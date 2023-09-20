Деньги
Таня Боброва

ЦБ добавил первый банк в реестр участников исламского банкинга — «АК Барс» Статьи редакции

Эксперимент проходит в четырёх российских регионах.

  • Банк России включил первую организацию в реестр участников пилота по партнёрскому финансированию — банк «АК Барс» из Татарстана.
  • Эксперимент начался 1 сентября 2023 года и продлится до 1 сентября 2025 года в Башкортостане, Татарстане, Чечне и Дагестане. Он поможет оценить интерес участников рынка в новых финансовых инструментах и расширить доступность услуг для россиян и бизнеса, говорят в ЦБ.
  • Исламский банкинг — это способ ведения банковского дела, основанный на религиозных принципах шариата. Например, в нём запрещены выплата и взимание процентов, а также сделки с условиями неопределённости — гарар. Под это определение подходят фьючерсы и опционы. Также запрещено финансирование игорного бизнеса, алкоголя, табака и некоторых других сфер.

#новость #исламскийбанкинг #цб

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 Невкусно и грустно

Исламская ипотека ожидается?

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Alex R

Суть исламской ипотеки заключается в том, что банк покупает квартиру и продает ее клиенту с наценкой в рассрочку. Ну как бы процент всё равно заложен в стоимость, так что получается они все равно занимаются ростовщичеством. Не будет же одинаковая наценка на квартиру 20 метров и дом 300 метров.

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Слегка Придурковатый

Тебя послушать, так и вот эти все ипотеки под 0,0000001488% - это исламский банкинг, лол.

А ваще... Извинись!

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Alex R

Ну если по-честному, как это в идее заложено. То должна быть фиксированная плата за предоставление услуги всем и независимо от стоимости недвижимости. Но в современном финансовом мире это невозможно.

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Слегка Придурковатый

Это в твоём мире невозможно. А во всяких арабских странах всё ништяк и работает.

Мы вроде бы как и банк, но не совсем, потому что не жыды же какие-нить и никаких процентов не берём, вот тебе полумесяц, Allah is a bicycle!

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Pavel Chernev

Ох уж эти знаменитые арабские банки, где в процентах обычных банках выгоднее будет, чем фикса исламик банков xD

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Леонид Гнездилов

Дон

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Pavel Cree

Тут как раз АК Барс Банк недавно Ислам принял, все логично.

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Макс Смирнов

Халяльный банк этот АК Барс

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Alex R

Интересно а от куда исламский банкинг будет брать деньги в оборот? Заимствование у ЦБ под процент это же харам.

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Тау Техно Механикус

кафиров нагревать богоугодное дело

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Сергей Лу

Еще немножко кошерный😋

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новый участник

Это совершенно бесполезное усилие.
Установление экономических отношений между мусульманами и Россией – не что иное, как мечта.
Нет нужды даже упоминать о диктаторских правительствах, управляющих мусульманскими регионами России.

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Alex Lowen

Так им это только в радость. Вы знатете хоть одну исламскую демократию?

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Andrey Gordeev

Турция была более-менее демократичной. Была.

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Alex Lowen

Ключевое слово - "была".

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новый участник

Турция – светская страна. Каждые 15 лет на первый план выходят правые или левые правительства. Это то, что происходит постоянно.

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новый участник

Демократия и ислам – это две отдельные концепции, которые не могут сойтись вместе.

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Andrey Gordeev

Разве в Саудовской Аравии, Катаре и прочих Бахрейнах иные правительства?

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новый участник

Нет, они все одинаковые.

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Alex Lowen

Да и потом, в других регионах РФ как буд-то иное правительство, включая самого солнцеликого.

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Дмитрий Струков

Вы явно недооцениваете силу мусульманского мира и спрос на "халяль" услуги/товары.

Тот же Татарстан - современная республика. В той же Турции, по личным ощущениям, у него совершенно отдельный от России брэнд. Спрашивают откуда ты - из России - ну так. Скажешь из Татарстана - сразу - о, любим, знаем, братья.

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новый участник

"Вы явно недооцениваете силу мусульманского мира и спрос на "халяль" услуги/товары."

Название новости: Банковское дело.
У исламского банкинга нет шансов внести свой вклад в Россию.

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Savage Savage

1. Что значит между мусульманами и Россией? В России нет мусульман?
2. Что значит установление экономических связей? Мусульмане не занимаются экономикой в России? Они не часть экономики?
3. О каких диктаторских правительствах идёт речь? Где определено что они диктаторские, например в официальных документах?
4. Причем здесь вообще диктатура и экономика? Смотрите кейс ОАЭ, СА, Кувейт, Бахрейн. Ничего, живут лучше нас)
Вы несёте какой то бред. Если нечего писать в камерах никто вас не заставляет это делать

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неформат

действительно, а какой ещё то 😄 но они и до этого локально себя позиционировали хедлайнером проекта и выпускали карты аля исламской банкинг, ни процентов нихрена по которым

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Максим Горький

Сбер сейчас ищет себе специалиста по исламскому банкингу. Греф видимо что-то знает.

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неформат

греф не гундяев всем даст, но и гундяй не против

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Vladimir Levochkin

Халяльное пиво уже выпускали в казани, теперь халяльный банк сделаем

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Александр

шариат! впереди у нас кран.

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Тоже хочу

"исламского банкинга" свинину нельзя покупать?

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