Деньги
Артур Томилко

СМИ: Минфин предложил ввести таможенные пошлины для экспортёров с привязкой к курсу рубля Статьи редакции

Ставка может достигать 7% при цене выше 95 рублей за доллар.

  • В правительстве рассматривают введение таможенных пошлин, чтобы снизить «сверхприбыль» экспортёров от ослабления рубля, сообщают источники «Интерфакса», РБК и «Коммерсанта». Минфин предложил ввести их почти на все товары, кроме нефтепродуктов, газа, лесоматериалов, лома и зерна, а также некоторой продукции машиностроения.
  • Собеседники изданий рассказали, что размер пошлин будет привязан к курсу рубля. По данным «Ъ», при цене 80-85 рублей за доллар пошлина составит 4%, 85-90 рублей — 4,5%, 90-95 рублей — 5,5%, выше 95 рублей — 7%. Мера может быть введена с 1 октября 2023 года по конец 2024 года. Если курс доллара опустится ниже 80 рублей, пошлины обнулятся.
  • Больше всего пошлины скажутся на экспортёрах металла, угля и удобрений, отмечает газета. Нескольким министерствам также поручили разработать перечень исключений для товаров, которые имеют высокую зависимость от импорта — больше 50% расходов.
  • В правительстве инициативу не прокомментировали. По данным «Ъ», правкомиссия не имела претензий к проекту постановления, но он был возвращён для доработки в аппарат первого вице-премьера Андрея Белоусова и в Минфин.
  • На фоне продолжительного снижения курса рубля введение экспортных пошлин рассматривается как мера защиты бизнеса и граждан от роста цен, пояснила РБК проректор по научной работе Финансового университета Светлана Солянникова. По её словам, при разработке стратегий на 2023 год бизнес ориентировался на курс 70-75 рублей, поэтому цена за доллар выше 80 рублей приводит к получению экспортёрами «сверхприбыли».
Фото ТАСС
  • В августе 2023 года Владимир Путин подписал закон о разовом налоге на «сверхприбыль» для крупного бизнеса. Он будет взиматься с компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021-2022 годы была выше 1 млрд рублей. Размер сбора составит 10% от суммы превышения прибыли, или 5%, если компания внесёт авансовый платёж до 30 ноября 2023 года.

#новость #пошлины

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16 комментариев
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 Вадим Д.

Прогрессивная шкала пошлин, зависящая от непредсказуемого поведения главнюков и окружающей обстановки, крайне неблагоприятной - "отличная" идея.

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Irina Berman

Какие сверхприбыли ?? У кого ?

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Оксана Шелкова

Поверьте, сверхприбыль есть, но понятное дело не у обычного человека

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Denis Bystruev

Во всех секторах, кроме гостиниц, общественного питания и операций с недвижимостью.

Не забывайте, что они считают в рублях и за 2021/22 год по сравнению с 2018/19.

Картинка отсюда:
https://www.finam.ru/publications/item/nalog-na-sverkhpribyl-s-krupnogo-biznesa-v-2023-godu-negativ-dlya-aktsionerov-publichnykh-kompaniy-20230418-1640/

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Марат

экспортеры нефти и так платят экспортную пошлину в процентах от стоимости нефти, а значит падение курса рубля уже учтено - оно приводит к увеличению размера пошлины в абсолютном выражении. зачем еще одна пошлина не понятно

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Joe cocker

Странный вопрос. Вас не интересует что транспортный налог в трех вариантах платится? Здесь аналогичная ситуация

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Марат

в темах про транспортный налог - интересует. здесь не эта тема

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Юрий Б.

Но ответ на ваш вопрос по сути предоставлен - потому

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Марат

это не ответ. это пример еще одного неправильного закона, которым оправдывают очередной неправильный закон

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Eddie II
кроме нефтепродуктов

Получается продолжим получать пользу от роста цен на дизель и бензин?

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Alexey Ivanov

А почему нет? Если никто не против - значит все за :)

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Eddie II

Кто ж будет против такой пользы?! Деньги это западные ценности – чем меньше у нас денег, тем меньше влияния этих гадких ценностей на умы россиян.

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Alexey Ivanov

Голубчик, да вас в министры пора...

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dagli magli

Оо, это прям как евросовок, только вместо импортных пошлин хотят ввести пошлины на экспорт

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Владимир Зыков

Робины гуды, бля.

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under construction

Sicret Super Combo, как с гарантией расхерачить производственный сектор экономики.
1. разогнать цены на топливо
2. Разогнать инфляцию и поднять ключевую ставку до 13%
3. Обложить производственников налогами с плавающими ставками.

Fatality

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13 комментариев
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