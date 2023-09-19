Деньги
Таня Боброва

«Тинькофф» отправил претензию в App Store из-за приложения The Pocket App, похожего на сервис банка Статьи редакции

Официальное приложение банка для iOS пропало из магазина в марте 2023 года из-за санкций.

  • В App Store появилось приложение TBank App/The Pocket App, которое использует цвета «Тинькофф» и изображение его банковской карты. Разработчиком указана The Pocket simulator.
  • В поддержке «Тинькофф» сообщили редактору vc.ru, что сейчас в App Store нет приложения банка. В отзывах пользователи также пишут, что это сервис мошенников. В пресс-службе сообщили ТАСС, что TBank App/The Pocket App не имеет отношения к компании, «Тинькофф» уже направил претензию в App Store на его удаление.
  • В банке напомнили, что официальное приложение «Тинькофф» можно скачать на его сайте, в магазинах AppGallery, Rustore, Samsung Store, Xiaomi GetApps или установить с помощью представителей.
Скриншот vc.ru
  • ЕС ввёл санкции против «Тинькофф» в феврале 2023 года, через несколько дней приложения компании пропали из App Store, а после — из Google Play. В июле санкции ввели США.

#новость #тинькофф

4.9K показов
5.9K открытий
0
44 комментария
Написать комментарий...
 Артур Кожевников

Тинькоффу не понравилось, что кто-то сделал для них нормальное приложение, которое не жрет ресурсы как не в себя?

Ответить
Развернуть ветку
Нет предела

Вы реально не понимаете в чем здесь проблема?

Ответить
Развернуть ветку
Артур Кожевников

Проблема намного глубже чем ты думаешь, чувак. Намного. И я начал с неё самой.

Ответить
Развернуть ветку
Никита Михайлов
Ответить
Развернуть ветку
Kiss1nger

В чем ? Ничего же вроде не случилось (сркзм).

Ответить
Развернуть ветку
Павел

Хз. Нормальный банкинг, работает шустро. Может вам телефон пора обновить?

Ответить
Развернуть ветку
Хлоргексидин

Реально дочерта хлама в приложении

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Avdotii Pedishnii

вечер перестает быть душным...

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Chinko

Странно, что Тинькофф до сих пор не выпустили клонов, как альфа и сбер

Ответить
Развернуть ветку
Alex K

выпустил

Ответить
Развернуть ветку
VLAD

Как найти? В личку можно.

Ответить
Развернуть ветку
Alex K

"кстати", только оно пока не функционирует полностью, уведомления только приходят.

Ответить
Развернуть ветку
VLAD

Ааа. Так это не клон. Это приложуха для работы пушей.

Ответить
Развернуть ветку
Alex K

Я это и написал. Это пока НЕ клон.

Ответить
Развернуть ветку
Arthur N

Вызови представителя, тебе установят TBank

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

- Эпол, здаров, там у тебя приложение The Pocket App, похожее на сервис банка.
- Какого банка?
- Ну Тинькофф мы, под санкциями который, ну ты знаешь..
- Ага, знаю. Так вот, мне наше американское правительство запрещает иметь дело с вами. Гуляйте, ихтиандры..

Ответить
Развернуть ветку
Golem

"Глава Apple отметил, что iPhone обеспечивает максимальную безопасность и конфиденциальность. Если Apple разрешит скачивать приложения из сторонних источников, то iPhone потеряет свои преимущества."

Ответить
Развернуть ветку
Бублик static void

Ну а че им конторе тридварасов


Отправлено с iPhone

Ответить
Развернуть ветку
selecadm

Уже было в AppStore мошенническое приложение: слоты в казино. А для модерации Apple маскировалось в мотивационное.

Ответить
Развернуть ветку
Zloy Sniper

Чего не скажешь ради комиссии 30%. На Макбуки скачиваем и на безопасность не жалуемся. Но iPhone это конечно же другое. Думаю, что со временем заставят Apple разрешить скачивание из сторонних сторов на телефоны тоже. С учетом европейской бюрократии 5-10 лет на это понадобится.

Ответить
Развернуть ветку
DeepMind

Снайпер, смею возразщжуьвоацбаоатвьалмлааплаьм

Ответить
Развернуть ветку
Cargo

При этом там ботами уже накрутили 3,5 тысячи "отзывов" до оценки 4,5, а в просмотре только реальные на 1 звезду от людей которые понимают что это за дрянь:

Ответить
Развернуть ветку
Sergey Klochko

Им бы написать, что мол мы тут приложение запилили новое - в течение дня снесли бы из апстора.

Ответить
Развернуть ветку
Ruby Roid

Зачем претензию в Эппл? Надо подавать иск в российский суд, самый справедливый суд в мире! Они даже гугл смогли штрафами чуть ли не обанкротить

Ответить
Развернуть ветку
ilia

@Тинькофф и всем остальным "вылетевшим из гугл плэй" (@Сбербанк, @Альфа-Банк @2ГИС ...) пора бы свои приложения добавить ВО ВСЕ маркеты популярных в России телефонов, а не только сиаоми и хуавэй - текно, реалми, инфиникс и прочие. Нафиг не надо людям скачивать этот Рустор и давать ему права доступа ради пары-тройки приложений

Ответить
Развернуть ветку
Chinko

Для андроид вообще не нужны эти сторы

Ответить
Развернуть ветку
ilia

Ниже написал - нужны

Ответить
Развернуть ветку
Max Razin

В чем проблема на официальном сайте скачать?)
Самый очевидный же вариант

Ответить
Развернуть ветку
ilia

1) не хочу лазить по сайтам сам + обновлять тоже каждый раз удаляя и качая с сайта?

2) родня есть, которой самому ехать в другой город ставить не вариант

Ответить
Развернуть ветку
неформат

у тинька весит как конь с кобылой а внутри сам себя обновлять не умеет, каждый раз мониторить новую апк и качать?

Ответить
Развернуть ветку
ilia

Вы мне? Так-то я в том числе о том же - чтобы появлялось уведомление на иконке стора, человек зашел, кликнул обновить и все, а не мониторить выход обновлений и качать апк-шками, тем более если человек с техникой на "вы"

Ответить
Развернуть ветку
Никита

У альфы как раз с этим все ок

Ответить
Развернуть ветку
Cargo

Вот тебе и якобы "надёжный" App Store, как там говорил Джобс? Идеальный садик за высоким забором?

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Cree

Тут проблема не в AppStore, в котором таких мошеннических приложений раз-два и обчелся (вон как людей возбуждает единичный случай) и их достаточно быстро удаляют. Сколько же их в Google Play, подсчитать сложно будет :)
В данном случае проблема больше в том, что банк находится под санкциями, из-за чего оригинального приложения нет, что и дало возможности для обмана мошенникам. Да и нормально общаться поддержка с банком так же не может из-за тех же санкций. А почему санкции ввели, думаю, не надо никому пояснять.

Ответить
Развернуть ветку
Fedor Omron

Так много текста, так мало полезной инфы. Коротко: в гугл плей не пересчитать скам приложений банков

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Cree

Коротко: Гугл плей скам

Ответить
Развернуть ветку
Krem-brulee

Еще мб модераторы app store пустили этот фейк по тем же правилам, что пускают клонов банков под другими названиями и с левых аккаунтов. Просто в этот раз залил не банк, а какой-то мошенник

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Безобразие какое! Использовать цвета и изображение банка, приложение которого удалено!
Но ежели это таки совсем левое — то и ладно.

Ответить
Развернуть ветку
noname

Наконец-то. Уже с прошлого года всё никак не понимал, почему ещё никто из мошенников не залил типа Сберовскую или Альфовскую приложуху.

Ответить
Развернуть ветку
Ruby Roid

Ещё в прошлом году и начали заливать

Ответить
Развернуть ветку
Елена Бычкова

Как отвязать от него карту? я скачала(((

Ответить
Развернуть ветку
Anton Kudris

Например, зайти на сайт тинькоф, и перевыпустить карту.

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Вор у вора дубинку украл.

Ответить
Развернуть ветку
Юнг

Тиньков это святое

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
41 комментарий
Раскрывать всегда
null