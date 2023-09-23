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Деньги
Полина Лааксо

День 577: суд в ЕС отказался снимать санкции с Мордашова, пошлины с привязкой к валютному курсу могут осложнить бизнес Статьи редакции

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Источник: «РИА Новости»

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 23-25 сентября: доллар — 96,04 рубля (на 59 копеек меньше, чем 22 сентября), евро — 102,24 рубля (на 79 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на закрытии 22 сентября: доллар — 96,25 рубля, евро — 102,59 рубля.

Курсы на Forex на закрытии 22 сентября: доллар — 96,23 рубля, евро — 102,44 рубля.

Контекст

Европейский суд отказался снять санкции с предпринимателя и председателя совета директоров «Северстали» Алексея Мордашова. Последний ссылался на то, что ещё в 2022 году продал доли «Севергрупп» в банке «Россия». Регулятор попросил предоставить доказательства с датой передачи акций и указанием личности получателя, но предприниматель не выполнил второе требование. Исходя из раскрытых данных суд также заключил, что акции были проданы «по стоимости, значительно ниже реальной».

По итогам июля 2023 года товарооборот России и Нидерландов сократился втрое год к году — до €620 млн, подсчитало «РИА Новости» на основе данных нидерландской таможни. Импорт в Нидерланды упал на 14% в месячном выражении и составил €419 млн. Экспорт в Россию вырос на 7%, составив €419 млн.

21 сентября 2023 года правительство ввело экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля для защиты внутреннего рынка — они будут действовать с 1 октября и до конца 2024 года. По подсчётам экономистов «Газпромбанка», механизм сможет приносить в госбюджет дополнительные 125 млрд рублей в год.

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По мнению аналитиков, опрошенных «Интерфаксом», сильнее всего мера ударит по компаниям «Русал» (алюминий), «Норникель» (палладий, никель, платина, медь) и «Алроса» (алмазы). В беседе с «Ъ» эксперты заметили, что под угрозой окажется производство рапсового и соевого масел, так как прибыль маслозаводов будет ниже пошлины в 7%, а в России эти масла не востребованы. Давление почувствуют и экспортёры алкоголя: по некоторым оценкам, пошлина составит около 17% от себестоимости, например, водки.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рассказал ТАСС, что венгерские компании в сфере космических технологий продолжают вести «технологическое сотрудничество» с российскими и надеются, что это не изменится. Он также отметил, что новые санкции в отношении России «не нужны». По его словам, «профессиональных оценок введённых ЕС ограничений пока не было». «Если посмотреть на санкции с прагматической точки зрения, мы видим, что они наносят Европе больший вред, чем России», — заявил он.

Новости предыдущего дня, 22 сентября — здесь.

#новость

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18 комментариев
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 Вадим Д.
венгерские компании в сфере космических технологий

🥺😶

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дед Мазай и муравьеды

Что не так? У венгров даже свой космонавт есть - Берталан Фаркаш, пока один, но прогресс не стоит на месте.

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Ware Wow

Только он скорее Советский космонавт

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дед Мазай и муравьеды

Ну вот, пришел и все опошлил. Дай венграм повод погордиться собственными космическими достижениями!

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Вася Пражкин

Кстати, у венгров ни одна лунная станция не разбилась - так что опередили нас уже.

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Байд Джонов

Зато по запускам отстают

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Zloy Sniper

Венгры стараются сосать всех телок. До турок им пока далеко, но они учатся.

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Вадим Д.

Да, Мордашов, так снять санкции не просят, чего как маленький? Есть же отличные примеры, вот и ступай по их стопам.

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Ware Wow

это дауншифтинг

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дед Мазай и муравьеды

даунгрейдинг

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Impossible

1. Слить телефонный разговор, где критикует Путина и СВО.
2. Переехать в Казахстан, а оттуда в Израиль. В соцсетях и анкетах указать «казахско-израильский бизнесмен»
3. Пожертвовать в фонд Сороса

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Q

Бедный Мордашов 🥴

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Олег Бовин
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дед Мазай и муравьеды
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Нет
Он также отметил, что новые санкции в отношении России «не нужны». По его словам, «профессиональных оценок введённых ЕС ограничений пока не было». «Если посмотреть на санкции с прагматической точки зрения, мы видим, что они наносят Европе больший вред, чем России», — заявил он.

Санкции России не нужны, но вред они приносят Европе. Шизофрения.

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Премудрый пискарь

Не-е 15 только не рублей конечно а в чём там им таким платят за сказки...

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Zloy Sniper

Все что нужно знать про Мордашева, как о человеке. https://www.kommersant.ru/doc/1386946?ysclid=lmvt70r34o798001215

Как разводились олигархи
Дела семейные
www.kommersant.ru
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Байд Джонов

У венгров Икарус был. Просто космос.

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15 комментариев
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