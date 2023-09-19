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Деньги
Артур Томилко

День 573: Минюст предложил смягчить уголовную ответственность за нарушение авторских прав Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото «РИА Новости» 

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 19 сентября: доллар — 96,65 рубля (на 2 копейки больше, чем 18 сентября), евро — 103,09 рубля (на 6 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 7:35 мск: доллар — 96,49 рубля, евро — 102,95 рубля.

Курсы на Forex на 7:35 мск: доллар — 96,83 рубля, евро — 103,54 рубля.

Кто и как адаптируется

«Ростелеком» получил 100% в ООО «Открытая мобильная платформа», которое разрабатывает операционную систему «Аврора», узнал «Ъ». Компания реализовала опцион на выкуп 25% у структур совладельца РБК Григория Березкина. По условиям соглашения, оператор должен был выкупить долю в период с марта 2021 года до марта 2028-го по выбору продавца не менее чем за 606 млн рублей. Участники рынка оценивают сделку в 1 млрд рублей.

Роскомнадзор разработал критерии блокировки сайтов с информацией об обходе блокировок. К ним могут отнести наличие информации, «описание действий, позволяющих получить доступ» к заблокированным ресурсам, «дающей представление о способах, методах обеспечения доступа», а также «направленной на убеждение в привлекательности использования способов, методов» и «содержащей предложение о приобретении доступа» к средствам обхода блокировок.

Минюст подготовил законопроект, который предполагает смягчение уголовной ответственности за нарушение авторских прав. Министерство предлагает увеличить порог, после которого преступление по статье 146 УК РФ считается совершённым в крупном размере, со 100 тысяч рублей до 500 тысяч рублей. Порог крупного размера также могу увеличить для статьи 165 УК РФ — с 250 тысяч рублей до 1 млн рублей, особо крупного — с 1 млн рублей до 4 млн рублей.

Российские производители алкоголя в поисках новых возможностей для роста начали выпускать корейские напитки, пишет «Ъ». Так, КЛВЗ «Кристалл» запустил свой бренд суджу крепостью 13%. До конца 2023 года в эту категорию также хочет выйти «Алкогольная сибирская группа».

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Дилер «Автодом» в октябре 2023 года начнёт продажи китайских премиальных электромобилей Zeekr, пишет ТАСС со ссылкой на компанию. Цена — от 6 млн рублей.

Какие есть проблемы и трудности

Латвия закроет пункт пропуска «Силене» на границе с Беларусью, решение поддержало правительство страны с учётом «большого количество случаев незаконного пересечения границы».

Контекст

Источники «Ъ» в нескольких крупных банках рассказали о росте спроса на золотые слитки со стороны граждан. На рынке предполагают, что интерес к золоту как защитному активу мог возникнуть на фоне «роста инфляционных ожиданий».

Российские дистрибьюторы по-прежнему продают в России коньяк Hennessy и шампанское Moët & Chandon, а также Coca-Cola и чипсы Pringles. Shopper’s разбирался, как идут поставки этих товаров из-за границы и кто ими занимается.

Новости предыдущего дня, 18 сентября — здесь.

#новость

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105 комментариев
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 Вадим Д.

Ну всё, РТ забрал себе Аврору, самую передовую (-: ось.

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0YLQsNC90YzQutCwINC00YPRgNCw 1

ОС - Большой полосатый мух

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6 комментариев
Alex Nosov

Владелец самого передового поиска "Спутник", теперь владеет и самой передовой ОС "Аврора"

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1 комментарий
Александр Кайт

Теперь самые передовые передовики владеют самыми передовыми передовиками технологий.
Прорыв!

...канализационной трубы в Туле.

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Вадим Д.

Снова россияне слитками скупают золото. Какие замечательные граждане. Бляха, то недвижку всю в Турции скупили, то золото штабелями берут.

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S.Capusta

Всегда задаюсь вопросом, нахрена покупать золото?
Неликвидно, потеря стоимости при продаже, проблемы с хранением, может упасть в цене.
Наличка евро и доллар куда удобнее..

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32 комментария
Петров Иванов

Это реклама, золото пошло в минус а на производстве его скопилось море, вот и зазывают как могут. Пока за живое золото Россияне не могут купить даже хлеб в Пятерочке. Это пустой актив, он по сути дела не в обороте. Могли бы уже давно начать печатать золото в виде 10 рублей который был бы равен при расчёте в магазине допустим 50000 р. Тогда да. Но это должен признать хотя бы несколько стран и привязать к другим валютам, + выйти с этим активом на международную биржу. Но, где мы и где весь мир. Мы свой мир с Африкой и Ираном не построем. Китай он в международной торговле. Мы нет.

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4 комментария
Елена Попова

У нас вообще-то самая богатая страна, одни миллиардеры. Не будем забывать про это!

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2 комментария
кто-who

Какие россияне богатые, оказывается) А мы все жалуемся, что цены повысились

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Слегка Придурковатый

"Роскомнадзор разработал критерии блокировки сайтов с информацией об обходе блокировок. К ним могут отнести наличие информации, «описание действий, позволяющих получить доступ» к заблокированным ресурсам, «дающей представление о способах, методах обеспечения доступа», а также «направленной на убеждение в привлекательности использования способов, методов» и «содержащей предложение о приобретении доступа» к средствам обхода блокировок"

Перевожу с роскомнадзоровского на человеческий: запостил хоть что-то об обходе блокировок, или даже просто дал ссылку - тобi пиздецъ и бан.

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Alex Nosov
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Антон Большаков

Вспоминается старая фраза - Челябинские админы/модераторы настолько суровы, что не банят, а приходят бить морду ))

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Настя Савельева
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Seppo Nopilainen
Минюст предложил смягчить уголовную ответственность за нарушение авторских прав

Лучше бы представляли к правительственным наградам благородных корсаров, сражающихся против сил Запада. Добыл какую Барби в HD - на тебе правительственный орден.

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Alex Nosov
Пират — это преступник, совершающий грабеж в море или на причале, используя судно или лодку, а корсар, работая на государство, мог грабить только суда вражеской державы, им запрещалось грабить торговые суда определенных компаний, а также военные корабли своей державы.
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4 комментария
Петров Иванов

Тогда отсутствующие мозги вообще атрофируются. Ни кто не мешает копировать западные и японские машины, телефоны, телевизоры и ещё 1 млн предметов. Я не говорю уже про лекарства, и технику для машиностроения, ( производственных роботов) для изготовления плат для электронной промышленности и так далее. А что то воровать а потом орать что на западе и в штатах одни педи... ки и тупые. А мы тут все бля Ломоносовы))))

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2 комментария
Премудрый пискарь

Да вы что! Её же запретили! За Барби только лес пилить отправят...ну или на...

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Невкусно и грустно
Роскомнадзор разработал критерии блокировки сайтов с информацией об обходе блокировок.

И как бы мы жили без Максута!

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Олег Воронов

Не жили бы, а просто существовали..

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Вадим Д.

Нарушение авторских прав нероссийский авторов скоро станет оксюмороном.

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Just a human

Новое юр понятие

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Кирилл Таран

Хорошая база для создания отечественных коммерческих продуктов (нет)

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Maxim Demin

Давай лучше оксимироном

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Куртуазный маньерист

"Среди мужчин популярен напиток поктанджу — он представляет собой стопку соджу, опущенную на дно кружки с пивом."

Теперь корейцы будут учить нас пить водку с пивом? Я скажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!

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Кирилл Таран

Соджа не такая крепкая, как водка, в среднем

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3 комментария
Ник К.

до отечественного ерша ему далеко

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Михаил Барабаш

Скорее, производители будут тратить космические бюджеты на продвижение странного для российского рынка напитка - водки крепостью 13-20 градусов

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Цифровые комплексы

"Российские производители алкоголя в поисках новых возможностей для роста начали выпускать корейские напитки" - вот что Ким Чен Ын животворящий делает, драйвит наш алко бизнес! Русский с корейцем теперь братья навек )

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Слегка Придурковатый

Чот я азиатскому бухлу не доверяю. Всё, что пробовал (китайского и японского) - невкусное говно на палке.

Джин японский только однажды понравился, но там и ценник у него был конский.

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3 комментария
Агафья

Может и выстрелит, до последнего года вообще не в курсе была про всякие соджу и макколли)

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1 комментарий
Иван

А где новость, что

Франция не планирует вводить запрет на въезд автомобилей с российскими номерами и изменять свои правила, заверили в посольстве. На данный момент запрет поддержали Германия, Финляндия, Литва, Латвия, Эстония и Польша

А то каждую страну из списка была заметка, а тут адекваты проявились, и про них молчок :)

Новость примечательна еще тем, что показывает как один закон может трактоваться диаметрально :)

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Слегка Придурковатый

Ну а как ты во Францию на российских номерах заедешь, минуя граничащие с нами страны?

Тем более "не планирует". Финляндия вон тоже не планировала, а на следующий день хуяк - и запланировала. Лол.

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1 комментарий
Фоксик

Так было объяснение. Что это рекомендация. Выполнять или нет это уже на усмотрение страны

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Ed R

У нас нет с ними общей границы и поток машин скорее всего маленький. С таким же успехом можно объявить, что в Исландии авто россиян не будут конфисковывать. Хотя и с Германией нет, но там исторически много россиян ездит к родственникам.

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Ненавижу Лицемеров

во Францию ты на своей машине сможешь попасть только если въехал в ЕС до ограничений. Сейчас последний вариант это через Турцию в Грецию, а там в Италию или Болгарию. Хотя и это уже для особых извращенцев вариант.

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Павел Антипов

Ну не так и важны эти ваши авторские права

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SM

Как и ты

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Роман Вячеславович

Братушки-небратушки
Ограничения Китая привели к перебоям с поставками дронов и комплектующих» , введенные властями КНР ограничения на экспорт беспилотных летательных аппаратов серьезно осложнили их поставки в Россию и привели к дефициту ряда комплектующих, например тепловизоров. Крупные российские производители дронов успели создать существенные запасы и надеются, что их поставщики в Китае смогут получить лицензии на экспорт в РФ, но оформление может занять до года. Для этого необходимо доказать, что беспилотник не будет использован в военных целях. Продавцы китайских дронов в РФ пытаются наладить параллельный импорт. Однако некоторые жалуются, что Казахстан на днях ужесточил процедуру ввоза.

Как стало известно “Ъ”, введенные Китаем с 1 сентября ограничения на экспорт беспилотников привели к приостановке поставок комплектующих и самих дронов массой более 4 кг. По определенным типам уже наблюдается дефицит, в том числе по агродронам, которые весят в среднем 30–40 кг и пока производятся в РФ в единичных экземплярах.

Министерство торговли Китая 31 июля объявило о введении экспортного контроля в отношении высокопроизводительных беспилотных воздушных судов (БВС), которые могут быть использованы в военных целях. Как указано в опубликованных министерством разъяснениях, на два года будет ужесточен контроль поставок беспилотников весом от 4 кг или максимальной взлетной массой от 7 кг с продолжительностью полета более 30 минут.

В список попали БВС, способные «нести груз с функцией сброса или с возможностью закрепления такого устройства». Также разрешение придется получать поставщикам мульти- и гиперспектральных камер для дронов (применяются в том числе при съемке для сельского и лесного хозяйства). Кроме того, ограничиваются поставки мощного бортового радиооборудования, инфракрасных камер, тепловизоров, а также модулей лазерной дальнометрии и позиционирования.

Чтобы иметь возможность экспорта оборудования, китайский поставщик должен получить лицензию Минторга КНР и разрешение таможенной службы, предоставив в том числе информацию о конечном получателе. Минторг проверяет получателя на присутствие в санкционных списках, «связанных с военной деятельностью или нежелательными для Китая действиями», запрашивает финансовые отчеты и корпоративные документы.

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Премудрый пискарь

Шильдикономика...

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Невероятный Блондин
«направленной на убеждение в привлекательности использования способов, методов»

После таких конструкций я теряю дар комментирования.
Ну и по смыслу тоже.

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Невероятный Блондин
Министерство предлагает увеличить порог, после которого преступление по статье 146 УК РФ считается совершённым в крупном размере, со 100 тысяч рублей до 500 тысяч рублей

@Максут Шадаев а вас там вообще есть представление/понимание — сколько тысяч раз должна нелегально прокрутиться песня, чтобы накопали эти хотя бы 100 тысяч, про 500 я даже молчу.

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Don Draper

Ни разу не пил достойного азиатского алкоголя.
Поищите еще какие-нибудь возможности для роста, пожалуйста

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Андрей Новиков

Если авторские права стали пустым звуком, то почему блокируются сайты с пиратскими фильмами, сериалами? Почему ОККО (Сбербанк), Кинопоиск (Яндекс), блокируют целыми пачками сайты за размещения сериалов, которые только ОНИ могут показывать? Это потому что они делают знаменитые отчисления на счета до востребования? А пока эти деньги не востребовали, банки пускают их в оборот? Может Минюсту пора перестать лицемерить, и распределить права между определенными гражданами? Цапцарап и все такое?

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Мирослав Игнатов

Что ж ты фраер сдал назад...

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Агафья

Что это они решили смягчить наказание за авторские права... 🤔

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Кирилл Таран

.

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102 комментария
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