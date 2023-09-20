У меня нет желания комментировать всё произошедшие в последние полгода в компании события, и как они повлияли на то, куда мы пришли сейчас, так как сейчас не вижу в этом никакого смысла. Это всегда звучит как оправдание, и никого особо не интересует.

Могу и хочу сказать следующее. Всё, что происходит с Refocus сейчас — это последствие моих выборов и мне за них отвечать.