День 579: Минэкономики подготовило законопроект о «технологической политике» Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 23-25 сентября: доллар — 96,04 рубля (на 59 копеек меньше, чем 22 сентября), евро — 102,24 рубля (на 79 копеек меньше).
Кто и как адаптируется
Минэкономики подготовило законопроект, регулирующий «технологическую политику». Она будет заниматься развитием приоритетных технологий, которые с учётом «потребностей рынка» определит государство, и развитием инфраструктуры для неё. «Логика исполнения закона будет заключаться в том, что на его основании можно будет устанавливать приоритеты как для промышленной, так и де-факто формировать заказ для научно-технической политики», — пояснили в аппарате вице-премьера Андрея Белоусова.
Какие есть проблемы и трудности
Китайский производитель бытовой техники Haier решил ликвидировать российское юрлицо принадлежащего ему итальянского бренда Candy из-за «низкой прибыльности», выяснил «Ъ». Производство бытовой техники в Кирове приостановлено, так как завод должен был работать в том числе и на Европу.
Государственное южнокорейское агентство креативного контента совместно с платформой Moi Comics готовят иск к русскоязычной ReManga за нарушение интеллектуальных прав.
Контекст
ЦБ в октябре 2023 года представит новые банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей. Купюры сохранят цветовую палитру и будут иметь больше защитных элементов.
На этой неделе Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект, разрешающий вводить самозапрет на получение кредитов. Идею обсуждают больше года, но пока к проекту остаются претензии. Например, финансовый комитет Госдумы считает, что излишне детализирующие виды и способы заключения кредитных договоров могут запутать граждан, и они неправильно оформят запрет.
Новости предыдущего дня, 24 сентября — здесь.
Когда вижу такого рода заголовки, то уже машинально жду обещания о новых "победах" и распилах бюджета под разными лозунгами.
Новые банкноты номиналом 10 000 и 50 000 были бы полезней.
ЦБ в октябре представит новые банкноты 1000 и 5000 ₽
И правда, других забот-то нет.
Хорошо же, новые картинки
А нет, картинки старые
Ура, эмиссия, наконец-то дождались
Да, сейчас как никогда не хватает новых законопроектов
Ничего, новый печатный год только начался, а там не сидят сложа руки...
Лишь бы эти потребности перешли в мирный сектор
Хочешь мира, готовься к войне
А вы часто думаете о римской империи?))
Сук)))
Ну да, в лучшем мире и придраться не к чему было бы.
Сможем, сдюжим, будет передовое и все обзавидуются?
И - импортозамещение (если кто-то пропустил)
https://3dnews.ru/1093383/minpromtorg-proverit-dannie-o-nerabochem-rossiyskom-chipe-v-monitore-lightcom-proizvoditeli-eto-otritsayut