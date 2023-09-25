Деньги
Артур Томилко

Amazon инвестирует до $4 млрд в ИИ-стартап Anthropic, основанный выходцами из OpenAI Статьи редакции

Сделка станет частью нового раунда инвестиций в стартап, параметры которого пока не определены, выяснила WSJ.

  • Компании объявили о стратегическом партнёрстве в области ИИ. Amazon обязалась вложить в Anthropic первоначальные инвестиции в размере $1,25 млрд, рассказали WSJ собеседники, знакомые с деталями сделки. Конечный объём финансирования может достигнуть $4 млрд «в зависимости от определённых условий», каких именно — неизвестно.
  • Amazon получит миноритарную долю в Anthropic. Сделка станет частью нового раунда инвестиций в стартап, оценка которого пока не определена, сообщил один из источников газеты.
  • В рамках сделки стартап будет использовать для обучения ИИ чипы Amazon, а также потратит часть инвестиций на оплату облачной инфраструктуры Amazon Web Services, добавил собеседник WSJ. Последняя, в свою очередь, согласилась внедрить технологии Anthropic в свои сервисы.
  • Anthropic основал в 2021 году бывший директор по исследованиям в OpenAI Дарио Амодей — вместе с другими ушедшими из компании сотрудниками. Компания разрабатывает генеративного чат-бота Claude, который умеет искать информацию по документам, писать тексты и отвечать на вопросы.
  • В феврале 2023 года Google вложила в проект $300-400 млн. В мае Anthropic закрыл раунд ещё на $450 млн. Среди инвесторов — фонд Spark Capital, Google, Salesforce Ventures, Sound Ventures, Zoom Ventures и другие. В мае 2023-го Axios оценивало стартап в более чем $4 млрд.

#новость #amazon #anthropic

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22 комментария
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 Дмитрий Сергачёв

Ребят, кому не жалко, есть 150 р на карту?

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Natalia Velichko

Куда скинуть

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Дмитрий Сергачёв

2204320149230718 Дмитрий С. Спасибо

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Natalia Velichko

Озон банк?

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Дмитрий Сергачёв

Пришло, спасибо большое!

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Дмитрий Сергачёв

Вот такой вот у меня стартап. Google, свяжитесь со мной!!!

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Илья Макаров

Нихрена себе. Это работает?

Тоже попробую.

Ребят, кому не жалко киньте 100₽ на ОЗОН Банк

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Valdemar

Номер карты?

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Илья Макаров

2204320155371695 Илья М

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Valdemar

Зарепортил за попрошайничество.

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Илья Макаров

Жук

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Дмитрий Сергачёв

Ору

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Илья Макаров

Зарепортил за «Введние в заблуждение»

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Natalia Velichko

Есть

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Док

Seed раунд

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Марина Леопардовна

Ниче себе ты бизнесмен. А так можно было?

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Jian-Yang

Насколько же плевать openAi на писак типа Джордж Мартини тд. Машина прогресса.

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Вадим Д.

Да начнётся битва! Когда ИИ таки создадут. Но мы этого уже не увидим.

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Владимир Зыков

Походу прибыльно быть выходцем из OpenAI.

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Vitaly Ya

Ну что, теперь весь GAFAM+T обмазался ИИ

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Роман Петров

Что значит зарепортил.???🤠

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Илья Макаров

Кинул жалобу.

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19 комментариев
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