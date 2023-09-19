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Фото «РИА Новости»

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 19 сентября: доллар — 96,65 рубля (на 2 копейки больше, чем 18 сентября), евро — 103,09 рубля (на 6 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 7:35 мск: доллар — 96,49 рубля, евро — 102,95 рубля.

Курсы на Forex на 7:35 мск: доллар — 96,83 рубля, евро — 103,54 рубля.

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Кто и как адаптируется

«Ростелеком» получил 100% в ООО «Открытая мобильная платформа», которое разрабатывает операционную систему «Аврора», узнал «Ъ». Компания реализовала опцион на выкуп 25% у структур совладельца РБК Григория Березкина. По условиям соглашения, оператор должен был выкупить долю в период с марта 2021 года до марта 2028-го по выбору продавца не менее чем за 606 млн рублей. Участники рынка оценивают сделку в 1 млрд рублей.

Роскомнадзор разработал критерии блокировки сайтов с информацией об обходе блокировок. К ним могут отнести наличие информации, «описание действий, позволяющих получить доступ» к заблокированным ресурсам, «дающей представление о способах, методах обеспечения доступа», а также «направленной на убеждение в привлекательности использования способов, методов» и «содержащей предложение о приобретении доступа» к средствам обхода блокировок.

Минюст подготовил законопроект, который предполагает смягчение уголовной ответственности за нарушение авторских прав. Министерство предлагает увеличить порог, после которого преступление по статье 146 УК РФ считается совершённым в крупном размере, со 100 тысяч рублей до 500 тысяч рублей. Порог крупного размера также могу увеличить для статьи 165 УК РФ — с 250 тысяч рублей до 1 млн рублей, особо крупного — с 1 млн рублей до 4 млн рублей.

Российские производители алкоголя в поисках новых возможностей для роста начали выпускать корейские напитки, пишет «Ъ». Так, КЛВЗ «Кристалл» запустил свой бренд суджу крепостью 13%. До конца 2023 года в эту категорию также хочет выйти «Алкогольная сибирская группа».

Дилер «Автодом» в октябре 2023 года начнёт продажи китайских премиальных электромобилей Zeekr, пишет ТАСС со ссылкой на компанию. Цена — от 6 млн рублей.

Какие есть проблемы и трудности

Латвия закроет пункт пропуска «Силене» на границе с Беларусью, решение поддержало правительство страны с учётом «большого количество случаев незаконного пересечения границы».

Контекст

Источники «Ъ» в нескольких крупных банках рассказали о росте спроса на золотые слитки со стороны граждан. На рынке предполагают, что интерес к золоту как защитному активу мог возникнуть на фоне «роста инфляционных ожиданий».

Российские дистрибьюторы по-прежнему продают в России коньяк Hennessy и шампанское Moët & Chandon, а также Coca-Cola и чипсы Pringles. Shopper’s разбирался, как идут поставки этих товаров из-за границы и кто ими занимается.