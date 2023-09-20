В ЦБ заявили, что сохранение ставки на уровне 8,5% могло привести к «хорошо трёхзначному» курсу рубля Статьи редакции
И вновь выступили против ввода новых мер валютного контроля, которые, по мнению Минфина, ограничили бы отток капитала через «дружественные» страны.
- Зампред Центробанка Алексей Заботкин заявил, что курс рубля к доллару заметно превысил бы отметку в 100 рублей, если бы ЦБ не повышал ключевую ставку, приводит его слова «Интерфакс».
- Он также добавил, что темпы роста кредитования «в ближайшие недели» замедлятся на фоне ужесточения денежно-кредитной политики. По его словам, замедление «необходимо для снижения ценового давления».
- Курс доллара на Мосбирже на 7:35 мск составлял 98,35 рубля, а на закрытии торгов — 96,15 рубля.
- В феврале 2022 года ЦБ повысил ставку с 9,5% до рекордных 20%, чтобы «поддержать финансовую и ценовую стабильность, а также защитить сбережения граждан от обесценивания». В апреле начал постепенно её снижать и с сентября сохранял на уровне 7,5%.
- С июля 2023 года регулятор, наоборот, принялся повышать ставку: сначала до 8,5%, а затем до 12% и 13% годовых. Последнее повышение ЦБ объяснил «высоким инфляционным давлением» и «существенными проинфляционными рисками».
2.8K показов
2.6K открытий
курс в любом случае станет трехзначным, это вопрос ближайших полгода
В апреле-мае 2024
ЦБ просто приоткрывает форточку Овертона: приучает, что доллар по 100+ —
Когда наступил на палку с ржавым гвоздем, конечно лучше есть антибиотики, чем не есть их, чтобы не было заражения.
Но как вариант, наверно, лучше сначала вытащить гвоздь и обработать рану...
Но могу ошибаться
Канеш ошибаешься. Нехуй самолечением заниматься - пиздуй в больничку, блять!
Однозначно.
Про антибиотики не очень понятно. Мне не назначали. И даже прививку от столбняка не стали делать, потому что её должен назначить травматолог, а ему нужно принести выписку из прививочного кабинета об отсутствии у меня такой прививки (а она, оказывается, была).
ЦБ расписался в собственной некомпетентности.
Справедливости ради - ЦБ выкручивается как может, первопричина явно не в них.
Нам не хватает только верхушку ЦБ сменить чтобы еще быстрее ко дну пойти
Чем дальше в лес, тем все больше 90-е напоминает. Скоро будем слышать новые перлы а-ля про крепкое рукопожатие и работу с документами %)
Уже есть подобное:
Путин ловко поймал карандаш, Путин бросил ручку и подобные перлы
https://lenta.ru/news/2021/03/15/karandash/
https://lenta.ru/news/2020/05/26/ruchka/
Не так сели (с)
"Хорошо трёхзначный" - охуенный термин. Это на уровне "отлить в граните" сами знаете кого. Благодаря этому термину Алексей Заботкин может даже себя в некотором историческом роде слегка увековечить.
И правильно, ящетаю. А то сколько можно это терпеть: слышишь ЦБ - подразумеваешь Сахипзадовну. Пора, так сказать, дать дорогу молодым и дерзким.
Те, кто готов променять низкую ключевую ставку на дешевый доллар, не достойны ни низкой ставки, ни дешевого доллара. В.И. Ленин.
А что плохого? Трехзначный курс нам же только на пользу, не?)
Больше рублей поступает в бюджет.
Хорошо, что он остался плохо двухзначным %)))))))
а если бы путин ушел в отставку и не развязывал бойню, то че было бы?
Никакой стабильности
короновирус продолжался бы
другая какая-нибудь херня была бы, чо в сказку чтоль попали
Родитель 1, родитель 2. Только так, а как по другому? Вы что, хотите как в Европе?
Только полная репатриация валютной выручки и жесткое регулирование всех сделок с долларом и евро могут вернуть курс к его реальным значениям.
Только чтоб не дороже 0.64 копеек за 1$. Это исторически выверенные скрепные цифры.
Как жесткая манипуляция должна привести к реальным значениям?
Никто, абсолютно никто:
Nobody:
К реальным значениям может привести только полное свободное плавание рубля, а то что ты описал - как раз таки максимально нереальная стоимость
Так, ну что ждём аналитиков в коментах, че там как надо действовать?
Так оно не секрет уже много лет: инвестируй в наличные баксы, не прогадаешь. Хехе.
Ну тут все просто. По 120 покупаем, по 90 докупаем, по 60 продаем, когда на отпуск деньги понадобятся.
Хорошо трёхзначный даже не на подходе. ЦБ радоваться надо, что валюта с ограничениями в стране, реальный курс далеко не такой, как рисуется.
Двухзначная ставка приведет к четырехзначному курсу. Только не сейчас, а несколько позже.
Это когда властью делается какая-то тупая ебула, а потом подвозят обоснование, почему это было мега мудрая многоходовочка
А знаете что еще может помочь, остановить вывод миллиардов $ зарубеж, ах да Поман и Аркадий и ко спокойно могут это делать, а нам ставку рефинансирования врубают.
Март 2024
курс 200₽ за 1$
Вангую 😎
Больше 100 что-ли? Так скоро будет...
Не дай Бог, но следующее сопротивление в пределах 127.
Хорошо что есть "Зампред Центробанка Алексей Заботкин", который заботится о рубле.
Чтобы удержать доллар ниже 100 рублей, центральный банк продает доллары на рынок. Логичный ход с их стороны.
Главная проблема, которая после выборов кажется непреодолимой – откуда в страну придут доллар и евро. Потребуются инвестиции или экспорт.
После достижения определенной ставки проценты, выплачиваемые в местной валюте, не будут иметь никакого эффекта.
Добрый вечер, ЦБ уже давно не продаёт доллары. Вы два года в бункере сидели?
У них нема долларов ,евро и юани только и индийские пиастры,,все баксы заморозят америкосы если найдут на их счетах,а экспортеры не хотят продавать баксы,они их настаивают зарубежем на своих счетах
120₽ в 2204г —200₽ в 2026
Если нефть упадет то быстрей до этих цифр доедем
Правильно ли я читаю между строк: "У России все херово"?
"Траектория турецкой лиры за последние три года показывает, что происходит в экономике, где процентная ставка не соответствует инфляционным ожиданиям."
Это очень точное наблюдение, но динамика в каждой стране разная.
Ситуация в Турции внезапно начинает меняться со сменой нынешнего правительства. Прошлый опыт полон подобных примеров.
В 2001 году произошла девальвация, но в 2010 году 1 доллар в Турции стал 1,39 лиры. (стало почти равным)
Почему меня должен волновать курс доллара, когда я покупаю российскую марковку и гречу?
Ты думаешь ее цена не зависит от импорта и соотв от доллара?)
Другими словами;
Я откладываю 1000 рублей каждый месяц и храню накопленные деньги в банке.
Поэтому можем ли мы сказать, что не имеет значения, обесценится рубль или поднимется доллар?
А щас плохо двухзначный?)
Даже индонезийская рупия к доллару за последние полгода укрепилась, а венесуэльский боливар был стабильнее рубля к доллару последние полгода, но рубль и его опередил, вот оно, величие, чувствуете?!