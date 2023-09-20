ЦБ добавил первый банк в реестр участников исламского банкинга — «АК Барс» Статьи редакции
Эксперимент проходит в четырёх российских регионах.
- Банк России включил первую организацию в реестр участников пилота по партнёрскому финансированию — банк «АК Барс» из Татарстана.
- Эксперимент начался 1 сентября 2023 года и продлится до 1 сентября 2025 года в Башкортостане, Татарстане, Чечне и Дагестане. Он поможет оценить интерес участников рынка в новых финансовых инструментах и расширить доступность услуг для россиян и бизнеса, говорят в ЦБ.
- Исламский банкинг — это способ ведения банковского дела, основанный на религиозных принципах шариата. Например, в нём запрещены выплата и взимание процентов, а также сделки с условиями неопределённости — гарар. Под это определение подходят фьючерсы и опционы. Также запрещено финансирование игорного бизнеса, алкоголя, табака и некоторых других сфер.
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Исламская ипотека ожидается?
Суть исламской ипотеки заключается в том, что банк покупает квартиру и продает ее клиенту с наценкой в рассрочку. Ну как бы процент всё равно заложен в стоимость, так что получается они все равно занимаются ростовщичеством. Не будет же одинаковая наценка на квартиру 20 метров и дом 300 метров.
Тебя послушать, так и вот эти все ипотеки под 0,0000001488% - это исламский банкинг, лол.
А ваще... Извинись!
Ну если по-честному, как это в идее заложено. То должна быть фиксированная плата за предоставление услуги всем и независимо от стоимости недвижимости. Но в современном финансовом мире это невозможно.
Это в твоём мире невозможно. А во всяких арабских странах всё ништяк и работает.
Мы вроде бы как и банк, но не совсем, потому что не жыды же какие-нить и никаких процентов не берём, вот тебе полумесяц, Allah is a bicycle!
Ох уж эти знаменитые арабские банки, где в процентах обычных банках выгоднее будет, чем фикса исламик банков xD
Дон
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Тут как раз АК Барс Банк недавно Ислам принял, все логично.
Халяльный банк этот АК Барс
Интересно а от куда исламский банкинг будет брать деньги в оборот? Заимствование у ЦБ под процент это же харам.
кафиров нагревать богоугодное дело
Еще немножко кошерный😋
Это совершенно бесполезное усилие.
Установление экономических отношений между мусульманами и Россией – не что иное, как мечта.
Нет нужды даже упоминать о диктаторских правительствах, управляющих мусульманскими регионами России.
Так им это только в радость. Вы знатете хоть одну исламскую демократию?
Турция была более-менее демократичной. Была.
Ключевое слово - "была".
Турция – светская страна. Каждые 15 лет на первый план выходят правые или левые правительства. Это то, что происходит постоянно.
Демократия и ислам – это две отдельные концепции, которые не могут сойтись вместе.
Разве в Саудовской Аравии, Катаре и прочих Бахрейнах иные правительства?
Нет, они все одинаковые.
Да и потом, в других регионах РФ как буд-то иное правительство, включая самого солнцеликого.
Вы явно недооцениваете силу мусульманского мира и спрос на "халяль" услуги/товары.
Тот же Татарстан - современная республика. В той же Турции, по личным ощущениям, у него совершенно отдельный от России брэнд. Спрашивают откуда ты - из России - ну так. Скажешь из Татарстана - сразу - о, любим, знаем, братья.
"Вы явно недооцениваете силу мусульманского мира и спрос на "халяль" услуги/товары."
Название новости: Банковское дело.
У исламского банкинга нет шансов внести свой вклад в Россию.
1. Что значит между мусульманами и Россией? В России нет мусульман?
2. Что значит установление экономических связей? Мусульмане не занимаются экономикой в России? Они не часть экономики?
3. О каких диктаторских правительствах идёт речь? Где определено что они диктаторские, например в официальных документах?
4. Причем здесь вообще диктатура и экономика? Смотрите кейс ОАЭ, СА, Кувейт, Бахрейн. Ничего, живут лучше нас)
Вы несёте какой то бред. Если нечего писать в камерах никто вас не заставляет это делать
действительно, а какой ещё то 😄 но они и до этого локально себя позиционировали хедлайнером проекта и выпускали карты аля исламской банкинг, ни процентов нихрена по которым
Сбер сейчас ищет себе специалиста по исламскому банкингу. Греф видимо что-то знает.
греф не гундяев всем даст, но и гундяй не против
Халяльное пиво уже выпускали в казани, теперь халяльный банк сделаем
шариат! впереди у нас кран.
"исламского банкинга" свинину нельзя покупать?