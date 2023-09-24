День 578: Россия заняла первое место по числу иностранных туристов, посетивших Стамбул в августе Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 23-25 сентября: доллар — 96,04 рубля (на 59 копеек меньше, чем 22 сентября), евро — 102,24 рубля (на 79 копеек меньше).
Контекст
Ажиотажный спрос на вторичную недвижимость, который возник на фоне страха, что кредитные условия в России ужесточат, а рубль продолжит падать, постепенно сходит на нет, отмечают опрошенные «Ъ» аналитики. Участники рынка недвижимости полагают, что собственники будут вынуждены снижать цены, чтобы побыстрее продать объекты в условиях сокращающегося спроса и риска, что период высоких ипотечных ставок затянется.
За лето 2023 года Турцию посетили 2,56 млн россиян, следует из данных Министерства культуры и туризма страны. Это на 19% больше год к году, но на 23,4% меньше, чем за тот же период в 2019 году. Последнее связывают с тем, что рубль ослаб, а цены в отелях при этом выросли, к тому же из-за санкций сократилось и количество рейсов за границу.
По итогам августа 2023-го россияне также заняли первое место по турпотоку в Стамбул: из России в турецкий город приехало 179 тысяч человек за месяц. На втором месте, для сравнения, расположилась Германия — со 127 тысячами туристов.
Новости предыдущего дня, 23 сентября — здесь.
Почти на четверть упал поток в Турцию значит. Интересно что будет в следующем году. Для большинства заграница и новый автомобиль теперь недоступны.
Ты не поверишь, но всем чрезвычайно интересно, что будет в следующем году. Особенно в марте.
О, да, самое интересное будет после очередных перевыборов веселого дедушки. Сейчас-то затишье и все успокоились после сентября до перевыборов, а будет ли дедушка добирать еще людей на войну - вот это интересно.
Уже ходят слухи, что на выборы пойдет еще один дедушка, кудрявый... А добирать-то будет, канеш, даже не волнуйся.
Кудрявый? Это про кого речь?
Как и пакет гречки
А чо так удобно обрезано? Где про:на 19% больше год к году
Вырастет в 2раза! Нам же тут уже начали сказку: "о небывалом росте доходов в следующем году" крутить...
Вошла в историю, но не так как 0отела ))
Какой % решил не возвращаться? (-:
Бородатая шутейка, уже несколько устаревшая.
А это и не шутейка. И да, шутки такого рода покамест не устареют, ибо актуально.
В каждой шутке всего лишь доля шутки
Россияне, приехавшие в Турцию на собственных автомобилях с иностранными номерами, начали работать нелегальными таксистами. Они начали создавать группы в WhatsApp. (Самое главное, они думают, что об этой ситуации никто не знает)
Видимо, очень хотят, чтобы и Турция от Европы не отличалась — и тоже начала машины у них забирать 🥴
Обычно они используют инструменты, которые принесли с собой. Возможно, со временем они смогут покупать новые автомобили.
Нелегко находиться вдали от дома. Вот почему люди игнорируют происходящее.
У людей так денег нет, так все сильно дорожает, что каждый месяц рекорды бьют по посещению других стран))
Какой же это рекорд? В статье ясно сказано «но на 23,4% меньше, чем за тот же период в 2019 году». Очевидный отрицательный прирост
мурзилкам нужно вывернуть новости в положительном ключе. получается все реже и все хуже.
Вопрос был не в том что поток уменьшился, а в том почему другие более богатые страны не обошли туристов из рф
Люди из богатых стран не летают в Турцию
Они летают в Мексику) а тех же немцев в Турции хватает, иногда целые отели ими забиты
В статье ясно сказано, что "за три летних месяца 2023 года Турцию посетили 2,56 млн россиян — на 19% больше, чем в июне—августе 2022 года".
Очевидный положительный прирост.
"других стран" — на самом деле список посещяемых россиянам других стран драматически сократился;
"каждый месяц рекорды бьют" — на самом деле в статье написано что даже в указанную турцию поток не восстановился до уровней 2019 года, и показывает какой-то прирост только по сравнению с совсем провальным прошлым годом
но за комментарий спасибо, каждый раз забавно заглянуть в воображаемый мир в голове человека, который в комментах всех "либерастами" клеймит. Не разочаровываете
Вам достаточно было бы почитать внимательно что в январе—августе Турцию, по данным турецкой статистики, посетили 4,35 млн россиян. А вот из богатой европейской страны Германии посетителей было - 4,08 млн за этот же период. Не правда ли - занимательная статистика? Прям натянутая на глобус.
Как будто бы ничего не противоречит тому, что написано в оригинальном комментарии
2.5 млн россиян - это 1/50 Москвы, 1/50 Питера, и еще по 1/50 с других городов-миллионников.
Самое плохое в отечественной статистике - что без доступа к исходным данным сложно сказать про исходное распределение. То есть, цифры по путешествиям, покупкам квартир и машин есть, но установить - одни ли это и те же люди, что покупают машины раз в 1-2 года и регулярно путешествуют - не представляется возможным. Учитывая неадекватный характер распределения благ в российской экономике, абсолютные цифры запросто могут иметь мало общего с состоянием дел в обществе/экономике в целом.
Эксперты, вопрос к вам — есть смысл продавать сейчас вторичку или пока стоит подождать?
Подождать нельзя продавать. Запятую ставим в любом понравившемся месте.
Ха-ха, просто рост будет близок к нулевому. Некоторое время.
И он справится, мы верим!
Всех с отлётом
А некоторые посетившие Турцию и Германию попросили политическое убежище
А некоторым из них сказали: хой вам, а не убежище )))
Классика создания разрыва мозга у людей последние годы.
Читаем заголовок РБК: "Подорожавший отдых отпугнул часть россиян от летних поездок в Турцию"
И внезапно первое предложение: "Летом 2023 года Турцию посетили 2,5 млн россиян — на 19% больше, чем в прошлом году."
Так отпугнул или нет? Поехало больше на 19 процентов, но получается, что люди не едут, боятся?
Если до второго абзаца дочитать, то там будет написано следующее:Хотя относительно предыдущих трех летних сезонов поток россиян в Турцию и вырос, пока он все равно не достиг уровня допандемийного 2019 года. Тогда за июнь—август Турцию, согласно статистике Минкультуры республики, посетили 3,16 млн граждан России — на 23,4% больше, чем этим летом.
Ну как-то логично, нет? Что этим люди пытаются доказать? Что до пандемии люди жили лучше? Так они везде с начала пандемии стали жить хуже. Давайте сравним с 2007 "золотым" годом, почему с 2019-ым? Странно это всё.
Откуда у россиян деньги если они обнищали