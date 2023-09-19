Деньги
Маша Цепелева

«Тинькофф» запустил приложение для использования Android-смартфона как платёжного терминала Статьи редакции

За обработку платежа действует только эквайринговая комиссия.

  • «Тинькофф» разработал Android-приложение Pay to phone. С ним устройство может работать как POS-терминал для бесконтактных платежей по карте или через QR-код. Банк пока не планирует запускать версию для iOS (в марте 2023 года приложение «Тинькофф» пропало из App Store из-за санкций).
  • Pay to phone работает без арендной платы, но для использования нужен счёт в «Тинькофф Бизнесе» и смартфон на Android с модулем NFC. Эквайринговая комиссия за приём платежей по картам составит 2,19%, для новых пользователей на период акции (зависит от даты подключения) — 1%. При оплате по QR-коду комиссия составит 0,4% или 0,7% в зависимости от вида деятельности компании.
  • К одному счёту можно подключить неограниченное количество торговых точек и кассиров. Информация по платежам со всех устройств автоматически отображается в аккаунте владельца бизнеса, там же есть статистика продаж. Отчёты можно скачивать и сохранять.
  • В феврале 2022 года Apple представила сервис для использования iPhone как платёжного терминала. Android-приложение с такими же функциями есть у «Сбера».

#новость #тинькофф

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144 комментария
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 Александр Пустовалов

Кто бы что не говорил, но Россию с таким стремительным ростом IT и цифровизацией в каменный век уже не вернуть никакими санкциями

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Alex R

Главное, чтоб это не закончилось цифровым ГУЛАГом когда не будет наличных, а твои права будут ограничиваться социальным рейтингом.

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44 комментария
Rafa Ramazanoff

Покупка фруктов на самом простом рынке в Коста-Рике, с оплатой в BTC

Thanks Documenting Bitcoin

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12 комментариев
Score of Doom

Ростом IT, прости что?
По твоему одна лишь эта вещь продвигает айти? Каким это образом?
В России нету если не половины, то как минимум трети всех специализаций, которые в «нормальном» мире считаются за профессию, но да, б&@₽€, конечно, в России Айти просто семимильными шагами мчится.

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16 комментариев
Печенька

Помню эту функцию показывали доя айфона на уже какой-то древней презентации

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1 комментарий
Lupa Za

Когда у вас там отменят наличные, то тогда и поговорим.
А всё в РФ к тому и движется, что всех подсадят на банки

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2 комментария
Пьер Вудман

А где рост последние пару лет? Наблюдаю стагнацию

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Кирилл Макеев

чел я эту хрень, о которой в статье, на Шри Ланке на базаре видел 8 лет назад

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1 комментарий
Den

Я бы не сказал что у нас сейчас стремительный рост) Скорее он был несколько лет назад, сейчас по инерции движется все. У нас средний уровень

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Citizen X

В каменный век – нет. В оцифрованную диктатуру – ещё как. Но не навсегда. Санкций и арестов желающих помочь России с обходом впереди ещё много.

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Bames Jond

Какой то пикабушник должен был это написать, ты и написал

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AlSh

Насколько я помню, ранее банки к вопросам эквайринга с персональных девайсов с большей опаской относились.

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Константин

Модуль это уже года два назад выкатил.

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4 комментария
Дмитрий Куприянов

Согласен. И этот банк еще называют себя финтех-айти-гигантом. Смешно

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Андрей петров

мануальные счеты из костей...
а дальше к бусам придем, начнем меняться горошинами

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Вадим Д.

С такой разницей комиссий, приём карт на мобилке не нужен, QR и хватит.

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Александр

Это бизнесу не нужен, а клиенту этот qr не нужен, так как кешбека нет

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4 комментария
Вася Пражкин
Эквайринговая комиссия за приём платежей по картам составит 2,19%

Не дохуяль?

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Ilya

Написал Вася, который первый раз узнал про комиссии по эквайрингу) Могу вас ещё больше удивить: 2.19% это ещё маленькая, обычно выше, а некоторые и 3+ берут.

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3 комментария
Bl0ck3d

Это даже меньше чем у мтс 2.8%

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Андрей петров

оверпрайс, в момент прикормки зверя, тинек дает 1%, затем прикормив, поднимает свой прайс на стандартные уровни.

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4 комментария
Alex R

Ну а иначе с чего кешбек начислять будут?

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Байд Джонов

Кто-то в Киви засмеялся....

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Eternal Hate

То есть можно будет настроить терминал и прикладывать телефон к чужим жопам в надежде что там окажется карта?

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Антон

Ну если вы планируете воровать деньги из кармана на свой счёт юрлица, часто ещё выпуская при этом фискальные документы, то да. Я не спец в карманном криминале, но со стороны выглядит как не самый лучший план.

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1 комментарий
molchanov.ai

До первой заявы

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Серж

И сейчас можно терминал носить.Не такой он и большой.Слышал даже были случаи.

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Константин

Да, легко.

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Невероятный Блондин

О, у меня в ящике стола валяется ненужный android телефон

Объявление:
Сдам в аренду платёжный терминал Тинькофф с сенсорным краном.
Многофункциональный.
Недорого.

Пятая квартира, два звонка.

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Рулон Обоев
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оскар

А че такая комиссия неприятная? Тинькофф видимо не может без своих обдираловок

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Ilya

Это ещё маленькая. В основном выше.

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Кирилл Белик

надо развивать бизнес, все правильно

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Алексей Максимов

Уже как полгода систему запустили. С кассой бы её не егнироваои со своей стационарной, для курьерской службы было бы супер идеально... Или для магазина одежды и бытовой техники

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Deian Edigarov (Movly)

Мир еще не отошел от такой инновации как платежные стикеры!

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Тоже хочу

Это будет уже 6-е приложение Тинькофф... а где их суперапп?

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Дмитрий Зима

сейчас это оправдано, зачем кассиру суперапп, если ему нужен только терминал

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1 комментарий
Аккаунт отморожен

А там у Тинька на входе в приложение тоже будет спам из всякого говна для школьников типа игры собери 3-х свинок в ряд?

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Рулон Обоев

Вы ввели неверный пароль.
Чтобы разблокировать терминал подождите несколько дней или купите разблокировку в банковском приложении.

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Konstantin T.

Хороший и нужный продукт. Но обязательная привязка к желтому банку, к которому нет доверия и который творит всякую дичь, это плохо.

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Ilya

У некоторых других банков тоже такие сервисы есть, это не инновация. У того же Модуля давно есть аналогичное.

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Наталия ОМ

Нет, желтое - это физики. А это для бизнеса (у бизнеса серое приложение) плюс это вообще отдельное приложение.

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Тимур Гасанов

СофтПОС в принципе не редкость, есть еще у нескольких банков точно. И у небанков тоже видел.

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Vlad

а владельцы бизнес-счета должны иметь кассовый аппарат ?

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Тимур Гасанов

Онлайн кассы же.

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Данила Арсеньев

эммм это СОФТ-пос придуманный хуй знает когда))))))))

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Кабыл Кузнецов

прикольно, прямое развитие

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Alexander

С каких пор стали платежные терминалы всюду POSами называть? POS - это Point of Sale. Комп с ККМ, весами, сканером, дисплеем, денежным ящиком и прочим торговым оборудованием и софтом. В минималке хотя бы планшетообразный Эвотор. Но не платежный же терминал!

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Сергей .

В Сбере уже давно

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Наглый Кот

Ещё 4 года назад про это думал, почему ни кто не сделает. Походу мои идеи опережают время 🫡

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Евген

Подскажите пожалуйста, как быть в этом случае с фз54? Деньги то приняли, а кассовый чек на операцию?

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141 комментарий
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