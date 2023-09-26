День 580: в Грузии вступил в силу запрет на экспорт и реэкспорт машин из Евросоюза в Россию Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 23-25 сентября: доллар — 96,14 рубля (на 10 копеек больше, чем 25 сентября), евро — 102,24 рубля (не изменился с 25 сентября).
Кто и как адаптируется
Правительство выделит дополнительные 3 млрд рублей компании «КНС групп» на разработку отечественных базовых станций сотовой связи, пишут «Ведомости» со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета. «Ростех» при этом получит на 3,5 млрд рублей меньше. Решение перераспределить деньги связано с пересмотром дорожной карты: раньше в ней говорили о развитии только 5G, теперь — ещё и о 2G и 4G.
Эфиопия откроет в стране производство автомобилей Lada для африканского рынка, заявил ТАСС посол Эфиопии в России Чам Угала Уриат. «АвтоВАЗ» уже подписал контракт с одной из местных компаний.
Чам Угала Уриат также рассказал ТАСС, что теперь российские туристы могут получить эфиопскую визу по прибытии — ходить в посольство не придётся. В будущем обе страны рассчитывают в принципе отказаться от туристических виз.
Правительственная комиссия поддержала идею Минцифры выплачивать компенсации пострадавшим от утечек данных. Авторы законопроекта подтвердили, что получили отзыв и планируют учесть предложения ко внесению в Госдуму.
Издательство настольных игр Hobby World построит завод под Тверью, чтобы выпускать на нём 9 млн экземпляров игр в год. Инвестиции составят около 500 млн рублей. Запуск запланирован на весну 2025 году.
Какие есть проблемы и трудности
Дилеры ожидают, что рост цен на новые легковые автомобили продолжится и по итогам 2023 года составит примерно 30% в годовом выражении, рассказали в ассоциации «Российские автомобильные дилеры». Среди основных причин подорожания машин — колебания курса рубля и повышение ставки утильсбора в 1,7-3,7 раза.
В Грузии с сегодняшнего дня вступил в силу запрет на экспорт и реэкспорт машин из Евросоюза в Россию и Беларусь. Об ограничениях объявили ещё в начале августа 2023 года.
Контекст
Предприниматель Олег Дерипаска назвал санкции «инструментом 19 века», который пока не показал эффективность в 21 веке. Частный бизнес в России оказался «гибким» и смог адаптироваться, зарплаты на некоторых госзаводах не уменьшилась, отметил он.
С введением гибких экспортных пошлин Polymetal может быть вынуждена заплатить $30-40 млн до конца 2023 года и $100-130 млн в 2024 году, следует из материалов самой компании. По словам её исполнительного директора Виталия Несиса, это снизит цену российских активов, которые головная структура Polymetal выставила на продажу, и затянет сроки сделки.
25 сентября 2023 года глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что покупатель на завод Hyundai в Санкт-Петербурге найден — им станет некая российская компания. Источник «Ведомостей», знакомый с ситуацией, сообщил, что намерения купить актив есть у «Автотора».
Количество сервисных и страховых программ, которые были проданы в магазинах Restore:, Samsung и Xiaomi за три квартала 2023 года, выросло на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. В «М.Видео-Эльдорадо» говорят о росте на 12%, в МТС — на 22%. По словам одного из участников рынка, продавцы вынуждены «активнее» предлагать такие услуги, поскольку спрос на саму электронику сокращается. В страховках заинтересованы и банки, так как фоне роста кредитной ставки падает количество оформленных кредитов.
Минэкономразвития предложило последовать китайской модели и создать «мембрану» между внутренним и внешним валютными рынками, чтобы поддержать рубль. Forbes спросило, что думают об этом аналитики. Они заявили, что модель будет сложно реализовать из-за санкций и нехватки валютных резервов и на рубле меры особо не скажутся.
Владелец мастер-франшизы на бренд KFC в России «Юнирест» заявил, что надеется завершить «переход бренда» от KFC к Rostic's» к 2024 году.
Новости предыдущего дня, 25 сентября — здесь.
И смог так прогнуться, что и задницу свою увидел, и позвоночник не сломал.
А певцы и музыканты оказались какими гибкими!
Наигибчайшими! Это всё благодаря тонкому музыкальному слуху ☝🏻
Больной с топором в голове умер. Среди основных причин - сердце не качает кровь.
"Правительство выделит дополнительные 3 млрд рублей компании «КНС групп» на разработку отечественных базовых станций сотовой связи"
30 млн долларов на разработку базовой станции? Бля, да тут даже попилить эти бабки не всем хватит. Правительство, ты издеваешься что ли?
"Решение перераспределить деньги связано с пересмотром дорожной карты: раньше в ней говорили о развитии только 5G, теперь — ещё и о 2G и 4G."
То 6G, то 5G, то 4G а теперь уже 2G...
Было 6, стало 2
А - оптимизация!
Ага денег не хватило распилили по дороге...
...ой ну т.е. мало выделили конечно же! Только на 2G и хватило...
Нет конечно, просто у нас свой путь, не повторять же все за загнивающим западом. Сегодня 5G, а завтра разрешать гей-браки?
О, Лада нашла себе новую, правильную, родину. Эфиопия — страна Лад.
2G + 3G + 4G + 5G = 14G — вот он, хитрый план правительства, обогнать весь мир!
Правда, может остаться только 2Г, но это уже ого-го, и столько не светило.
- 2G+2G+2G = 6G. И вот такой многоходовочкой мы перепрыгнем 5G и сделаем сразу связь следующего поколения!
- скажите, а вы точно министр связи?
Ага, самое время 2G развивать за пару миллиардов. 2024 год рядом.
Для нищих стран третьего мира 2G гораздо актуальнее 5G - одна вышка покрывает гораздо большую территорию, для обеспечения связи надо меньше БС, а оборудование стоит дешевле.
А оборудование для 2G разве ещё производится?
Ну не просто так же Эфиопии даем Ладу
А-а-а...
Списанное из развитых стран покупают.
Скоро освоят и начнут!
Встали же с колен
Эх, и через Грузию вах какую ласточку не добыть теперь.
"Дилеры ожидают, что рост цен на новые легковые автомобили продолжится и по итогам 2023 года составит примерно 30% в годовом выражении"
"Всё растёт! Всё развивается!"
"Минэкономразвития предложило последовать китайской модели и создать «мембрану» между внутренним и внешним валютными рынками, чтобы поддержать рубль."
Вот и весь белый и про-западный Дерипаска признал, что санкции провалились. Такие заявления без тщательного анализа и согласования не делаются.
Все мы знаем, что санкции только на пользу.
Предприниматель, предприниматель мы будем вместе с тобой обязательно
когда что-то не работает, серьёзные люди это не обсуждают - им некогда
Чего?!
Шпилить Рыбку с товарищем из АП это теперь про запад?
Все по заветам Эпштейна, шпилить маленьких рыбок у себя на яхте или острове вместе с политическими элитами. Если это не про запад, то я не знаю про что)
Товарищи разве не в курсе, что идёт тренд на отказ от 2G? Выйдет условный iPhone 19, а работать у нас не сможет.
Придется Медведеву в кортеж добавить передвижную базовую станцию хотя бы с 3G или что там будет минимально актуальным для такого яблокофона
Вроде, от 3г отказываются, а 2 еще пока живет, нет?
Как будто в 2023-м «завод Hyundai в Санкт-Петербурге» могла купить НЕ российская компания. Ну, Мантуров, не удивил.
Почему бы странам типа эфиопии не взять пример с Грузии и не отменить визы для всего цивилизованного мира в одностороннем порядке?