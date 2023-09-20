Сооснователь закрывшейся онлайн-школы Refocus заявил, что до конца 2023 года планирует погасить долги перед сотрудниками Статьи редакции
Для этого он вместе с другим основателем запустит проект менторства для предпринимателей и «два месяца будет работать без зарплаты».
- Сооснователь Refocus Роман Кумар Виас рассказал в соцсетях о работе после закрытия стартапа.
- Он заявил, что до конца 2023 года погасит долги перед сотрудниками за счёт запуска нового проекта — группового менторства для предпринимателей. Для участия он прикрепил ссылку на анкету.
- 13 сентября 2023 года Кумар Виас заявил о закрытии онлайн-школы в Индонезии и на Филиппинах. Там уволили 102 и 90 работников соответственно. Стартап планировал покрыть задолженность перед сотрудникам и клиентами, продав активы — записанные продукты и другое. Но сделка «может не состояться, поскольку в регионе мало крупных edtech-проектов», пояснял Виас. Размер задолженности сооснователь не раскрывал. Аккаунт «Бывшая команда Refocus» писал на vc.ru, что им не платили зарплату 2,5 месяца.
- По словам Виаса, проект провалился, потому что «бизнес-модель была зависима от одного партнёра, выдающего рассрочки» на оплату обучения. В феврале 2023-го начались задержки по выплатам, из-за этого партнёр стал реже одобрять рассрочки — количество клиентов начало сокращаться. В итоге к июню выручка компании упала до $100 тысяч с $1,5 млн в январе 2023-го.
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«Успешный бизнесмен» будит учить успеху за деньги.
Классика.
Человеку который построил компанию с сотнями сотрудников в разных странах мира и тысячами клиентов нечему научить, серьезно?
Я бы точно у него мог многому научиться. Тем более его опыт насытился еще и рядом ошибок, это тоже важная часть кейсов.
Умеешь - делаешь. Не умеешь - учишь других. Классика же
У тебя что-то не получается и ты не сможешь на этом заработать? Иди учить других 😁
Не бизнесу, а сателлитам - маркетингу и тп, потому что в бизнесе товарисчи не вытянули.
Раз бизнес развалился — только и остается, что учить..
Дааааа.
Кажется, что маркетологи-основатели бизнеса абсолютно не учитывают финансовый фундамент бизнеса. Полагаю, что они в финансах вообще ничего не понимают и им кажется, что они смогут выехать на "голом" маркетинге. Интересно, сколько еще бизнесменов маркетологов будут обходить стороной основу 95% успешного бизнеса - грамотный финансовый план, моделирование и т.д.?
Регулярно читаю интервью подобных предпринимателей с фразами "fair deal" и т.д, но, имхо, стоило бы им в EBITDе разобраться и ПДДС составить на 2 года вперёд.
И обновлять его раз в квартал.
+100500 Поцаны реально думали на маркетинге выехать. Уже одно упоминание, что у них бизнес-план был завязан только на одного партнера (микрозаймы скорее всего, потому что ЮВА их родина) - ну совсем несерьезно.
Вообщем, случай этой конторы будут разбирать в будущем - классические ошибки целым скопом.
Групповое менторство для предпринимателей? Ахахаха
Групповуха сокращённо
Бедняга... Хотя, это может стать частью истории. Только надо добавить что вложил все, взял сто кредитов и теперь успех его настиг. Поступайте так же, только дайте мне деняк
В это время все фаундеры стартапов, которые уже год работают без зарплаты
Ну это если взлетит другой стартап. Надежда на шкуру не убитого медведя, такое себе)
Пирамида лопнула, да здравствует новая пирамида!
Ага а потом они скажут оййй это совсем другое юр лицо, не имеющее отношение к задолженности. Они будут затягивать как только могут и сольются
Помню рекламу этой школы просто повсюду - ютуб, контекст, тг каналы. Вероятно маркетинговые расходы себя не отбили. Вряд ли проблема в рассрочке. Ведь это можно было решить.
В Qmarketing отлично окупалась реклама, могу утверждать, как непосредственный участник M&A со стороны Skyeng
повсюду в Индонезии видели?
Судя по падению выручки, их бизнес-модель была - продавать всем, у кого есть хоть доллар с надеждой на рассрочку.
А о том, что такие курсы в лучшем случае до конца доходит 10% и 1% в худшем, они конечно не знали и думали, что бросившие продолжат им платить. Ага. Злобный партнер внезапно отказался от такого риск-актива.
Я бы таким чувакам не доверял. Но возможно они преподают часть - где рассказывают, как развести инвесторов. Тут видимо они в теме.
Слово «планирует» никакой надежды не вселяет
Когда у меня не было денег, пришлось взять кредит. А оказывается, надо было кормить людей обещаниями. Фреймворк у них и fair deal, жи есть мошенники
Шутки шутками, но!
Два человека будут работать два с половиной месяца и на этот доход выплатят зарплату 200-м человекам за два месяца! Есть чему поучится у этих парней.
А впрочем, что ж они раньте так не сделали, если так можно было?
Кто может – делает.
Кто не может делать – руководит.
Кто и этого не может – учит.
(читал давно в Законах Мерфи)
Русское инфоциганство уже шагает по всей планете
«Никак вы, блять, не научитесь!» Геральт из Ривии
Выглядит как-то слабо с точки зрения PR, экс-сотрудники подняли волну в медиа, а тут делается акцент что задолженность это закрывается за пару месяцев.
То есть PR месседж такой, что парни не были в ситуации что просто не могут пообещать работникам возврат долга, так как сумма неподъемная, а хотели кинуть работников на незначительные для себя деньги, пока ситуация не стала громкой.
Как говорится - за битого двух небитых дают, поэтому чему-то они научить и могут, но я бы не стал, потому что и без рассмотрения изнутри видны все ключевые ошибки.
Каждому по уголовке, пущай в камере менторят
Ага, почти похоже на правду
Комментарий удален модератором
Наивные людишки продолжают нести денежки всяким инфомошенникам
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Не можешь сам - иди учить других.
Клоун
Там на счет опыта писали. Мол сын ошибок трудных, на ошибках учатся, и что построить бизнес из воздуха надо тоже уметь. Ну это типа спор о Мойше израилевиче - он управленец классный , но профукал весь бюджет инноваций. Это есть показатель чего? Типа, ну не получилось, кто бизнес не строил. Тот этого не поймет.
А по мне все было понятно еще на старте. А после такого скандала, решили еще Буратино поискать. Но фон плохой. Вот вам новость - все всем отдадим. Только сейчас вот заработаем и сразу отдадим.
Странно, Вадима не видно.