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Деньги
Артур Томилко

День 575: правительство утвердило список стран, банки и брокеры которых буду допущены к валютным торгам в России Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото ТАСС

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 21 сентября: доллар — 96,62 рубля (на 40 копейки больше, чем 20 сентября), евро — 103,37 рубля (на 45 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 7:47 мск: доллар — 96,55 рубля, евро — 102,57 рубля.

Курсы на Forex на 7:48 мск: доллар — 96,8 рубля, евро — 103,21 рубля.

Кто и как адаптируется

Минфин и Минэкономразвития рассматривают возможность ввести с 1 октября 2023 года экспортные пошлины почти на все виды товаров, зависящие от курса рубля, узнал «Ъ». Мера, направленная на снижение инфляции и стабилизации рубля, сильнее всего скажется на экспортёрах металла, угля и удобрений, но не коснется нефтепродуктов, газа, лесоматериалов, лома и зерна, а также некоторой продукции машиностроения. При курсе доллара в 80-85 рублей пошлина составит 4%, 85-90 рублей — 4,5%, 90-95 рублей — 5,5%, выше 90 рублей — 7%.

Российские разработчики видеоигр обсуждают сотрудничество с южнокорейским государственным агентством контента, выяснил «Ъ». Стороны рассчитывают разработать совместные образовательные программы и наладить обмен опытом в регулировании игровой индустрии.

Строительная компания Mirland Development, основанная израильской Fishman Group, направила в ФАС ходатайство о продаже российских активов. Ей принадлежат объекты коммерческой недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле. Часть из них уже перешла новым собственникам.

«Московская пивоваренная компания» получила разрешение Росаккредитации на поставки ирландского пива Guinness, производитель которого свернул бизнес в России.

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Правительство утвердило список стран, банки и брокеры которых могут участвовать в торгах на российском валютном рынке. В него вошли Азербайджан, Армения, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Катар, Китай, Куба, Малайзия, Марокко, Монголия, Объединённые Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция, ЮАР.

Контекст

Объём расчётов по бизнес-картам в России во втором квартале 2023-го оказался минимальным за три года — 518,6 млрд рублей, следует из данных ЦБ. При этом количество операций увеличилось до 130 млн, но средний чек снизился до 3,8 тысяч рублей. Банки объясняют тренд снижением платежей по таможенным картам, а также уходом международных компаний, которые активно использовали бизнес-карты.

Объём рынка систем управления базами данных (СУБД) в 2023 году достигнет 67 млрд рублей, против 56 млрд рублей в 2022-м, говорится в отчёте ЦСР. А к 2025 году, когда российские организации критической инфраструктуры должны отказаться от зарубежного ПО, рынок может достичь объёма 127 млрд рублей.

Российские билетные агрегаторы рассказали о росте цен с начала 2023 года. Сильнее всего увеличилась стоимость билетов в театры — в среднем по стране на 11,1%, до 2075 рублей (по данным «Яндекс Афиши»). Билеты на музыкальные мероприятия подорожали на 9,4% и стоят в среднем 2630 рублей.

Новости предыдущего дня, 19 сентября — здесь.

#новость

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94 комментария
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 S.Capusta
Минфин и Минэкономразвития рассматривают возможность ввести с 1 октября 2023 года экспортные пошлины почти на все виды товаров, зависящие от курса рубля

Чтобы не "повышать налоги и пошлины" , это будет названо “изъятием курсовой ренты”.
А вы спрашиваете, почему цены растут..

https://www.interfax.ru/russia/921852

Власти РФ хотят снять с экспортеров "курсовую…
Российские власти могут воспользоваться новым инструментом пополнения бюджета, изъяв у экспортеров…
www.interfax.ru
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Андрей Вечерний

Не понимаю, почему не могут запретить поднимать цены.
И если денег не хватает, почему не напечатать ещё?
Ей богу, какие там некомпетентные люди.

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8 комментариев
Eozvarit

Из-за падения курса экспортеры мотивированы вывозить товар, из-за чего растут цены внутри. Когда им впаяют вывозную пошлину маржа, с учетом транспортного плеча, перестанет быть интересной. Повысится объем предложения внутри страны, цены пойдут вниз.
Это азы, но я понимаю, почему тебе сложно )

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14 комментариев
noname

Расскажешь, в чём связь роста цен и повышения экспортных пошлин?

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Black7

Апхахахахахх, хрен вам, а не айфончики

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Ваша совесть

Экспортные пошлины - на экспорт. Дурик. 😀

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Юрий Б.

Что? Почему?

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Dima Alexeev

Забавная картина:
- Курс рубля к доллару снижается - на VC не довольны
- Правительство вводит меры дня снижения курса - на VC не довольны

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Вадим

Что толку от этих мер, если они приведут к увеличению цен на всё?

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12 комментариев
Со всем уважением

Потому, что нет третьей опции:
- Цены снижаются

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5 комментариев
Император Нолимоций

Это хуевые меры, которые никак положительно не скажутся на курсе и просто приведут к росту цен на внутреннем рынке.

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3 комментария
Марат

не нужны никакие меры, надо просто войска вывести и с курсом будет нормально без всяких мер. говна навалили, в мы тут видите ли недовольны, что вместо того чтобы убрать дерьмо правительство активно орудует дезодорантом

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1 комментарий
Слегка Придурковатый

"Николай Желагин говорит, что в России стоимость Guinness у местных поставщиков начинается от 700 руб. за 1 л"

"По словам основателя сети гастрономических баров «Раковая» Евгения Ничипурука, спрос на Guinness остается существенным и проблем с продажей пива у баров не будет даже при цене около 1 тыс. руб. за бокал"

Москвичи, имейте совесть.

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S.Capusta

Москвичи просто не понимают о чём вы говорите..))

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Вася Пражкин

Москвичи имели, имеют и будут иметь совесть. В разных позициях.

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ivashev nikolay

проблем не будет с продажей - вопрос класса заведения, премиум менее эластичный, а вот остальным придется не легко
чеки снижаются, куча закрытых кафе и даже моремания закрывает точки, где цены далеко не высоки в рамках мск
с другой стороны люди никуда не ездят за границу и пр. плюс стресс, который можно заесть и запить

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A V

575 дней действий идиотов

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Сеошник Сеошников

А по-моему сильно кратно больше...

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Премудрый пискарь

Гораздо больше увы...

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Asatur Gukasyan

Дыра ширится 😹😹😹

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Бинарный Ёж

Терпи! Или ты про какую дыру?

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1 комментарий
Alchakov Developer

Плоти налоги!

Подзаебали если честно, сейчас за лям даже бюджетного класса авто не купишь.
п.с гранта это не машина а велосипед

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Eddie II

Ну так и хорошо! Автомобили это западные ценности, нам это чуждо. Сегодня ты формами автомобиля любуешься, а завтра мужской задницей. Так это и работает.

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Англосаксон

Не оскорбляйте пожалуйста велосипеды!

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Crimson Blade

На кол!За дискредитацию импортозамещения!!!!

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2 комментария
noname

Как это связано, мудрейший?

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Sergei Permiakov

Ты сначала сам начни работать лучше чем АвтоВАЗ, а потом пересаживайся

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Леонид Гнездилов

А как-же "нам на курс доллара всё равно"? А теперь предлагают прям конкретно к нему закон привязать. Странное дело. Неужели не все равно на курс доллара им?

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Премудрый пискарь

Написано же "Курс Рубля"! А на курс $ им всё равно...

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1 комментарий
Фоксик

В России снизилась доступность средств непрерывного мониторинга глюкозы у пациентов с диабетом, сообщила директор НМИЦ эндокринологии Наталья Мокрышева.

Часть комплектующих к этой системе попала в обнародованный США в мае 2023 года список продукции двойного назначения, и теперь их ввоз в РФ затруднен.

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Инженер-душнила
не коснется нефтепродуктов, газа, лесоматериалов, лома и зерна

Металл будут теперь как лом вывозить. Зерно, лес и нефть ясное дело слишком важны чтобы их не вывозить за бабки

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Валет Дикпик
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Со всем уважением

Мера, направленная на ... стабилизации рубля:

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NN

Просто санкции на пользу идут

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Александр Фокин

Ага, значит цены опять пойдет в гору, спасибо

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Amet-Han 45

6лядb, как же 3ae6aли эти πuдapacbl в дyмe!

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Леонид Гнездилов

Это же минфин, дума давно ручная, ничего не может

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Англосаксон

Не оскорбляйте тридварасов такими сравнениями 🤣

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Премудрый пискарь

"обмен опытом в регулировании игровой индустрии"

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Премудрый пискарь

"Российские билетные агрегаторы рассказали о росте цен с начала 2023 года."
Смотреть и слушать стало нечего...но цены растут да...

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Император Нолимоций
Российские разработчики видеоигр обсуждают сотрудничество с южнокорейским государственным агентством контента

Не очень понятно, зачем корейцам руки и совесть марать, если честно.

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Pavel Voronkov

Но сама структура "государственное агентство контента" не смущает?

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2 комментария
Александр Кайт

Курс доллара растёт, цены внутри страны растут.
Правительство: а давайте е6анем пошлины дополнительные, чтобы цены ещё больше выросли.
Экономика и производство : 😯

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Zamir Saidov

Хм, а если кто-то расширил производство под экспорт и перекрытие краника вынудит свернуться, понеся убытки, т.к. внутреннего спроса не хватит?
Все это выглядит как очередной грабёж. Хотя что это я, все налоги и сборы выглядят так.

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Премудрый пискарь

"Правительство утвердило список стран, банки и брокеры которых могут участвовать в торгах на российском валютном рынке."
Ха-ха...

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91 комментарий
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