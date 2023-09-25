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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 23-25 сентября: доллар — 96,04 рубля (на 59 копеек меньше, чем 22 сентября), евро — 102,24 рубля (на 79 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на 8:05 мск: доллар — 96,28 рубля, евро — 102,54 рубля.

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Курсы на Forex на 8:05 мск: доллар — 95,14 рубля, евро — 101,41 рубля.

Кто и как адаптируется

Минэкономики подготовило законопроект, регулирующий «технологическую политику». Она будет заниматься развитием приоритетных технологий, которые с учётом «потребностей рынка» определит государство, и развитием инфраструктуры для неё. «Логика исполнения закона будет заключаться в том, что на его основании можно будет устанавливать приоритеты как для промышленной, так и де-факто формировать заказ для научно-технической политики», — пояснили в аппарате вице-премьера Андрея Белоусова.

Какие есть проблемы и трудности

Китайский производитель бытовой техники Haier решил ликвидировать российское юрлицо принадлежащего ему итальянского бренда Candy из-за «низкой прибыльности», выяснил «Ъ». Производство бытовой техники в Кирове приостановлено, так как завод должен был работать в том числе и на Европу.

Государственное южнокорейское агентство креативного контента совместно с платформой Moi Comics готовят иск к русскоязычной ReManga за нарушение интеллектуальных прав.

Контекст

ЦБ в октябре 2023 года представит новые банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей. Купюры сохранят цветовую палитру и будут иметь больше защитных элементов.

На этой неделе Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект, разрешающий вводить самозапрет на получение кредитов. Идею обсуждают больше года, но пока к проекту остаются претензии. Например, финансовый комитет Госдумы считает, что излишне детализирующие виды и способы заключения кредитных договоров могут запутать граждан, и они неправильно оформят запрет.