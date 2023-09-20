День 574: регулятор приостановил лицензию антивируса Dr.Web для работы с критически значимой информацией Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 20 сентября: доллар — 96,22 рубля (на 43 копейки меньше, чем 19 сентября), евро — 102,92 рубля (на 17 копеек меньше).
«Совкомбанк» запустил годовые вклады в евро со ставкой 1,6%, пишет «Ъ». По данным «Банки.ру», сейчас ни один из системно значимых банков не предлагает такой высокой доходности по вкладам в валюте. Второй результат у МКБ — 0,6% годовых, третий у «Россельхозбанка» — 0,5%, у остальных ставки по вкладам в евро составляют менее 0,1% или отсутствуют.
Кто и как адаптируется
Разработчик телеком-оборудования «Булат» (контролируется «Ростелекомом») задекларировал ввоз базовых станций китайской Hytes Communications, узнал «Ъ». По данным газеты, «Ростелеком» получил одобрение Роспотребнадзора на их установку в сёлах для устранения цифрового неравенства.
Какие есть проблемы и трудности
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю приостановила лицензию разработчика антивируса Dr.Web из-за «несоответствия требованиям безопасности», обнаружил «Ъ». Она позволяет использовать продукты для работы с критически значимой информацией в госсекторе и частных компаниях. Организаторы такой работы по требованию регулятора должны использовать минимум два антивируса, при этом после ухода иностранных компаний в России остались только Dr.Web и «Лаборатория Касперского», говорят эксперты.
Контекст
Российские инвесторы продолжают торговать зарегистрированными за рубежом расписками и еврооблигациями российских компаний, выяснили «Ведомости». Раньше брокеры покупали такие бумаги у иностранцев, но после недовольства ЦБ, сделки стали заключать на внебиржевом рынке между клиентами.
Новости предыдущего дня, 19 сентября — здесь.
Ага, а потом ни снять, ни вывести, ни доказать что-нибудь не сможешь.
Это всё херня. Главное, что всё растёт. С гордостью посмотрел на 574 и подумал - было бы отлично, чтоб экономика, благополучие страны и ее народа тоже росла 574 раза. Говорят, что мечты сбываются, pourquoi pas ?
Для сумм, покрываемых АСВ, может быть норм вариант - покупать за рубли евро, класть на вклад. Если в евро потом и не получится снять, можно будет хотя бы в рублях уже по актуальному курсу.
А АСВ покрывает вклады в чём-то отличном от рублей?
Да,
«Страхованию подлежат денежные средства в рублях или иностранной валюте, размещаемые вкладчиками или в их пользу в банках-участниках ССВ..»
https://www.asv.org.ru/support#kakie-bankovskie-vklady-podlezhat-strakhovaniyu-v-ramkakh-ssv
Спасибо, что обратили внимание, сейчас внесём поправки.
С уважением, АСВ
Покрывается всё, что застраховано :)
Вот только валюта не выдаётся, а пересчитывается по курсу в рублях на момент отзыва лицензии у банка...
Dr.Web называть антивирусом как-то уже давно не очень. Госорганам, конечно, виднее, но эта поделка уже 10 лет назад не выдерживала никакой критики.
Почему?
Потому,что потому кончается на У. Надо знать.🙄
Он конечно не увидит, так как меня в ЧС кинул за "токсичность", но Дохтер Уэб базовые функции наравне с другими антивирусами вроде выполняет, да и CureIt ни раз выручала раньше.
Не в ЧС, а в бан. CureIt когда-то выручал, во времена скринлокеров, ага.
Ну обычные вирусы он всегда ловил, свою задачу выполнял, а от сложных атак современные вирусы не сильно помогают
Вася, да налей еще, че ты начинаешь?
Как по мне так dr web минимальный антивирус с хорошей защитой. А вот касперыч в комбайн превращается с тонной графики🫤
Ну тебе то виднее
Как у нас говорят - доктор веб и Касперский, это полная несовместимость.🤔
Туда и дорога чудакам. В свое время за🤬лись с ними общаться на предмет ложного срабатывания.
15 лет пользуюсь-ложных срабатываний-раза 2-3 за это время.
Наше приложение детектировались ими (только ими) как "вредонос". К нашему счастью оно было узкой специализации и для "технарей" из корпоративного сектора, которые с пониманием отнеслись к ситуации.
Ну,я по каждому ложному посылал репорт,вроде фиксили.1 раз точно помню письмо присылали,что проверили и внесли корректировки.Давно это было
Вероятно исполняемые файлы не были подписаны цифровой подписью?
А вы code signing использовали? в УЦ сертификат приобретали? Если нет, зря.
Чего это вдруг? Зачем понадобились евро хранящиеся населением?
Проклятая неопределенность..
Российские инвесторы продолжают рыдать, но отчаяние не демонстрировать. А в глазах-то ужас (-:
Скучно. Ну тогда я вам истинного импортозамещения принёс. Ну, для тех, кто ещё не видел: https://habr.com/ru/news/762116/
Полное видео обзора здесь: https://www.youtube.com/watch?v=OoPRf7AAjVU
Видели уже
Ты просто ненавидишь всё русское!
Не, я с пониманием а такому отношусь, времена сейчас сложные )
При этом, они блочат др.веб... где логика ?)
Счетчик обнулите: День 1
Зачем, я буду ждать дня 666
Hytes-Булат удалой!
Бедна сакля моя;
Золотою казной
Я осыплю тебя.
Вади Степанцов перелогиньтесь
Ну уж нет, спасибо, наигрались. 10 000 вернули, а остаток уже 3ий раз переносят, то на март, то на сентябрь, теперь опять до марта 2024. Курс в банке понятно, не выгодный. Так что теперь только нал, только под подушкой.
Были времена, когда CureIT от Dr.Web использовался как лучший помощник в экстренных ситуациях.
Проблема кажется в том, что Dr.Web в тех временах и остался. Судя по тестам с Comss - один из худших антивирусов сегодня, если не худший вообще.
Ну и не так давно вроде кто-то на Хабре журил, если не ошибаюсь, Яндекс, за то что его облако охраняет слабый Dr.Web и он там много чего напропускал.
Надеюсь в итоге усилили защиту.