Деньги
Полина Лааксо

В ЦБ заявили, что сохранение ставки на уровне 8,5% могло привести к «хорошо трёхзначному» курсу рубля Статьи редакции

И вновь выступили против ввода новых мер валютного контроля, которые, по мнению Минфина, ограничили бы отток капитала через «дружественные» страны.

  • Зампред Центробанка Алексей Заботкин заявил, что курс рубля к доллару заметно превысил бы отметку в 100 рублей, если бы ЦБ не повышал ключевую ставку, приводит его слова «Интерфакс».
  • Он также добавил, что темпы роста кредитования «в ближайшие недели» замедлятся на фоне ужесточения денежно-кредитной политики. По его словам, замедление «необходимо для снижения ценового давления».
  • Курс доллара на Мосбирже на 7:35 мск составлял 98,35 рубля, а на закрытии торгов — 96,15 рубля.

С точки зрения того, насколько влияет ставка на курс... Очень сложно рассуждать в терминах «если бы да кабы», но я думаю, и коллеги с экономическим образованием подтвердят, что если бы ставка осталась 8,5%, то мы бы сейчас смотрели на другой уровень обменного курса, который был бы, скорее всего, хорошо трёхзначным.

<...>

Траектория турецкой лиры за последние три года показывает, что происходит в экономике, где процентная ставка не соответствует инфляционным ожиданиям.

Алексей Заботкин
  • В феврале 2022 года ЦБ повысил ставку с 9,5% до рекордных 20%, чтобы «поддержать финансовую и ценовую стабильность, а также защитить сбережения граждан от обесценивания». В апреле начал постепенно её снижать и с сентября сохранял на уровне 7,5%.
  • С июля 2023 года регулятор, наоборот, принялся повышать ставку: сначала до 8,5%, а затем до 12% и 13% годовых. Последнее повышение ЦБ объяснил «высоким инфляционным давлением» и «существенными проинфляционными рисками».
Алексей Заботкин. Источник: РБК

#новость #цб #ключеваяставка

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74 комментария
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 Ddd

курс в любом случае станет трехзначным, это вопрос ближайших полгода

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S.Capusta

В апреле-мае 2024

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8 комментариев
Император Нолимоций

ЦБ просто приоткрывает форточку Овертона: приучает, что доллар по 100+ —

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Александр Ларин

Когда наступил на палку с ржавым гвоздем, конечно лучше есть антибиотики, чем не есть их, чтобы не было заражения.
Но как вариант, наверно, лучше сначала вытащить гвоздь и обработать рану...
Но могу ошибаться

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Слегка Придурковатый

Канеш ошибаешься. Нехуй самолечением заниматься - пиздуй в больничку, блять!

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2 комментария
Ольга
сначала вытащить гвоздь и обработать рану

Однозначно.
Про антибиотики не очень понятно. Мне не назначали. И даже прививку от столбняка не стали делать, потому что её должен назначить травматолог, а ему нужно принести выписку из прививочного кабинета об отсутствии у меня такой прививки (а она, оказывается, была).

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Pavel Voronkov

ЦБ расписался в собственной некомпетентности.

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MrLoad

Справедливости ради - ЦБ выкручивается как может, первопричина явно не в них.

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Andrey Gordeev

Нам не хватает только верхушку ЦБ сменить чтобы еще быстрее ко дну пойти

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5 комментариев
Невкусно и грустно

Чем дальше в лес, тем все больше 90-е напоминает. Скоро будем слышать новые перлы а-ля про крепкое рукопожатие и работу с документами %)

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Батищев Александр

Уже есть подобное:
Путин ловко поймал карандаш, Путин бросил ручку и подобные перлы
https://lenta.ru/news/2021/03/15/karandash/
https://lenta.ru/news/2020/05/26/ruchka/

Путин бросил ручку во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и…
lenta.ru
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Andrey Gordeev

Не так сели (с)

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Слегка Придурковатый

"Хорошо трёхзначный" - охуенный термин. Это на уровне "отлить в граните" сами знаете кого. Благодаря этому термину Алексей Заботкин может даже себя в некотором историческом роде слегка увековечить.

И правильно, ящетаю. А то сколько можно это терпеть: слышишь ЦБ - подразумеваешь Сахипзадовну. Пора, так сказать, дать дорогу молодым и дерзким.

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Александр

Те, кто готов променять низкую ключевую ставку на дешевый доллар, не достойны ни низкой ставки, ни дешевого доллара. В.И. Ленин.

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Eddie II

А что плохого? Трехзначный курс нам же только на пользу, не?)

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Sith Bender

Больше рублей поступает в бюджет.

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Невкусно и грустно

Хорошо, что он остался плохо двухзначным %)))))))

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Тау Техно Механикус

а если бы путин ушел в отставку и не развязывал бойню, то че было бы?

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Иван Иванов

Никакой стабильности

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1 комментарий
Юрий Андреев

короновирус продолжался бы

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3 комментария
неформат

другая какая-нибудь херня была бы, чо в сказку чтоль попали

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Бабаевский по акции

Родитель 1, родитель 2. Только так, а как по другому? Вы что, хотите как в Европе?

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Nobody

Только полная репатриация валютной выручки и жесткое регулирование всех сделок с долларом и евро могут вернуть курс к его реальным значениям.

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Demyan Belakov

Только чтоб не дороже 0.64 копеек за 1$. Это исторически выверенные скрепные цифры.

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Макс Кроу

Как жесткая манипуляция должна привести к реальным значениям?

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Император Нолимоций

Никто, абсолютно никто:
Nobody:

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Батищев Александр

К реальным значениям может привести только полное свободное плавание рубля, а то что ты описал - как раз таки максимально нереальная стоимость

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Следствие вели

Так, ну что ждём аналитиков в коментах, че там как надо действовать?

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Слегка Придурковатый

Так оно не секрет уже много лет: инвестируй в наличные баксы, не прогадаешь. Хехе.

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2 комментария
Tony Carson

Ну тут все просто. По 120 покупаем, по 90 докупаем, по 60 продаем, когда на отпуск деньги понадобятся.

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Вадим Д.

Хорошо трёхзначный даже не на подходе. ЦБ радоваться надо, что валюта с ограничениями в стране, реальный курс далеко не такой, как рисуется.

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Вадимов Вадим

Двухзначная ставка приведет к четырехзначному курсу. Только не сейчас, а несколько позже.

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Pavelzzz

Это когда властью делается какая-то тупая ебула, а потом подвозят обоснование, почему это было мега мудрая многоходовочка

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Vladimir Levochkin

А знаете что еще может помочь, остановить вывод миллиардов $ зарубеж, ах да Поман и Аркадий и ко спокойно могут это делать, а нам ставку рефинансирования врубают.

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Невероятный Блондин

Март 2024
курс 200₽ за 1$

Вангую 😎

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Премудрый пискарь

Больше 100 что-ли? Так скоро будет...

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Илья Попов

Не дай Бог, но следующее сопротивление в пределах 127.

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Garmonbon

Хорошо что есть "Зампред Центробанка Алексей Заботкин", который заботится о рубле.

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новый участник

Чтобы удержать доллар ниже 100 рублей, центральный банк продает доллары на рынок. Логичный ход с их стороны.
Главная проблема, которая после выборов кажется непреодолимой – откуда в страну придут доллар и евро. Потребуются инвестиции или экспорт.
После достижения определенной ставки проценты, выплачиваемые в местной валюте, не будут иметь никакого эффекта.

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Gre Li

Добрый вечер, ЦБ уже давно не продаёт доллары. Вы два года в бункере сидели?

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2 комментария
Юаневый Доллар

У них нема долларов ,евро и юани только и индийские пиастры,,все баксы заморозят америкосы если найдут на их счетах,а экспортеры не хотят продавать баксы,они их настаивают зарубежем на своих счетах

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Юаневый Доллар

120₽ в 2204г —200₽ в 2026
Если нефть упадет то быстрей до этих цифр доедем

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Тоже хочу

Правильно ли я читаю между строк: "У России все херово"?

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новый участник

"Траектория турецкой лиры за последние три года показывает, что происходит в экономике, где процентная ставка не соответствует инфляционным ожиданиям."

Это очень точное наблюдение, но динамика в каждой стране разная.
Ситуация в Турции внезапно начинает меняться со сменой нынешнего правительства. Прошлый опыт полон подобных примеров.

В 2001 году произошла девальвация, но в 2010 году 1 доллар в Турции стал 1,39 лиры. (стало почти равным)

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Улюлю Карабас

Почему меня должен волновать курс доллара, когда я покупаю российскую марковку и гречу?

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Батищев Александр

Ты думаешь ее цена не зависит от импорта и соотв от доллара?)

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1 комментарий
новый участник

Другими словами;
Я откладываю 1000 рублей каждый месяц и храню накопленные деньги в банке.
Поэтому можем ли мы сказать, что не имеет значения, обесценится рубль или поднимется доллар?

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1 комментарий
Батищев Александр

А щас плохо двухзначный?)

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Михаил Пономарев

Даже индонезийская рупия к доллару за последние полгода укрепилась, а венесуэльский боливар был стабильнее рубля к доллару последние полгода, но рубль и его опередил, вот оно, величие, чувствуете?!

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71 комментарий
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