С точки зрения того, насколько влияет ставка на курс... Очень сложно рассуждать в терминах «если бы да кабы», но я думаю, и коллеги с экономическим образованием подтвердят, что если бы ставка осталась 8,5%, то мы бы сейчас смотрели на другой уровень обменного курса, который был бы, скорее всего, хорошо трёхзначным.

<...>

Траектория турецкой лиры за последние три года показывает, что происходит в экономике, где процентная ставка не соответствует инфляционным ожиданиям.