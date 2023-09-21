СМИ: Минфин предложил ввести таможенные пошлины для экспортёров с привязкой к курсу рубля Статьи редакции
Ставка может достигать 7% при цене выше 95 рублей за доллар.
- В правительстве рассматривают введение таможенных пошлин, чтобы снизить «сверхприбыль» экспортёров от ослабления рубля, сообщают источники «Интерфакса», РБК и «Коммерсанта». Минфин предложил ввести их почти на все товары, кроме нефтепродуктов, газа, лесоматериалов, лома и зерна, а также некоторой продукции машиностроения.
- Собеседники изданий рассказали, что размер пошлин будет привязан к курсу рубля. По данным «Ъ», при цене 80-85 рублей за доллар пошлина составит 4%, 85-90 рублей — 4,5%, 90-95 рублей — 5,5%, выше 95 рублей — 7%. Мера может быть введена с 1 октября 2023 года по конец 2024 года. Если курс доллара опустится ниже 80 рублей, пошлины обнулятся.
- Больше всего пошлины скажутся на экспортёрах металла, угля и удобрений, отмечает газета. Нескольким министерствам также поручили разработать перечень исключений для товаров, которые имеют высокую зависимость от импорта — больше 50% расходов.
- В правительстве инициативу не прокомментировали. По данным «Ъ», правкомиссия не имела претензий к проекту постановления, но он был возвращён для доработки в аппарат первого вице-премьера Андрея Белоусова и в Минфин.
- На фоне продолжительного снижения курса рубля введение экспортных пошлин рассматривается как мера защиты бизнеса и граждан от роста цен, пояснила РБК проректор по научной работе Финансового университета Светлана Солянникова. По её словам, при разработке стратегий на 2023 год бизнес ориентировался на курс 70-75 рублей, поэтому цена за доллар выше 80 рублей приводит к получению экспортёрами «сверхприбыли».
- В августе 2023 года Владимир Путин подписал закон о разовом налоге на «сверхприбыль» для крупного бизнеса. Он будет взиматься с компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021-2022 годы была выше 1 млрд рублей. Размер сбора составит 10% от суммы превышения прибыли, или 5%, если компания внесёт авансовый платёж до 30 ноября 2023 года.
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Прогрессивная шкала пошлин, зависящая от непредсказуемого поведения главнюков и окружающей обстановки, крайне неблагоприятной - "отличная" идея.
Какие сверхприбыли ?? У кого ?
Поверьте, сверхприбыль есть, но понятное дело не у обычного человека
Во всех секторах, кроме гостиниц, общественного питания и операций с недвижимостью.
Не забывайте, что они считают в рублях и за 2021/22 год по сравнению с 2018/19.
Картинка отсюда:
https://www.finam.ru/publications/item/nalog-na-sverkhpribyl-s-krupnogo-biznesa-v-2023-godu-negativ-dlya-aktsionerov-publichnykh-kompaniy-20230418-1640/
экспортеры нефти и так платят экспортную пошлину в процентах от стоимости нефти, а значит падение курса рубля уже учтено - оно приводит к увеличению размера пошлины в абсолютном выражении. зачем еще одна пошлина не понятно
Странный вопрос. Вас не интересует что транспортный налог в трех вариантах платится? Здесь аналогичная ситуация
в темах про транспортный налог - интересует. здесь не эта тема
Но ответ на ваш вопрос по сути предоставлен - потому
это не ответ. это пример еще одного неправильного закона, которым оправдывают очередной неправильный закон
Получается продолжим получать пользу от роста цен на дизель и бензин?
А почему нет? Если никто не против - значит все за :)
Кто ж будет против такой пользы?! Деньги это западные ценности – чем меньше у нас денег, тем меньше влияния этих гадких ценностей на умы россиян.
Голубчик, да вас в министры пора...
Оо, это прям как евросовок, только вместо импортных пошлин хотят ввести пошлины на экспорт
Робины гуды, бля.
Sicret Super Combo, как с гарантией расхерачить производственный сектор экономики.
1. разогнать цены на топливо
2. Разогнать инфляцию и поднять ключевую ставку до 13%
3. Обложить производственников налогами с плавающими ставками.
Fatality