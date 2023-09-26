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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 23-25 сентября: доллар — 96,14 рубля (на 10 копеек больше, чем 25 сентября), евро — 102,24 рубля (не изменился с 25 сентября).

Курсы на Мосбирже на 7:32 мск: доллар — 96,24 рубля, евро — 101,84 рубля.

Курсы на Forex на 7:53 мск: доллар — 96,26 рубля, евро — 101,97 рубля.

Кто и как адаптируется

Правительство выделит дополнительные 3 млрд рублей компании «КНС групп» на разработку отечественных базовых станций сотовой связи, пишут «Ведомости» со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета. «Ростех» при этом получит на 3,5 млрд рублей меньше. Решение перераспределить деньги связано с пересмотром дорожной карты: раньше в ней говорили о развитии только 5G, теперь — ещё и о 2G и 4G.

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Эфиопия откроет в стране производство автомобилей Lada для африканского рынка, заявил ТАСС посол Эфиопии в России Чам Угала Уриат. «АвтоВАЗ» уже подписал контракт с одной из местных компаний.

Чам Угала Уриат также рассказал ТАСС, что теперь российские туристы могут получить эфиопскую визу по прибытии — ходить в посольство не придётся. В будущем обе страны рассчитывают в принципе отказаться от туристических виз.

Правительственная комиссия поддержала идею Минцифры выплачивать компенсации пострадавшим от утечек данных. Авторы законопроекта подтвердили, что получили отзыв и планируют учесть предложения ко внесению в Госдуму.

Издательство настольных игр Hobby World построит завод под Тверью, чтобы выпускать на нём 9 млн экземпляров игр в год. Инвестиции составят около 500 млн рублей. Запуск запланирован на весну 2025 году.

Какие есть проблемы и трудности

Дилеры ожидают, что рост цен на новые легковые автомобили продолжится и по итогам 2023 года составит примерно 30% в годовом выражении, рассказали в ассоциации «Российские автомобильные дилеры». Среди основных причин подорожания машин — колебания курса рубля и повышение ставки утильсбора в 1,7-3,7 раза.

В Грузии с сегодняшнего дня вступил в силу запрет на экспорт и реэкспорт машин из Евросоюза в Россию и Беларусь. Об ограничениях объявили ещё в начале августа 2023 года.

Контекст

Предприниматель Олег Дерипаска назвал санкции «инструментом 19 века», который пока не показал эффективность в 21 веке. Частный бизнес в России оказался «гибким» и смог адаптироваться, зарплаты на некоторых госзаводах не уменьшилась, отметил он.

С введением гибких экспортных пошлин Polymetal может быть вынуждена заплатить $30-40 млн до конца 2023 года и $100-130 млн в 2024 году, следует из материалов самой компании. По словам её исполнительного директора Виталия Несиса, это снизит цену российских активов, которые головная структура Polymetal выставила на продажу, и затянет сроки сделки.

25 сентября 2023 года глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что покупатель на завод Hyundai в Санкт-Петербурге найден — им станет некая российская компания. Источник «Ведомостей», знакомый с ситуацией, сообщил, что намерения купить актив есть у «Автотора».

Количество сервисных и страховых программ, которые были проданы в магазинах Restore:, Samsung и Xiaomi за три квартала 2023 года, выросло на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. В «М.Видео-Эльдорадо» говорят о росте на 12%, в МТС — на 22%. По словам одного из участников рынка, продавцы вынуждены «активнее» предлагать такие услуги, поскольку спрос на саму электронику сокращается. В страховках заинтересованы и банки, так как фоне роста кредитной ставки падает количество оформленных кредитов.

Минэкономразвития предложило последовать китайской модели и создать «мембрану» между внутренним и внешним валютными рынками, чтобы поддержать рубль. Forbes спросило, что думают об этом аналитики. Они заявили, что модель будет сложно реализовать из-за санкций и нехватки валютных резервов и на рубле меры особо не скажутся.

Владелец мастер-франшизы на бренд KFC в России «Юнирест» заявил, что надеется завершить «переход бренда» от KFC к Rostic's» к 2024 году.