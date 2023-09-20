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Деньги
Артур Томилко

День 574: регулятор приостановил лицензию антивируса Dr.Web для работы с критически значимой информацией Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото ТАСС 

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 20 сентября: доллар — 96,22 рубля (на 43 копейки меньше, чем 19 сентября), евро — 102,92 рубля (на 17 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на 7:35 мск: доллар — 96,89 рубля, евро — 102,52 рубля.

Курсы на Forex на 7:35 мск: доллар — 98,35 рубля, евро — 105,14 рубля.

«Совкомбанк» запустил годовые вклады в евро со ставкой 1,6%, пишет «Ъ». По данным «Банки.ру», сейчас ни один из системно значимых банков не предлагает такой высокой доходности по вкладам в валюте. Второй результат у МКБ — 0,6% годовых, третий у «Россельхозбанка» — 0,5%, у остальных ставки по вкладам в евро составляют менее 0,1% или отсутствуют.

Кто и как адаптируется

Разработчик телеком-оборудования «Булат» (контролируется «Ростелекомом») задекларировал ввоз базовых станций китайской Hytes Communications, узнал «Ъ». По данным газеты, «Ростелеком» получил одобрение Роспотребнадзора на их установку в сёлах для устранения цифрового неравенства.

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Какие есть проблемы и трудности

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю приостановила лицензию разработчика антивируса Dr.Web из-за «несоответствия требованиям безопасности», обнаружил «Ъ». Она позволяет использовать продукты для работы с критически значимой информацией в госсекторе и частных компаниях. Организаторы такой работы по требованию регулятора должны использовать минимум два антивируса, при этом после ухода иностранных компаний в России остались только Dr.Web и «Лаборатория Касперского», говорят эксперты.

Контекст

Российские инвесторы продолжают торговать зарегистрированными за рубежом расписками и еврооблигациями российских компаний, выяснили «Ведомости». Раньше брокеры покупали такие бумаги у иностранцев, но после недовольства ЦБ, сделки стали заключать на внебиржевом рынке между клиентами.

Новости предыдущего дня, 19 сентября — здесь.

#новость

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36 комментариев
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 Вадим Д.
«Совкомбанк» запустил годовые вклады в евро со ставкой 1,6%

Ага, а потом ни снять, ни вывести, ни доказать что-нибудь не сможешь.

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Илья Попов

Это всё херня. Главное, что всё растёт. С гордостью посмотрел на 574 и подумал - было бы отлично, чтоб экономика, благополучие страны и ее народа тоже росла 574 раза. Говорят, что мечты сбываются, pourquoi pas ?

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Ace Venture

Для сумм, покрываемых АСВ, может быть норм вариант - покупать за рубли евро, класть на вклад. Если в евро потом и не получится снять, можно будет хотя бы в рублях уже по актуальному курсу.

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Hox

А АСВ покрывает вклады в чём-то отличном от рублей?

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Ace Venture

Да,
«Страхованию подлежат денежные средства в рублях или иностранной валюте, размещаемые вкладчиками или в их пользу в банках-участниках ССВ..»
https://www.asv.org.ru/support#kakie-bankovskie-vklady-podlezhat-strakhovaniyu-v-ramkakh-ssv

Агентство по страхованию вкладов
Агентство по страхованию вкладов
www.asv.org.ru
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varchar

Спасибо, что обратили внимание, сейчас внесём поправки.
С уважением, АСВ

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Gimly Vitaly

Покрывается всё, что застраховано :)
Вот только валюта не выдаётся, а пересчитывается по курсу в рублях на момент отзыва лицензии у банка...

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Вадим Д.

Dr.Web называть антивирусом как-то уже давно не очень. Госорганам, конечно, виднее, но эта поделка уже 10 лет назад не выдерживала никакой критики.

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Crimson Blade

Почему?

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Илья Попов

Потому,что потому кончается на У. Надо знать.🙄

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Нейрослав Жепетеев

Он конечно не увидит, так как меня в ЧС кинул за "токсичность", но Дохтер Уэб базовые функции наравне с другими антивирусами вроде выполняет, да и CureIt ни раз выручала раньше.

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Вадим Д.

Не в ЧС, а в бан. CureIt когда-то выручал, во времена скринлокеров, ага.

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Ale K

Ну обычные вирусы он всегда ловил, свою задачу выполнял, а от сложных атак современные вирусы не сильно помогают

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Дмитрий Перепродажный

Вася, да налей еще, че ты начинаешь?

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Булка хлеба

Как по мне так dr web минимальный антивирус с хорошей защитой. А вот касперыч в комбайн превращается с тонной графики🫤

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Байд Джонов

Ну тебе то виднее

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Илья Попов

Как у нас говорят - доктор веб и Касперский, это полная несовместимость.🤔

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Seppo Nopilainen
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю приостановила лицензию разработчика антивируса Dr.Web

Туда и дорога чудакам. В свое время за🤬лись с ними общаться на предмет ложного срабатывания.

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Crimson Blade

15 лет пользуюсь-ложных срабатываний-раза 2-3 за это время.

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Seppo Nopilainen

Наше приложение детектировались ими (только ими) как "вредонос". К нашему счастью оно было узкой специализации и для "технарей" из корпоративного сектора, которые с пониманием отнеслись к ситуации.

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Crimson Blade

Ну,я по каждому ложному посылал репорт,вроде фиксили.1 раз точно помню письмо присылали,что проверили и внесли корректировки.Давно это было

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Ale K

Вероятно исполняемые файлы не были подписаны цифровой подписью?

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selecadm

А вы code signing использовали? в УЦ сертификат приобретали? Если нет, зря.

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S.Capusta
«Совкомбанк» запустил годовые вклады в евро со ставкой 1,6%

Чего это вдруг? Зачем понадобились евро хранящиеся населением?
Проклятая неопределенность..

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Вадим Д.
Российские инвесторы продолжают торговать

Российские инвесторы продолжают рыдать, но отчаяние не демонстрировать. А в глазах-то ужас (-:

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Слегка Придурковатый

Скучно. Ну тогда я вам истинного импортозамещения принёс. Ну, для тех, кто ещё не видел: https://habr.com/ru/news/762116/

Полное видео обзора здесь: https://www.youtube.com/watch?v=OoPRf7AAjVU

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Ale K

Видели уже

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Слегка Придурковатый

Ты просто ненавидишь всё русское!

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Ale K

Не, я с пониманием а такому отношусь, времена сейчас сложные )

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Антон Большаков
Организаторы такой работы по требованию регулятора должны использовать минимум два антивируса, при этом после ухода иностранных компаний в России остались только Dr.Web и «Лаборатория Касперского»

При этом, они блочат др.веб... где логика ?)

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Док

Счетчик обнулите: День 1

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Ale K

Зачем, я буду ждать дня 666

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Куртуазный маньерист

Hytes-Булат удалой!
Бедна сакля моя;
Золотою казной
Я осыплю тебя.

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Байд Джонов

Вади Степанцов перелогиньтесь

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Егор Егоров

Ну уж нет, спасибо, наигрались. 10 000 вернули, а остаток уже 3ий раз переносят, то на март, то на сентябрь, теперь опять до марта 2024. Курс в банке понятно, не выгодный. Так что теперь только нал, только под подушкой.

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Константин Суворов

Были времена, когда CureIT от Dr.Web использовался как лучший помощник в экстренных ситуациях.

Проблема кажется в том, что Dr.Web в тех временах и остался. Судя по тестам с Comss - один из худших антивирусов сегодня, если не худший вообще.

Ну и не так давно вроде кто-то на Хабре журил, если не ошибаюсь, Яндекс, за то что его облако охраняет слабый Dr.Web и он там много чего напропускал.

Надеюсь в итоге усилили защиту.

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