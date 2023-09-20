День 574: «Сбер» планирует вновь запустить переводы в Китай для физлиц Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 20 сентября: доллар — 96,22 рубля (на 43 копейки меньше, чем 19 сентября), евро — 102,92 рубля (на 17 копеек меньше).
«Совкомбанк» запустил годовые вклады в евро со ставкой 1,6%, пишет «Ъ». По данным «Банки.ру», сейчас ни один из системно значимых банков не предлагает такой высокой доходности по вкладам в валюте. Второй результат у МКБ — 0,6% годовых, третий у «Россельхозбанка» — 0,5%, у остальных ставки по вкладам в евро составляют менее 0,1% или отсутствуют.
«Сбер» планирует осенью 2023 года восстановить рублёвые переводы в Китай для физлиц. Деньги можно будет перевести на карты местных банков, рассказали в компании. Суточный лимит на переводы составит 300 тысяч рублей, месячный — 700 тысяч рублей, комиссия — 1%.
«Финам» предоставил доступ к внебиржевым сделкам с заблокированными на Мосбирже иностранными бумагами — это American Airlines, Apple, Cisco Systems, Exxon Mobil, FinEx China, FinEx Gold, Netflix, NVIDIA, Pfizer, Tesla и Virgin Galactic.
Кто и как адаптируется
Разработчик телеком-оборудования «Булат» (контролируется «Ростелекомом») задекларировал ввоз базовых станций китайской Hytes Communications, узнал «Ъ». По данным газеты, «Ростелеком» получил одобрение Роспотребнадзора на их установку в сёлах для устранения цифрового неравенства.
Авиакомпания «Россия» запустит рейсы из «Шереметьево» в Тбилиси с 14 октября, следует из данных на сайте московского аэропорта, пишет РБК.
Какие есть проблемы и трудности
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю приостановила лицензию разработчика антивируса Dr.Web из-за «несоответствия требованиям безопасности», обнаружил «Ъ». Она позволяет использовать продукты для работы с критически значимой информацией в госсекторе и частных компаниях. Организаторы такой работы по требованию регулятора должны использовать минимум два антивируса, при этом после ухода иностранных компаний в России остались только Dr.Web и «Лаборатория Касперского», говорят эксперты.
Позже 20 сентября «Доктор Веб» сообщил РБК, что получил уведомление ФСТЭК о возобновлении действия сертификата на комплекс с антивирусом для предприятий Dr.Web Enterprise Security Suite. Это подтверждают данные госреестра — разрешение для этого продукта действует до конца января 2024 года. У компании пока нет официального ответа от ФСТЭК о причинах приостановки и возобновления действия сертификата.
Контекст
Российские инвесторы продолжают торговать зарегистрированными за рубежом расписками и еврооблигациями российских компаний, выяснили «Ведомости». Раньше брокеры покупали такие бумаги у иностранцев, но после недовольства ЦБ, сделки стали заключать на внебиржевом рынке между клиентами.
По данным оператора фискальных данных «Платформа ОФД», которые приводит РБК, средняя цена на чашку кофе (150-200 мл) в заведениях общепита в августе-сентябре 2023 года составила 166 рублей — на 11% выше, чем в 2022 году, и на 118% выше в 2016-м.
Дипломаты, граждане ЕС и члены их семей, а также просители убежища всё ещё могут въехать в Финляндию на личном автомобиле с российскими номерами. Автобусам также разрешен въезд в страну, рассказала РБК финская таможя. Путешественники могут брать с собой личные вещи (телефоны, ноутбуки, одежду, украшения и другое), несмотря на санкции, добавили там.
Новости предыдущего дня, 19 сентября — здесь.
Ага, а потом ни снять, ни вывести, ни доказать что-нибудь не сможешь.
Это всё херня. Главное, что всё растёт. С гордостью посмотрел на 574 и подумал - было бы отлично, чтоб экономика, благополучие страны и ее народа тоже росла 574 раза. Говорят, что мечты сбываются, pourquoi pas ?
Проще на OkEx открыть стэйкинг под 10% годовых в USDT/USDC. 😉
Даешь им евро , назад получаешь рубли? Нуну
Для сумм, покрываемых АСВ, может быть норм вариант - покупать за рубли евро, класть на вклад. Если в евро потом и не получится снять, можно будет хотя бы в рублях уже по актуальному курсу.
Спалили схему совкома(
Dr.Web называть антивирусом как-то уже давно не очень. Госорганам, конечно, виднее, но эта поделка уже 10 лет назад не выдерживала никакой критики.
Он конечно не увидит, так как меня в ЧС кинул за "токсичность", но Дохтер Уэб базовые функции наравне с другими антивирусами вроде выполняет, да и CureIt ни раз выручала раньше.
Почему?
С Dr.Web вроде система не так тормозит, как с Касперским и прочими. Отсюда и недовольство, видимо. Надо же на новых компьютерах попилить.
Как по мне так dr web минимальный антивирус с хорошей защитой. А вот касперыч в комбайн превращается с тонной графики🫤
Эх, помню, было время в студенчестве, когда вирусы начинали мешать, ставили антивирус (обычно нод), а когда он не помогал - касперыча сверху. В какой-то момент они находили базы друг друга, и система крашилась
Как у нас говорят - доктор веб и Касперский, это полная несовместимость.🤔
Ну обычные вирусы он всегда ловил, свою задачу выполнял, а от сложных атак современные вирусы не сильно помогают
Вася, да налей еще, че ты начинаешь?
Ну тебе то виднее
А я наоборот пользуюсь и нормально, со своими задачами вполне себе справляется
В не очень старых обзорах доктор веб выглядит вполне себе успешно.
Я у себя его из любопытства сравнивал лет 5 назад на нескольких не специально заражённых машинах, он работает наравне с каспером, но при этом жрёт намного меньше ресурсов.
Конкретно для винды лучше eset так никто ничего и не сделал.
Скучно. Ну тогда я вам истинного импортозамещения принёс. Ну, для тех, кто ещё не видел: https://habr.com/ru/news/762116/
Полное видео обзора здесь: https://www.youtube.com/watch?v=OoPRf7AAjVU
С добрым утром! Публикация неделю назад: https://vc.ru/tech/834541-ochen-rossiyskiy-monitor
Видели уже
вот почему, что то свое сделать мозгов не хватает, а как нае.... систему, пожалуйста, любой схематоз)
Чего это вдруг? Зачем понадобились евро хранящиеся населением?
Проклятая неопределенность..
Российские инвесторы продолжают рыдать, но отчаяние не демонстрировать. А в глазах-то ужас (-:
Туда и дорога чудакам. В свое время за🤬лись с ними общаться на предмет ложного срабатывания.
15 лет пользуюсь-ложных срабатываний-раза 2-3 за это время.
Разработчик оборудования ввез китайское оборудование - вот и отечественные разработки подвезли...
А хотя бы шильдик то наш?
Были времена, когда CureIT от Dr.Web использовался как лучший помощник в экстренных ситуациях.
Проблема кажется в том, что Dr.Web в тех временах и остался. Судя по тестам с Comss - один из худших антивирусов сегодня, если не худший вообще.
Ну и не так давно вроде кто-то на Хабре журил, если не ошибаюсь, Яндекс, за то что его облако охраняет слабый Dr.Web и он там много чего напропускал.
Надеюсь в итоге усилили защиту.
Счетчик обнулите: День 1
Почему, что-то еще случилось?
Зачем, я буду ждать дня 666
А вот я забыл от чего вообще отсчет то шел?
При этом, они блочат др.веб... где логика ?)
Hytes-Булат удалой!
Бедна сакля моя;
Золотою казной
Я осыплю тебя.
Вади Степанцов перелогиньтесь
О, у нас рыночные решает и биржа самоорганизовалась. Если есть товар (акции), то им будут торговать. Умный будет помогать этой торговле, зарабатывая на каждом отдельном случае купли -продажи. А не умный запрещать всё.
Интересно, на луковых маркетплейсах будут продавать расписки и еврооблигации этих компаний?
Совком прям удивил конечно со своими евро
Что-то сегодня не очень интересно
Прям цифровой социализм
Какие меры безопасности предпринимаются для защиты критически важной информации?
Все теперь мы останемся без антивируса доктор веб?
Др. Веб вызывает примерно такие же ассоциации, как сборники "Золотой Офис 2001". Удивлен, что они еще существуют.
Такое получается, когда читаешь только хайповые новости на говноресурсах.
Ну уж нет, спасибо.
Дипломаты, граждане ЕС и члены их семей, а также просители убежища всё ещё могут въехать в Финляндию на личном автомобиле с российскими номерами.
Но это будет продолжаться не долго?
"Дипломаты, граждане ЕС и члены их семей, а также просители убежища всё ещё могут въехать в Финляндию на личном автомобиле с российскими номерами"-ну хоть какие-то привилегии оставили для въезда