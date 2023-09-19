Швейцарская WayRay, разработчик AR-технологий для автомобилей, объявила о банкротстве «из-за российских корней» — СМИ Статьи редакции
Компания работала над устройствами с 2012 года, но так и не начала их продавать.
- Технологическая компания WayRay объявила себя банкротом, сообщило местное издание RTS. Внимание на это обратил журналист и автор Telegram-канала The Edinorog Дмитрий Филонов. Компания объясняет проблемы «своими российскими корнями» и надеется «в кратчайшие сроки» найти покупателей на активы в Европе, Азии или США, чтобы сохранить рабочие места.
- WayRay основал в 2012 году Виталий Пономарёв. Стартап занимался разработкой навигационных систем с AR-дисплеями и в 2021 году представил первый прототип электромобиля с AR-остеклением. Штаб-квартира расположена в Цюрихе, а представительства — в США, Германии и Китае. На начало 2022 года штат в Швейцарии насчитывал около 40 человек.
- По данным Crunchbase, за всё время WayRay привлекла $108 млн. В проект инвестировали АФК «Система», Alibaba Group, Porsche, Hyundai Motor, China Merchants Capital, JVCKenwood и другие. Большую часть денег, а именно $80 млн, компания получила в последнем раунде — в 2018 году.
- Зимой 2022-го WayRay готовилась получить $100 млн от инвесторов на открытие нового производства, но после 24 февраля всё изменилось, рассказал RTS представитель WayRay. Инвесторы и банки начали с опаской относиться к компаниям, связанным с Россией через акционеров и инвесторов, а санкции на пересечение границ или оказание, например, юридических услуг, ограничивали работу.
- 1 марта редакция Telegram-канала Skolkovo Leaks со ссылкой на слова Пономарёва сообщила, что компания-резидент «Сколково» закроет офисы и пилотное производство в России, а сотрудников перевезёт в Европу. Позже напомнила, что основатель ещё в 2019 году называл деньги из госбюджета России «токсичными» и говорил, что компания не смогла бы «выйти на новый уровень», если бы взяла их.
- Деньги от «Роснано» и АФК «Системы» Пономарёв при этом не считал государственными, поскольку их влили через иностранное юрлицо, напомнил Филонов, ссылаясь на интервью c основательницей The Bell Елизаветой Осетинской от 2019 года. Тогда же владелец WayRay заметил, что Россия становится всё более изолированной от остального мира, но действий, судя по всему, не предпринял.
- Со ссылкой на внутренний документ компании Филонов сообщил, что в 2022 году WayRay также предпринимала попытки поднять раунд на $40 млн по оценке в $900 млн. В бумагах сказано, что в первом квартале 2023 года она хотела получить ещё $250 млн с оценкой $1,3 млрд, а к началу 2024-го провести IPO в Азии и США с ожидаемой оценкой в $3 млрд.
- Согласно тому же документу, компания собиралась к 2024 году начать продажи своих устройств — после более чем десяти лет разработок. Приобрести их якобы хотело более 45 автопроизводителей, а планы по продажам были такие: первый год — 200 тысяч устройств на $1 млрд, а к 2030-му довести продажи до $18 млрд.
- На каком этапе производства сейчас находится компания и что будет с её активами, если продавец не найдётся, неизвестно.
9.6K показов
5.2K открытий
Из-за них?
и силы на исходе... и кровоточат раны.... мне жить еще не поздно... а умирать так рано...
Да, из-за них много кто пострадал
и девчонки, и швейцарцы
Наверное, они не смогли так же хорошо петь, как эти ребята.😁
😂😂
Простите а кто это такие? Чем знамениты? Какие-то бухарики не?
И вечный бой, покой нам только снится.
Когда нихуя не получается, самое время вспомнить российские корни
Ничего не получается?!В проект инвестировали Alibaba Group, Porsche, Hyundai Motor, China Merchants Capital, JVCKenwood и другие
Прототип тоже есть. Откуда такая ненависть?
Жесть блин, очень жаль.
Там вроде контракты были.
Так долго тянули тему.
Опять местное "предпринимательское" сообщество брызжет желчью, злобой пролетарской. Удивительно, что людей триггерит даже чей-то громкий провал, попытка, не то, что успех.
Не то чтобы тригеррит.
Просто очередной урок, что красивыми картинками в презентации и успешным фандрайзингом успеха не добьешься - конец все равно один (хозяйкам на заметку!)
Компания обанкротилась не из-за российских корней, а потому что не смога сделать продукт.
WayRay существует с 2012 года, привлекла 100 млн., но так и не сделала ни одной продажи. Более того вместо того чтобы просто выполнить то что уже обещали, Виталий ударился в совсем сомнительные авантюры (типа беспилотных автомобилей) и именно под них пытался еще раз раскрутить инвесторов еще на несколько лет безбедной жизни. Не получилось.
Не в качестве злорадства, но хороший и банальный урок всем - думайте епрст о продукте и продажах, а не про раунды финансирования.
Да как то нет злорадства, просто не получилось. Но утверждать, что проблема в российских корнях - это пидарство, какое то.
Про хейт к Ит-компаниям говорят только не-пролетарии, которые нихуа в ит не понимают.
В современном мире потратить 10 лет только на разработку - эпикфейл.
Поэтому правильно выше написали - деньги российские отмывали, но называли их токсичными.
В результате сдохли, ничего не родив - ничего удивительного. Они бы щас подняли свои 300 млн и снова бы ушли лет на 5 на доработку типа.
Ну объективности ради, в 2012 году основали, а прототип был за 10 лет только сделан. Ладно сделали бы продукт за 10 лет и никто не покупал - была бы другая история. 10 лет - это слишком долго для такого продукта.
Ох уж эти российские корни, так и норовят обанкротить что-нибудь, то Arrival, то вот WayRay. А ведь такие «перспективные» все были.
а что с arrival?
Пилораму прикрыли. За 10 лет ничего не сделать и сотни миллионов заработать - это еще уметь надо.
"Учитесь, Киса"
Да, у многих ещё и хуже старт был
Чет бред какой-то:
главный офис - Швейцария, представительства - не в России, инвесторы - даже от российских - деньги влили через иностранное юрлицо... Разработку можно было вынести ну хоть в Казахстан.
Уж не потому ли банкротятся что 10 лет разрабатывали, а все никак не разработали даже с инвестициями более 100 лямов сваливая на "не нравятся им наши корни"?.. А денежку от инвестиций могли ведь и присвоить еще...
Под соусом санкций против России можно щас банкротить все подряд - хоть алибабу с амазоном))))
Дважды туда собесился, в 2016 и 2019 годах, в 16 отказались они, в 19 я. На обоих собесах втирали, одно и тоже (с разницей в три года). То есть не делали там абсолютно нихуя. Единственное, хороший шаг с их стороны был, когда они за свой счёт релоцировали работников в 2022. Но щас работникам не позавидуешь, надеюсь их хотя бы заранее предупредили. Во весь этот бред про продажу и сохранение раб мест не верю, эта шарага даром никому не нужна
Я этих клоунов помню с 2013 - я тогда был в восторге от этой дельной затеи. Первой версией была система проекции на лобовое - но даже её они не сделали. Все 10 лет они только про "прототипы" рассказывали и показывали. Причём, нарисованные, по боллшей части. Фэйк-продукт какой-то. Остаётся надеяться на китайцев))
3$
Ага. Конкурс Seedstarsworld помните? :)
помню их с 2012, когда с мобилы на лобовуху отражение показывали
Refocus тоже из-за русского следа закрылся?
А вообще конечно грустно, но сейчас весь венчурный рынок штормит. Я думаю это многих заденет
Путин виноват
Слушай а ты случаем не с Америки ??
Да, именно так
Сотку лямов освоили, можно и соскакивать.
А я думаю, что вполне справедливая оценка ситуации) Компания загнулась по причине каких-то особых "русских корней", которые даже в иммиграции заставляют обманным путём заполучить миллионы и ничего не произвести. Таких "предпринимателей" у нас действительно полно)
Пономарёв от русских денег публично отказался, но корни свои не забыл!
Типичный скам, как Arrival
Родное Сколково же не бросит резидента, да же? 🥲
Где-то Ч-с уже считает, сколько попросить у П-а на спасение резидента, да. ))
Это меня одного удивило, что на скриншоте из статьи у самокатчика (или что там у него) отражаются его возраст, пол и пульс? Они реально научились это делать, или просто копирнули интерфейс из гта?))
Красивые картинки для инвесторов.
Приходили ко мне за наймом прогеров) компания дно! У СТО фляга свистит жестко 🤯
Очень жаль, следил за ними
Пока заряжали 10 лет повозку, кобыла немного сдохла )))))
Спасибо за Серёжа и Миркофон
"Компания объясняет проблемы «своими российскими корнями"-ну да ,предлога лучше не нашлось
Если память не изменяет, у кого-то из американских автопроизводителей такая технология уже в серийных авто есть. В 2012 это был бы прорыв. Сейчас это скучно.
Mobileye? Ее Intel купил
Ха-ха, ну и гнида
"Ну загнулась и загнулась"
Вот к чему приводит культура отмены
давно пора
Что по этому поводу скажут инвесторы 108 млн $?
Так получается, все плохо, потому что ушли из Сколково и свернулись в РФ!? Ну если я правильно прочитал статью…
% за некоторые услуги о которых не принято вслух, их вполне устроил, наверное и предположительно )
Ожидаемо и предсказуемо, когда за 10 лет кроме фоток в инсту и закос под Дурова ничего не смогли сделать) Хз чем они там реально занимались столько лет)
Курили бамбук
Общался с их фаундерами. После привлечения инвестиций у ребят поехала крыша... возомнили себя богами... разрабатывал для них стратегию развития продукта.. но те думали, что всю жизнь будут продавать свою коробочку
И да, у них нет абсолютно ничего, это скам!