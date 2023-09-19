«Тинькофф» отправил претензию в App Store из-за приложения The Pocket App, похожего на сервис банка Статьи редакции
Официальное приложение банка для iOS пропало из магазина в марте 2023 года из-за санкций.
- В App Store появилось приложение TBank App/The Pocket App, которое использует цвета «Тинькофф» и изображение его банковской карты. Разработчиком указана The Pocket simulator.
- В поддержке «Тинькофф» сообщили редактору vc.ru, что сейчас в App Store нет приложения банка. В отзывах пользователи также пишут, что это сервис мошенников. В пресс-службе сообщили ТАСС, что TBank App/The Pocket App не имеет отношения к компании, «Тинькофф» уже направил претензию в App Store на его удаление.
- В банке напомнили, что официальное приложение «Тинькофф» можно скачать на его сайте, в магазинах AppGallery, Rustore, Samsung Store, Xiaomi GetApps или установить с помощью представителей.
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Тинькоффу не понравилось, что кто-то сделал для них нормальное приложение, которое не жрет ресурсы как не в себя?
Вы реально не понимаете в чем здесь проблема?
Проблема намного глубже чем ты думаешь, чувак. Намного. И я начал с неё самой.
В чем ? Ничего же вроде не случилось (сркзм).
Хз. Нормальный банкинг, работает шустро. Может вам телефон пора обновить?
Реально дочерта хлама в приложении
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вечер перестает быть душным...
Комментарий удален модератором
Странно, что Тинькофф до сих пор не выпустили клонов, как альфа и сбер
выпустил
Как найти? В личку можно.
"кстати", только оно пока не функционирует полностью, уведомления только приходят.
Ааа. Так это не клон. Это приложуха для работы пушей.
Я это и написал. Это пока НЕ клон.
Вызови представителя, тебе установят TBank
- Эпол, здаров, там у тебя приложение The Pocket App, похожее на сервис банка.
- Какого банка?
- Ну Тинькофф мы, под санкциями который, ну ты знаешь..
- Ага, знаю. Так вот, мне наше американское правительство запрещает иметь дело с вами. Гуляйте, ихтиандры..
"Глава Apple отметил, что iPhone обеспечивает максимальную безопасность и конфиденциальность. Если Apple разрешит скачивать приложения из сторонних источников, то iPhone потеряет свои преимущества."
Ну а че им конторе тридварасов
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Отправлено с iPhone
Уже было в AppStore мошенническое приложение: слоты в казино. А для модерации Apple маскировалось в мотивационное.
Чего не скажешь ради комиссии 30%. На Макбуки скачиваем и на безопасность не жалуемся. Но iPhone это конечно же другое. Думаю, что со временем заставят Apple разрешить скачивание из сторонних сторов на телефоны тоже. С учетом европейской бюрократии 5-10 лет на это понадобится.
Снайпер, смею возразщжуьвоацбаоатвьалмлааплаьм
При этом там ботами уже накрутили 3,5 тысячи "отзывов" до оценки 4,5, а в просмотре только реальные на 1 звезду от людей которые понимают что это за дрянь:
Им бы написать, что мол мы тут приложение запилили новое - в течение дня снесли бы из апстора.
Зачем претензию в Эппл? Надо подавать иск в российский суд, самый справедливый суд в мире! Они даже гугл смогли штрафами чуть ли не обанкротить
@Тинькофф и всем остальным "вылетевшим из гугл плэй" (@Сбербанк, @Альфа-Банк @2ГИС ...) пора бы свои приложения добавить ВО ВСЕ маркеты популярных в России телефонов, а не только сиаоми и хуавэй - текно, реалми, инфиникс и прочие. Нафиг не надо людям скачивать этот Рустор и давать ему права доступа ради пары-тройки приложений
Для андроид вообще не нужны эти сторы
Ниже написал - нужны
В чем проблема на официальном сайте скачать?)
Самый очевидный же вариант
1) не хочу лазить по сайтам сам + обновлять тоже каждый раз удаляя и качая с сайта?
2) родня есть, которой самому ехать в другой город ставить не вариант
у тинька весит как конь с кобылой а внутри сам себя обновлять не умеет, каждый раз мониторить новую апк и качать?
Вы мне? Так-то я в том числе о том же - чтобы появлялось уведомление на иконке стора, человек зашел, кликнул обновить и все, а не мониторить выход обновлений и качать апк-шками, тем более если человек с техникой на "вы"
У альфы как раз с этим все ок
Вот тебе и якобы "надёжный" App Store, как там говорил Джобс? Идеальный садик за высоким забором?
Тут проблема не в AppStore, в котором таких мошеннических приложений раз-два и обчелся (вон как людей возбуждает единичный случай) и их достаточно быстро удаляют. Сколько же их в Google Play, подсчитать сложно будет :)
В данном случае проблема больше в том, что банк находится под санкциями, из-за чего оригинального приложения нет, что и дало возможности для обмана мошенникам. Да и нормально общаться поддержка с банком так же не может из-за тех же санкций. А почему санкции ввели, думаю, не надо никому пояснять.
Так много текста, так мало полезной инфы. Коротко: в гугл плей не пересчитать скам приложений банков
Коротко: Гугл плей скам
Еще мб модераторы app store пустили этот фейк по тем же правилам, что пускают клонов банков под другими названиями и с левых аккаунтов. Просто в этот раз залил не банк, а какой-то мошенник
Безобразие какое! Использовать цвета и изображение банка, приложение которого удалено!
Но ежели это таки совсем левое — то и ладно.
Наконец-то. Уже с прошлого года всё никак не понимал, почему ещё никто из мошенников не залил типа Сберовскую или Альфовскую приложуху.
Ещё в прошлом году и начали заливать
Как отвязать от него карту? я скачала(((
Например, зайти на сайт тинькоф, и перевыпустить карту.
Вор у вора дубинку украл.
Тиньков это святое