будут цены после продажи российским партнерам.
Просто оставлю здесь скрин из годового отчёта International Paper за 2022 год. Помогает прикинуть, сколько такое стоит по чесноку. Залоговые аукционы 90-х передают привет, но тут-то грабят чужаков, это другое.
https://www.internationalpaper.com/investors/financial-reports/annual-report