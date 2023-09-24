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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 23-25 сентября: доллар — 96,04 рубля (на 59 копеек меньше, чем 22 сентября), евро — 102,24 рубля (на 79 копеек меньше).

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Курсы на Мосбирже на закрытии 22 сентября: доллар — 96,25 рубля, евро — 102,59 рубля.

Курсы на Forex на закрытии 22 сентября: доллар — 96,23 рубля, евро — 102,44 рубля.

Контекст

Ажиотажный спрос на вторичную недвижимость, который возник на фоне страха, что кредитные условия в России ужесточат, а рубль продолжит падать, постепенно сходит на нет, отмечают опрошенные «Ъ» аналитики. Участники рынка недвижимости полагают, что собственники будут вынуждены снижать цены, чтобы побыстрее продать объекты в условиях сокращающегося спроса и риска, что период высоких ипотечных ставок затянется.

За лето 2023 года Турцию посетили 2,56 млн россиян, следует из данных Министерства культуры и туризма страны. Это на 19% больше год к году, но на 23,4% меньше, чем за тот же период в 2019 году. Последнее связывают с тем, что рубль ослаб, а цены в отелях при этом выросли, к тому же из-за санкций сократилось и количество рейсов за границу.

По итогам августа 2023-го россияне также заняли первое место по турпотоку в Стамбул: из России в турецкий город приехало 179 тысяч человек за месяц. На втором месте, для сравнения, расположилась Германия — со 127 тысячами туристов.