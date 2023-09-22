День 576: капитализация российского рынка акций в августе 2023 года достигла 59,9 трлн рублей Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 22 сентября: доллар — 96,07 рубля (на 55 копеек меньше, чем 21 сентября), евро — 102,36 рубля (на 1,01 рубля меньше).
Капитализация российского рынка акций за июль-август 2023-го увеличилась на 20% и достигла 59,9 трлн рублей, следует из данных Мосбиржи. С начала года объём рынка увеличился в 1,5 раза, а индекс Мосбиржи вырос на 42%.
«Совкомбанк» завершил процесс выделения заблокированных активов. До введения санкций на валютные активы приходилось около 20% баланса банка, сколько из них перевели в новую структуру — неизвестно.
ВТБ повысил базовые ставки по ипотеке на 0,5 процентных пункта. Минимальная ставка (для зарплатных клиентов банка) составит 14%.
Кто и как адаптируется
Саранский завод «Рутек» начал производство смартфона «Р-Фон» на российской ОС «Роса Мобайл», рассказал ведомостям представитель разработчика устройства НТЦ «ИТ Роса». Компания анонсировала выпуск «Р-Фон» летом 2023 года по цене «не больше 40 тысяч рублей».
Российский производитель парфюмерии «Лимонад» подал иск к Calvin Klein из-за товарного знака Flame. Однако, несмотря на уход американской компании с отечественного рынка, отсудить права на бренд, скорее всего, не получится, говорят юристы.
Правительство может смягчить требования указа президента о переходе объектов критической информационной инфраструктуры на российские программно-аппаратные комплексы до 1 января 2025 года, узнали «Ведомости». Минпромторг предложил разрешить использовать действующие решения до окончания их срока эксплуатации.
Контекст
За восемь месяцев 2023 года в России вырос спрос на ремонт крупной и малой бытовой техники, рассказали «Ъ» в сервисах по подбору специалистов. Число обращений в зависимости от категории оборудования увеличилось на 20-100%. Сильнее всего спрос вырос на ремонт холодильников, стиральных и посудомоечных машин. Ритейлеры связывают тенденцию со стремлением граждан как можно дольше сохранять работоспособность техники ушедших брендов.
Новости предыдущего дня, 21 сентября — здесь.
«Саранский завод «Рутек» начал производство смартфона «Р-Фон» на российской ОС «Роса Мобайл»
Ждём обзоры этого аналоговнетного антишпионского смартфона по типу монитора "Лайтком" с инновационными отечественными чипами от "Миландра".
Вроде проверку начали по Лайткомам, хотя я не уверен, что резко процессор сменится.
Да и Роса же на Линух написана, а где-то даже пишут, что на форке Кедов, что если правда, то даже не в смех бросает, а в истерию.
китайская труба viva t1x
Пум-пурум, рыночек вырос на 20%. Видимо прошлогодние визги, что к концу года будем покупать спички и АК-74 не прошли проверку временем.
Ну да, вырос.. С долларом почти по 100, с "Москвичём" по цене двушки в Саратове, и с лекарствами в рассрочку.
А на сколько курс вырос в процентах?
Прекрасная новость! Еще 5% и достигнем показателей сентября 2021 года (65 трлн).
Фигасе, минимальная ставка по ипотеке 14%?! Какая благодать, что не касался этого, это ж 3,14здец какой-то.
Я бы сделал 25% . Именно благодоря баранам ипотечникам цены на квартиры поднялись за два года на 100%-120%. Если раньше хоть как то за 5-7 лет можно было скопить на хорошей работе, сейчас не вариант. А этим олухам без разницы брать на 15 лет ипотеку или на 30 лет. Мозги отсутствуют. А государство и радо этой карусели а что берут же!!! Вперёд беги, хватай. Тоже самое с машинами люди пять лет назад брали в кредит тайоту рав 4 за 1.8 млн. Сейчас теже самые кадры уже бегут и берут китайца, но уже за 3 млн. Говорят : ну а хули, раз живём. Кредит на 10 лет. Сгниет через 6 лет. Скинет в цене если перепродавать 50% за два года - при условии, надо найти такого же идиота. Вот вам и рост цен, вот вам и инфляция.
Нет смысла писать в рублях так как он обесценивается. И вводит людей в заблуждение. Пишите в долларах. Тоже самое про пенсии, зарплаты, прибыль. Вся эта статистика рассчитана на полных идиотов, которые семки грызут возле подъездов))))
Это же гениально! Еще давайте и ценники в магазинах электронными сделаем с доступом на биржу, чтобы в он-лайн циферки менялись. Вот тебе яйца по 1$, а вот по 0.98$ - беру!
Меньше чем одна компания Apple))))
Почувствуйте, как говорится, разницу.
Значит еще есть куда расти)
Рутек делает руфон на руоси. Только вот всё заканчивается на переклейке шильдика.
Зато не дороже 40 к₽, умнички, такой конкурентный продукт делают.
России нужны палки для битья соседей, а не руфон. Если власть умела бы в инновации – они текущей ерундой не занимались бы.
Один позитив. Это как с Волгой для чиновников. К их 5 контрабандным Айфонам ещё и это чудо добавиться
С шильдика начинается. Не путайте.
Сперва поставляются железки из провинции Урунчи, собираются на заводе Рутек с приклейкой шильдика, ставится ОС Роса Мобайл, а потребитель после покупки телефона сможет установить через Рустор свой любимый Рутьюб и к сожалению тут скверная шутка заканчивается.
Ага, да, а в долларовом выражении тоже вырос?
Ну такое себе,всего лишь 600 миллиардов стоимость всех акций, для такой большой страны как Россия результат на троечку с минусом
"Российский производитель парфюмерии «Лимонад» подал иск к Calvin Klein" ну это очень смешно