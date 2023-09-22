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Фото РБК

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 22 сентября: доллар — 96,07 рубля (на 55 копеек меньше, чем 21 сентября), евро — 102,36 рубля (на 1,01 рубля меньше).

Курсы на Мосбирже на 7:35 мск: доллар — 96,15 рубля, евро — 102,36

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Курсы на Forex на 7:37 мск: доллар — 96,95 рубля, евро — 103,36 рубля.

Капитализация российского рынка акций за июль-август 2023-го увеличилась на 20% и достигла 59,9 трлн рублей, следует из данных Мосбиржи. С начала года объём рынка увеличился в 1,5 раза, а индекс Мосбиржи вырос на 42%.

«Совкомбанк» завершил процесс выделения заблокированных активов. До введения санкций на валютные активы приходилось около 20% баланса банка, сколько из них перевели в новую структуру — неизвестно.

ВТБ повысил базовые ставки по ипотеке на 0,5 процентных пункта. Минимальная ставка (для зарплатных клиентов банка) составит 14%.

Кто и как адаптируется

Саранский завод «Рутек» начал производство смартфона «Р-Фон» на российской ОС «Роса Мобайл», рассказал ведомостям представитель разработчика устройства НТЦ «ИТ Роса». Компания анонсировала выпуск «Р-Фон» летом 2023 года по цене «не больше 40 тысяч рублей».

Российский производитель парфюмерии «Лимонад» подал иск к Calvin Klein из-за товарного знака Flame. Однако, несмотря на уход американской компании с отечественного рынка, отсудить права на бренд, скорее всего, не получится, говорят юристы.

Правительство может смягчить требования указа президента о переходе объектов критической информационной инфраструктуры на российские программно-аппаратные комплексы до 1 января 2025 года, узнали «Ведомости». Минпромторг предложил разрешить использовать действующие решения до окончания их срока эксплуатации.

Контекст

За восемь месяцев 2023 года в России вырос спрос на ремонт крупной и малой бытовой техники, рассказали «Ъ» в сервисах по подбору специалистов. Число обращений в зависимости от категории оборудования увеличилось на 20-100%. Сильнее всего спрос вырос на ремонт холодильников, стиральных и посудомоечных машин. Ритейлеры связывают тенденцию со стремлением граждан как можно дольше сохранять работоспособность техники ушедших брендов.