Amazon инвестирует до $4 млрд в ИИ-стартап Anthropic, основанный выходцами из OpenAI Статьи редакции
Сделка станет частью нового раунда инвестиций в стартап, параметры которого пока не определены, выяснила WSJ.
- Компании объявили о стратегическом партнёрстве в области ИИ. Amazon обязалась вложить в Anthropic первоначальные инвестиции в размере $1,25 млрд, рассказали WSJ собеседники, знакомые с деталями сделки. Конечный объём финансирования может достигнуть $4 млрд «в зависимости от определённых условий», каких именно — неизвестно.
- Amazon получит миноритарную долю в Anthropic. Сделка станет частью нового раунда инвестиций в стартап, оценка которого пока не определена, сообщил один из источников газеты.
- В рамках сделки стартап будет использовать для обучения ИИ чипы Amazon, а также потратит часть инвестиций на оплату облачной инфраструктуры Amazon Web Services, добавил собеседник WSJ. Последняя, в свою очередь, согласилась внедрить технологии Anthropic в свои сервисы.
- Anthropic основал в 2021 году бывший директор по исследованиям в OpenAI Дарио Амодей — вместе с другими ушедшими из компании сотрудниками. Компания разрабатывает генеративного чат-бота Claude, который умеет искать информацию по документам, писать тексты и отвечать на вопросы.
- В феврале 2023 года Google вложила в проект $300-400 млн. В мае Anthropic закрыл раунд ещё на $450 млн. Среди инвесторов — фонд Spark Capital, Google, Salesforce Ventures, Sound Ventures, Zoom Ventures и другие. В мае 2023-го Axios оценивало стартап в более чем $4 млрд.
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Ребят, кому не жалко, есть 150 р на карту?
Куда скинуть
2204320149230718 Дмитрий С. Спасибо
Озон банк?
Пришло, спасибо большое!
Вот такой вот у меня стартап. Google, свяжитесь со мной!!!
Нихрена себе. Это работает?
Тоже попробую.
Ребят, кому не жалко киньте 100₽ на ОЗОН Банк
Номер карты?
2204320155371695 Илья М
Зарепортил за попрошайничество.
Жук
Ору
Зарепортил за «Введние в заблуждение»
Есть
Seed раунд
Ниче себе ты бизнесмен. А так можно было?
Насколько же плевать openAi на писак типа Джордж Мартини тд. Машина прогресса.
Да начнётся битва! Когда ИИ таки создадут. Но мы этого уже не увидим.
Походу прибыльно быть выходцем из OpenAI.
Ну что, теперь весь GAFAM+T обмазался ИИ
Что значит зарепортил.???🤠
Кинул жалобу.