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Фото ТАСС

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 21 сентября: доллар — 96,62 рубля (на 40 копейки больше, чем 20 сентября), евро — 103,37 рубля (на 45 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 7:47 мск: доллар — 96,55 рубля, евро — 102,57 рубля.

Курсы на Forex на 7:48 мск: доллар — 96,8 рубля, евро — 103,21 рубля.

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Кто и как адаптируется

Минфин и Минэкономразвития рассматривают возможность ввести с 1 октября 2023 года экспортные пошлины почти на все виды товаров, зависящие от курса рубля, узнал «Ъ». Мера, направленная на снижение инфляции и стабилизации рубля, сильнее всего скажется на экспортёрах металла, угля и удобрений, но не коснется нефтепродуктов, газа, лесоматериалов, лома и зерна, а также некоторой продукции машиностроения. При курсе доллара в 80-85 рублей пошлина составит 4%, 85-90 рублей — 4,5%, 90-95 рублей — 5,5%, выше 90 рублей — 7%.

Российские разработчики видеоигр обсуждают сотрудничество с южнокорейским государственным агентством контента, выяснил «Ъ». Стороны рассчитывают разработать совместные образовательные программы и наладить обмен опытом в регулировании игровой индустрии.

Строительная компания Mirland Development, основанная израильской Fishman Group, направила в ФАС ходатайство о продаже российских активов. Ей принадлежат объекты коммерческой недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле. Часть из них уже перешла новым собственникам.

«Московская пивоваренная компания» получила разрешение Росаккредитации на поставки ирландского пива Guinness, производитель которого свернул бизнес в России.

Правительство утвердило список стран, банки и брокеры которых могут участвовать в торгах на российском валютном рынке. В него вошли Азербайджан, Армения, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Катар, Китай, Куба, Малайзия, Марокко, Монголия, Объединённые Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция, ЮАР.

Контекст

Объём расчётов по бизнес-картам в России во втором квартале 2023-го оказался минимальным за три года — 518,6 млрд рублей, следует из данных ЦБ. При этом количество операций увеличилось до 130 млн, но средний чек снизился до 3,8 тысяч рублей. Банки объясняют тренд снижением платежей по таможенным картам, а также уходом международных компаний, которые активно использовали бизнес-карты.

Объём рынка систем управления базами данных (СУБД) в 2023 году достигнет 67 млрд рублей, против 56 млрд рублей в 2022-м, говорится в отчёте ЦСР. А к 2025 году, когда российские организации критической инфраструктуры должны отказаться от зарубежного ПО, рынок может достичь объёма 127 млрд рублей.

Российские билетные агрегаторы рассказали о росте цен с начала 2023 года. Сильнее всего увеличилась стоимость билетов в театры — в среднем по стране на 11,1%, до 2075 рублей (по данным «Яндекс Афиши»). Билеты на музыкальные мероприятия подорожали на 9,4% и стоят в среднем 2630 рублей.