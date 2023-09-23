День 577: суд в ЕС отказался снимать санкции с Мордашова, пошлины с привязкой к валютному курсу могут осложнить бизнес Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 23-25 сентября: доллар — 96,04 рубля (на 59 копеек меньше, чем 22 сентября), евро — 102,24 рубля (на 79 копеек меньше).
Контекст
Европейский суд отказался снять санкции с предпринимателя и председателя совета директоров «Северстали» Алексея Мордашова. Последний ссылался на то, что ещё в 2022 году продал доли «Севергрупп» в банке «Россия». Регулятор попросил предоставить доказательства с датой передачи акций и указанием личности получателя, но предприниматель не выполнил второе требование. Исходя из раскрытых данных суд также заключил, что акции были проданы «по стоимости, значительно ниже реальной».
По итогам июля 2023 года товарооборот России и Нидерландов сократился втрое год к году — до €620 млн, подсчитало «РИА Новости» на основе данных нидерландской таможни. Импорт в Нидерланды упал на 14% в месячном выражении и составил €419 млн. Экспорт в Россию вырос на 7%, составив €419 млн.
21 сентября 2023 года правительство ввело экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля для защиты внутреннего рынка — они будут действовать с 1 октября и до конца 2024 года. По подсчётам экономистов «Газпромбанка», механизм сможет приносить в госбюджет дополнительные 125 млрд рублей в год.
По мнению аналитиков, опрошенных «Интерфаксом», сильнее всего мера ударит по компаниям «Русал» (алюминий), «Норникель» (палладий, никель, платина, медь) и «Алроса» (алмазы). В беседе с «Ъ» эксперты заметили, что под угрозой окажется производство рапсового и соевого масел, так как прибыль маслозаводов будет ниже пошлины в 7%, а в России эти масла не востребованы. Давление почувствуют и экспортёры алкоголя: по некоторым оценкам, пошлина составит около 17% от себестоимости, например, водки.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рассказал ТАСС, что венгерские компании в сфере космических технологий продолжают вести «технологическое сотрудничество» с российскими и надеются, что это не изменится. Он также отметил, что новые санкции в отношении России «не нужны». По его словам, «профессиональных оценок введённых ЕС ограничений пока не было». «Если посмотреть на санкции с прагматической точки зрения, мы видим, что они наносят Европе больший вред, чем России», — заявил он.
Новости предыдущего дня, 22 сентября — здесь.
🥺😶
Что не так? У венгров даже свой космонавт есть - Берталан Фаркаш, пока один, но прогресс не стоит на месте.
Только он скорее Советский космонавт
Ну вот, пришел и все опошлил. Дай венграм повод погордиться собственными космическими достижениями!
Кстати, у венгров ни одна лунная станция не разбилась - так что опередили нас уже.
Зато по запускам отстают
Венгры стараются сосать всех телок. До турок им пока далеко, но они учатся.
Да, Мордашов, так снять санкции не просят, чего как маленький? Есть же отличные примеры, вот и ступай по их стопам.
это дауншифтинг
даунгрейдинг
1. Слить телефонный разговор, где критикует Путина и СВО.
2. Переехать в Казахстан, а оттуда в Израиль. В соцсетях и анкетах указать «казахско-израильский бизнесмен»
3. Пожертвовать в фонд Сороса
Бедный Мордашов 🥴
Санкции России не нужны, но вред они приносят Европе. Шизофрения.
Не-е 15 только не рублей конечно а в чём там им таким платят за сказки...
Все что нужно знать про Мордашева, как о человеке. https://www.kommersant.ru/doc/1386946?ysclid=lmvt70r34o798001215
У венгров Икарус был. Просто космос.