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Деньги
Маша Цепелева

День 579: Минэкономики подготовило законопроект о «технологической политике» Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 23-25 сентября: доллар — 96,04 рубля (на 59 копеек меньше, чем 22 сентября), евро — 102,24 рубля (на 79 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на 8:05 мск: доллар — 96,28 рубля, евро — 102,54 рубля.

Курсы на Forex на 8:05 мск: доллар — 95,14 рубля, евро — 101,41 рубля.

Кто и как адаптируется

Минэкономики подготовило законопроект, регулирующий «технологическую политику». Она будет заниматься развитием приоритетных технологий, которые с учётом «потребностей рынка» определит государство, и развитием инфраструктуры для неё. «Логика исполнения закона будет заключаться в том, что на его основании можно будет устанавливать приоритеты как для промышленной, так и де-факто формировать заказ для научно-технической политики», — пояснили в аппарате вице-премьера Андрея Белоусова.

Какие есть проблемы и трудности

Китайский производитель бытовой техники Haier решил ликвидировать российское юрлицо принадлежащего ему итальянского бренда Candy из-за «низкой прибыльности», выяснил «Ъ». Производство бытовой техники в Кирове приостановлено, так как завод должен был работать в том числе и на Европу.

Купить рекламу Отключить

Государственное южнокорейское агентство креативного контента совместно с платформой Moi Comics готовят иск к русскоязычной ReManga за нарушение интеллектуальных прав.

Контекст

ЦБ в октябре 2023 года представит новые банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей. Купюры сохранят цветовую палитру и будут иметь больше защитных элементов.

На этой неделе Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект, разрешающий вводить самозапрет на получение кредитов. Идею обсуждают больше года, но пока к проекту остаются претензии. Например, финансовый комитет Госдумы считает, что излишне детализирующие виды и способы заключения кредитных договоров могут запутать граждан, и они неправильно оформят запрет.

Новости предыдущего дня, 24 сентября — здесь.

#новость

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14 комментариев
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 Kiss1nger

Когда вижу такого рода заголовки, то уже машинально жду обещания о новых "победах" и распилах бюджета под разными лозунгами.

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Владимир Зыков

Новые банкноты номиналом 10 000 и 50 000 были бы полезней.

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Вадим Д.

ЦБ в октябре представит новые банкноты 1000 и 5000 ₽
И правда, других забот-то нет.

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Ale K

Хорошо же, новые картинки

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Ale K

А нет, картинки старые

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Artu

Ура, эмиссия, наконец-то дождались

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Ale K

Да, сейчас как никогда не хватает новых законопроектов

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Иван Иванов

Ничего, новый печатный год только начался, а там не сидят сложа руки...

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Тау Техно Механикус

Лишь бы эти потребности перешли в мирный сектор

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Док

Хочешь мира, готовься к войне

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Alex Shevchenko

А вы часто думаете о римской империи?))

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Тау Техно Механикус

Сук)))

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Вадим Д.
развитием приоритетных технологий, которые с учётом «потребностей рынка» определит государство

Ну да, в лучшем мире и придраться не к чему было бы.
Сможем, сдюжим, будет передовое и все обзавидуются?

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Сергей С.
Минэкономики подготовило законопроект, регулирующий «технологическую политику».

И - импортозамещение (если кто-то пропустил)
https://3dnews.ru/1093383/minpromtorg-proverit-dannie-o-nerabochem-rossiyskom-chipe-v-monitore-lightcom-proizvoditeli-eto-otritsayut

Минпромторг проверит, почему российский чип в…
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3dnews.ru
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