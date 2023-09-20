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Деньги
Артур Томилко

День 574: «Сбер» планирует вновь запустить переводы в Китай для физлиц Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото ТАСС 

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 20 сентября: доллар — 96,22 рубля (на 43 копейки меньше, чем 19 сентября), евро — 102,92 рубля (на 17 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на 7:35 мск: доллар — 96,89 рубля, евро — 102,52 рубля.

Курсы на Forex на 7:35 мск: доллар — 98,35 рубля, евро — 105,14 рубля.

«Совкомбанк» запустил годовые вклады в евро со ставкой 1,6%, пишет «Ъ». По данным «Банки.ру», сейчас ни один из системно значимых банков не предлагает такой высокой доходности по вкладам в валюте. Второй результат у МКБ — 0,6% годовых, третий у «Россельхозбанка» — 0,5%, у остальных ставки по вкладам в евро составляют менее 0,1% или отсутствуют.

«Сбер» планирует осенью 2023 года восстановить рублёвые переводы в Китай для физлиц. Деньги можно будет перевести на карты местных банков, рассказали в компании. Суточный лимит на переводы составит 300 тысяч рублей, месячный — 700 тысяч рублей, комиссия — 1%.

«Финам» предоставил доступ к внебиржевым сделкам с заблокированными на Мосбирже иностранными бумагами — это American Airlines, Apple, Cisco Systems, Exxon Mobil, FinEx China, FinEx Gold, Netflix, NVIDIA, Pfizer, Tesla и Virgin Galactic.

Кто и как адаптируется

Разработчик телеком-оборудования «Булат» (контролируется «Ростелекомом») задекларировал ввоз базовых станций китайской Hytes Communications, узнал «Ъ». По данным газеты, «Ростелеком» получил одобрение Роспотребнадзора на их установку в сёлах для устранения цифрового неравенства.

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Авиакомпания «Россия» запустит рейсы из «Шереметьево» в Тбилиси с 14 октября, следует из данных на сайте московского аэропорта, пишет РБК.

Какие есть проблемы и трудности

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю приостановила лицензию разработчика антивируса Dr.Web из-за «несоответствия требованиям безопасности», обнаружил «Ъ». Она позволяет использовать продукты для работы с критически значимой информацией в госсекторе и частных компаниях. Организаторы такой работы по требованию регулятора должны использовать минимум два антивируса, при этом после ухода иностранных компаний в России остались только Dr.Web и «Лаборатория Касперского», говорят эксперты.

Позже 20 сентября «Доктор Веб» сообщил РБК, что получил уведомление ФСТЭК о возобновлении действия сертификата на комплекс с антивирусом для предприятий Dr.Web Enterprise Security Suite. Это подтверждают данные госреестра — разрешение для этого продукта действует до конца января 2024 года. У компании пока нет официального ответа от ФСТЭК о причинах приостановки и возобновления действия сертификата.

Контекст

Российские инвесторы продолжают торговать зарегистрированными за рубежом расписками и еврооблигациями российских компаний, выяснили «Ведомости». Раньше брокеры покупали такие бумаги у иностранцев, но после недовольства ЦБ, сделки стали заключать на внебиржевом рынке между клиентами.

По данным оператора фискальных данных «Платформа ОФД», которые приводит РБК, средняя цена на чашку кофе (150-200 мл) в заведениях общепита в августе-сентябре 2023 года составила 166 рублей — на 11% выше, чем в 2022 году, и на 118% выше в 2016-м.

Дипломаты, граждане ЕС и члены их семей, а также просители убежища всё ещё могут въехать в Финляндию на личном автомобиле с российскими номерами. Автобусам также разрешен въезд в страну, рассказала РБК финская таможя. Путешественники могут брать с собой личные вещи (телефоны, ноутбуки, одежду, украшения и другое), несмотря на санкции, добавили там.

Новости предыдущего дня, 19 сентября — здесь.

#новость

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84 комментария
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 Вадим Д.
«Совкомбанк» запустил годовые вклады в евро со ставкой 1,6%

Ага, а потом ни снять, ни вывести, ни доказать что-нибудь не сможешь.

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Илья Попов

Это всё херня. Главное, что всё растёт. С гордостью посмотрел на 574 и подумал - было бы отлично, чтоб экономика, благополучие страны и ее народа тоже росла 574 раза. Говорят, что мечты сбываются, pourquoi pas ?

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3 комментария
Mr. xXx

Проще на OkEx открыть стэйкинг под 10% годовых в USDT/USDC. 😉

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4 комментария
Дмитрий Зима

Даешь им евро , назад получаешь рубли? Нуну

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1 комментарий
Ace Venture

Для сумм, покрываемых АСВ, может быть норм вариант - покупать за рубли евро, класть на вклад. Если в евро потом и не получится снять, можно будет хотя бы в рублях уже по актуальному курсу.

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6 комментариев
Дмитрий Куприянов

Спалили схему совкома(

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Вадим Д.

Dr.Web называть антивирусом как-то уже давно не очень. Госорганам, конечно, виднее, но эта поделка уже 10 лет назад не выдерживала никакой критики.

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Нейрослав Жепетеев

Он конечно не увидит, так как меня в ЧС кинул за "токсичность", но Дохтер Уэб базовые функции наравне с другими антивирусами вроде выполняет, да и CureIt ни раз выручала раньше.

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2 комментария
Crimson Blade

Почему?

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4 комментария
Gre Li

С Dr.Web вроде система не так тормозит, как с Касперским и прочими. Отсюда и недовольство, видимо. Надо же на новых компьютерах попилить.

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2 комментария
Булка хлеба

Как по мне так dr web минимальный антивирус с хорошей защитой. А вот касперыч в комбайн превращается с тонной графики🫤

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2 комментария
varchar

Эх, помню, было время в студенчестве, когда вирусы начинали мешать, ставили антивирус (обычно нод), а когда он не помогал - касперыча сверху. В какой-то момент они находили базы друг друга, и система крашилась

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1 комментарий
Илья Попов

Как у нас говорят - доктор веб и Касперский, это полная несовместимость.🤔

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Ale K

Ну обычные вирусы он всегда ловил, свою задачу выполнял, а от сложных атак современные вирусы не сильно помогают

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Дмитрий Перепродажный

Вася, да налей еще, че ты начинаешь?

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Байд Джонов

Ну тебе то виднее

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Пена Литрова

А я наоборот пользуюсь и нормально, со своими задачами вполне себе справляется

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Mike V. Gorbunov

В не очень старых обзорах доктор веб выглядит вполне себе успешно.
Я у себя его из любопытства сравнивал лет 5 назад на нескольких не специально заражённых машинах, он работает наравне с каспером, но при этом жрёт намного меньше ресурсов.
Конкретно для винды лучше eset так никто ничего и не сделал.

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Слегка Придурковатый

Скучно. Ну тогда я вам истинного импортозамещения принёс. Ну, для тех, кто ещё не видел: https://habr.com/ru/news/762116/

Полное видео обзора здесь: https://www.youtube.com/watch?v=OoPRf7AAjVU

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Gre Li

С добрым утром! Публикация неделю назад: https://vc.ru/tech/834541-ochen-rossiyskiy-monitor

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1 комментарий
Ale K

Видели уже

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2 комментария
Кузя

вот почему, что то свое сделать мозгов не хватает, а как нае.... систему, пожалуйста, любой схематоз)

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1 комментарий
S.Capusta
«Совкомбанк» запустил годовые вклады в евро со ставкой 1,6%

Чего это вдруг? Зачем понадобились евро хранящиеся населением?
Проклятая неопределенность..

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Вадим Д.
Российские инвесторы продолжают торговать

Российские инвесторы продолжают рыдать, но отчаяние не демонстрировать. А в глазах-то ужас (-:

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Seppo Nopilainen
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю приостановила лицензию разработчика антивируса Dr.Web

Туда и дорога чудакам. В свое время за🤬лись с ними общаться на предмет ложного срабатывания.

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Crimson Blade

15 лет пользуюсь-ложных срабатываний-раза 2-3 за это время.

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4 комментария
Alex Nosov
Разработчик телеком-оборудования «Булат» (контролируется «Ростелекомом») задекларировал ввоз базовых станций китайской Hytes Communications

Разработчик оборудования ввез китайское оборудование - вот и отечественные разработки подвезли...

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Премудрый пискарь

А хотя бы шильдик то наш?

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2 комментария
Константин Суворов

Были времена, когда CureIT от Dr.Web использовался как лучший помощник в экстренных ситуациях.

Проблема кажется в том, что Dr.Web в тех временах и остался. Судя по тестам с Comss - один из худших антивирусов сегодня, если не худший вообще.

Ну и не так давно вроде кто-то на Хабре журил, если не ошибаюсь, Яндекс, за то что его облако охраняет слабый Dr.Web и он там много чего напропускал.

Надеюсь в итоге усилили защиту.

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Док

Счетчик обнулите: День 1

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Дмитрий Зима

Почему, что-то еще случилось?

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2 комментария
Ale K

Зачем, я буду ждать дня 666

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A. Veles

А вот я забыл от чего вообще отсчет то шел?

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1 комментарий
Антон Большаков
Организаторы такой работы по требованию регулятора должны использовать минимум два антивируса, при этом после ухода иностранных компаний в России остались только Dr.Web и «Лаборатория Касперского»

При этом, они блочат др.веб... где логика ?)

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Куртуазный маньерист

Hytes-Булат удалой!
Бедна сакля моя;
Золотою казной
Я осыплю тебя.

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Байд Джонов

Вади Степанцов перелогиньтесь

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Влад Шушкевич

О, у нас рыночные решает и биржа самоорганизовалась. Если есть товар (акции), то им будут торговать. Умный будет помогать этой торговле, зарабатывая на каждом отдельном случае купли -продажи. А не умный запрещать всё.
Интересно, на луковых маркетплейсах будут продавать расписки и еврооблигации этих компаний?

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Антон Мухин

Совком прям удивил конечно со своими евро

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Ренат Чернышев

Что-то сегодня не очень интересно

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Garmonbon
для устранения цифрового неравенства.

Прям цифровой социализм

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Эдуард Русаков

Какие меры безопасности предпринимаются для защиты критически важной информации?

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Afonin

Все теперь мы останемся без антивируса доктор веб?

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Олег Самойлов

Др. Веб вызывает примерно такие же ассоциации, как сборники "Золотой Офис 2001". Удивлен, что они еще существуют.

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Mike V. Gorbunov

Такое получается, когда читаешь только хайповые новости на говноресурсах.

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Егор Егоров

Ну уж нет, спасибо.

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Виталий Баженов

Дипломаты, граждане ЕС и члены их семей, а также просители убежища всё ещё могут въехать в Финляндию на личном автомобиле с российскими номерами.
Но это будет продолжаться не долго?

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Данила Евстафьев

"Дипломаты, граждане ЕС и члены их семей, а также просители убежища всё ещё могут въехать в Финляндию на личном автомобиле с российскими номерами"-ну хоть какие-то привилегии оставили для въезда

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81 комментарий
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