Акции сервиса доставки продуктов Instacart выросли на 40% после начала торгов на Nasdaq Статьи редакции
Со стартовых $30 на 16:34 мск до $41,95 на 19:50 мск.
- На момент публикации бумаги с тикером CART торгуются по цене $37,92 за штуку. До этого компания провела первичное размещение акций по верхней границе диапазона ($28-30), привлекла $660 млн и получила оценку почти в $10 млрд (с ростом бумаг она составляет около $14 млрд). Её IPO стало четвёртым по величине в США за 2023 год, пишет Bloomberg.
- Среди якорных инвесторов — Sequoia Capital, D1 Capital Partners, Tiger Global Management и Coatue Management. А в ряду координаторов IPO — Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase & Co., Bank of America, Barclays и другие.
- Instacart основал в 2012 году предприниматель и бывший сотрудник Amazon Апурва Мехта. Сервис работает в США и Канаде, доставляет продукты из магазинов партнёрских сетей и конкурирует с DoorDash, Amazon, Target и Walmart, пишет CNBC.
- В марте 2021 года компания привлекла $265 млн при оценке в $39 млрд, после того как ещё в 2018-м оценивалась в $7,5 млрд, но в марте 2022-го снизила оценку почти на 40% (до $24 млрд), а в декабре — до $10 млрд.
- В предоставленных регуляторам документах Instacart заявила, что «недавно начала генерировать прибыль». По итогам первого полугодия 2023-го этот показатель составил $242 млн против убытка в $74 млн за тот же период в 2022 году.
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да уж((( инфоцыган никаких не упомянули, китайские шильдики не пообсуждать, русских корней у инстакарт тоже, похоже, нет((((
Я их вечно путаю с инстамаркет.
Поэтому осуждаю.
Так сойдёт?
Не с инстасамкой и уже неплохо )
Теряешь хватку :(
Комментарий удален модератором
На самом деле они очень четкие ребята - много коммитят в опенсорс https://www.instacart.com/opensource
эмиссия доллара заебала уже, если честно
Блин, с неба как дождь все сыпятся да сыпятся.
Госдолг известно кого 33 трлн на днях пробил, так что да, сыпятся и сыпятся
Тут дело такое, что учитывая стоимость (в т.ч. будущую) всех активов США этот долг не выглядит чем-то ненормальным. Иначе бы инфляция была как в Венесуэле или Аргентине.
кого, вас?
Окей. Вышли и вышли.
Нейминг на сдачу в макдаке видимо заказывали
На сдачу во "Вкусно и точка". Они там тоже подумали - есть же Дольче и Габбана, а тут Вкусно и Точка. Круто! Вдохновились.
Точка и вкусно весьма оригинально и вирально, хоть на первый взгляд и выглядит аляповато. А тут я скорее подумаю об инстаграме. Фонетически крайне созвучно.
А что такого в нем особенного, что такая оценка?
Всего лишь третий после DoorDash и Uber Eats, ничего особенного.
Хорошо, что такого особенного в обычной доставке продуктов?
Очередной пузырь, который убью мастодонты.
Значит через пару недель рухнут
Эх предлагали мне в ipo заходить