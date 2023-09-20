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Фото ТАСС

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 20 сентября: доллар — 96,22 рубля (на 43 копейки меньше, чем 19 сентября), евро — 102,92 рубля (на 17 копеек меньше).

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Курсы на Мосбирже на 7:35 мск: доллар — 96,89 рубля, евро — 102,52 рубля.

Курсы на Forex на 7:35 мск: доллар — 98,35 рубля, евро — 105,14 рубля.

«Совкомбанк» запустил годовые вклады в евро со ставкой 1,6%, пишет «Ъ». По данным «Банки.ру», сейчас ни один из системно значимых банков не предлагает такой высокой доходности по вкладам в валюте. Второй результат у МКБ — 0,6% годовых, третий у «Россельхозбанка» — 0,5%, у остальных ставки по вкладам в евро составляют менее 0,1% или отсутствуют.

Кто и как адаптируется

Разработчик телеком-оборудования «Булат» (контролируется «Ростелекомом») задекларировал ввоз базовых станций китайской Hytes Communications, узнал «Ъ». По данным газеты, «Ростелеком» получил одобрение Роспотребнадзора на их установку в сёлах для устранения цифрового неравенства.

Какие есть проблемы и трудности

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю приостановила лицензию разработчика антивируса Dr.Web из-за «несоответствия требованиям безопасности», обнаружил «Ъ». Она позволяет использовать продукты для работы с критически значимой информацией в госсекторе и частных компаниях. Организаторы такой работы по требованию регулятора должны использовать минимум два антивируса, при этом после ухода иностранных компаний в России остались только Dr.Web и «Лаборатория Касперского», говорят эксперты.

Контекст

Российские инвесторы продолжают торговать зарегистрированными за рубежом расписками и еврооблигациями российских компаний, выяснили «Ведомости». Раньше брокеры покупали такие бумаги у иностранцев, но после недовольства ЦБ, сделки стали заключать на внебиржевом рынке между клиентами.