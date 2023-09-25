Регулятор в Бельгии выдал первую лицензию на коллективную разблокировку российских активов в Euroclear Статьи редакции
Она даёт право разморозить активы более 250 клиентов на сумму свыше $33 млн.
- В коллегии адвокатов Delcredere рассказали, что управляющая компания (УК) из России (название УК в Delcredere не раскрыли) получила от Минфина Бельгии лицензию на разблокировку активов, пишет «Коммерсантъ». Их общая сумма (иностранные облигации и акции, депозитарные расписки, структурные ноты и денежные средства) превысила $33 млн.
- Это первый известный случай, когда регулятор выдал лицензию на разморозку активов в ответ на коллективное, а не индивидуальное обращение, заявил изданию соруководитель санкционной практики коллегии адвокатов Delcredere Андрей Тимчук. По его словам, полученная лицензия даёт возможность разморозить активы более 250 клиентов — как физлиц, так и юрлиц.
- Коллективные запросы на разблокировку активов профучастники российского рынка подавали в конце 2022 года и начале 2023-го, пишет «Ъ». По большинству решения ещё не приняты, некоторые получили отказы — например, Минфин Бельгии отклонил заявки УК «Альфа Капитал» и «Цифра брокер».
- Тимчук отметил, что коллективные заявки «сложнее реализовать», так как одно из требований — чтобы активы оставались внутри ЕС. Он объяснил, что легче открыть счёт в ЕС одному человеку, чем всем участникам заявки. Также низкая скорость рассмотрения запросов может быть связана с их большим количеством, пишет «Ъ». По оценке партнёра АБ НСП Александра Некторова, российские инвесторы подали несколько тысяч заявок на разблокировку активов — как коллективных, так и индивидуальных.
- У Национального расчётного депозитария (НРД) есть счета в международных депозитариях Euroclear и Clearstream, которые перестали осуществлять расчёты. В июне 2022-го НРД попал под санкции ЕС. В декабре Минфин Люксембурга выдал лицензию на разблокировку части замороженных активов НРД в Clearstream, позже это сделал и Минфин Бельгии для Euroclear.
- В январе 2023 года Минфин Бельгии приступил к изучению заявок от российских брокеров. Некоторые частные инвесторы из России получали отказы. «Цифра брокеру» (бывший «Фридом Финанс») также отказали в разблокировке активов в Euroclear. Компания готовила жалобу. Сергей Гландин из BGP Litigation указывал, что Минфин Бельгии «первым делом рассматривает физлиц, то есть частных инвесторов».
- В июле 2023 года российские инвесторы подали первый коллективный иск к Euroclear на 2 млрд рублей, в августе — к Clearstream на 200 млн рублей. По данным на 13 сентября, в российские арбитражные суды поданы 35 исков к Euroclear на 203,5 млрд рублей, подсчитали «РБК Инвестиции». В сентябре депозитарий потребовал прекратить дело против него в российской юрисдикции.
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Мне кажется, или европейские санкции оказались пшиком, и Путин опять всех переиграл?
Всех россиян уж точно переиграл
Эффект от санкций через года три будет заметен, выводы раньше времени лучше не делать
В каком смысле опять? Судя по экономике России и курсу бакса и инфляции. Что у Вас обозначает опять????))))
Это вам не машины на границе отжимать
А кто-то видел полный список требований?
вывод войск с Украины, освобождение Навального, воссоединение группы Руки Вверх
Оттепель? Сосульки подтаивают.
Да если бы. Это кого надо разблокировали, я думаю.
Опять финансово неграмотные горемыки в комментах.
Нельзя держать свои средства в суррогатных финансовых институтах, зависящих от нестабильной страны с низким кредитным рейтингом.
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Гейропа всех раиссян переиграла, кроме друзей того кого нельзя называть. ВОИСТИНУ НАЦИКИ!
Гейропа всех раиссян переиграла - звучит прям очень угрожающе))