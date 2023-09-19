«Тинькофф» запустил приложение для использования Android-смартфона как платёжного терминала Статьи редакции
За обработку платежа действует только эквайринговая комиссия.
- «Тинькофф» разработал Android-приложение Pay to phone. С ним устройство может работать как POS-терминал для бесконтактных платежей по карте или через QR-код. Банк пока не планирует запускать версию для iOS (в марте 2023 года приложение «Тинькофф» пропало из App Store из-за санкций).
- Pay to phone работает без арендной платы, но для использования нужен счёт в «Тинькофф Бизнесе» и смартфон на Android с модулем NFC. Эквайринговая комиссия за приём платежей по картам составит 2,19%, для новых пользователей на период акции (зависит от даты подключения) — 1%. При оплате по QR-коду комиссия составит 0,4% или 0,7% в зависимости от вида деятельности компании.
- К одному счёту можно подключить неограниченное количество торговых точек и кассиров. Информация по платежам со всех устройств автоматически отображается в аккаунте владельца бизнеса, там же есть статистика продаж. Отчёты можно скачивать и сохранять.
- В феврале 2022 года Apple представила сервис для использования iPhone как платёжного терминала. Android-приложение с такими же функциями есть у «Сбера».
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Кто бы что не говорил, но Россию с таким стремительным ростом IT и цифровизацией в каменный век уже не вернуть никакими санкциями
Главное, чтоб это не закончилось цифровым ГУЛАГом когда не будет наличных, а твои права будут ограничиваться социальным рейтингом.
Покупка фруктов на самом простом рынке в Коста-Рике, с оплатой в BTC
Thanks Documenting Bitcoin
Ростом IT, прости что?
По твоему одна лишь эта вещь продвигает айти? Каким это образом?
В России нету если не половины, то как минимум трети всех специализаций, которые в «нормальном» мире считаются за профессию, но да, б&@₽€, конечно, в России Айти просто семимильными шагами мчится.
Помню эту функцию показывали доя айфона на уже какой-то древней презентации
Когда у вас там отменят наличные, то тогда и поговорим.
А всё в РФ к тому и движется, что всех подсадят на банки
А где рост последние пару лет? Наблюдаю стагнацию
Комментарий удален модератором
чел я эту хрень, о которой в статье, на Шри Ланке на базаре видел 8 лет назад
Я бы не сказал что у нас сейчас стремительный рост) Скорее он был несколько лет назад, сейчас по инерции движется все. У нас средний уровень
В каменный век – нет. В оцифрованную диктатуру – ещё как. Но не навсегда. Санкций и арестов желающих помочь России с обходом впереди ещё много.
Комментарий удален модератором
Какой то пикабушник должен был это написать, ты и написал
Насколько я помню, ранее банки к вопросам эквайринга с персональных девайсов с большей опаской относились.
Модуль это уже года два назад выкатил.
Согласен. И этот банк еще называют себя финтех-айти-гигантом. Смешно
мануальные счеты из костей...
а дальше к бусам придем, начнем меняться горошинами
С такой разницей комиссий, приём карт на мобилке не нужен, QR и хватит.
Это бизнесу не нужен, а клиенту этот qr не нужен, так как кешбека нет
Не дохуяль?
Написал Вася, который первый раз узнал про комиссии по эквайрингу) Могу вас ещё больше удивить: 2.19% это ещё маленькая, обычно выше, а некоторые и 3+ берут.
Это даже меньше чем у мтс 2.8%
оверпрайс, в момент прикормки зверя, тинек дает 1%, затем прикормив, поднимает свой прайс на стандартные уровни.
Ну а иначе с чего кешбек начислять будут?
Кто-то в Киви засмеялся....
То есть можно будет настроить терминал и прикладывать телефон к чужим жопам в надежде что там окажется карта?
Ну если вы планируете воровать деньги из кармана на свой счёт юрлица, часто ещё выпуская при этом фискальные документы, то да. Я не спец в карманном криминале, но со стороны выглядит как не самый лучший план.
До первой заявы
И сейчас можно терминал носить.Не такой он и большой.Слышал даже были случаи.
Да, легко.
О, у меня в ящике стола валяется ненужный android телефон
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Сдам в аренду платёжный терминал Тинькофф с сенсорным краном.
Многофункциональный.
Недорого.
Пятая квартира, два звонка.
А че такая комиссия неприятная? Тинькофф видимо не может без своих обдираловок
Это ещё маленькая. В основном выше.
надо развивать бизнес, все правильно
Уже как полгода систему запустили. С кассой бы её не егнироваои со своей стационарной, для курьерской службы было бы супер идеально... Или для магазина одежды и бытовой техники
Мир еще не отошел от такой инновации как платежные стикеры!
Это будет уже 6-е приложение Тинькофф... а где их суперапп?
сейчас это оправдано, зачем кассиру суперапп, если ему нужен только терминал
А там у Тинька на входе в приложение тоже будет спам из всякого говна для школьников типа игры собери 3-х свинок в ряд?
Вы ввели неверный пароль.
Чтобы разблокировать терминал подождите несколько дней или купите разблокировку в банковском приложении.
Хороший и нужный продукт. Но обязательная привязка к желтому банку, к которому нет доверия и который творит всякую дичь, это плохо.
У некоторых других банков тоже такие сервисы есть, это не инновация. У того же Модуля давно есть аналогичное.
Нет, желтое - это физики. А это для бизнеса (у бизнеса серое приложение) плюс это вообще отдельное приложение.
СофтПОС в принципе не редкость, есть еще у нескольких банков точно. И у небанков тоже видел.
а владельцы бизнес-счета должны иметь кассовый аппарат ?
Онлайн кассы же.
эммм это СОФТ-пос придуманный хуй знает когда))))))))
прикольно, прямое развитие
С каких пор стали платежные терминалы всюду POSами называть? POS - это Point of Sale. Комп с ККМ, весами, сканером, дисплеем, денежным ящиком и прочим торговым оборудованием и софтом. В минималке хотя бы планшетообразный Эвотор. Но не платежный же терминал!
В Сбере уже давно
Ещё 4 года назад про это думал, почему ни кто не сделает. Походу мои идеи опережают время 🫡
Подскажите пожалуйста, как быть в этом случае с фз54? Деньги то приняли, а кассовый чек на операцию?