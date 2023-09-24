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Деньги
Полина Лааксо

День 578: Россия заняла первое место по числу иностранных туристов, посетивших Стамбул в августе Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: «GQ Россия»

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 23-25 сентября: доллар — 96,04 рубля (на 59 копеек меньше, чем 22 сентября), евро — 102,24 рубля (на 79 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на закрытии 22 сентября: доллар — 96,25 рубля, евро — 102,59 рубля.

Курсы на Forex на закрытии 22 сентября: доллар — 96,23 рубля, евро — 102,44 рубля.

Контекст

Ажиотажный спрос на вторичную недвижимость, который возник на фоне страха, что кредитные условия в России ужесточат, а рубль продолжит падать, постепенно сходит на нет, отмечают опрошенные «Ъ» аналитики. Участники рынка недвижимости полагают, что собственники будут вынуждены снижать цены, чтобы побыстрее продать объекты в условиях сокращающегося спроса и риска, что период высоких ипотечных ставок затянется.

За лето 2023 года Турцию посетили 2,56 млн россиян, следует из данных Министерства культуры и туризма страны. Это на 19% больше год к году, но на 23,4% меньше, чем за тот же период в 2019 году. Последнее связывают с тем, что рубль ослаб, а цены в отелях при этом выросли, к тому же из-за санкций сократилось и количество рейсов за границу.

По итогам августа 2023-го россияне также заняли первое место по турпотоку в Стамбул: из России в турецкий город приехало 179 тысяч человек за месяц. На втором месте, для сравнения, расположилась Германия — со 127 тысячами туристов.

Новости предыдущего дня, 23 сентября — здесь.

#новость

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43 комментария
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 Ware Wow

Почти на четверть упал поток в Турцию значит. Интересно что будет в следующем году. Для большинства заграница и новый автомобиль теперь недоступны.

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дед Мазай и муравьеды

Ты не поверишь, но всем чрезвычайно интересно, что будет в следующем году. Особенно в марте.

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Мойша Израелевич

О, да, самое интересное будет после очередных перевыборов веселого дедушки. Сейчас-то затишье и все успокоились после сентября до перевыборов, а будет ли дедушка добирать еще людей на войну - вот это интересно.

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дед Мазай и муравьеды

Уже ходят слухи, что на выборы пойдет еще один дедушка, кудрявый... А добирать-то будет, канеш, даже не волнуйся.

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Продюсер душнила

Кудрявый? Это про кого речь?

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Илья

Как и пакет гречки

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ИноПост

А чо так удобно обрезано? Где про:

на 19% больше год к году
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Премудрый пискарь

Вырастет в 2раза! Нам же тут уже начали сказку: "о небывалом росте доходов в следующем году" крутить...

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Иван Серик
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Водяной

Вошла в историю, но не так как 0отела ))

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Вадим Д.
россияне также заняли первое место по турпотоку в Стамбул

Какой % решил не возвращаться? (-:

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дед Мазай и муравьеды

Бородатая шутейка, уже несколько устаревшая.

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Вадим Д.

А это и не шутейка. И да, шутки такого рода покамест не устареют, ибо актуально.

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Дмитрий Зима

В каждой шутке всего лишь доля шутки

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новый участник

Россияне, приехавшие в Турцию на собственных автомобилях с иностранными номерами, начали работать нелегальными таксистами. Они начали создавать группы в WhatsApp. (Самое главное, они думают, что об этой ситуации никто не знает)

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Q

Видимо, очень хотят, чтобы и Турция от Европы не отличалась — и тоже начала машины у них забирать 🥴

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новый участник

Обычно они используют инструменты, которые принесли с собой. Возможно, со временем они смогут покупать новые автомобили.
Нелегко находиться вдали от дома. Вот почему люди игнорируют происходящее.

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Александр Спеваков

У людей так денег нет, так все сильно дорожает, что каждый месяц рекорды бьют по посещению других стран))

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Мойша Израелевич

Какой же это рекорд? В статье ясно сказано «но на 23,4% меньше, чем за тот же период в 2019 году». Очевидный отрицательный прирост

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Роман Вячеславович

мурзилкам нужно вывернуть новости в положительном ключе. получается все реже и все хуже.

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Илья

Вопрос был не в том что поток уменьшился, а в том почему другие более богатые страны не обошли туристов из рф

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ьесь

Люди из богатых стран не летают в Турцию

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jonewayne

Они летают в Мексику) а тех же немцев в Турции хватает, иногда целые отели ими забиты

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ИноПост

В статье ясно сказано, что "за три летних месяца 2023 года Турцию посетили 2,56 млн россиян — на 19% больше, чем в июне—августе 2022 года".

Очевидный положительный прирост.

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Луна

"других стран" — на самом деле список посещяемых россиянам других стран драматически сократился;

"каждый месяц рекорды бьют" — на самом деле в статье написано что даже в указанную турцию поток не восстановился до уровней 2019 года, и показывает какой-то прирост только по сравнению с совсем провальным прошлым годом

но за комментарий спасибо, каждый раз забавно заглянуть в воображаемый мир в голове человека, который в комментах всех "либерастами" клеймит. Не разочаровываете

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ИноПост

Вам достаточно было бы почитать внимательно что в январе—августе Турцию, по данным турецкой статистики, посетили 4,35 млн россиян. А вот из богатой европейской страны Германии посетителей было - 4,08 млн за этот же период. Не правда ли - занимательная статистика? Прям натянутая на глобус.

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Кирилл Таран
В общем числе россиян, которых статистика фиксирует как прибывших в Турцию, необходимо учитывать транзитных путешественников, совершающих пересадку в Стамбуле на рейсы в другие страны, обращает внимание вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин

Как будто бы ничего не противоречит тому, что написано в оригинальном комментарии

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дед Мазай и муравьеды

2.5 млн россиян - это 1/50 Москвы, 1/50 Питера, и еще по 1/50 с других городов-миллионников.

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Невкусно и грустно

Самое плохое в отечественной статистике - что без доступа к исходным данным сложно сказать про исходное распределение. То есть, цифры по путешествиям, покупкам квартир и машин есть, но установить - одни ли это и те же люди, что покупают машины раз в 1-2 года и регулярно путешествуют - не представляется возможным. Учитывая неадекватный характер распределения благ в российской экономике, абсолютные цифры запросто могут иметь мало общего с состоянием дел в обществе/экономике в целом.

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Продюсер душнила

Эксперты, вопрос к вам — есть смысл продавать сейчас вторичку или пока стоит подождать?

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Иван Серик
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дед Мазай и муравьеды

Подождать нельзя продавать. Запятую ставим в любом понравившемся месте.

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Вадим Д.
Участники рынка недвижимости полагают, что собственники будут вынуждены снижать цены

Ха-ха, просто рост будет близок к нулевому. Некоторое время.

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Иван Серик
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Вадим Д.

И он справится, мы верим!

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Иван Серик
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ьесь

Всех с отлётом

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ZuDwa

А некоторые посетившие Турцию и Германию попросили политическое убежище

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дед Мазай и муравьеды

А некоторым из них сказали: хой вам, а не убежище )))

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ИноПост

Классика создания разрыва мозга у людей последние годы.

Читаем заголовок РБК: "Подорожавший отдых отпугнул часть россиян от летних поездок в Турцию"

И внезапно первое предложение: "Летом 2023 года Турцию посетили 2,5 млн россиян — на 19% больше, чем в прошлом году."

Так отпугнул или нет? Поехало больше на 19 процентов, но получается, что люди не едут, боятся?

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Кирилл Таран

Если до второго абзаца дочитать, то там будет написано следующее:

Хотя относительно предыдущих трех летних сезонов поток россиян в Турцию и вырос, пока он все равно не достиг уровня допандемийного 2019 года. Тогда за июнь—август Турцию, согласно статистике Минкультуры республики, посетили 3,16 млн граждан России — на 23,4% больше, чем этим летом.
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ИноПост

Ну как-то логично, нет? Что этим люди пытаются доказать? Что до пандемии люди жили лучше? Так они везде с начала пандемии стали жить хуже. Давайте сравним с 2007 "золотым" годом, почему с 2019-ым? Странно это всё.

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Илья

Откуда у россиян деньги если они обнищали

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