Деньги
Маша Цепелева

Сооснователь закрывшейся онлайн-школы Refocus заявил, что до конца 2023 года планирует погасить долги перед сотрудниками Статьи редакции

Для этого он вместе с другим основателем запустит проект менторства для предпринимателей и «два месяца будет работать без зарплаты».

  • Сооснователь Refocus Роман Кумар Виас рассказал в соцсетях о работе после закрытия стартапа.

У меня нет желания комментировать всё произошедшие в последние полгода в компании события, и как они повлияли на то, куда мы пришли сейчас, так как сейчас не вижу в этом никакого смысла. Это всегда звучит как оправдание, и никого особо не интересует.

Могу и хочу сказать следующее. Всё, что происходит с Refocus сейчас — это последствие моих выборов и мне за них отвечать.

Роман Кумар Виас
  • Он заявил, что до конца 2023 года погасит долги перед сотрудниками за счёт запуска нового проекта — группового менторства для предпринимателей. Для участия он прикрепил ссылку на анкету.

В феврале (2023 года — vc.ru) мы перестали платить зарплату себе как фаундерам и топ-менеджерам в Refocus, чтобы у нас было больше денег для выплат линейным сотрудникам. Тогда мы с Сашей (сооснователь Refocus Александр Соловьёв — vc.ru) запустили Telegram-канал «Kumar & Solo», в котором решили потестировать новый для себя продукт: групповое менторство для предпринимателей.

Оказалось, что наши фреймворки для построения отдела маркетинга, продаж и рекрутмента оказались востребованными среди предпринимателей.

Абсолютно вся прибыль от этого проекта будет идти на выплату зарплат нашим бывшим сотрудникам. Выходит, что для погашения большей части долгов мы обучим 50+ предпринимателей без профита для себя и поработаем два с половиной месяца бесплатно. Кажется, это вполне себе fair deal.

Роман Кумар Виас
  • 13 сентября 2023 года Кумар Виас заявил о закрытии онлайн-школы в Индонезии и на Филиппинах. Там уволили 102 и 90 работников соответственно. Стартап планировал покрыть задолженность перед сотрудникам и клиентами, продав активы — записанные продукты и другое. Но сделка «может не состояться, поскольку в регионе мало крупных edtech-проектов», пояснял Виас. Размер задолженности сооснователь не раскрывал. Аккаунт «Бывшая команда Refocus» писал на vc.ru, что им не платили зарплату 2,5 месяца.
  • По словам Виаса, проект провалился, потому что «бизнес-модель была зависима от одного партнёра, выдающего рассрочки» на оплату обучения. В феврале 2023-го начались задержки по выплатам, из-за этого партнёр стал реже одобрять рассрочки — количество клиентов начало сокращаться. В итоге к июню выручка компании упала до $100 тысяч с $1,5 млн в январе 2023-го.

#новость #refocus

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51 комментарий
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 Евгений Спивак

«Успешный бизнесмен» будит учить успеху за деньги.

Классика.

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Ware Wow

Человеку который построил компанию с сотнями сотрудников в разных странах мира и тысячами клиентов нечему научить, серьезно?

Я бы точно у него мог многому научиться. Тем более его опыт насытился еще и рядом ошибок, это тоже важная часть кейсов.

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11 комментариев
Невкусно и грустно

Умеешь - делаешь. Не умеешь - учишь других. Классика же

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Xi

У тебя что-то не получается и ты не сможешь на этом заработать? Иди учить других 😁

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Богдан В.

Не бизнесу, а сателлитам - маркетингу и тп, потому что в бизнесе товарисчи не вытянули.

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Владимир Владимирович

Раз бизнес развалился — только и остается, что учить..

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Jhon Oakvale

Дааааа.

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Андрей Вечерний
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Иван Баланар

Кажется, что маркетологи-основатели бизнеса абсолютно не учитывают финансовый фундамент бизнеса. Полагаю, что они в финансах вообще ничего не понимают и им кажется, что они смогут выехать на "голом" маркетинге. Интересно, сколько еще бизнесменов маркетологов будут обходить стороной основу 95% успешного бизнеса - грамотный финансовый план, моделирование и т.д.?
Регулярно читаю интервью подобных предпринимателей с фразами "fair deal" и т.д, но, имхо, стоило бы им в EBITDе разобраться и ПДДС составить на 2 года вперёд.

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Azat a-z

И обновлять его раз в квартал.

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1 комментарий
Богдан В.

+100500 Поцаны реально думали на маркетинге выехать. Уже одно упоминание, что у них бизнес-план был завязан только на одного партнера (микрозаймы скорее всего, потому что ЮВА их родина) - ну совсем несерьезно.
Вообщем, случай этой конторы будут разбирать в будущем - классические ошибки целым скопом.

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Док

Групповое менторство для предпринимателей? Ахахаха

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Alex E

Групповуха сокращённо

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рэджон рондо
и «два месяца будет работать без зарплаты».

Бедняга... Хотя, это может стать частью истории. Только надо добавить что вложил все, взял сто кредитов и теперь успех его настиг. Поступайте так же, только дайте мне деняк

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Deian Edigarov (Movly)

В это время все фаундеры стартапов, которые уже год работают без зарплаты

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Andrey Yukin

Ну это если взлетит другой стартап. Надежда на шкуру не убитого медведя, такое себе)

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Jhon Oakvale

Пирамида лопнула, да здравствует новая пирамида!

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1 комментарий
Перламутрово-Мышиный

Ага а потом они скажут оййй это совсем другое юр лицо, не имеющее отношение к задолженности. Они будут затягивать как только могут и сольются

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Надежда Хорт

Помню рекламу этой школы просто повсюду - ютуб, контекст, тг каналы. Вероятно маркетинговые расходы себя не отбили. Вряд ли проблема в рассрочке. Ведь это можно было решить.

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Eugene V

В Qmarketing отлично окупалась реклама, могу утверждать, как непосредственный участник M&A со стороны Skyeng

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1 комментарий
Ware Wow

повсюду в Индонезии видели?

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1 комментарий
Igi Kont

Судя по падению выручки, их бизнес-модель была - продавать всем, у кого есть хоть доллар с надеждой на рассрочку.

А о том, что такие курсы в лучшем случае до конца доходит 10% и 1% в худшем, они конечно не знали и думали, что бросившие продолжат им платить. Ага. Злобный партнер внезапно отказался от такого риск-актива.

Я бы таким чувакам не доверял. Но возможно они преподают часть - где рассказывают, как развести инвесторов. Тут видимо они в теме.

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Рубль Упалов

Слово «планирует» никакой надежды не вселяет

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Перламутрово-Мышиный

Когда у меня не было денег, пришлось взять кредит. А оказывается, надо было кормить людей обещаниями. Фреймворк у них и fair deal, жи есть мошенники

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Maxim Gruzdev

Шутки шутками, но!
Два человека будут работать два с половиной месяца и на этот доход выплатят зарплату 200-м человекам за два месяца! Есть чему поучится у этих парней.
А впрочем, что ж они раньте так не сделали, если так можно было?

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Alexei Afanasiev

Кто может – делает.
Кто не может делать – руководит.
Кто и этого не может – учит.

(читал давно в Законах Мерфи)

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Alex R

Русское инфоциганство уже шагает по всей планете

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Инженер-душнила

«Никак вы, блять, не научитесь!» Геральт из Ривии

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Slava Reznor

Выглядит как-то слабо с точки зрения PR, экс-сотрудники подняли волну в медиа, а тут делается акцент что задолженность это закрывается за пару месяцев.

То есть PR месседж такой, что парни не были в ситуации что просто не могут пообещать работникам возврат долга, так как сумма неподъемная, а хотели кинуть работников на незначительные для себя деньги, пока ситуация не стала громкой.

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Богдан В.

Как говорится - за битого двух небитых дают, поэтому чему-то они научить и могут, но я бы не стал, потому что и без рассмотрения изнутри видны все ключевые ошибки.

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ingeniare
Для этого он вместе с другим основателем запустит проект менторства для предпринимателей и «два месяца будет работать без зарплаты»

Каждому по уголовке, пущай в камере менторят

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Дмитрий Ткачев

Ага, почти похоже на правду

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Роман Перфильев

Наивные людишки продолжают нести денежки всяким инфомошенникам

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Павел Киселёв

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Max Frolov

Не можешь сам - иди учить других.

Клоун

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Sергей Фeдoтов

Там на счет опыта писали. Мол сын ошибок трудных, на ошибках учатся, и что построить бизнес из воздуха надо тоже уметь. Ну это типа спор о Мойше израилевиче - он управленец классный , но профукал весь бюджет инноваций. Это есть показатель чего? Типа, ну не получилось, кто бизнес не строил. Тот этого не поймет.
А по мне все было понятно еще на старте. А после такого скандала, решили еще Буратино поискать. Но фон плохой. Вот вам новость - все всем отдадим. Только сейчас вот заработаем и сразу отдадим.
Странно, Вадима не видно.

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48 комментариев
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